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Текущая цена OpenGradient сегодня составляет 0,09445 RUB. Рыночная капитализация OPG составляет 17 945 500 RUB. Отслеживайте обновления цен OPG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OpenGradient сегодня составляет 0,09445 RUB. Рыночная капитализация OPG составляет 17 945 500 RUB. Отслеживайте обновления цен OPG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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OpenGradient Курс (OPG)

Текущая цена 1 OPG в RUB:

₽7,8059376
₽7,8059376₽7,8059376
-3,02%1D
RUB
График цены OpenGradient (OPG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:01:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OpenGradient

Текущая цена OpenGradient (OPG) сегодня составляет ₽ 0,09445 с изменением 3,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OPG на RUB составляет ₽ 0,09445 за OPG.

На данный момент OpenGradient занимает #400 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,95M, при оборотном предложении 190,00M OPG. В течение последних 24 часов, OPG торговался в диапазоне от ₽ 0,09367 (минимум) до ₽ 0,09894 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 39,8437045340381386686, тогда как исторический минимум составил ₽ 11,4998884831917053334.

В краткосрочной перспективе OPG изменился на -0,30% за последний час и на +5,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 85,35K.

Рыночная информация OpenGradient (OPG)

No.400

₽ 17,95M
₽ 17,95M₽ 17,95M

₽ 85,35K
₽ 85,35K₽ 85,35K

₽ 94,45M
₽ 94,45M₽ 94,45M

190,00M
190,00M 190,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,00%

BASE

Текущая рыночная капитализация OpenGradient составляет ₽ 17,95M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 85,35K. Циркулируещее обращение OPG составляет 190,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 94,45M.

История цен OpenGradient в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09367
₽ 0,09367₽ 0,09367
Мин 24Ч
₽ 0,09894
₽ 0,09894₽ 0,09894
Макс 24Ч

₽ 0,09367
₽ 0,09367₽ 0,09367

₽ 0,09894
₽ 0,09894₽ 0,09894

₽ 39,8437045340381386686
₽ 39,8437045340381386686₽ 39,8437045340381386686

₽ 11,4998884831917053334
₽ 11,4998884831917053334₽ 11,4998884831917053334

-0,30%

-3,02%

+5,53%

+5,53%

История цен OpenGradient (OPG) в RUB

Отслеживайте изменения цены OpenGradient за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,2430803-3,02%
30 дней₽ -0,02465-20,70%
60 дней₽ -0,06655-41,34%
90 дней₽ -0,23745-71,55%
Изменение цены OpenGradient сегодня

Сегодня для OPG зафиксировано изменение ₽ -0,2430803 (-3,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OpenGradient за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,02465 (-20,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OpenGradient за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OPG изменился на ₽ -0,06655 (-41,34%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OpenGradient за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,23745 (-71,55%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OpenGradient (OPG)?

Просмотеть страницу истории цен OpenGradient.

Анализ по OpenGradient

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OpenGradient, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке OpenGradient: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OPG: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

OPG_USDT在4小时周期内运行于中枢0.0963上方，当前价格0.09655紧贴R1阻力位0.0969。价格已突破S1与中枢构成的密集区域，短期结构呈现上移态势。枢纽体系显示上方空间受限，下方支撑则密集分布在0.0955至0.0963区间内。多空双方在此窄幅区域内反复争夺，市场正处于方向选择前的整理阶段。 均线系统MA与EMA均发出买入信号，短周期趋势保持一致向上。MACD指标形成金叉，动能柱由负转正，表明买盘力量正在增强。RSI指标处于中性区域，未出现超买或超卖的极端值，这为价格波动的延续提供了基础。KDJ与StochRSI数值需结合实时盘面进一步确认是否同步上行；目前波动率维持低位，布林带收口预示变盘临近。 近端关键阻力位于0.0969，距离现价不足0.4%，若成功突破将指向0.0977。下方第一支撑位为0.0955，距离现价约1.1%；一旦跌破，则可能测试0.0949这一强支撑。交易者应密切关注价格在0.0963中枢附近的得失情况，该位置将决定短期多空平衡状态。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены OpenGradient

Прогноз цены OpenGradient (OPG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OPG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены OpenGradient (OPG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OpenGradient потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OpenGradient достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OPG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OpenGradient».

Как купить и инвестировать OpenGradient в Россия

Готовы приступить к работе с OpenGradient? Покупка OPG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить OpenGradient. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке OpenGradient (OPG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и OpenGradient будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке OpenGradient (OPG)

Что вы можете сделать с OpenGradient

Владение OpenGradient позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое OpenGradient (OPG)

OpenGradient – это сеть для открытого искусственного интеллекта (Open Intelligence) – децентрализованная инфраструктурная сеть, предназначенная для размещения, выполнения и проверки моделей искусственного интеллекта в больших масштабах. Сеть работает как специализированный сопроцессор ИИ, позволяя приложениям, блокчейнам и агентам передавать вычисления на аутсорсинг в специальную сеть нодов с графическими процессорами (GPU) и безопасными вычислительными средами (TEE). Валидаторы проверяют каждое вычислительное доказательство (аттестацию TEE или доказательство zkML) на этапе консенсуса, прежде чем оно фиксируется в цепочке, что обеспечивает безопасное использование ИИ из любой сети или приложения. Платформа размещает более 2 000 моделей, обработала более 2 млн проверяемых выводов и сгенерировала более 500 000 криптографических доказательств. Поддерживается a16z crypto, Coinbase Ventures и более чем 30 стратегическими инвесторами (привлечено 9,5 миллионов долларов).

Источники OpenGradient

Для более глубокого понимания OpenGradient рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт OpenGradient
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:01:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OpenGradient (OPG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о OpenGradient

OPG USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте OpenGradient (OPG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OpenGradient в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OPG/USDT
₽7,8026328
₽7,8026328₽7,8026328
-3,11%
883.52K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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