Сегодняшняя цена Immunefi

Текущая цена Immunefi (IMU) сегодня составляет ₽ 0,002673 с изменением 4,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IMU на RUB составляет ₽ 0,002673 за IMU.

На данный момент Immunefi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- IMU. В течение последних 24 часов, IMU торговался в диапазоне от ₽ 0,002282 (минимум) до ₽ 0,004104 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе IMU изменился на +5,07% за последний час и на +139,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 116,14K.

Рыночная информация Immunefi (IMU)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 116,14K₽ 116,14K ₽ 116,14K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 26,73M₽ 26,73M ₽ 26,73M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Immunefi составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 116,14K. Циркулируещее обращение IMU составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,73M.