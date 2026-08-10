Сегодняшняя цена BabyDogeCoin

Текущая цена BabyDogeCoin (BABYDOGE) сегодня составляет ₽ 0,0000000003537 с изменением 3,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BABYDOGE на RUB составляет ₽ 0,0000000003537 за BABYDOGE.

На данный момент BabyDogeCoin занимает #346 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 63,38M, при оборотном предложении 179 186,02T BABYDOGE. В течение последних 24 часов, BABYDOGE торговался в диапазоне от ₽ 0,0000000003332 (минимум) до ₽ 0,000000000367 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,000000544853613975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,00000002539863315.

В краткосрочной перспективе BABYDOGE изменился на +0,31% за последний час и на +17,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 89,26K.

Рыночная информация BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Место No.346 Рыночная капитализация ₽ 63,38M₽ 63,38M ₽ 63,38M Объем (24Ч) ₽ 89,26K₽ 89,26K ₽ 89,26K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 71,66M₽ 71,66M ₽ 71,66M Оборотное предложение 179 186,02T 179 186,02T 179 186,02T Общее предложение 202 615 067 690 429 103,20036403 202 615 067 690 429 103,20036403 202 615 067 690 429 103,20036403 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация BabyDogeCoin составляет ₽ 63,38M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 89,26K. Циркулируещее обращение BABYDOGE составляет 179 186,02T, а общее предложение – 202615067690429103.20036403. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,66M.