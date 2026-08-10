Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Magma Finance сегодня составляет 0,1909 RUB. Рыночная капитализация MAGMA составляет 36 271 000 RUB. Отслеживайте обновления цен MAGMA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Magma Finance сегодня составляет 0,1909 RUB. Рыночная капитализация MAGMA составляет 36 271 000 RUB. Отслеживайте обновления цен MAGMA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о MAGMA

Информация о цене MAGMA

Что такое MAGMA

Whitepaper MAGMA

Официальный сайт MAGMA

Токеномика MAGMA

Прогноз цен MAGMA

История MAGMA

Руководство по покупке MAGMA

Конвертер валют MAGMA в фиат

MAGMA на споте

Фьючерсы MAGMA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Magma Finance

Magma Finance Курс (MAGMA)

Текущая цена 1 MAGMA в RUB:

₽15,7611619
₽15,7611619₽15,7611619
-4,88%1D
RUB
График цены Magma Finance (MAGMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:04:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Magma Finance

Текущая цена Magma Finance (MAGMA) сегодня составляет ₽ 0,1909 с изменением 4,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAGMA на RUB составляет ₽ 0,1909 за MAGMA.

На данный момент Magma Finance занимает #343 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,27M, при оборотном предложении 190,00M MAGMA. В течение последних 24 часов, MAGMA торговался в диапазоне от ₽ 0,18136 (минимум) до ₽ 0,21716 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 47,131433796645253033, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,7586393273691831692.

В краткосрочной перспективе MAGMA изменился на +3,71% за последний час и на -21,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 109,03K.

Рыночная информация Magma Finance (MAGMA)

No.343

₽ 36,27M
₽ 36,27M₽ 36,27M

₽ 109,03K
₽ 109,03K₽ 109,03K

₽ 190,90M
₽ 190,90M₽ 190,90M

190,00M
190,00M 190,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,00%

SUI

Текущая рыночная капитализация Magma Finance составляет ₽ 36,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 109,03K. Циркулируещее обращение MAGMA составляет 190,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 190,90M.

История цен Magma Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,18136
₽ 0,18136₽ 0,18136
Мин 24Ч
₽ 0,21716
₽ 0,21716₽ 0,21716
Макс 24Ч

₽ 0,18136
₽ 0,18136₽ 0,18136

₽ 0,21716
₽ 0,21716₽ 0,21716

₽ 47,131433796645253033
₽ 47,131433796645253033₽ 47,131433796645253033

₽ 5,7586393273691831692
₽ 5,7586393273691831692₽ 5,7586393273691831692

+3,71%

-4,88%

-21,71%

-21,71%

История цен Magma Finance (MAGMA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Magma Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,8086046-4,88%
30 дней₽ -0,20547-51,84%
60 дней₽ -0,19817-50,94%
90 дней₽ -0,01944-9,25%
Изменение цены Magma Finance сегодня

Сегодня для MAGMA зафиксировано изменение ₽ -0,8086046 (-4,88%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Magma Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,20547 (-51,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Magma Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MAGMA изменился на ₽ -0,19817 (-50,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Magma Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01944 (-9,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Magma Finance (MAGMA)?

Просмотеть страницу истории цен Magma Finance.

Анализ по Magma Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Magma Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Magma Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MAGMA: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

MAGMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,18478, находясь между уровнем S1 и центральным уровнем. Цена расположена в нижней части системы центральных уровней, всего в 2% от верхнего центрального уровня 0,1886. Скользящие средние образуют бычью последовательность: как MA, так и EMA подают сигналы к покупке. Однако наблюдается расхождение в индикаторной согласованности: трендовые индикаторы указывают на восходящее движение, тогда как осцилляторы сигнализируют об условиях перепроданности. MACD сформировал «мертвый перекресток», а краткосрочная динамика показывает разворот вниз. RSI опустился в зону перепроданности, что свидетельствует о концентрации продажных давлений в ближайшем времени. Разделение быстрых и медленных индикаторов выражено четко: долгосрочные уровни поддержки сосуществуют с краткосрочными уровнями сопротивления. Волатильность остается в пределах нормы — не наблюдается ни резкого расширения, ни чрезмерного сжатия. Значения KDJ и StochRSI остаются на низком уровне, подтверждая состояние краткосрочной коррекции. Ближайший ключевой уровень сопротивления находится на отметке 0,1886, что соответствует расстоянию 2,08% от текущей цены. Первый уровень поддержки S1 расположен на уровне 0,17989, что составляет 2,65% от текущей цены. Далее следуют уточненные ориентиры: нижняя граница S2 — 0,1745 и верхняя граница R1 — 0,19399. Если цена пробьет уровень S1, это откроет путь к тестированию более низких уровней поддержки. Прорыв же центрального уровня может привести к дальнейшему росту в направлении уровня R1. В настоящее время рынок находится в стадии узкой консолидации, где продолжается борьба между быками и медведями.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Magma Finance?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов MAGMA:

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Уровень принятия протокола и общий замороженный объём (TVL)
4. Полезность токена в экосистеме Magma Finance
5. Динамика спроса и предложения
6. Анонсы и достижения в рамках партнёрских соглашений
7. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi-протоколы
8. Конкуренция со стороны других платформ для фермы доходов
9. Технические обновления и прогресс реализации дорожной карты
10. Более широкие экономические условия и уровень склонности к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Magma Finance?

Люди хотят знать текущую цену Magma для принятия торговых решений, отслеживания портфелей, анализа рынка и определения оптимального времени инвестирования. Реальные цены в режиме реального времени помогают оценить волатильность, выявить возможности для покупки/продажи, рассчитать прибыль/убытки и принимать обоснованные финансовые решения в динамичном криптовалютном рынке.

Прогноз цены Magma Finance

Прогноз цены Magma Finance (MAGMA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAGMA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Magma Finance (MAGMA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Magma Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Magma Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MAGMA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Magma Finance».

Как купить и инвестировать Magma Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Magma Finance? Покупка MAGMA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Magma Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Magma Finance (MAGMA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Magma Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Magma Finance (MAGMA)

Что вы можете сделать с Magma Finance

Владение Magma Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Magma Finance (MAGMA) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Magma Finance (MAGMA)

Magma Finance – это центр ликвидности Sui, пионер в области адаптивных маркет-мейкеров ликвидности (ALMM), полностью построенных на Move. Разработанная для раскрытия полного потенциала ликвидности ончейн, архитектура ALMM Magma динамически концентрирует ликвидность по дискретным ценовым диапазонам. Это позволяет трейдерам устанавливать более точные цены, обеспечивать более глубокую ликвидность и практически нулевое проскальзывание, одновременно максимально повышая эффективность капитала для поставщиков ликвидности.

Источники Magma Finance

Для более глубокого понимания Magma Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Magma Finance
Обозреватель блоков

Категория :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Magma Finance

Страница обновлена: 2026-08-10 20:04:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Magma Finance (MAGMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Magma Finance

MAGMA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MAGMA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MAGMA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Magma Finance (MAGMA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Magma Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAGMA/USDT
₽15,770249
₽15,770249₽15,770249
-5,67%
564.28K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽29,73960
₽29,73960₽29,73960

+620,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,1532356
₽1,1532356₽1,1532356

+45,87%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,7256396
₽15,7256396₽15,7256396

-18,92%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽178,528471
₽178,528471₽178,528471

+20,06%

JMDT

JMDT

JMDT

₽98,281117
₽98,281117₽98,281117

+10,27%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,386172
₽5,386172₽5,386172

+397,70%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,8269261
₽0,8269261₽0,8269261

+66,83%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,33398033
₽2,33398033₽2,33398033

+52,98%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,2395452
₽4,2395452₽4,2395452

+45,42%

Test

Test

TST

₽1,95331345
₽1,95331345₽1,95331345

+45,84%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MAGMA в RUB

Сумма

MAGMA
MAGMA
RUB
RUB

1 MAGMA = 15,770249 RUB