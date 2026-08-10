Текущее общее настроение на рынке HOT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

HOT_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около ключевой точки 3,395E-4. Цена находится в нижней ценовой зоне между уровнем S2 и центральным значением 3,42E-4. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая линия сохраняет стабильное состояние. Рыночная структура указывает на временное равновесие между быками и медведями на текущем уровне. Цена пока не смогла эффективно пробить уровень сопротивления в центре. Снизу покупательные заявки начинают оказывать первичную поддержку на уровне S2, тогда как сверху продажи постепенно проявляются у уровня R1. В целом рынок находится в фазе бокового движения и коррекции. Индикатор MACD показывает формирование «золотого пересечения»: разница между сигнальной и основной линиями постепенно увеличивается, а силовые показатели демонстрируют умеренное расширение. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, образуя расхождение. Полосы Боллинджера остаются суженными, а волатильность находится на низком уровне. Цены колеблются вблизи средней полосы, при этом концентрация бычьих импульсов пока отсутствует, равно как и заметное усиление продажного давления со стороны медведей. Все ключевые индикаторы энергии рынка указывают на единое направление, однако точный краткосрочный тренд пока остается неясным. Ближайший ключевой уровень поддержки расположен на отметке 3,407E-4 (S1), что примерно соответствует 3,5% от текущей цены. Дальний ориентир поддержки — 3,395E-4 (S2). Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 3,432E-4 (R1), что составляет около 1,1% от текущего курса. Верхний предел сопротивления установлен на уровне 3,445E-4 (R2). Трейдерам следует внимательно отслеживать реакцию цены в этих диапазонах.

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