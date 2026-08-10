Сегодняшняя цена ForTON

Текущая цена ForTON (FRT) сегодня составляет ₽ 14,64 с изменением 2,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRT на RUB составляет ₽ 14,64 за FRT.

На данный момент ForTON занимает #4017 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 FRT. В течение последних 24 часов, FRT торговался в диапазоне от ₽ 12,3 (минимум) до ₽ 15,7 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21 776,4948205129685083045, тогда как исторический минимум составил ₽ 124,8146643173473512385.

В краткосрочной перспективе FRT изменился на +2,44% за последний час и на -20,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,13K.

Рыночная информация ForTON (FRT)

Место No.4017 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 75,13K₽ 75,13K ₽ 75,13K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 7,32M₽ 7,32M ₽ 7,32M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 500 000 500 000 500 000 Общее предложение 499 644 499 644 499 644 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн TONCOIN

Текущая рыночная капитализация ForTON составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,13K. Циркулируещее обращение FRT составляет 0,00, а общее предложение – 499644. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,32M.