Magma Finance Курс (MAGMA)
Текущая цена Magma Finance (MAGMA) сегодня составляет ₽ 0,1909 с изменением 4,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAGMA на RUB составляет ₽ 0,1909 за MAGMA.
На данный момент Magma Finance занимает #343 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,27M, при оборотном предложении 190,00M MAGMA. В течение последних 24 часов, MAGMA торговался в диапазоне от ₽ 0,18136 (минимум) до ₽ 0,21716 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 47,131433796645253033, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,7586393273691831692.
В краткосрочной перспективе MAGMA изменился на +3,71% за последний час и на -21,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 109,03K.
No.343
19,00%
SUI
Текущая рыночная капитализация Magma Finance составляет ₽ 36,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 109,03K. Циркулируещее обращение MAGMA составляет 190,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 190,90M.
+3,71%
-4,88%
-21,71%
-21,71%
Отслеживайте изменения цены Magma Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,8086046
|-4,88%
|30 дней
|₽ -0,20547
|-51,84%
|60 дней
|₽ -0,19817
|-50,94%
|90 дней
|₽ -0,01944
|-9,25%
Сегодня для MAGMA зафиксировано изменение ₽ -0,8086046 (-4,88%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,20547 (-51,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MAGMA изменился на ₽ -0,19817 (-50,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01944 (-9,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Magma Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Magma Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MAGMA: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MAGMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,18478, находясь между уровнем S1 и центральным уровнем. Цена расположена в нижней части системы центральных уровней, всего в 2% от верхнего центрального уровня 0,1886. Скользящие средние образуют бычью последовательность: как MA, так и EMA подают сигналы к покупке. Однако наблюдается расхождение в индикаторной согласованности: трендовые индикаторы указывают на восходящее движение, тогда как осцилляторы сигнализируют об условиях перепроданности. MACD сформировал «мертвый перекресток», а краткосрочная динамика показывает разворот вниз. RSI опустился в зону перепроданности, что свидетельствует о концентрации продажных давлений в ближайшем времени. Разделение быстрых и медленных индикаторов выражено четко: долгосрочные уровни поддержки сосуществуют с краткосрочными уровнями сопротивления. Волатильность остается в пределах нормы — не наблюдается ни резкого расширения, ни чрезмерного сжатия. Значения KDJ и StochRSI остаются на низком уровне, подтверждая состояние краткосрочной коррекции. Ближайший ключевой уровень сопротивления находится на отметке 0,1886, что соответствует расстоянию 2,08% от текущей цены. Первый уровень поддержки S1 расположен на уровне 0,17989, что составляет 2,65% от текущей цены. Далее следуют уточненные ориентиры: нижняя граница S2 — 0,1745 и верхняя граница R1 — 0,19399. Если цена пробьет уровень S1, это откроет путь к тестированию более низких уровней поддержки. Прорыв же центрального уровня может привести к дальнейшему росту в направлении уровня R1. В настоящее время рынок находится в стадии узкой консолидации, где продолжается борьба между быками и медведями.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Magma Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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