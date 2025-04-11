Что такое Bubblemaps (BMT)

Bubblemaps – первый инструмент аудита предложения для токенов DeFi и NFT. Наши уникальные и красочные пузырьки делают данные ончейн легко понятными. С помощью Bubblemaps пользователи могут исследовать кошельки, выявлять связи и видеть сквозь шум данных блокчейна.

Bubblemaps доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Bubblemaps. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Bubblemaps Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Bubblemaps, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена BMT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Bubblemaps.

История цен Bubblemaps

Отслеживание траектории движения цены BMT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории BMT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Bubblemaps.

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BMT на местную валюту

1 BMT к VND ₫ 2,248.7157 1 BMT к AUD A$ 0.139443 1 BMT к GBP ￡ 0.066652 1 BMT к EUR € 0.077176 1 BMT к USD $ 0.0877 1 BMT к MYR RM 0.387634 1 BMT к TRY ₺ 3.337862 1 BMT к JPY ¥ 12.587581 1 BMT к RUB ₽ 7.298394 1 BMT к INR ₹ 7.549216 1 BMT к IDR Rp 1,461.666082 1 BMT к KRW ₩ 124.573465 1 BMT к PHP ₱ 5.014686 1 BMT к EGP ￡E. 4.49901 1 BMT к BRL R$ 0.513922 1 BMT к CAD C$ 0.121026 1 BMT к BDT ৳ 10.658181 1 BMT к NGN ₦ 140.095488 1 BMT к UAH ₴ 3.63078 1 BMT к VES Bs 6.2267 1 BMT к PKR Rs 24.592834 1 BMT к KZT ₸ 45.322483 1 BMT к THB ฿ 2.935319 1 BMT к TWD NT$ 2.838849 1 BMT к AED د.إ 0.321859 1 BMT к CHF Fr 0.071037 1 BMT к HKD HK$ 0.679675 1 BMT к MAD .د.م 0.81561 1 BMT к MXN $ 1.782941

Источники Bubblemaps

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bubblemaps Какова цена Bubblemaps (BMT) сегодня? Текущая цена Bubblemaps (BMT) составляет 0.0877 USD . Какова рыночная капитализация Bubblemaps (BMT)? Текущая рыночная капитализация Bubblemaps составляет $ 24.64M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BMT на его рыночную цену в реальном времени 0.0877 USD . Каково оборотное предложение Bubblemaps (BMT)? Текущее оборотное предложение Bubblemaps (BMT) составляет 280.98M USD . Какова была самая высокая цена Bubblemaps (BMT)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Bubblemaps (BMT) составляет 0.34814 USD . Каков 24-часовой объем торгов Bubblemaps (BMT)? 24-часовой объем торгов Bubblemaps (BMT) составляет $ 329.94K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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