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Топ токенов категории Доказательство работы (PoW) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Доказательство работы (PoW). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,943.13
+0.19%
-1.83%
-0.44%
$ 1.28T
$ 7.18K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06992
+0.27%
-0.95%
-0.84%
$ 11.89B
$ 62.50M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 500.1
+0.29%
-3.20%
-1.09%
$ 8.34B
$ 3.70K
4
Монеро
Монеро
XMR
$ 392.1
-0.09%
-1.98%
+10.15%
$ 7.34B
$ 7.33K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213.5
-0.09%
-1.20%
-0.05%
$ 4.28B
$ 2.56K
6
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.15
+0.11%
-2.13%
+0.71%
$ 3.49B
$ 47.77K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.42
-0.31%
-1.38%
-3.17%
$ 1.01B
$ 8.88K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.02598
+0.20%
-1.97%
-2.68%
$ 713.87M
$ 18.47M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09171
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
10
DASH
DASH
DASH
$ 31
-0.29%
-1.68%
-1.02%
$ 395.19M
$ 14.53K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.31
-0.42%
-4.61%
+10.87%
$ 286.21M
$ 4.58K
12
Decred
Decred
DCR
$ 12.833
+0.04%
-1.21%
-3.64%
$ 223.82M
$ 6.90K
13
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04186
-0.10%
-0.40%
+5.39%
$ 218.26M
$ 1.41M
14
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006796
+0.30%
+0.46%
+3.95%
$ 136.19M
$ 15.14B
15
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.392
-0.20%
-1.56%
-10.56%
$ 128.85M
$ 61.97K
16
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00379657
+0.07%
+0.01%
+1.54%
$ 69.89M
$ 2.28M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.40%
$ 68.53M
$ 4.34K
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004369
-0.14%
-0.88%
+0.07%
$ 60.59M
$ 406.29B
19
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0.00362
+0.17%
+0.94%
+2.02%
$ 59.28M
$ 18.48M
20
Xphere
Xphere
XP
$ 0.015983
+0.21%
-0.78%
+5.51%
$ 44.44M
$ 4.82M
21
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008655
-0.23%
-1.72%
+5.61%
$ 42.33M
$ 65.18M
22
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2122
+0.14%
-0.61%
-12.87%
$ 41.58M
$ 271.71K
23
Verge
Verge
XVG
$ 0.002178
+0.28%
-1.54%
+10.96%
$ 35.95M
$ 35.37M
24
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3397
0.00%
+1.55%
-0.32%
$ 35.39M
$ 165.30K
25
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005066
0.00%
-0.80%
+1.99%
$ 28.36M
$ 109.54M
26
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.870185
+0.14%
-0.06%
-10.40%
$ 26.29M
$ 590.40K
27
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0.2388
-0.46%
-4.51%
+0.89%
$ 25.77M
$ 241.44K
28
Nock
Nock
NOCK
$ 0.01015
0.00%
+4.27%
-17.21%
$ 22.50M
$ 7.47M
29
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2379
+0.21%
+1.15%
+6.85%
$ 19.72M
$ 238.23K
30
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04386
+0.18%
+3.10%
+14.30%
$ 18.37M
$ 1.44M
31
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0.01603
0.00%
+1.52%
+13.22%
$ 16.73M
$ 716.46K
32
Verus
Verus
VRSC
$ 0.206435
0.00%
-0.04%
-22.09%
$ 16.65M
$ 973.49
33
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.446
-2.82%
-23.31%
-54.95%
$ 15.17M
$ 2.92M
34
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6257
-0.21%
-0.79%
-5.21%
$ 11.70M
$ 98.88K
35
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.01178
+0.20%
-0.86%
+2.13%
$ 9.23M
$ 6.31M
36
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06435
+0.20%
-0.68%
-4.30%
$ 7.58M
$ 184.06K
37
Peercoin
Peercoin
PPC
$ 0.2252
0.00%
-2.00%
-2.30%
$ 6.82M
$ 65.43
38
MonaCoin
MonaCoin
MONA
$ 0.062936
-4.22%
-0.00%
-4.99%
$ 6.62M
$ 9.45K
39
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000465
+0.22%
+1.31%
+1.53%
$ 6.58M
$ 28.75M
40
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000603
+2.82%
+1.14%
-2.06%
$ 6.37M
$ 11.11M
41
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.03787
0.00%
-3.64%
+1.80%
$ 5.08M
$ 1.67M
42
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4026
+0.77%
+2.00%
-12.65%
$ 4.40M
$ 142.54K
43
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
+0.01%
$ 4.09M
$ 58.98
44
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1.55
0.00%
--
-0.64%
$ 4.02M
$ 6.21
45
Diamond
Diamond
DMD
$ 0.94486
-0.15%
-0.05%
-12.11%
$ 3.58M
$ 9.25K
46
Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0.04263386
0.00%
-0.01%
-1.07%
$ 3.17M
$ 9.73K
47
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005298
-0.24%
+0.63%
-0.17%
$ 3.11M
$ 19.09B
48
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01352868
-0.51%
-0.08%
-14.58%
$ 3.03M
$ 1.89K
49
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0.003175
0.00%
+0.63%
-0.38%
$ 2.87M
$ 12.37K
50
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002378
-0.17%
-5.92%
-1.49%
$ 2.74M
$ 263.17M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Доказательство работы (PoW) и почему они так популярны?
Токены категории Доказательство работы (PoW) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 123 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1321.76B.
Какой токен из категории Доказательство работы (PoW) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Доказательство работы (PoW), отслеживаемых на MEXC, EVR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 87.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Доказательство работы (PoW) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 123 токенов категории Доказательство работы (PoW), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Доказательство работы (PoW) относятся BTC, DOGE, ZEC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Доказательство работы (PoW)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Доказательство работы (PoW) составляет примерно $1321.76B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Доказательство работы (PoW), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.