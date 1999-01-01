USDUC

$USDUC – это сатирический взгляд на традиционные стейблкоины, определяющей чертой которых является нестабильность. Он строит абсурдное повествование, которое с юмором критикует слепую веру в стабильность в криптовалютном пространстве, что делает его одновременно пародией и творческим высказыванием о природе цифровых валют.

Название криптовалютыUSDUC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$USDUC – это сатирический взгляд на традиционные стейблкоины, определяющей чертой которых является нестабильность. Он строит абсурдное повествование, которое с юмором критикует слепую веру в стабильность в криптовалютном пространстве, что делает его одновременно пародией и творческим высказыванием о природе цифровых валют.

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