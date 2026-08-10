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Текущая цена Canton Network сегодня составляет 0,09839 RUB. Рыночная капитализация CC составляет 3 817 668 146,3479674971626 RUB. Отслеживайте обновления цен CC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Canton Network сегодня составляет 0,09839 RUB. Рыночная капитализация CC составляет 3 817 668 146,3479674971626 RUB. Отслеживайте обновления цен CC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Canton Network Курс (CC)

Текущая цена 1 CC в RUB:

₽8,1309496
₽8,1309496₽8,1309496
-3,64%1D
RUB
График цены Canton Network (CC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:06:03 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Canton Network

Текущая цена Canton Network (CC) сегодня составляет ₽ 0,09839 с изменением 3,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CC на RUB составляет ₽ 0,09839 за CC.

На данный момент Canton Network занимает #16 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,82B, при оборотном предложении 38,80B CC. В течение последних 24 часов, CC торговался в диапазоне от ₽ 0,09565 (минимум) до ₽ 0,10299 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,054894308635508536, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,8717773820580957624.

В краткосрочной перспективе CC изменился на -0,60% за последний час и на -14,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 328,70K.

Рыночная информация Canton Network (CC)

No.16

₽ 3,82B
₽ 3,82B₽ 3,82B

₽ 328,70K
₽ 328,70K₽ 328,70K

₽ 3,82B
₽ 3,82B₽ 3,82B

38,80B
38,80B 38,80B

--
----

38 801 383 741,72138934
38 801 383 741,72138934 38 801 383 741,72138934

0,28%

CANTON

Текущая рыночная капитализация Canton Network составляет ₽ 3,82B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 328,70K. Циркулируещее обращение CC составляет 38,80B, а общее предложение – 38801383741.72138934. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,82B.

История цен Canton Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09565
₽ 0,09565₽ 0,09565
Мин 24Ч
₽ 0,10299
₽ 0,10299₽ 0,10299
Макс 24Ч

₽ 0,09565
₽ 0,09565₽ 0,09565

₽ 0,10299
₽ 0,10299₽ 0,10299

₽ 16,054894308635508536
₽ 16,054894308635508536₽ 16,054894308635508536

₽ 4,8717773820580957624
₽ 4,8717773820580957624₽ 4,8717773820580957624

-0,60%

-3,64%

-14,34%

-14,34%

История цен Canton Network (CC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Canton Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,3071467-3,64%
30 дней₽ -0,0369-27,28%
60 дней₽ -0,07051-41,75%
90 дней₽ -0,06236-38,80%
Изменение цены Canton Network сегодня

Сегодня для CC зафиксировано изменение ₽ -0,3071467 (-3,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Canton Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0369 (-27,28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Canton Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CC изменился на ₽ -0,07051 (-41,75%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Canton Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,06236 (-38,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Canton Network (CC)?

Просмотеть страницу истории цен Canton Network.

Анализ по Canton Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Canton Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Canton Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

CC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,10031; текущая цена 0,10197 находится в диапазоне между уровнем сопротивления S1 и уровнем поддержки R1. Цена уверенно удерживается выше ключевой точки опоры, что свидетельствует о преимущественно бычьей краткосрочной структуре. Скользящие средние MA и EMA одновременно сигнализируют о покупке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление движения. Рынок формирует восходящий канал с небольшими колебаниями, при этом ключевое сопротивление R1 пока не прорвано. MACD образовал «золотой перекресток», что указывает на постепенное накопление бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI свидетельствуют о умеренном росте краткосрочной волатильности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, распределение импульса остаётся сконцентрированным. Полосы Боллинджера демонстрируют стабильный открытый канал, при этом цена движется выше средней линии. Волатильность пока не проявляет резких скачков, а рыночная конъюнктура остаётся сдержанной. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,10404, что примерно на 2% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,09814, что соответствует примерно 3,7% от текущего уровня. Дальнейшие ключевые уровни: R2 — 0,10621 и S2 — 0,09441. Центральная зона 0,10031 выступает важным барьером между быками и медведями. Если цена вернётся ниже этой зоны, структура может перейти в слабую сторону. Текущая цена близка к верхней границе диапазона, поэтому необходимо внимательно отслеживать динамику объёмов торгов у уровня R1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Canton Network?

Цены сети Canton (CC) формируются под влиянием нескольких ключевых факторов:

1. Динамика спроса и предложения на рынке
2. Общие настроения и тенденции на криптовалютном рынке
3. Прогресс в развитии и обновлениях технологий
4. Анонсы партнерств и рост экосистемы
5. Объемы торгов и уровень ликвидности
6. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi-проекты и блокчейн-технологии
7. Конкуренция со сторонними сетями, ориентированными на конфиденциальность
8. Общая экономическая ситуация и склонность инвесторов к риску

Все эти факторы взаимодействуют и определяют рыночную оценку CC, а также динамику ее цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Canton Network?

Люди хотят знать текущую цену монеты Canton Network (CC) по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие инвестиционных решений — трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы эффективно покупать, продавать или удерживать позиции.

2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за текущей стоимостью своих активов и их показателями в режиме реального времени.

3. Анализ рынка — данные о ценах помогают выявлять тренды, характерные для волатильности и определять торговые возможности.

4. Управление рисками — актуальная стоимость позволяет правильно рассчитывать размер позиций и планировать уровни стоп-лосса.

5. Боязнь упустить выгодные входы или выходы — страх пропустить прибыльные сделки или не успеть выйти из позиции побуждает постоянно отслеживать котировки.

Прогноз цены Canton Network

Прогноз цены Canton Network (CC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Canton Network (CC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Canton Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Canton Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Canton Network».

Как купить и инвестировать Canton Network в Россия

Готовы приступить к работе с Canton Network? Покупка CC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Canton Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Canton Network (CC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Canton Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Canton Network (CC)

Что вы можете сделать с Canton Network

Владение Canton Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Canton Network (CC)

Canton Network – единственная публичная блокчейн-сеть без разрешений, специально созданная для институционального финансирования, которая уникальным образом сочетает в себе конфиденциальность, соответствие нормативным требованиям и масштабируемость. Управляемая Canton Foundation при участии ведущих мировых финансовых институтов, Canton обеспечивает безопасную синхронизацию и расчеты в режиме реального времени по нескольким классам активов на общей, совместимой инфраструктуре. Сеть работает на основе нативного токена Canton Coin и поддерживает децентрализованное управление и совместную разработку приложений. Это проверенная связь между потенциалом блокчейна и мощью глобальных финансов, которая обеспечивает нормальный финансовый поток.

Источники Canton Network

Для более глубокого понимания Canton Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Canton Network
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:06:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Canton Network (CC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Canton Network

CC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Canton Network (CC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Canton Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CC/USDT
₽8,1177272
₽8,1177272₽8,1177272
-3,71%
3.34M (USDT)
CC/USDC
₽8,1185536
₽8,1185536₽8,1185536
-3,71%
574.72K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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