Текущая цена OroBit сегодня составляет 1.9608 USD. Следите за обновлениями цены XRB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XRB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OroBit сегодня составляет 1.9608 USD. Следите за обновлениями цены XRB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XRB прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XRB

Информация о цене XRB

Whitepaper XRB

Официальный сайт XRB

Токеномика XRB

Прогноз цен XRB

История XRB

Руководство по покупке XRB

Конвертер валют XRB в фиат

XRB на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип OroBit

OroBit Курс (XRB)

Текущая цена 1 XRB в USD:

$1,9588
$1,9588$1,9588
-0,11%1D
USD
График цены OroBit (XRB) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:34 (UTC+8)

Информация о ценах OroBit (XRB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,9126
$ 1,9126$ 1,9126
Мин 24Ч
$ 1,9715
$ 1,9715$ 1,9715
Макс 24Ч

$ 1,9126
$ 1,9126$ 1,9126

$ 1,9715
$ 1,9715$ 1,9715

--
----

--
----

-0,17%

-0,11%

+18,87%

+18,87%

Текущая цена OroBit (XRB) составляет $ 1,9608. За последние 24 часа XRB торговался в диапазоне от $ 1,9126 до $ 1,9715, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XRB за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, XRB изменился на -0,17% за последний час, на -0,11% за 24 часа и на +18,87% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OroBit (XRB)

--
----

$ 114,76K
$ 114,76K$ 114,76K

$ 980,40M
$ 980,40M$ 980,40M

--
----

500 000 000
500 000 000 500 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация OroBit составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 114,76K. Циркулируещее обращение XRB составляет --, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 980,40M.

История цен OroBit (XRB) в USD

Отслеживайте изменения цены OroBit за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,002157-0,11%
30 дней$ +1,0448+114,06%
60 дней$ +1,4608+292,16%
90 дней$ +1,4608+292,16%
Изменение цены OroBit сегодня

Сегодня для XRB зафиксировано изменение $ -0,002157 (-0,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OroBit за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +1,0448 (+114,06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OroBit за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XRB изменился на $ +1,4608 (+292,16%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OroBit за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +1,4608 (+292,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OroBit (XRB)?

Просмотеть страницу истории цен OroBit.

Что такое OroBit (XRB)

OroBit – это протокол, основанный на Bitcoin и позволяющий программировать финансы с помощью протокола на языке смарт-контрактов (SCL). Построенный на базе Bitcoin 1 уровня и Lightning Network, OroBit обеспечивает безопасную токенизацию, беспрепятственную передачу и расширенную программируемость активов реального мира, таких как золото, недвижимость и сырьевые товары.

OroBit доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OroBit. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XRB, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о OroBit в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OroBit простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены OroBit (USD)

Сколько будет стоить OroBit (XRB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OroBit (XRB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OroBit.

Проверьте прогноз цены OroBit!

Токеномика OroBit (XRB)

Понимание токеномики OroBit (XRB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XRB прямо сейчас!

Как купить OroBit (XRB)

Ищете как купить OroBit? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OroBit на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XRB на местную валюту

1 OroBit (XRB) в VND
51 598,452
1 OroBit (XRB) в AUD
A$3,000024
1 OroBit (XRB) в GBP
1,450992
1 OroBit (XRB) в EUR
1,686288
1 OroBit (XRB) в USD
$1,9608
1 OroBit (XRB) в MYR
RM8,274576
1 OroBit (XRB) в TRY
82,314384
1 OroBit (XRB) в JPY
¥298,0416
1 OroBit (XRB) в ARS
ARS$2 858,297376
1 OroBit (XRB) в RUB
159,040488
1 OroBit (XRB) в INR
172,275888
1 OroBit (XRB) в IDR
Rp32 679,986928
1 OroBit (XRB) в PHP
114,90288
1 OroBit (XRB) в EGP
￡E.93,294864
1 OroBit (XRB) в BRL
R$10,568712
1 OroBit (XRB) в CAD
C$2,725512
1 OroBit (XRB) в BDT
239,374464
1 OroBit (XRB) в NGN
2 866,650384
1 OroBit (XRB) в COP
$7 629,57084
1 OroBit (XRB) в ZAR
R.34,059096
1 OroBit (XRB) в UAH
81,76536
1 OroBit (XRB) в TZS
T.Sh.4 865,489904
1 OroBit (XRB) в VES
Bs411,768
1 OroBit (XRB) в CLP
$1 862,76
1 OroBit (XRB) в PKR
Rs554,51424
1 OroBit (XRB) в KZT
1 054,753536
1 OroBit (XRB) в THB
฿64,275024
1 OroBit (XRB) в TWD
NT$60,39264
1 OroBit (XRB) в AED
د.إ7,196136
1 OroBit (XRB) в CHF
Fr1,549032
1 OroBit (XRB) в HKD
HK$15,235416
1 OroBit (XRB) в AMD
֏748,672656
1 OroBit (XRB) в MAD
.د.م18,098184
1 OroBit (XRB) в MXN
$36,098328
1 OroBit (XRB) в SAR
ريال7,353
1 OroBit (XRB) в ETB
Br294,002352
1 OroBit (XRB) в KES
KSh253,315752
1 OroBit (XRB) в JOD
د.أ1,3902072
1 OroBit (XRB) в PLN
7,15692
1 OroBit (XRB) в RON
лв8,588304
1 OroBit (XRB) в SEK
kr18,43152
1 OroBit (XRB) в BGN
лв3,294144
1 OroBit (XRB) в HUF
Ft659,534688
1 OroBit (XRB) в CZK
41,117976
1 OroBit (XRB) в KWD
د.ك0,6000048
1 OroBit (XRB) в ILS
6,47064
1 OroBit (XRB) в BOB
Bs13,509912
1 OroBit (XRB) в AZN
3,33336
1 OroBit (XRB) в TJS
SM18,03936
1 OroBit (XRB) в GEL
5,29416
1 OroBit (XRB) в AOA
Kz1 787,406456
1 OroBit (XRB) в BHD
.د.ب0,7372608
1 OroBit (XRB) в BMD
$1,9608
1 OroBit (XRB) в DKK
kr12,627552
1 OroBit (XRB) в HNL
L51,431784
1 OroBit (XRB) в MUR
89,275224
1 OroBit (XRB) в NAD
$34,21596
1 OroBit (XRB) в NOK
kr19,588392
1 OroBit (XRB) в NZD
$3,392184
1 OroBit (XRB) в PAB
B/.1,9608
1 OroBit (XRB) в PGK
K8,23536
1 OroBit (XRB) в QAR
ر.ق7,117704
1 OroBit (XRB) в RSD
дин.198,099624
1 OroBit (XRB) в UZS
soʻm23 624,090952
1 OroBit (XRB) в ALL
L163,118952
1 OroBit (XRB) в ANG
ƒ3,509832
1 OroBit (XRB) в AWG
ƒ3,52944
1 OroBit (XRB) в BBD
$3,9216
1 OroBit (XRB) в BAM
KM3,294144
1 OroBit (XRB) в BIF
Fr5 766,7128
1 OroBit (XRB) в BND
$2,529432
1 OroBit (XRB) в BSD
$1,9608
1 OroBit (XRB) в JMD
$314,767224
1 OroBit (XRB) в KHR
7 906,4358
1 OroBit (XRB) в KMF
Fr831,3792
1 OroBit (XRB) в LAK
42 626,086104
1 OroBit (XRB) в LKR
රු593,808672
1 OroBit (XRB) в MDL
L33,372816
1 OroBit (XRB) в MGA
Ar8 753,560224
1 OroBit (XRB) в MOP
P15,666792
1 OroBit (XRB) в MVR
30,00024
1 OroBit (XRB) в MWK
MK3 392,38008
1 OroBit (XRB) в MZN
MT125,29512
1 OroBit (XRB) в NPR
रु274,884552
1 OroBit (XRB) в PYG
13 905,9936
1 OroBit (XRB) в RWF
Fr2 841,1992
1 OroBit (XRB) в SBD
$16,137384
1 OroBit (XRB) в SCR
26,804136
1 OroBit (XRB) в SRD
$77,726112
1 OroBit (XRB) в SVC
$17,117784
1 OroBit (XRB) в SZL
L34,21596
1 OroBit (XRB) в TMT
m6,882408
1 OroBit (XRB) в TND
د.ت5,7569088
1 OroBit (XRB) в TTD
$13,274616
1 OroBit (XRB) в UGX
Sh6 831,4272
1 OroBit (XRB) в XAF
Fr1 107,852
1 OroBit (XRB) в XCD
$5,29416
1 OroBit (XRB) в XOF
Fr1 107,852
1 OroBit (XRB) в XPF
Fr200,0016
1 OroBit (XRB) в BWP
P28,117872
1 OroBit (XRB) в BZD
$3,9216
1 OroBit (XRB) в CVE
$186,295608
1 OroBit (XRB) в DJF
Fr347,0616
1 OroBit (XRB) в DOP
$124,41276
1 OroBit (XRB) в DZD
د.ج255,864792
1 OroBit (XRB) в FJD
$4,50984
1 OroBit (XRB) в GNF
Fr17 049,156
1 OroBit (XRB) в GTQ
Q14,980512
1 OroBit (XRB) в GYD
$409,51308
1 OroBit (XRB) в ISK
kr239,2176

Источники OroBit

Для более глубокого понимания OroBit рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт OroBit
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OroBit

Сколько стоит OroBit (XRB) на сегодня?
Актуальная цена XRB в USD – 1,9608 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XRB в USD?
Текущая цена XRB в USD составляет $ 1,9608. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OroBit?
Рыночная капитализация XRB составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XRB?
Циркулирующее предложение XRB составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XRB?
XRB достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена XRB за все время (ATL)?
XRB достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов XRB?
Объем торгов за последние 24 часа для XRB составляет $ 114,76K USD.
Вырастет ли XRB в цене в этом году?
XRB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XRB для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OroBit (XRB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор XRB в USD

Сумма

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1,9608 USD

Торговля XRB

XRB/USDT
$1,9588
$1,9588$1,9588
-0,13%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах