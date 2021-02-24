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Текущая цена Mask Network сегодня составляет 0,3684 RUB. Рыночная капитализация MASK составляет 36 840 000 RUB. Отслеживайте обновления цен MASK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mask Network сегодня составляет 0,3684 RUB. Рыночная капитализация MASK составляет 36 840 000 RUB. Отслеживайте обновления цен MASK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Mask Network Курс (MASK)

Текущая цена 1 MASK в RUB:

₽30,478518
₽30,478518₽30,478518
-1,25%1D
RUB
График цены Mask Network (MASK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:09:38 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mask Network

Текущая цена Mask Network (MASK) сегодня составляет ₽ 0,3684 с изменением 1,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MASK на RUB составляет ₽ 0,3684 за MASK.

На данный момент Mask Network занимает #369 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,84M, при оборотном предложении 100,00M MASK. В течение последних 24 часов, MASK торговался в диапазоне от ₽ 0,3654 (минимум) до ₽ 0,3756 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8 090,1192877866, тогда как исторический минимум составил ₽ 43,214657622336049752.

В краткосрочной перспективе MASK изменился на -0,11% за последний час и на +6,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,21K.

Рыночная информация Mask Network (MASK)

No.369

₽ 36,84M
₽ 36,84M₽ 36,84M

₽ 54,21K
₽ 54,21K₽ 54,21K

₽ 36,84M
₽ 36,84M₽ 36,84M

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000
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100 000 000
100 000 000 100 000 000

100,00%

2021-02-24 00:00:00

₽ 70,227
₽ 70,227₽ 70,227

ETH

Текущая рыночная капитализация Mask Network составляет ₽ 36,84M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,21K. Циркулируещее обращение MASK составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36,84M.

История цен Mask Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3654
₽ 0,3654₽ 0,3654
Мин 24Ч
₽ 0,3756
₽ 0,3756₽ 0,3756
Макс 24Ч

₽ 0,3654
₽ 0,3654₽ 0,3654

₽ 0,3756
₽ 0,3756₽ 0,3756

₽ 8 090,1192877866
₽ 8 090,1192877866₽ 8 090,1192877866

₽ 43,214657622336049752
₽ 43,214657622336049752₽ 43,214657622336049752

-0,11%

-1,25%

+6,96%

+6,96%

История цен Mask Network (MASK) в RUB

Отслеживайте изменения цены Mask Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,385804-1,25%
30 дней₽ -0,035-8,68%
60 дней₽ +0,0117+3,28%
90 дней₽ -0,1508-29,05%
Изменение цены Mask Network сегодня

Сегодня для MASK зафиксировано изменение ₽ -0,385804 (-1,25%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mask Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,035 (-8,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mask Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MASK изменился на ₽ +0,0117 (+3,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mask Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1508 (-29,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mask Network (MASK)?

Просмотеть страницу истории цен Mask Network.

Анализ по Mask Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Mask Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Mask Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MASK: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

MASK_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около центральной оси на уровне 0,3686. Текущая цена 0,369 находится внутри узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Цены колеблются вблизи ключевой точки опоры, что свидетельствует о временной балансировке между быками и медведями. Рыночная структура демонстрирует типичную форму бокового тренда с коррекцией. Система ключевых уровней показывает равное расстояние между сопротивлением R1 сверху и поддержкой S1 снизу. Цена пока не смогла эффективно пробить ни один из этих уровней, а сам диапазон находится на этапе консолидации. Группа скользящих средних MA и EMA формирует сигнал к покупке. Индикатор MACD сформировал пересечение в нисходящем направлении, при этом наблюдается дивергенция между быстрыми и медленными линиями. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Ширина полос Боллинджера сужается, что отражает тенденцию к снижению волатильности. Краткосрочная динамика рынка разрознена — отсутствует выраженный односторонний импульс. Между индикаторами наблюдаются противоречия в направлениях движения. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,3718, что примерно соответствует 0,76% от текущей цены. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,363, что составляет около 1,62% от текущего курса. Дальнейшие ориентиры: R2 — 0,3774 и S2 — 0,3598. Трейдерам следует обратить внимание на продолжительность пребывания цены вокруг центрального уровня 0,3686. Пробитие любого из ближайших уровней изменит характер краткосрочной структуры рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Mask Network?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена MASK:

1. Принятие и использование: Рост числа пользователей Mask Network, а также интеграция с социальными платформами, такими как Twitter, оказывают влияние на спрос.

2. Рыночный настрой: Общие тренды крипторынка и настроения инвесторов в отношении Web3/приватных проектов играют важную роль в динамике цен MASK.

3. Партнерства: Сотрудничество с крупными платформами, DeFi-протоколами и Web3-проектами стимулирует движение цен.

4. Утилитарность токена: Использование MASK в управлении, стейкинге и доступе к премиальным функциям формирует фундаментальный спрос.

5. Конкуренция: Соотношение производительности MASK с другими проектами, ориентированными на конфиденциальность и социальные сети, определяет его конкурентоспособность.

6. Регуляторная среда: Изменения в криптовалютном регулировании, особенно в отношении приватных токенов, влияют на доверие инвесторов.

7. Техническая разработка: Обновления платформы, внедрение новых функций и прогресс в реализации дорожной карты влияют на долгосрочное восприятие ценности MASK.

8. Объём торгов: Ликвидность на биржах и интерес со стороны институциональных инвесторов определяют стабильность цен и потенциал роста.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Mask Network?

Люди хотят знать текущую цену MASK, поскольку это волатильная криптовалюта, которая позволяет реализовывать функциональность Web3 на традиционных социальных платформах, таких как Twitter и Facebook. Трейдерам необходимы актуальные цены для принятия решений о покупке или продаже, тогда как инвесторы отслеживают динамику и рыночные тенденции. Уникальная технология моста между Web2 и Web3 делает MASK популярной для DeFi-операций и NFT-активностей, что ежедневно повышает интерес к её цене.

Прогноз цены Mask Network

Прогноз цены Mask Network (MASK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MASK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Mask Network (MASK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mask Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mask Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MASK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mask Network».

Как купить и инвестировать Mask Network в Россия

Готовы приступить к работе с Mask Network? Покупка MASK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Mask Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Mask Network (MASK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Mask Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Mask Network (MASK)

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Что такое Mask Network (MASK)

Mask Network позиционируется как мост, который соединяет интернет-пользователей из Web 2.0 в Web 3.0. Основополагающая технология Mask Network представляет собой одноранговое зашифрованное приложение для обмена сообщениями, вокруг которого постоянно создаются новые функции.

Источники Mask Network

Для более глубокого понимания Mask Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Mask Network
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemCat-ThemedEnergi Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:09:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mask Network (MASK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Mask Network

MASK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MASK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MASK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Mask Network (MASK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Mask Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MASK/USDT
₽30,470256
₽30,470256₽30,470256
-1,31%
146.36K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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