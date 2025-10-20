Текущая цена XL1 сегодня составляет 0.0008571 USD. Следите за обновлениями цены XL1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XL1 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XL1 сегодня составляет 0.0008571 USD. Следите за обновлениями цены XL1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XL1 прямо сейчас на MEXC.

XL1 Курс (XL1)

График цены XL1 (XL1) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:20 (UTC+8)

Информация о ценах XL1 (XL1) (USD)

Текущая цена XL1 (XL1) составляет $ 0,0008571. За последние 24 часа XL1 торговался в диапазоне от $ 0,00083 до $ 0,001044, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XL1 за все время составляет $ 0,003549262214266047, а минимальная – $ 0,000752957257810761.

Что касается краткосрочной динамики, XL1 изменился на -0,35% за последний час, на -3,44% за 24 часа и на -22,86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XL1 (XL1)

Текущая рыночная капитализация XL1 составляет $ 4,92M, при 24-часовом объеме торгов $ 25,67K. Циркулируещее обращение XL1 составляет 5,74B, а общее предложение – 38000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,57M.

История цен XL1 (XL1) в USD

Отслеживайте изменения цены XL1 за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000030535-3,44%
30 дней$ -0,0002976-25,78%
60 дней$ +0,0003571+71,42%
90 дней$ +0,0003571+71,42%
Изменение цены XL1 сегодня

Сегодня для XL1 зафиксировано изменение $ -0,000030535 (-3,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XL1 за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0002976 (-25,78%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XL1 за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XL1 изменился на $ +0,0003571 (+71,42%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XL1 за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0003571 (+71,42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XL1 (XL1)?

Просмотеть страницу истории цен XL1.

Что такое XL1 (XL1)

XYO изначально создала компанию по обработке данных, специализирующуюся на Proof of Location (подтверждении местоположения), обеспечивающую точность определения местоположения подключенных устройств. Со временем XYO превратилась в полноценную компанию по обработке данных, которая собирает и проверяет как реальные, так и виртуальные данные, подключая их к приложениям Web2 и Web3. XYO расширила свою экосистему, запустив блокчейн XYO Layer One, специально разработанный для поддержки интенсивных потребностей в данных DePIN, RWA, AI и других подобных отраслей, основанных на данных. Блокчейн XYO Layer One предлагает специально разработанное решение для отраслей с большим объемом данных, таких как AI и DePIN, с уникальной архитектурой, которая поддерживает одновременную работу блокчейнов с единым общим реестром. Он обеспечивает бесперебойную обработку данных при сохранении точности и масштабируемости, гарантируя соответствие требованиям различных приложений.

XL1 доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в XL1. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XL1, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о XL1 в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки XL1 простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены XL1 (USD)

Сколько будет стоить XL1 (XL1) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XL1 (XL1) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XL1.

Проверьте прогноз цены XL1!

Токеномика XL1 (XL1)

Понимание токеномики XL1 (XL1) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XL1 прямо сейчас!

Как купить XL1 (XL1)

Ищете как купить XL1? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести XL1 на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XL1 на местную валюту

Источники XL1

Для более глубокого понимания XL1 рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XL1

Сколько стоит XL1 (XL1) на сегодня?
Актуальная цена XL1 в USD – 0,0008571 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XL1 в USD?
Текущая цена XL1 в USD составляет $ 0,0008571. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XL1?
Рыночная капитализация XL1 составляет $ 4,92M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XL1?
Циркулирующее предложение XL1 составляет 5,74B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XL1?
XL1 достиг максимальной цены (ATH) в 0,003549262214266047 USD.
Какова была минимальная цена XL1 за все время (ATL)?
XL1 достиг минимальной цены (ATL) в 0,000752957257810761 USD.
Каков объем торгов XL1?
Объем торгов за последние 24 часа для XL1 составляет $ 25,67K USD.
Вырастет ли XL1 в цене в этом году?
XL1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XL1 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии XL1 (XL1)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

