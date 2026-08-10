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Текущая цена AC Milan Fan Token сегодня составляет 0,2792 RUB. Рыночная капитализация ACM составляет 3 806 524,0144 RUB. Отслеживайте обновления цен ACM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AC Milan Fan Token сегодня составляет 0,2792 RUB. Рыночная капитализация ACM составляет 3 806 524,0144 RUB. Отслеживайте обновления цен ACM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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AC Milan Fan Token Курс (ACM)

Текущая цена 1 ACM в RUB:

₽23,1038
₽23,1038₽23,1038
+1,01%1D
RUB
График цены AC Milan Fan Token (ACM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:33:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AC Milan Fan Token

Текущая цена AC Milan Fan Token (ACM) сегодня составляет ₽ 0,2792 с изменением 1,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACM на RUB составляет ₽ 0,2792 за ACM.

На данный момент AC Milan Fan Token занимает #1307 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,81M, при оборотном предложении 13,63M ACM. В течение последних 24 часов, ACM торговался в диапазоне от ₽ 0,2743 (минимум) до ₽ 0,2804 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 053,1498715275, тогда как исторический минимум составил ₽ 23,93155357259854765.

В краткосрочной перспективе ACM изменился на +1,71% за последний час и на +5,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,10K.

Рыночная информация AC Milan Fan Token (ACM)

No.1307

₽ 3,81M
₽ 3,81M₽ 3,81M

₽ 54,10K
₽ 54,10K₽ 54,10K

₽ 5,56M
₽ 5,56M₽ 5,56M

13,63M
13,63M 13,63M

19 920 000
19 920 000 19 920 000

19 920 000
19 920 000 19 920 000

68,44%

CHZ

Текущая рыночная капитализация AC Milan Fan Token составляет ₽ 3,81M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,10K. Циркулируещее обращение ACM составляет 13,63M, а общее предложение – 19920000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,56M.

История цен AC Milan Fan Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2743
₽ 0,2743₽ 0,2743
Мин 24Ч
₽ 0,2804
₽ 0,2804₽ 0,2804
Макс 24Ч

₽ 0,2743
₽ 0,2743₽ 0,2743

₽ 0,2804
₽ 0,2804₽ 0,2804

₽ 2 053,1498715275
₽ 2 053,1498715275₽ 2 053,1498715275

₽ 23,93155357259854765
₽ 23,93155357259854765₽ 23,93155357259854765

+1,71%

+1,01%

+5,55%

+5,55%

История цен AC Milan Fan Token (ACM) в RUB

Отслеживайте изменения цены AC Milan Fan Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,231015+1,01%
30 дней₽ -0,0078-2,72%
60 дней₽ -0,0284-9,24%
90 дней₽ -0,1601-36,45%
Изменение цены AC Milan Fan Token сегодня

Сегодня для ACM зафиксировано изменение ₽ +0,231015 (+1,01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AC Milan Fan Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0078 (-2,72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AC Milan Fan Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ACM изменился на ₽ -0,0284 (-9,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AC Milan Fan Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1601 (-36,45%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AC Milan Fan Token (ACM)?

Просмотеть страницу истории цен AC Milan Fan Token.

Анализ по AC Milan Fan Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AC Milan Fan Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены AC Milan Fan Token?

Цены на Fan Token AC Milan (ACM) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спортивные результаты команды — победы, положение в чемпионате и успехи на турнирах стимулируют спрос.
2. Вовлеченность болельщиков — активное участие в голосованиях и клубных мероприятиях влияет на полезность токена.
3. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на стоимость токена.
4. Полезность токена — новые функции, вознаграждения и эксклюзивные возможности повышают его ценность.
5. Динамика предложения — сжигание токенов, механизмы стейкинга и изменения в циркуляции токенов.
6. Объявления о партнерствах — сотрудничество с спонсорами или другими клубами.
7. Сезонные факторы — трансферные окна и крупные матчи вызывают волатильность цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену AC Milan Fan Token?

Люди хотят знать текущую цену токена болельщиков AC Milan (ACM) по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рыночных настроений, а также для укрепления взаимодействия с фанатами. Как утилитарный токен, связанный с известным футбольным клубом, колебания цены влияют как на финансовые доходы, так и на впечатления болельщиков.

Прогноз цены AC Milan Fan Token

Прогноз цены AC Milan Fan Token (ACM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены AC Milan Fan Token (ACM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AC Milan Fan Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AC Milan Fan Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ACM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AC Milan Fan Token».

Как купить и инвестировать AC Milan Fan Token в Россия

Готовы приступить к работе с AC Milan Fan Token? Покупка ACM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить AC Milan Fan Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке AC Milan Fan Token (ACM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и AC Milan Fan Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке AC Milan Fan Token (ACM)

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Что такое AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM - это название единственного официального фан-токена "Милана".

Источники AC Milan Fan Token

Для более глубокого понимания AC Milan Fan Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AC Milan Fan Token
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBinance LaunchpadChiliz Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:33:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AC Milan Fan Token (ACM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о AC Milan Fan Token

ACM USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте AC Milan Fan Token (ACM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AC Milan Fan Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACM/USDT
₽22,7397
₽22,7397₽22,7397
-0,72%
195.25K (USDT)

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1 ACM = 23,1038 RUB