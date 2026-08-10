Сегодняшняя цена OpenGradient

Текущая цена OpenGradient (OPG) сегодня составляет ₽ 0,09445 с изменением 3,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OPG на RUB составляет ₽ 0,09445 за OPG.

На данный момент OpenGradient занимает #400 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,95M, при оборотном предложении 190,00M OPG. В течение последних 24 часов, OPG торговался в диапазоне от ₽ 0,09367 (минимум) до ₽ 0,09894 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 39,8437045340381386686, тогда как исторический минимум составил ₽ 11,4998884831917053334.

В краткосрочной перспективе OPG изменился на -0,30% за последний час и на +5,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 85,35K.

Рыночная информация OpenGradient (OPG)

Место No.400 Рыночная капитализация ₽ 17,95M₽ 17,95M ₽ 17,95M Объем (24Ч) ₽ 85,35K₽ 85,35K ₽ 85,35K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 94,45M₽ 94,45M ₽ 94,45M Оборотное предложение 190,00M 190,00M 190,00M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 19,00% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация OpenGradient составляет ₽ 17,95M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 85,35K. Циркулируещее обращение OPG составляет 190,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 94,45M.