Сегодняшняя цена Espresso

Текущая цена Espresso (ESP) сегодня составляет ₽ 0,07204 с изменением 3,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ESP на RUB составляет ₽ 0,07204 за ESP.

На данный момент Espresso занимает #512 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 37,50M, при оборотном предложении 520,55M ESP. В течение последних 24 часов, ESP торговался в диапазоне от ₽ 0,06988 (минимум) до ₽ 0,08425 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,0706751935853977736, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,3147583359616068025.

В краткосрочной перспективе ESP изменился на -0,14% за последний час и на +10,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 282,35K.

Рыночная информация Espresso (ESP)

Место No.512 Рыночная капитализация ₽ 37,50M₽ 37,50M ₽ 37,50M Объем (24Ч) ₽ 282,35K₽ 282,35K ₽ 282,35K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 258,62M₽ 258,62M ₽ 258,62M Оборотное предложение 520,55M 520,55M 520,55M Макс. предложение 3 590 000 000 3 590 000 000 3 590 000 000 Общее предложение 3 590 000 000 3 590 000 000 3 590 000 000 Коэффициент обращения 14,50% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Espresso составляет ₽ 37,50M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 282,35K. Циркулируещее обращение ESP составляет 520,55M, а общее предложение – 3590000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 258,62M.