TROLLSOL

$TROLL – это OG мемкоин, отдающий дань уважения Troll Face и ранней культуре мемов. Рожденный в духе интернет-троллей 2008 года, он сочетает в себе юмор, бунтарство и свободу самовыражения, тесно связанную с такими культовыми сообществами, как 9GAG.

Название криптовалютыTROLLSOL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$TROLL – это OG мемкоин, отдающий дань уважения Troll Face и ранней культуре мемов. Рожденный в духе интернет-троллей 2008 года, он сочетает в себе юмор, бунтарство и свободу самовыражения, тесно связанную с такими культовыми сообществами, как 9GAG.

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