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Текущая цена BEAM сегодня составляет 0.008831 RUB. Рыночная капитализация BEAM составляет 1,331,304.68836 RUB. Отслеживайте обновления цен BEAM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BEAM сегодня составляет 0.008831 RUB. Рыночная капитализация BEAM составляет 1,331,304.68836 RUB. Отслеживайте обновления цен BEAM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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BEAM Курс (BEAM)

Текущая цена 1 BEAM в RUB:

₽0.7285575
₽0.7285575₽0.7285575
-2,26%1D
RUB
График цены BEAM (BEAM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:33:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BEAM

Текущая цена BEAM (BEAM) сегодня составляет ₽ 0.008831 с изменением 2.26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BEAM на RUB составляет ₽ 0.008831 за BEAM.

На данный момент BEAM занимает #1491 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,33M, при оборотном предложении 150,75M BEAM. В течение последних 24 часов, BEAM торговался в диапазоне от ₽ 0.008824 (минимум) до ₽ 0.009088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 262.59583682475, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.19486847630397335.

В краткосрочной перспективе BEAM изменился на -0.25% за последний час и на +13.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 888,84.

Рыночная информация BEAM (BEAM)

No.1491

₽ 1,33M
₽ 1,33M₽ 1,33M

₽ 888,84
₽ 888,84₽ 888,84

₽ 2.32M
₽ 2.32M₽ 2.32M

150,75M
150,75M 150,75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

Текущая рыночная капитализация BEAM составляет ₽ 1,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 888,84. Циркулируещее обращение BEAM составляет 150,75M, а общее предложение – 150753560. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.32M.

История цен BEAM в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.008824
₽ 0.008824₽ 0.008824
Мин 24Ч
₽ 0.009088
₽ 0.009088₽ 0.009088
Макс 24Ч

₽ 0.008824
₽ 0.008824₽ 0.008824

₽ 0.009088
₽ 0.009088₽ 0.009088

₽ 262.59583682475
₽ 262.59583682475₽ 262.59583682475

₽ 1.19486847630397335
₽ 1.19486847630397335₽ 1.19486847630397335

-0.25%

-2.26%

+13.30%

+13.30%

История цен BEAM (BEAM) в RUB

Отслеживайте изменения цены BEAM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.01684612-2.26%
30 дней₽ -0.000205-2.27%
60 дней₽ -0.006159-41.09%
90 дней₽ -0.011829-57.26%
Изменение цены BEAM сегодня

Сегодня для BEAM зафиксировано изменение ₽ -0.01684612 (-2.26%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BEAM за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.000205 (-2.27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BEAM за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BEAM изменился на ₽ -0.006159 (-41.09%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BEAM за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.011829 (-57.26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BEAM (BEAM)?

Просмотеть страницу истории цен BEAM.

Анализ по BEAM

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BEAM, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены BEAM?

Цена BEAM зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции в сфере криптовалют
2. Регулирование приватных монет и юридические изменения
3. Технологические обновления и улучшения протокола
4. Объём торгов и ликвидность на биржах
5. Конкуренция со стороны других криптовалют, ориентированных на конфиденциальность
6. Уровень принятия и реальные сценарии использования
7. Сложность майнинга и безопасность сети
8. Анонсы партнёрств и интеграций
9. Общие экономические условия, влияющие на рисковые активы
10. Развитие сообщества и рост экосистемы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену BEAM?

Люди хотят знать текущую цену BEAM по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за изменениями стоимости своих активов.
3. Анализ рынка — понимание ценовых тенденций помогает предсказать будущие движения.
4. Определение времени инвестирования — выявление точек входа и выхода из позиций.

Прогноз цены BEAM

Прогноз цены BEAM (BEAM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BEAM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены BEAM (BEAM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BEAM потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BEAM достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BEAM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BEAM».

Как купить и инвестировать BEAM в Россия

Готовы приступить к работе с BEAM? Покупка BEAM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить BEAM. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке BEAM (BEAM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и BEAM будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке BEAM (BEAM)

Что вы можете сделать с BEAM

Владение BEAM позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

Whitepaper

Источники BEAM

Для более глубокого понимания BEAM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт BEAM
Обозреватель блоков

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Avalanche EcosystemAvalanche L1Base Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:33:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BEAM (BEAM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о BEAM

BEAM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BEAM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BEAM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте BEAM (BEAM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BEAM в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BEAM/USDT
₽0.7285575
₽0.7285575₽0.7285575
-2.26%
99.36K (USDT)

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₽0.748935₽0.748935

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Лидеры роста

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₽32.77725₽32.77725

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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