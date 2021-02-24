Текущее общее настроение на рынке MASK: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

MASK_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около центральной оси на уровне 0,3686. Текущая цена 0,369 находится внутри узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Цены колеблются вблизи ключевой точки опоры, что свидетельствует о временной балансировке между быками и медведями. Рыночная структура демонстрирует типичную форму бокового тренда с коррекцией. Система ключевых уровней показывает равное расстояние между сопротивлением R1 сверху и поддержкой S1 снизу. Цена пока не смогла эффективно пробить ни один из этих уровней, а сам диапазон находится на этапе консолидации. Группа скользящих средних MA и EMA формирует сигнал к покупке. Индикатор MACD сформировал пересечение в нисходящем направлении, при этом наблюдается дивергенция между быстрыми и медленными линиями. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Ширина полос Боллинджера сужается, что отражает тенденцию к снижению волатильности. Краткосрочная динамика рынка разрознена — отсутствует выраженный односторонний импульс. Между индикаторами наблюдаются противоречия в направлениях движения. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,3718, что примерно соответствует 0,76% от текущей цены. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,363, что составляет около 1,62% от текущего курса. Дальнейшие ориентиры: R2 — 0,3774 и S2 — 0,3598. Трейдерам следует обратить внимание на продолжительность пребывания цены вокруг центрального уровня 0,3686. Пробитие любого из ближайших уровней изменит характер краткосрочной структуры рынка.

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