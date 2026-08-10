Текущее общее настроение на рынке MAGMA: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Перепроданность < 30 Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

MAGMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,18478, находясь между уровнем S1 и центральным уровнем. Цена расположена в нижней части системы центральных уровней, всего в 2% от верхнего центрального уровня 0,1886. Скользящие средние образуют бычью последовательность: как MA, так и EMA подают сигналы к покупке. Однако наблюдается расхождение в индикаторной согласованности: трендовые индикаторы указывают на восходящее движение, тогда как осцилляторы сигнализируют об условиях перепроданности. MACD сформировал «мертвый перекресток», а краткосрочная динамика показывает разворот вниз. RSI опустился в зону перепроданности, что свидетельствует о концентрации продажных давлений в ближайшем времени. Разделение быстрых и медленных индикаторов выражено четко: долгосрочные уровни поддержки сосуществуют с краткосрочными уровнями сопротивления. Волатильность остается в пределах нормы — не наблюдается ни резкого расширения, ни чрезмерного сжатия. Значения KDJ и StochRSI остаются на низком уровне, подтверждая состояние краткосрочной коррекции. Ближайший ключевой уровень сопротивления находится на отметке 0,1886, что соответствует расстоянию 2,08% от текущей цены. Первый уровень поддержки S1 расположен на уровне 0,17989, что составляет 2,65% от текущей цены. Далее следуют уточненные ориентиры: нижняя граница S2 — 0,1745 и верхняя граница R1 — 0,19399. Если цена пробьет уровень S1, это откроет путь к тестированию более низких уровней поддержки. Прорыв же центрального уровня может привести к дальнейшему росту в направлении уровня R1. В настоящее время рынок находится в стадии узкой консолидации, где продолжается борьба между быками и медведями.

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