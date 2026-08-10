Сегодняшняя цена MASS

Текущая цена MASS (MASS) сегодня составляет ₽ 0,0004648 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MASS на RUB составляет ₽ 0,0004648 за MASS.

На данный момент MASS занимает #2913 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 45,56K, при оборотном предложении 98,03M MASS. В течение последних 24 часов, MASS торговался в диапазоне от ₽ 0,0004578 (минимум) до ₽ 0,0004711 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 156,7904410332, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,03328688592150504246.

В краткосрочной перспективе MASS изменился на 0,00% за последний час и на +20,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,66K.

Рыночная информация MASS (MASS)

Место No.2913 Рыночная капитализация ₽ 45,56K₽ 45,56K ₽ 45,56K Объем (24Ч) ₽ 55,66K₽ 55,66K ₽ 55,66K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 95,95K₽ 95,95K ₽ 95,95K Оборотное предложение 98,03M 98,03M 98,03M Макс. предложение 206 438 400 206 438 400 206 438 400 Общее предложение 98 026 147,05229937 98 026 147,05229937 98 026 147,05229937 Коэффициент обращения 47,48% Публичный блокчейн MASS

Текущая рыночная капитализация MASS составляет ₽ 45,56K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,66K. Циркулируещее обращение MASS составляет 98,03M, а общее предложение – 98026147.05229937. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 95,95K.