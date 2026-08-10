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Текущая цена Immunefi сегодня составляет 0,002673 RUB. Рыночная капитализация IMU составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен IMU в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Immunefi сегодня составляет 0,002673 RUB. Рыночная капитализация IMU составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен IMU в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Immunefi Курс (IMU)

Текущая цена 1 IMU в RUB:

₽0,22006754
₽0,22006754₽0,22006754
-4,27%1D
RUB
График цены Immunefi (IMU) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:13:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Immunefi

Текущая цена Immunefi (IMU) сегодня составляет ₽ 0,002673 с изменением 4,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IMU на RUB составляет ₽ 0,002673 за IMU.

На данный момент Immunefi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- IMU. В течение последних 24 часов, IMU торговался в диапазоне от ₽ 0,002282 (минимум) до ₽ 0,004104 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе IMU изменился на +5,07% за последний час и на +139,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 116,14K.

Рыночная информация Immunefi (IMU)

--
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₽ 116,14K
₽ 116,14K₽ 116,14K

₽ 26,73M
₽ 26,73M₽ 26,73M

--
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10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Immunefi составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 116,14K. Циркулируещее обращение IMU составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,73M.

История цен Immunefi в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002282
₽ 0,002282₽ 0,002282
Мин 24Ч
₽ 0,004104
₽ 0,004104₽ 0,004104
Макс 24Ч

₽ 0,002282
₽ 0,002282₽ 0,002282

₽ 0,004104
₽ 0,004104₽ 0,004104

--
----

--
----

+5,07%

-4,27%

+139,08%

+139,08%

История цен Immunefi (IMU) в RUB

Отслеживайте изменения цены Immunefi за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00981603-4,27%
30 дней₽ +0,001322+97,85%
60 дней₽ +0,001303+95,10%
90 дней₽ +0,000233+9,54%
Изменение цены Immunefi сегодня

Сегодня для IMU зафиксировано изменение ₽ -0,00981603 (-4,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Immunefi за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,001322 (+97,85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Immunefi за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IMU изменился на ₽ +0,001303 (+95,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Immunefi за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,000233 (+9,54%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Immunefi (IMU)?

Просмотеть страницу истории цен Immunefi.

Анализ по Immunefi

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Immunefi, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Immunefi: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке IMU: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

【Структура рынка】 На 4-часовом таймфрейме IMU_USDT торгуется по текущей цене 0,003192, что находится ниже центральной зоны 0,003236 и соответствует слабо-медвежьему сектору в рамках хаба. Скользящие средние формируют сигнал на покупку, при этом цена удерживается выше основных скользящих средних, что подтверждает краткосрочную структуру. Текущая позиция находится всего в 44 базисных пунктах от центральной зоны, что свидетельствует о колебаниях в ключевом балансовом диапазоне. 【Состояние динамики】 Индикатор MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», что создает расхождение с сигналами на покупку, формируемыми группой MA и EMA. Индекс RSI остается в нейтральном диапазоне, а показатели быстрой и медленной динамики демонстрируют разнонаправленное движение. Наблюдается дивергенция между краткосрочной и среднесрочной динамикой, при этом колебания сосредоточены в узком диапазоне. 【Ключевые уровни цен】 Высокий уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,003357 (на 5,2% выше текущей цены), тогда как центральная зона 0,003236 выступает ближайшим ориентиром. Нижний уровень поддержки S1 находится на уровне 0,003028 (на 5,1% ниже текущей цены), а дальнейшая поддержка S2 расположена на отметке 0,002907.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Immunefi?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Immunefi (IMU):

1. Уровень внедрения платформы — рост числа программ по борьбе с уязвимостями и проведения аудитов безопасности повышает спрос.
2. Тенденции в сфере безопасности DeFi — частота взломов и инцидентов кибербезопасности усиливает актуальность платформы.
3. Полезность токена — стейкинговые вознаграждения, права управления и механизмы платежей.
4. Настроения рынка — общие условия криптовалютного рынка оказывают влияние на ценовые движения.
5. Объявления о партнёрствах — сотрудничество с крупными протоколами DeFi повышает интерес к платформе.
6. Механика предложения — сжигание токенов, графики разблокировки и изменения в циркулирующем предложении.
7. Конкуренция — другие платформы, ориентированные на обеспечение безопасности, влияют на долю рынка.
8. Регуляторная среда — требования к соблюдению норм безопасности определяют уровень принятия платформы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Immunefi?

Люди хотят знать текущую цену Immunefi (IMU) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и анализ рынка. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы осуществлять покупку/продажу в оптимальные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания цен, чтобы оценить эффективность своих активов и соответствующим образом корректировать стратегии.

Прогноз цены Immunefi

Прогноз цены Immunefi (IMU) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IMU в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Immunefi (IMU) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Immunefi потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Immunefi достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IMU, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Immunefi».

Как купить и инвестировать Immunefi в Россия

Готовы приступить к работе с Immunefi? Покупка IMU на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Immunefi. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Immunefi (IMU).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Immunefi будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Immunefi (IMU)

Что вы можете сделать с Immunefi

Владение Immunefi позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Immunefi (IMU)

Immunefi – ведущая краудсорсинговая платформа безопасности для Web3, основанная в 2020 году с чёткой миссией: обеспечить безопасность Web3 для массового привлечения пользователей по всему миру.

Источники Immunefi

Для более глубокого понимания Immunefi рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Immunefi
Обозреватель блоков

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AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:13:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Immunefi (IMU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Immunefi

IMU USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по IMU с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами IMU USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Immunefi (IMU) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IMU/USDT
₽0,22362235
₽0,22362235₽0,22362235
-2,73%
40.02M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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