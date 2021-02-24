Mask Network Курс (MASK)
Текущая цена Mask Network (MASK) сегодня составляет ₽ 0,3684 с изменением 1,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MASK на RUB составляет ₽ 0,3684 за MASK.
На данный момент Mask Network занимает #369 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,84M, при оборотном предложении 100,00M MASK. В течение последних 24 часов, MASK торговался в диапазоне от ₽ 0,3654 (минимум) до ₽ 0,3756 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8 090,1192877866, тогда как исторический минимум составил ₽ 43,214657622336049752.
В краткосрочной перспективе MASK изменился на -0,11% за последний час и на +6,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,21K.
No.369
100,00%
2021-02-24 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Mask Network составляет ₽ 36,84M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,21K. Циркулируещее обращение MASK составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36,84M.
-0,11%
-1,25%
+6,96%
+6,96%
Отслеживайте изменения цены Mask Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,385804
|-1,25%
|30 дней
|₽ -0,035
|-8,68%
|60 дней
|₽ +0,0117
|+3,28%
|90 дней
|₽ -0,1508
|-29,05%
Сегодня для MASK зафиксировано изменение ₽ -0,385804 (-1,25%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,035 (-8,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MASK изменился на ₽ +0,0117 (+3,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1508 (-29,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Mask Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Mask Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MASK: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MASK_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около центральной оси на уровне 0,3686. Текущая цена 0,369 находится внутри узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Цены колеблются вблизи ключевой точки опоры, что свидетельствует о временной балансировке между быками и медведями. Рыночная структура демонстрирует типичную форму бокового тренда с коррекцией. Система ключевых уровней показывает равное расстояние между сопротивлением R1 сверху и поддержкой S1 снизу. Цена пока не смогла эффективно пробить ни один из этих уровней, а сам диапазон находится на этапе консолидации. Группа скользящих средних MA и EMA формирует сигнал к покупке. Индикатор MACD сформировал пересечение в нисходящем направлении, при этом наблюдается дивергенция между быстрыми и медленными линиями. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Ширина полос Боллинджера сужается, что отражает тенденцию к снижению волатильности. Краткосрочная динамика рынка разрознена — отсутствует выраженный односторонний импульс. Между индикаторами наблюдаются противоречия в направлениях движения. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,3718, что примерно соответствует 0,76% от текущей цены. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,363, что составляет около 1,62% от текущего курса. Дальнейшие ориентиры: R2 — 0,3774 и S2 — 0,3598. Трейдерам следует обратить внимание на продолжительность пребывания цены вокруг центрального уровня 0,3686. Пробитие любого из ближайших уровней изменит характер краткосрочной структуры рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Mask Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Тип
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