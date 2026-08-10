Текущее общее настроение на рынке CC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

CC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,10031; текущая цена 0,10197 находится в диапазоне между уровнем сопротивления S1 и уровнем поддержки R1. Цена уверенно удерживается выше ключевой точки опоры, что свидетельствует о преимущественно бычьей краткосрочной структуре. Скользящие средние MA и EMA одновременно сигнализируют о покупке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление движения. Рынок формирует восходящий канал с небольшими колебаниями, при этом ключевое сопротивление R1 пока не прорвано. MACD образовал «золотой перекресток», что указывает на постепенное накопление бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI свидетельствуют о умеренном росте краткосрочной волатильности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, распределение импульса остаётся сконцентрированным. Полосы Боллинджера демонстрируют стабильный открытый канал, при этом цена движется выше средней линии. Волатильность пока не проявляет резких скачков, а рыночная конъюнктура остаётся сдержанной. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,10404, что примерно на 2% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,09814, что соответствует примерно 3,7% от текущего уровня. Дальнейшие ключевые уровни: R2 — 0,10621 и S2 — 0,09441. Центральная зона 0,10031 выступает важным барьером между быками и медведями. Если цена вернётся ниже этой зоны, структура может перейти в слабую сторону. Текущая цена близка к верхней границе диапазона, поэтому необходимо внимательно отслеживать динамику объёмов торгов у уровня R1.

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