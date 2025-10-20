Текущая цена Apple xStock сегодня составляет 259.29 USD. Следите за обновлениями цены AAPLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AAPLX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Apple xStock сегодня составляет 259.29 USD. Следите за обновлениями цены AAPLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AAPLX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AAPLX

Информация о цене AAPLX

Официальный сайт AAPLX

Токеномика AAPLX

Прогноз цен AAPLX

История AAPLX

Руководство по покупке AAPLX

Конвертер валют AAPLX в фиат

AAPLX на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Apple xStock

Apple xStock Курс (AAPLX)

Текущая цена 1 AAPLX в USD:

$259,29
$259,29$259,29
-0,31%1D
USD
График цены Apple xStock (AAPLX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:37:02 (UTC+8)

Информация о ценах Apple xStock (AAPLX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 256,28
$ 256,28$ 256,28
Мин 24Ч
$ 262,99
$ 262,99$ 262,99
Макс 24Ч

$ 256,28
$ 256,28$ 256,28

$ 262,99
$ 262,99$ 262,99

$ 218,05582778461107
$ 218,05582778461107$ 218,05582778461107

$ 204,46269321696604
$ 204,46269321696604$ 204,46269321696604

+0,05%

-0,31%

+3,53%

+3,53%

Текущая цена Apple xStock (AAPLX) составляет $ 259,29. За последние 24 часа AAPLX торговался в диапазоне от $ 256,28 до $ 262,99, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AAPLX за все время составляет $ 218,05582778461107, а минимальная – $ 204,46269321696604.

Что касается краткосрочной динамики, AAPLX изменился на +0,05% за последний час, на -0,31% за 24 часа и на +3,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

$ 65,77K
$ 65,77K$ 65,77K

$ 2,33M
$ 2,33M$ 2,33M

6,00K
6,00K 6,00K

8 999,85946485
8 999,85946485 8 999,85946485

SOL

Текущая рыночная капитализация Apple xStock составляет $ 1,56M, при 24-часовом объеме торгов $ 65,77K. Циркулируещее обращение AAPLX составляет 6,00K, а общее предложение – 8999.85946485. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,33M.

История цен Apple xStock (AAPLX) в USD

Отслеживайте изменения цены Apple xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,8063-0,31%
30 дней$ +3,67+1,43%
60 дней$ +31,46+13,80%
90 дней$ +45,82+21,46%
Изменение цены Apple xStock сегодня

Сегодня для AAPLX зафиксировано изменение $ -0,8063 (-0,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Apple xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +3,67 (+1,43%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Apple xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AAPLX изменился на $ +31,46 (+13,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Apple xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +45,82 (+21,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Apple xStock (AAPLX)?

Просмотеть страницу истории цен Apple xStock.

Что такое Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. AAPLx отслеживает цену акций Apple Inc. (базового актива). AAPLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Apple Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.

Apple xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Apple xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AAPLX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Apple xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Apple xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Apple xStock (USD)

Сколько будет стоить Apple xStock (AAPLX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Apple xStock (AAPLX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Apple xStock.

Проверьте прогноз цены Apple xStock!

Токеномика Apple xStock (AAPLX)

Понимание токеномики Apple xStock (AAPLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AAPLX прямо сейчас!

Как купить Apple xStock (AAPLX)

Ищете как купить Apple xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Apple xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AAPLX на местную валюту

1 Apple xStock (AAPLX) в VND
6 823 216,35
1 Apple xStock (AAPLX) в AUD
A$396,7137
1 Apple xStock (AAPLX) в GBP
191,8746
1 Apple xStock (AAPLX) в EUR
222,9894
1 Apple xStock (AAPLX) в USD
$259,29
1 Apple xStock (AAPLX) в MYR
RM1 094,2038
1 Apple xStock (AAPLX) в TRY
10 884,9942
1 Apple xStock (AAPLX) в JPY
¥39 412,08
1 Apple xStock (AAPLX) в ARS
ARS$377 972,2188
1 Apple xStock (AAPLX) в RUB
21 054,348
1 Apple xStock (AAPLX) в INR
22 786,4052
1 Apple xStock (AAPLX) в IDR
Rp4 321 498,2714
1 Apple xStock (AAPLX) в PHP
15 194,394
1 Apple xStock (AAPLX) в EGP
￡E.12 326,6466
1 Apple xStock (AAPLX) в BRL
R$1 400,166
1 Apple xStock (AAPLX) в CAD
C$360,4131
1 Apple xStock (AAPLX) в BDT
31 654,1232
1 Apple xStock (AAPLX) в NGN
379 076,7942
1 Apple xStock (AAPLX) в COP
$1 008 910,3545
1 Apple xStock (AAPLX) в ZAR
R.4 503,8673
1 Apple xStock (AAPLX) в UAH
10 812,393
1 Apple xStock (AAPLX) в TZS
T.Sh.643 397,0202
1 Apple xStock (AAPLX) в VES
Bs54 450,9
1 Apple xStock (AAPLX) в CLP
$246 325,5
1 Apple xStock (AAPLX) в PKR
Rs73 327,212
1 Apple xStock (AAPLX) в KZT
139 477,2768
1 Apple xStock (AAPLX) в THB
฿8 491,7475
1 Apple xStock (AAPLX) в TWD
NT$7 983,5391
1 Apple xStock (AAPLX) в AED
د.إ951,5943
1 Apple xStock (AAPLX) в CHF
Fr204,8391
1 Apple xStock (AAPLX) в HKD
HK$2 014,6833
1 Apple xStock (AAPLX) в AMD
֏99 002,1078
1 Apple xStock (AAPLX) в MAD
.د.م2 393,2467
1 Apple xStock (AAPLX) в MXN
$4 773,5289
1 Apple xStock (AAPLX) в SAR
ريال972,3375
1 Apple xStock (AAPLX) в ETB
Br38 877,9426
1 Apple xStock (AAPLX) в KES
KSh33 497,6751
1 Apple xStock (AAPLX) в JOD
د.أ183,83661
1 Apple xStock (AAPLX) в PLN
943,8156
1 Apple xStock (AAPLX) в RON
лв1 135,6902
1 Apple xStock (AAPLX) в SEK
kr2 437,326
1 Apple xStock (AAPLX) в BGN
лв435,6072
1 Apple xStock (AAPLX) в HUF
Ft87 126,6258
1 Apple xStock (AAPLX) в CZK
5 434,7184
1 Apple xStock (AAPLX) в KWD
د.ك79,34274
1 Apple xStock (AAPLX) в ILS
855,657
1 Apple xStock (AAPLX) в BOB
Bs1 786,5081
1 Apple xStock (AAPLX) в AZN
440,793
1 Apple xStock (AAPLX) в TJS
SM2 385,468
1 Apple xStock (AAPLX) в GEL
700,083
1 Apple xStock (AAPLX) в AOA
Kz236 360,9853
1 Apple xStock (AAPLX) в BHD
.د.ب97,75233
1 Apple xStock (AAPLX) в BMD
$259,29
1 Apple xStock (AAPLX) в DKK
kr1 667,2347
1 Apple xStock (AAPLX) в HNL
L6 801,1767
1 Apple xStock (AAPLX) в MUR
11 805,4737
1 Apple xStock (AAPLX) в NAD
$4 524,6105
1 Apple xStock (AAPLX) в NOK
kr2 587,7142
1 Apple xStock (AAPLX) в NZD
$448,5717
1 Apple xStock (AAPLX) в PAB
B/.259,29
1 Apple xStock (AAPLX) в PGK
K1 089,018
1 Apple xStock (AAPLX) в QAR
ر.ق941,2227
1 Apple xStock (AAPLX) в RSD
дин.26 180,5113
1 Apple xStock (AAPLX) в UZS
soʻm3 123 975,1851
1 Apple xStock (AAPLX) в ALL
L21 570,3351
1 Apple xStock (AAPLX) в ANG
ƒ464,1291
1 Apple xStock (AAPLX) в AWG
ƒ466,722
1 Apple xStock (AAPLX) в BBD
$518,58
1 Apple xStock (AAPLX) в BAM
KM435,6072
1 Apple xStock (AAPLX) в BIF
Fr762 571,89
1 Apple xStock (AAPLX) в BND
$334,4841
1 Apple xStock (AAPLX) в BSD
$259,29
1 Apple xStock (AAPLX) в JMD
$41 623,8237
1 Apple xStock (AAPLX) в KHR
1 045 522,1025
1 Apple xStock (AAPLX) в KMF
Fr109 938,96
1 Apple xStock (AAPLX) в LAK
5 636 739,0177
1 Apple xStock (AAPLX) в LKR
රු78 523,3836
1 Apple xStock (AAPLX) в MDL
L4 413,1158
1 Apple xStock (AAPLX) в MGA
Ar1 157 543,1612
1 Apple xStock (AAPLX) в MOP
P2 071,7271
1 Apple xStock (AAPLX) в MVR
3 967,137
1 Apple xStock (AAPLX) в MWK
MK448 597,629
1 Apple xStock (AAPLX) в MZN
MT16 568,631
1 Apple xStock (AAPLX) в NPR
रु36 349,8651
1 Apple xStock (AAPLX) в PYG
1 838 884,68
1 Apple xStock (AAPLX) в RWF
Fr375 711,21
1 Apple xStock (AAPLX) в SBD
$2 133,9567
1 Apple xStock (AAPLX) в SCR
3 544,4943
1 Apple xStock (AAPLX) в SRD
$10 278,2556
1 Apple xStock (AAPLX) в SVC
$2 263,6017
1 Apple xStock (AAPLX) в SZL
L4 524,6105
1 Apple xStock (AAPLX) в TMT
m910,1079
1 Apple xStock (AAPLX) в TND
د.ت761,27544
1 Apple xStock (AAPLX) в TTD
$1 755,3933
1 Apple xStock (AAPLX) в UGX
Sh903 366,36
1 Apple xStock (AAPLX) в XAF
Fr146 498,85
1 Apple xStock (AAPLX) в XCD
$700,083
1 Apple xStock (AAPLX) в XOF
Fr146 498,85
1 Apple xStock (AAPLX) в XPF
Fr26 447,58
1 Apple xStock (AAPLX) в BWP
P3 718,2186
1 Apple xStock (AAPLX) в BZD
$518,58
1 Apple xStock (AAPLX) в CVE
$24 635,1429
1 Apple xStock (AAPLX) в DJF
Fr45 894,33
1 Apple xStock (AAPLX) в DOP
$16 451,9505
1 Apple xStock (AAPLX) в DZD
د.ج33 832,1592
1 Apple xStock (AAPLX) в FJD
$596,367
1 Apple xStock (AAPLX) в GNF
Fr2 254 526,55
1 Apple xStock (AAPLX) в GTQ
Q1 980,9756
1 Apple xStock (AAPLX) в GYD
$54 152,7165
1 Apple xStock (AAPLX) в ISK
kr31 633,38

Источники Apple xStock

Для более глубокого понимания Apple xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Apple xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Apple xStock

Сколько стоит Apple xStock (AAPLX) на сегодня?
Актуальная цена AAPLX в USD – 259,29 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AAPLX в USD?
Текущая цена AAPLX в USD составляет $ 259,29. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Apple xStock?
Рыночная капитализация AAPLX составляет $ 1,56M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AAPLX?
Циркулирующее предложение AAPLX составляет 6,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AAPLX?
AAPLX достиг максимальной цены (ATH) в 218,05582778461107 USD.
Какова была минимальная цена AAPLX за все время (ATL)?
AAPLX достиг минимальной цены (ATL) в 204,46269321696604 USD.
Каков объем торгов AAPLX?
Объем торгов за последние 24 часа для AAPLX составляет $ 65,77K USD.
Вырастет ли AAPLX в цене в этом году?
AAPLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AAPLX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:37:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Apple xStock (AAPLX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AAPLX в USD

Сумма

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 259,29 USD

Торговля AAPLX

AAPLX/USDT
$259,29
$259,29$259,29
-0,29%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах