Holo Token Курс (HOT)
Текущая цена Holo Token (HOT) сегодня составляет ₽ 0.0003374 с изменением 1.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOT на RUB составляет ₽ 0.0003374 за HOT.
На данный момент Holo Token занимает #375 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 59,46M, при оборотном предложении 176,23B HOT. В течение последних 24 часов, HOT торговался в диапазоне от ₽ 0.0003364 (минимум) до ₽ 0.0003459 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2.6096943187, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.01809894177347718.
В краткосрочной перспективе HOT изменился на -0.03% за последний час и на +1.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,81K.
No.375
ETH
Текущая рыночная капитализация Holo Token составляет ₽ 59,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,81K. Циркулируещее обращение HOT составляет 176,23B, а общее предложение – 177619433541.14131234. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 59.93M.
-0.03%
-1.19%
+1.01%
+1.01%
Отслеживайте изменения цены Holo Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.000336321
|-1.19%
|30 дней
|₽ -0.0000304
|-8.27%
|60 дней
|₽ +0.0000273
|+8.80%
|90 дней
|₽ -0.0001069
|-24.07%
Сегодня для HOT зафиксировано изменение ₽ -0.000336321 (-1.19%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0000304 (-8.27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то HOT изменился на ₽ +0.0000273 (+8.80%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0001069 (-24.07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Holo Token.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Holo Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке HOT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
HOT_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около ключевой точки 3,395E-4. Цена находится в нижней ценовой зоне между уровнем S2 и центральным значением 3,42E-4. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая линия сохраняет стабильное состояние. Рыночная структура указывает на временное равновесие между быками и медведями на текущем уровне. Цена пока не смогла эффективно пробить уровень сопротивления в центре. Снизу покупательные заявки начинают оказывать первичную поддержку на уровне S2, тогда как сверху продажи постепенно проявляются у уровня R1. В целом рынок находится в фазе бокового движения и коррекции. Индикатор MACD показывает формирование «золотого пересечения»: разница между сигнальной и основной линиями постепенно увеличивается, а силовые показатели демонстрируют умеренное расширение. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, образуя расхождение. Полосы Боллинджера остаются суженными, а волатильность находится на низком уровне. Цены колеблются вблизи средней полосы, при этом концентрация бычьих импульсов пока отсутствует, равно как и заметное усиление продажного давления со стороны медведей. Все ключевые индикаторы энергии рынка указывают на единое направление, однако точный краткосрочный тренд пока остается неясным. Ближайший ключевой уровень поддержки расположен на отметке 3,407E-4 (S1), что примерно соответствует 3,5% от текущей цены. Дальний ориентир поддержки — 3,395E-4 (S2). Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 3,432E-4 (R1), что составляет около 1,1% от текущего курса. Верхний предел сопротивления установлен на уровне 3,445E-4 (R2). Трейдерам следует внимательно отслеживать реакцию цены в этих диапазонах.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Holo Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Hydro (HOT) — это протокол совместного использования гибридной децентрализованной биржи следующего поколения. Hydro переопределяет правила выполнения децентрализованного обмена ордерами и предоставляет механизм сопоставления для обмена ордерами. Hydro впервые запустила механизм «Федеративных пулов ликвидности» (FLP), чтобы стимулировать присоединение децентрализованных бирж. Он может быть членом общего пула потоков через Proof of Stake. Наоборот, предоставляя ликвидность, система будет возвращать HOT в качестве стимула.
Для более глубокого понимания Holo Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
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