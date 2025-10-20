Что такое Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. AAPLx отслеживает цену акций Apple Inc. (базового актива). AAPLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Apple Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.

Токеномика Apple xStock (AAPLX)

Понимание токеномики Apple xStock (AAPLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AAPLX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Apple xStock Сколько стоит Apple xStock (AAPLX) на сегодня? Актуальная цена AAPLX в USD – 259,29 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AAPLX в USD? $ 259,29 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AAPLX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Apple xStock? Рыночная капитализация AAPLX составляет $ 1,56M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AAPLX? Циркулирующее предложение AAPLX составляет 6,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) AAPLX? AAPLX достиг максимальной цены (ATH) в 218,05582778461107 USD . Какова была минимальная цена AAPLX за все время (ATL)? AAPLX достиг минимальной цены (ATL) в 204,46269321696604 USD . Каков объем торгов AAPLX? Объем торгов за последние 24 часа для AAPLX составляет $ 65,77K USD . Вырастет ли AAPLX в цене в этом году? AAPLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AAPLX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Apple xStock (AAPLX)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

