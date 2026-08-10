OpenGradient Курс (OPG)
Текущая цена OpenGradient (OPG) сегодня составляет ₽ 0,09445 с изменением 3,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OPG на RUB составляет ₽ 0,09445 за OPG.
На данный момент OpenGradient занимает #400 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,95M, при оборотном предложении 190,00M OPG. В течение последних 24 часов, OPG торговался в диапазоне от ₽ 0,09367 (минимум) до ₽ 0,09894 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 39,8437045340381386686, тогда как исторический минимум составил ₽ 11,4998884831917053334.
В краткосрочной перспективе OPG изменился на -0,30% за последний час и на +5,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 85,35K.
No.400
19,00%
BASE
Текущая рыночная капитализация OpenGradient составляет ₽ 17,95M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 85,35K. Циркулируещее обращение OPG составляет 190,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 94,45M.
-0,30%
-3,02%
+5,53%
+5,53%
Отслеживайте изменения цены OpenGradient за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,2430803
|-3,02%
|30 дней
|₽ -0,02465
|-20,70%
|60 дней
|₽ -0,06655
|-41,34%
|90 дней
|₽ -0,23745
|-71,55%
Сегодня для OPG зафиксировано изменение ₽ -0,2430803 (-3,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,02465 (-20,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то OPG изменился на ₽ -0,06655 (-41,34%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,23745 (-71,55%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OpenGradient (OPG)?
Просмотеть страницу истории цен OpenGradient.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OpenGradient, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке OPG: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
OPG_USDT在4小时周期内运行于中枢0.0963上方，当前价格0.09655紧贴R1阻力位0.0969。价格已突破S1与中枢构成的密集区域，短期结构呈现上移态势。枢纽体系显示上方空间受限，下方支撑则密集分布在0.0955至0.0963区间内。多空双方在此窄幅区域内反复争夺，市场正处于方向选择前的整理阶段。 均线系统MA与EMA均发出买入信号，短周期趋势保持一致向上。MACD指标形成金叉，动能柱由负转正，表明买盘力量正在增强。RSI指标处于中性区域，未出现超买或超卖的极端值，这为价格波动的延续提供了基础。KDJ与StochRSI数值需结合实时盘面进一步确认是否同步上行；目前波动率维持低位，布林带收口预示变盘临近。 近端关键阻力位于0.0969，距离现价不足0.4%，若成功突破将指向0.0977。下方第一支撑位为0.0955，距离现价约1.1%；一旦跌破，则可能测试0.0949这一强支撑。交易者应密切关注价格在0.0963中枢附近的得失情况，该位置将决定短期多空平衡状态。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена OpenGradient потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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OpenGradient – это сеть для открытого искусственного интеллекта (Open Intelligence) – децентрализованная инфраструктурная сеть, предназначенная для размещения, выполнения и проверки моделей искусственного интеллекта в больших масштабах. Сеть работает как специализированный сопроцессор ИИ, позволяя приложениям, блокчейнам и агентам передавать вычисления на аутсорсинг в специальную сеть нодов с графическими процессорами (GPU) и безопасными вычислительными средами (TEE). Валидаторы проверяют каждое вычислительное доказательство (аттестацию TEE или доказательство zkML) на этапе консенсуса, прежде чем оно фиксируется в цепочке, что обеспечивает безопасное использование ИИ из любой сети или приложения. Платформа размещает более 2 000 моделей, обработала более 2 млн проверяемых выводов и сгенерировала более 500 000 криптографических доказательств. Поддерживается a16z crypto, Coinbase Ventures и более чем 30 стратегическими инвесторами (привлечено 9,5 миллионов долларов).
Для более глубокого понимания OpenGradient рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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