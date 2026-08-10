Сегодняшняя цена Kuvi

Текущая цена Kuvi (KUVI) сегодня составляет ₽ 0,010101 с изменением 25,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KUVI на RUB составляет ₽ 0,010101 за KUVI.

На данный момент Kuvi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KUVI. В течение последних 24 часов, KUVI торговался в диапазоне от ₽ 0,0094 (минимум) до ₽ 0,014982 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KUVI изменился на -23,46% за последний час и на -54,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,11K.

Рыночная информация Kuvi (KUVI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 6,11K₽ 6,11K ₽ 6,11K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,10M₽ 10,10M ₽ 10,10M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Kuvi составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,11K. Циркулируещее обращение KUVI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,10M.