Сегодняшняя цена AC Milan Fan Token

Текущая цена AC Milan Fan Token (ACM) сегодня составляет ₽ 0,2792 с изменением 1,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACM на RUB составляет ₽ 0,2792 за ACM.

На данный момент AC Milan Fan Token занимает #1307 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,81M, при оборотном предложении 13,63M ACM. В течение последних 24 часов, ACM торговался в диапазоне от ₽ 0,2743 (минимум) до ₽ 0,2804 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 053,1498715275, тогда как исторический минимум составил ₽ 23,93155357259854765.

В краткосрочной перспективе ACM изменился на +1,71% за последний час и на +5,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,10K.

Рыночная информация AC Milan Fan Token (ACM)

Место No.1307 Рыночная капитализация ₽ 3,81M₽ 3,81M ₽ 3,81M Объем (24Ч) ₽ 54,10K₽ 54,10K ₽ 54,10K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5,56M₽ 5,56M ₽ 5,56M Оборотное предложение 13,63M 13,63M 13,63M Макс. предложение 19 920 000 19 920 000 19 920 000 Общее предложение 19 920 000 19 920 000 19 920 000 Коэффициент обращения 68,44% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация AC Milan Fan Token составляет ₽ 3,81M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,10K. Циркулируещее обращение ACM составляет 13,63M, а общее предложение – 19920000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,56M.