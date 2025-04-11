Что такое Amnis Finance (AMI)

Amnis Finance представляет безопасный и инновационный протокол ликвидного стейкинга на Aptos, который позволяет пользователям APTOS получить максимальную прибыль от своих токенов APT, разблокировав их ликвидность.

Amnis Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Amnis Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Amnis Finance Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Amnis Finance, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AMI в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Amnis Finance.

История цен Amnis Finance

Отслеживание траектории движения цены AMI дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории AMI в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Amnis Finance.

Как купить Amnis Finance (AMI)

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AMI на местную валюту

1 AMI к VND ₫ 1,485.38313 1 AMI к AUD A$ 0.0921087 1 AMI к GBP ￡ 0.0440268 1 AMI к EUR € 0.0509784 1 AMI к USD $ 0.05793 1 AMI к MYR RM 0.2560506 1 AMI к TRY ₺ 2.2048158 1 AMI к JPY ¥ 8.3146929 1 AMI к RUB ₽ 4.8209346 1 AMI к INR ₹ 4.9866144 1 AMI к IDR Rp 965.4996138 1 AMI к KRW ₩ 82.2866685 1 AMI к PHP ₱ 3.3124374 1 AMI к EGP ￡E. 2.971809 1 AMI к BRL R$ 0.3394698 1 AMI к CAD C$ 0.0799434 1 AMI к BDT ৳ 7.0402329 1 AMI к NGN ₦ 92.5396992 1 AMI к UAH ₴ 2.398302 1 AMI к VES Bs 4.11303 1 AMI к PKR Rs 16.2447306 1 AMI к KZT ₸ 29.9376447 1 AMI к THB ฿ 1.9389171 1 AMI к TWD NT$ 1.8751941 1 AMI к AED د.إ 0.2126031 1 AMI к CHF Fr 0.0469233 1 AMI к HKD HK$ 0.4489575 1 AMI к MAD .د.م 0.538749 1 AMI к MXN $ 1.1777169

Источники Amnis Finance

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Amnis Finance Какова цена Amnis Finance (AMI) сегодня? Текущая цена Amnis Finance (AMI) составляет 0.05793 USD . Какова рыночная капитализация Amnis Finance (AMI)? Текущая рыночная капитализация Amnis Finance составляет $ 0.00 USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AMI на его рыночную цену в реальном времени 0.05793 USD . Каково оборотное предложение Amnis Finance (AMI)? Текущее оборотное предложение Amnis Finance (AMI) составляет 0.00 USD . Какова была самая высокая цена Amnis Finance (AMI)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Amnis Finance (AMI) составляет 0.1 USD . Каков 24-часовой объем торгов Amnis Finance (AMI)? 24-часовой объем торгов Amnis Finance (AMI) составляет $ 89.60K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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