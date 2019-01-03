Сегодняшняя цена BEAM

Текущая цена BEAM (BEAM) сегодня составляет ₽ 0.008831 с изменением 2.26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BEAM на RUB составляет ₽ 0.008831 за BEAM.

На данный момент BEAM занимает #1491 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,33M, при оборотном предложении 150,75M BEAM. В течение последних 24 часов, BEAM торговался в диапазоне от ₽ 0.008824 (минимум) до ₽ 0.009088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 262.59583682475, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.19486847630397335.

В краткосрочной перспективе BEAM изменился на -0.25% за последний час и на +13.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 888,84.

Рыночная информация BEAM (BEAM)

Место No.1491 Рыночная капитализация ₽ 1,33M₽ 1,33M ₽ 1,33M Объем (24Ч) ₽ 888,84₽ 888,84 ₽ 888,84 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2.32M₽ 2.32M ₽ 2.32M Оборотное предложение 150,75M 150,75M 150,75M Макс. предложение 262,800,000 262,800,000 262,800,000 Общее предложение 150,753,560 150,753,560 150,753,560 Коэффициент обращения 57.36% Дата выпуска 2019-01-03 00:00:00 Публичный блокчейн BEAM

Текущая рыночная капитализация BEAM составляет ₽ 1,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 888,84. Циркулируещее обращение BEAM составляет 150,75M, а общее предложение – 150753560. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.32M.