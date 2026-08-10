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Текущая цена Espresso сегодня составляет 0,07204 RUB. Рыночная капитализация ESP составляет 37 500 422 RUB. Отслеживайте обновления цен ESP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Espresso сегодня составляет 0,07204 RUB. Рыночная капитализация ESP составляет 37 500 422 RUB. Отслеживайте обновления цен ESP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Espresso Курс (ESP)

Текущая цена 1 ESP в RUB:

₽5,9588536
₽5,9588536₽5,9588536
-3,31%1D
RUB
График цены Espresso (ESP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:11:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Espresso

Текущая цена Espresso (ESP) сегодня составляет ₽ 0,07204 с изменением 3,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ESP на RUB составляет ₽ 0,07204 за ESP.

На данный момент Espresso занимает #512 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 37,50M, при оборотном предложении 520,55M ESP. В течение последних 24 часов, ESP торговался в диапазоне от ₽ 0,06988 (минимум) до ₽ 0,08425 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,0706751935853977736, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,3147583359616068025.

В краткосрочной перспективе ESP изменился на -0,14% за последний час и на +10,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 282,35K.

Рыночная информация Espresso (ESP)

No.512

₽ 37,50M
₽ 37,50M₽ 37,50M

₽ 282,35K
₽ 282,35K₽ 282,35K

₽ 258,62M
₽ 258,62M₽ 258,62M

520,55M
520,55M 520,55M

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

14,50%

ETH

Текущая рыночная капитализация Espresso составляет ₽ 37,50M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 282,35K. Циркулируещее обращение ESP составляет 520,55M, а общее предложение – 3590000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 258,62M.

История цен Espresso в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06988
₽ 0,06988₽ 0,06988
Мин 24Ч
₽ 0,08425
₽ 0,08425₽ 0,08425
Макс 24Ч

₽ 0,06988
₽ 0,06988₽ 0,06988

₽ 0,08425
₽ 0,08425₽ 0,08425

₽ 18,0706751935853977736
₽ 18,0706751935853977736₽ 18,0706751935853977736

₽ 4,3147583359616068025
₽ 4,3147583359616068025₽ 4,3147583359616068025

-0,14%

-3,30%

+10,62%

+10,62%

История цен Espresso (ESP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Espresso за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,2039901-3,30%
30 дней₽ +0,00165+2,34%
60 дней₽ +0,00688+10,55%
90 дней₽ -0,0023-3,10%
Изменение цены Espresso сегодня

Сегодня для ESP зафиксировано изменение ₽ -0,2039901 (-3,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Espresso за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00165 (+2,34%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Espresso за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ESP изменился на ₽ +0,00688 (+10,55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Espresso за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0023 (-3,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Espresso (ESP)?

Просмотеть страницу истории цен Espresso.

Анализ по Espresso

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Espresso, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Espresso: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ESP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ESP_USDT торгуется выше центральной зоны 0,07306 на 4-часовом таймфрейме. Текущая цена — 0,07797, что прорвало уровень сопротивления R1 — 0,07533. Цена находится в диапазоне между уровнями R1 и R2. Система хабов указывает на преобладание бычьей структуры. Согласованность индикаторов свидетельствует о потенциале для дальнейшего роста. MACD демонстрирует сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии разойдутся в одном направлении. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Распределение импульса не показывает экстремальных уровней перекупленности. Волатильность остаётся на обычном уровне. Группа скользящих средних не формирует сигналов покупки на нулевом уровне, а также отсутствуют соответствующие сигналы по EMA. Концентрация импульса находится на среднем уровне. Позиции быков и медведей находятся в равновесии. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R2 — 0,07905. Это расстояние до текущей цены составляет 0,00108. Дальний ориентир находится на уровне S2 — 0,06707; расстояние до текущей цены — 0,01090. Ниже поддержка сосредоточена на уровне R1, который выступает в роли опорного уровня — 0,07533. Расстояние до этого уровня составляет 0,00264. Ключевой хаб на отметке 0,07306 образует среднюю линию защиты. Соотношение ценового разрыва сверху и снизу указывает на сбалансированное соотношение риска и прибыли.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Espresso

Прогноз цены Espresso (ESP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ESP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Espresso (ESP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Espresso потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Espresso достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ESP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Espresso».

Как купить и инвестировать Espresso в Россия

Готовы приступить к работе с Espresso? Покупка ESP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Espresso. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Espresso (ESP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Espresso будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Espresso (ESP)

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Владение Espresso позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Espresso (ESP)

Espresso – это высокопроизводительный базовый слой для роллапов, который делает транзакции L2 безопасными, быстрыми и беспроблемными для пользователей. Espresso пользуется доверием ведущих команд, включая Oﬀchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.

Источники Espresso

Для более глубокого понимания Espresso рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Espresso
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:11:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Espresso (ESP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Espresso

ESP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ESP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ESP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Espresso (ESP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Espresso в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ESP/USDT
₽5,9877881
₽5,9877881₽5,9877881
-2,79%
3.86M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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