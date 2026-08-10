Сегодняшняя цена ORIGYN

Текущая цена ORIGYN (OGY) сегодня составляет ₽ 0.0010163 с изменением 5.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OGY на RUB составляет ₽ 0.0010163 за OGY.

На данный момент ORIGYN занимает #1106 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,96M, при оборотном предложении 7,83B OGY. В течение последних 24 часов, OGY торговался в диапазоне от ₽ 0.0009514 (минимум) до ₽ 0.00105 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3.787806031440981219, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0565662696060043836.

В краткосрочной перспективе OGY изменился на -0.60% за последний час и на +25.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 24,29K.

Рыночная информация ORIGYN (OGY)

Место No.1106 Рыночная капитализация ₽ 7,96M₽ 7,96M ₽ 7,96M Объем (24Ч) ₽ 24,29K₽ 24,29K ₽ 24,29K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10.79M₽ 10.79M ₽ 10.79M Оборотное предложение 7,83B 7,83B 7,83B Макс. предложение 10,620,490,364 10,620,490,364 10,620,490,364 Общее предложение 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 Коэффициент обращения 73.71% Публичный блокчейн OGY2

Текущая рыночная капитализация ORIGYN составляет ₽ 7,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 24,29K. Циркулируещее обращение OGY составляет 7,83B, а общее предложение – 10414863366.997084. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.79M.