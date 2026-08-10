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Текущая цена MASS сегодня составляет 0,0004648 RUB. Рыночная капитализация MASS составляет 45 562,553149908747176 RUB. Отслеживайте обновления цен MASS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MASS сегодня составляет 0,0004648 RUB. Рыночная капитализация MASS составляет 45 562,553149908747176 RUB. Отслеживайте обновления цен MASS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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MASS Курс (MASS)

Текущая цена 1 MASS в RUB:

₽0,038401776
₽0,038401776₽0,038401776
-1,31%1D
RUB
График цены MASS (MASS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:10:03 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MASS

Текущая цена MASS (MASS) сегодня составляет ₽ 0,0004648 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MASS на RUB составляет ₽ 0,0004648 за MASS.

На данный момент MASS занимает #2913 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 45,56K, при оборотном предложении 98,03M MASS. В течение последних 24 часов, MASS торговался в диапазоне от ₽ 0,0004578 (минимум) до ₽ 0,0004711 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 156,7904410332, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,03328688592150504246.

В краткосрочной перспективе MASS изменился на 0,00% за последний час и на +20,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,66K.

Рыночная информация MASS (MASS)

No.2913

₽ 45,56K
₽ 45,56K₽ 45,56K

₽ 55,66K
₽ 55,66K₽ 55,66K

₽ 95,95K
₽ 95,95K₽ 95,95K

98,03M
98,03M 98,03M

206 438 400
206 438 400 206 438 400

98 026 147,05229937
98 026 147,05229937 98 026 147,05229937

47,48%

MASS

Текущая рыночная капитализация MASS составляет ₽ 45,56K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,66K. Циркулируещее обращение MASS составляет 98,03M, а общее предложение – 98026147.05229937. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 95,95K.

История цен MASS в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0004578
₽ 0,0004578₽ 0,0004578
Мин 24Ч
₽ 0,0004711
₽ 0,0004711₽ 0,0004711
Макс 24Ч

₽ 0,0004578
₽ 0,0004578₽ 0,0004578

₽ 0,0004711
₽ 0,0004711₽ 0,0004711

₽ 156,7904410332
₽ 156,7904410332₽ 156,7904410332

₽ 0,03328688592150504246
₽ 0,03328688592150504246₽ 0,03328688592150504246

0,00%

-1,31%

+20,72%

+20,72%

История цен MASS (MASS) в RUB

Отслеживайте изменения цены MASS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000509741-1,31%
30 дней₽ +0,0000531+12,89%
60 дней₽ -0,0000359-7,17%
90 дней₽ +0,0000703+17,82%
Изменение цены MASS сегодня

Сегодня для MASS зафиксировано изменение ₽ -0,000509741 (-1,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MASS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000531 (+12,89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MASS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MASS изменился на ₽ -0,0000359 (-7,17%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MASS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0000703 (+17,82%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MASS (MASS)?

Просмотеть страницу истории цен MASS.

Анализ по MASS

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MASS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены MASS?

Цены на криптовалюты MASS зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Динамика спроса и предложения на рынке
2. Объем торгов и ликвидность на биржах
3. Общие настроения на рынке криптовалют
4. Движения цены биткоина (эффект корреляции)
5. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте
6. Уровень принятия проекта сообществом и рост числа пользователей
7. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный рынок
8. Паттерны технического анализа и настроения инвесторов
9. Объявления о партнерствах и расширение экосистемы
10. Общие экономические условия и уровень склонности к риску

Все эти факторы взаимодействуют и определяют оценку токена MASS на волатильном криптовалютном рынке.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену MASS?

Люди хотят знать текущую рыночную цену по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать и продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфелей — инвесторы следят за реальной стоимостью своих активов в режиме реального времени.
3. Анализ рынка — данные о ценах помогают выявлять тенденции и паттерны.
4. Управление рисками — текущие цены служат основой для принятия решений по установке стоп-лоссов и фиксации прибыли.
5. Возможности арбитража — разница в ценах на разных биржах создает торговые возможности.

Реальное время — ключевой фактор для активного участия в криптовалютном рынке.

Прогноз цены MASS

Прогноз цены MASS (MASS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MASS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены MASS (MASS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MASS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MASS достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MASS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MASS».

Как купить и инвестировать MASS в Россия

Готовы приступить к работе с MASS? Покупка MASS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MASS. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MASS (MASS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MASS будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MASS (MASS)

Что вы можете сделать с MASS

Владение MASS позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое MASS (MASS)

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

Источники MASS

Для более глубокого понимания MASS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MASS
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MASS

Страница обновлена: 2026-08-10 20:10:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MASS (MASS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MASS

MASS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MASS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MASS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте MASS (MASS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MASS в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MASS/USDT
₽0,038401776
₽0,038401776₽0,038401776
-1,32%
119.33M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 MASS = 0,038401776 RUB