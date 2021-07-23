Текущее общее настроение на рынке C98: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

C98_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01477. Цена находится между уровнем поддержки S1 — 0,01449 и центральной зоной — 0,01486. Текущая структура расположена у нижней границы диапазона. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрируют синхронную покупательскую динамику в соотношении 1–2. Согласованность индикаторов указывает на расхождение краткосрочных средних линий вверх. Цена отстоит всего на 0,00009 от верхнего сопротивления в центральной зоне. MACD формирует сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии движутся в одном направлении, что свидетельствует о концентрации восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремального расхождения. Ширина полос Боллинджера остаётся суженной, а уровень волатильности не показывает значительного расширения. На текущем уровне наблюдается временный баланс между длинными и короткими позициями: покупательский импульс немного преобладает, однако одностороннего прорыва пока не зафиксировано. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,01449. Это значение отстаёт от текущей цены на 0,00028. Дальняя поддержка ниже находится на уровне S2 — 0,01408. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 0,01486; это значение отстоит от текущей цены на 0,00009. Более удалённое сопротивление R1 находится на отметке 0,01527, что соответствует расстоянию в 0,00050 от текущей цены. Вторичное сопротивление R2 установлено на уровне 0,01564. В ходе торгов важно следить за реакцией цены на тест уровня центральной зоны — 0,01486.

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