Canton Network Курс (CC)
Текущая цена Canton Network (CC) сегодня составляет ₽ 0,09839 с изменением 3,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CC на RUB составляет ₽ 0,09839 за CC.
На данный момент Canton Network занимает #16 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,82B, при оборотном предложении 38,80B CC. В течение последних 24 часов, CC торговался в диапазоне от ₽ 0,09565 (минимум) до ₽ 0,10299 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,054894308635508536, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,8717773820580957624.
В краткосрочной перспективе CC изменился на -0,60% за последний час и на -14,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 328,70K.
No.16
0,28%
CANTON
Текущая рыночная капитализация Canton Network составляет ₽ 3,82B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 328,70K. Циркулируещее обращение CC составляет 38,80B, а общее предложение – 38801383741.72138934. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,82B.
-0,60%
-3,64%
-14,34%
-14,34%
Отслеживайте изменения цены Canton Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,3071467
|-3,64%
|30 дней
|₽ -0,0369
|-27,28%
|60 дней
|₽ -0,07051
|-41,75%
|90 дней
|₽ -0,06236
|-38,80%
Сегодня для CC зафиксировано изменение ₽ -0,3071467 (-3,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0369 (-27,28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CC изменился на ₽ -0,07051 (-41,75%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,06236 (-38,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Canton Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Canton Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
CC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,10031; текущая цена 0,10197 находится в диапазоне между уровнем сопротивления S1 и уровнем поддержки R1. Цена уверенно удерживается выше ключевой точки опоры, что свидетельствует о преимущественно бычьей краткосрочной структуре. Скользящие средние MA и EMA одновременно сигнализируют о покупке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление движения. Рынок формирует восходящий канал с небольшими колебаниями, при этом ключевое сопротивление R1 пока не прорвано. MACD образовал «золотой перекресток», что указывает на постепенное накопление бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI свидетельствуют о умеренном росте краткосрочной волатильности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, распределение импульса остаётся сконцентрированным. Полосы Боллинджера демонстрируют стабильный открытый канал, при этом цена движется выше средней линии. Волатильность пока не проявляет резких скачков, а рыночная конъюнктура остаётся сдержанной. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,10404, что примерно на 2% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,09814, что соответствует примерно 3,7% от текущего уровня. Дальнейшие ключевые уровни: R2 — 0,10621 и S2 — 0,09441. Центральная зона 0,10031 выступает важным барьером между быками и медведями. Если цена вернётся ниже этой зоны, структура может перейти в слабую сторону. Текущая цена близка к верхней границе диапазона, поэтому необходимо внимательно отслеживать динамику объёмов торгов у уровня R1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Canton Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Canton Network – единственная публичная блокчейн-сеть без разрешений, специально созданная для институционального финансирования, которая уникальным образом сочетает в себе конфиденциальность, соответствие нормативным требованиям и масштабируемость. Управляемая Canton Foundation при участии ведущих мировых финансовых институтов, Canton обеспечивает безопасную синхронизацию и расчеты в режиме реального времени по нескольким классам активов на общей, совместимой инфраструктуре. Сеть работает на основе нативного токена Canton Coin и поддерживает децентрализованное управление и совместную разработку приложений. Это проверенная связь между потенциалом блокчейна и мощью глобальных финансов, которая обеспечивает нормальный финансовый поток.
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