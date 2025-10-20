Текущая цена LETSTOP сегодня составляет 0.04896 USD. Следите за обновлениями цены STOP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STOP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена LETSTOP сегодня составляет 0.04896 USD. Следите за обновлениями цены STOP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STOP прямо сейчас на MEXC.

Логотип LETSTOP

LETSTOP Курс (STOP)

Текущая цена 1 STOP в USD:

+2,70%1D
USD
График цены LETSTOP (STOP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:46 (UTC+8)

Информация о ценах LETSTOP (STOP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+5,31%

+2,70%

-27,27%

-27,27%

Текущая цена LETSTOP (STOP) составляет $ 0,04896. За последние 24 часа STOP торговался в диапазоне от $ 0,04515 до $ 0,05152, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STOP за все время составляет $ 1, а минимальная – $ 0,02770163701207271.

Что касается краткосрочной динамики, STOP изменился на +5,31% за последний час, на +2,70% за 24 часа и на -27,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация LETSTOP (STOP)

No.1638

64,50%

SOL

Текущая рыночная капитализация LETSTOP составляет $ 3,16M, при 24-часовом объеме торгов $ 64,75K. Циркулируещее обращение STOP составляет 64,50M, а общее предложение – 99999294.41379976. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,90M.

История цен LETSTOP (STOP) в USD

Отслеживайте изменения цены LETSTOP за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0012761+2,70%
30 дней$ -0,0416-45,94%
60 дней$ -0,10456-68,11%
90 дней$ -0,16746-77,38%
Изменение цены LETSTOP сегодня

Сегодня для STOP зафиксировано изменение $ +0,0012761 (+2,70%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены LETSTOP за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0416 (-45,94%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены LETSTOP за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STOP изменился на $ -0,10456 (-68,11%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены LETSTOP за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,16746 (-77,38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены LETSTOP (STOP)?

Просмотеть страницу истории цен LETSTOP.

Что такое LETSTOP (STOP)

LETSTOP – первое приложение, которое вознаграждает безопасное вождение ваучерами или криптовалютой. С более чем 1 миллионом загрузок и 70 миллионами безопасных километров в более чем 180 странах, $STOP работает на базе Solana.

LETSTOP доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в LETSTOP. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга STOP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о LETSTOP в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки LETSTOP простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены LETSTOP (USD)

Сколько будет стоить LETSTOP (STOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LETSTOP (STOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LETSTOP.

Проверьте прогноз цены LETSTOP!

Токеномика LETSTOP (STOP)

Понимание токеномики LETSTOP (STOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STOP прямо сейчас!

Как купить LETSTOP (STOP)

Ищете как купить LETSTOP? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести LETSTOP на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

STOP на местную валюту

Источники LETSTOP

Для более глубокого понимания LETSTOP рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт LETSTOP
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LETSTOP

Сколько стоит LETSTOP (STOP) на сегодня?
Актуальная цена STOP в USD – 0,04896 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STOP в USD?
Текущая цена STOP в USD составляет $ 0,04896. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация LETSTOP?
Рыночная капитализация STOP составляет $ 3,16M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STOP?
Циркулирующее предложение STOP составляет 64,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STOP?
STOP достиг максимальной цены (ATH) в 1 USD.
Какова была минимальная цена STOP за все время (ATL)?
STOP достиг минимальной цены (ATL) в 0,02770163701207271 USD.
Каков объем торгов STOP?
Объем торгов за последние 24 часа для STOP составляет $ 64,75K USD.
Вырастет ли STOP в цене в этом году?
STOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STOP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:46 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

