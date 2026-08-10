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Текущая цена Holo Token сегодня составляет 0.0003374 RUB. Рыночная капитализация HOT составляет 59,459,503.794744423401052 RUB. Отслеживайте обновления цен HOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Holo Token сегодня составляет 0.0003374 RUB. Рыночная капитализация HOT составляет 59,459,503.794744423401052 RUB. Отслеживайте обновления цен HOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Holo Token Курс (HOT)

Текущая цена 1 HOT в RUB:

₽0.027925926
₽0.027925926₽0.027925926
-1,19%1D
RUB
График цены Holo Token (HOT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:06:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Holo Token

Текущая цена Holo Token (HOT) сегодня составляет ₽ 0.0003374 с изменением 1.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOT на RUB составляет ₽ 0.0003374 за HOT.

На данный момент Holo Token занимает #375 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 59,46M, при оборотном предложении 176,23B HOT. В течение последних 24 часов, HOT торговался в диапазоне от ₽ 0.0003364 (минимум) до ₽ 0.0003459 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2.6096943187, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.01809894177347718.

В краткосрочной перспективе HOT изменился на -0.03% за последний час и на +1.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,81K.

Рыночная информация Holo Token (HOT)

No.375

₽ 59,46M
₽ 59,46M₽ 59,46M

₽ 58,81K
₽ 58,81K₽ 58,81K

₽ 59.93M
₽ 59.93M₽ 59.93M

176,23B
176,23B 176,23B

--
----

177,619,433,541.14131234
177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234

ETH

Текущая рыночная капитализация Holo Token составляет ₽ 59,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,81K. Циркулируещее обращение HOT составляет 176,23B, а общее предложение – 177619433541.14131234. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 59.93M.

История цен Holo Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0003364
₽ 0.0003364₽ 0.0003364
Мин 24Ч
₽ 0.0003459
₽ 0.0003459₽ 0.0003459
Макс 24Ч

₽ 0.0003364
₽ 0.0003364₽ 0.0003364

₽ 0.0003459
₽ 0.0003459₽ 0.0003459

₽ 2.6096943187
₽ 2.6096943187₽ 2.6096943187

₽ 0.01809894177347718
₽ 0.01809894177347718₽ 0.01809894177347718

-0.03%

-1.19%

+1.01%

+1.01%

История цен Holo Token (HOT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Holo Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.000336321-1.19%
30 дней₽ -0.0000304-8.27%
60 дней₽ +0.0000273+8.80%
90 дней₽ -0.0001069-24.07%
Изменение цены Holo Token сегодня

Сегодня для HOT зафиксировано изменение ₽ -0.000336321 (-1.19%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Holo Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0000304 (-8.27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Holo Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HOT изменился на ₽ +0.0000273 (+8.80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Holo Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0001069 (-24.07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Holo Token (HOT)?

Просмотеть страницу истории цен Holo Token.

Анализ по Holo Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Holo Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Holo Token: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке HOT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

HOT_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около ключевой точки 3,395E-4. Цена находится в нижней ценовой зоне между уровнем S2 и центральным значением 3,42E-4. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая линия сохраняет стабильное состояние. Рыночная структура указывает на временное равновесие между быками и медведями на текущем уровне. Цена пока не смогла эффективно пробить уровень сопротивления в центре. Снизу покупательные заявки начинают оказывать первичную поддержку на уровне S2, тогда как сверху продажи постепенно проявляются у уровня R1. В целом рынок находится в фазе бокового движения и коррекции. Индикатор MACD показывает формирование «золотого пересечения»: разница между сигнальной и основной линиями постепенно увеличивается, а силовые показатели демонстрируют умеренное расширение. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, образуя расхождение. Полосы Боллинджера остаются суженными, а волатильность находится на низком уровне. Цены колеблются вблизи средней полосы, при этом концентрация бычьих импульсов пока отсутствует, равно как и заметное усиление продажного давления со стороны медведей. Все ключевые индикаторы энергии рынка указывают на единое направление, однако точный краткосрочный тренд пока остается неясным. Ближайший ключевой уровень поддержки расположен на отметке 3,407E-4 (S1), что примерно соответствует 3,5% от текущей цены. Дальний ориентир поддержки — 3,395E-4 (S2). Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 3,432E-4 (R1), что составляет около 1,1% от текущего курса. Верхний предел сопротивления установлен на уровне 3,445E-4 (R2). Трейдерам следует внимательно отслеживать реакцию цены в этих диапазонах.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Holo Token?

Цены на Holo (HOT) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие технологии — прогресс в разработке Holochain и внедрение её в реальные сферы применения.
2. Настроения на рынке — общие тенденции криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
3. Объявления о партнёрствах — стратегические сотрудничества и интеграции.
4. Утилитарность токена — спрос на HOT в экосистеме Holo.
5. Регуляторные новости — государственные политики, влияющие на криптовалюты.
6. Объём торгов — уровень ликвидности и активность на биржах.
7. Конкуренция — показатели подобных децентрализованных платформ хостинга.
8. Развитие и достижения — технические обновления и реализация запланированного дорожного карты.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Holo Token?

Люди хотят знать актуальную цену на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневные значения, чтобы контролировать динамику своих активов и принимать стратегические решения.

Прогноз цены Holo Token

Прогноз цены Holo Token (HOT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Holo Token (HOT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Holo Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Holo Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HOT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Holo Token».

Как купить и инвестировать Holo Token в Россия

Готовы приступить к работе с Holo Token? Покупка HOT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Holo Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Holo Token (HOT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Holo Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Holo Token (HOT)

Что вы можете сделать с Holo Token

Владение Holo Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Holo Token (HOT)

Hydro (HOT) — это протокол совместного использования гибридной децентрализованной биржи следующего поколения. Hydro переопределяет правила выполнения децентрализованного обмена ордерами и предоставляет механизм сопоставления для обмена ордерами. Hydro впервые запустила механизм «Федеративных пулов ликвидности» (FLP), чтобы стимулировать присоединение децентрализованных бирж. Он может быть членом общего пула потоков через Proof of Stake. Наоборот, предоставляя ликвидность, система будет возвращать HOT в качестве стимула.

Источники Holo Token

Для более глубокого понимания Holo Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Holo Token
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemBase EcosystemDePIN

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:06:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Holo Token (HOT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Holo Token

HOT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HOT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HOT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Holo Token (HOT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Holo Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HOT/USDT
₽0.02794246
₽0.02794246₽0.02794246
-1.02%
173.08M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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