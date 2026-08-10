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Текущая цена ORIGYN сегодня составляет 0.0010163 RUB. Рыночная капитализация OGY составляет 7,956,247.7212625 RUB. Отслеживайте обновления цен OGY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ORIGYN сегодня составляет 0.0010163 RUB. Рыночная капитализация OGY составляет 7,956,247.7212625 RUB. Отслеживайте обновления цен OGY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ORIGYN Курс (OGY)

Текущая цена 1 OGY в RUB:

₽0.083966706
₽0.083966706₽0.083966706
+5,27%1D
RUB
График цены ORIGYN (OGY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:52:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ORIGYN

Текущая цена ORIGYN (OGY) сегодня составляет ₽ 0.0010163 с изменением 5.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OGY на RUB составляет ₽ 0.0010163 за OGY.

На данный момент ORIGYN занимает #1106 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,96M, при оборотном предложении 7,83B OGY. В течение последних 24 часов, OGY торговался в диапазоне от ₽ 0.0009514 (минимум) до ₽ 0.00105 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3.787806031440981219, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0565662696060043836.

В краткосрочной перспективе OGY изменился на -0.60% за последний час и на +25.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 24,29K.

Рыночная информация ORIGYN (OGY)

No.1106

₽ 7,96M
₽ 7,96M₽ 7,96M

₽ 24,29K
₽ 24,29K₽ 24,29K

₽ 10.79M
₽ 10.79M₽ 10.79M

7,83B
7,83B 7,83B

10,620,490,364
10,620,490,364 10,620,490,364

10,414,863,366.997084
10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084

73.71%

OGY2

Текущая рыночная капитализация ORIGYN составляет ₽ 7,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 24,29K. Циркулируещее обращение OGY составляет 7,83B, а общее предложение – 10414863366.997084. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.79M.

История цен ORIGYN в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0009514
₽ 0.0009514₽ 0.0009514
Мин 24Ч
₽ 0.00105
₽ 0.00105₽ 0.00105
Макс 24Ч

₽ 0.0009514
₽ 0.0009514₽ 0.0009514

₽ 0.00105
₽ 0.00105₽ 0.00105

₽ 3.787806031440981219
₽ 3.787806031440981219₽ 3.787806031440981219

₽ 0.0565662696060043836
₽ 0.0565662696060043836₽ 0.0565662696060043836

-0.60%

+5.27%

+25.56%

+25.56%

История цен ORIGYN (OGY) в RUB

Отслеживайте изменения цены ORIGYN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.00420352+5.27%
30 дней₽ +0.0001373+15.62%
60 дней₽ +0.0001952+23.77%
90 дней₽ +0.0001069+11.75%
Изменение цены ORIGYN сегодня

Сегодня для OGY зафиксировано изменение ₽ +0.00420352 (+5.27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ORIGYN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.0001373 (+15.62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ORIGYN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OGY изменился на ₽ +0.0001952 (+23.77%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ORIGYN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.0001069 (+11.75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ORIGYN (OGY)?

Просмотеть страницу истории цен ORIGYN.

Анализ по ORIGYN

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ORIGYN, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены ORIGYN?

Цены на ORIGYN (OGY) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Уровень внедрения технологии NFT-аутентификации и цифровых сертификатов ORIGYN
3. Объявления о партнерствах с люксовыми брендами и корпоративными компаниями
4. Полезность токена и стейкинг-вознаграждения в рамках экосистемы
5. Объем торгов и ликвидность на биржах
6. Развитие сети Internet Computer Protocol (ICP), поскольку OGY работает на ICP
7. Новости в сфере регулирования, затрагивающие секторы NFT и блокчейна
8. Развитие команды и прогресс по дорожной карте
9. Конкуренция со стороны других NFT-платформ
10. Общий уровень рискового аппетита инвесторов в отношении альткоинов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ORIGYN?

Люди хотят знать текущую цену ORIGYN (OGY) по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, поиск торговых возможностей и анализ рынка. Поскольку OGY фокусируется на цифровых сертификатах и аутентификации NFT, инвесторы следят за динамикой цен, чтобы правильно спланировать покупки или продажи.

Прогноз цены ORIGYN

Прогноз цены ORIGYN (OGY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OGY в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены ORIGYN (OGY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ORIGYN потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ORIGYN достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OGY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ORIGYN».

Как купить и инвестировать ORIGYN в Россия

Готовы приступить к работе с ORIGYN? Покупка OGY на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ORIGYN. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ORIGYN (OGY).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ORIGYN будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ORIGYN (OGY)

Что вы можете сделать с ORIGYN

Владение ORIGYN позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ORIGYN (OGY)

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

Источники ORIGYN

Для более глубокого понимания ORIGYN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ORIGYN
Обозреватель блоков

Категория :

Internet Computer EcosystemReal World Assets (RWA)RWA Protocol

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:52:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ORIGYN (OGY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ORIGYN

OGY USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по OGY с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OGY USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ORIGYN (OGY) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ORIGYN в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OGY/USDT
₽0.084305448
₽0.084305448₽0.084305448
+5.69%
24.73M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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