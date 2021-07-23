Coin98 Курс (C98)
Текущая цена Coin98 (C98) сегодня составляет ₽ 0,01507 с изменением 2,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации C98 на RUB составляет ₽ 0,01507 за C98.
На данный момент Coin98 занимает #839 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,07M, при оборотном предложении 1000,00M C98. В течение последних 24 часов, C98 торговался в диапазоне от ₽ 0,01377 (минимум) до ₽ 0,01841 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 529,340535075, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,11965729069724090.
В краткосрочной перспективе C98 изменился на -3,34% за последний час и на +29,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 131,72K.
No.839
2021-07-23 00:00:00
BSC
Текущая рыночная капитализация Coin98 составляет ₽ 15,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 131,72K. Циркулируещее обращение C98 составляет 1000,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,07M.
-3,34%
+2,59%
+29,69%
+29,69%
Отслеживайте изменения цены Coin98 за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0312421
|+2,59%
|30 дней
|₽ +0,00126
|+9,12%
|60 дней
|₽ +0,00058
|+4,00%
|90 дней
|₽ -0,00765
|-33,68%
Сегодня для C98 зафиксировано изменение ₽ +0,0312421 (+2,59%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00126 (+9,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то C98 изменился на ₽ +0,00058 (+4,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00765 (-33,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Coin98.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Coin98, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке C98: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
C98_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01477. Цена находится между уровнем поддержки S1 — 0,01449 и центральной зоной — 0,01486. Текущая структура расположена у нижней границы диапазона. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрируют синхронную покупательскую динамику в соотношении 1–2. Согласованность индикаторов указывает на расхождение краткосрочных средних линий вверх. Цена отстоит всего на 0,00009 от верхнего сопротивления в центральной зоне. MACD формирует сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии движутся в одном направлении, что свидетельствует о концентрации восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремального расхождения. Ширина полос Боллинджера остаётся суженной, а уровень волатильности не показывает значительного расширения. На текущем уровне наблюдается временный баланс между длинными и короткими позициями: покупательский импульс немного преобладает, однако одностороннего прорыва пока не зафиксировано. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,01449. Это значение отстаёт от текущей цены на 0,00028. Дальняя поддержка ниже находится на уровне S2 — 0,01408. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 0,01486; это значение отстоит от текущей цены на 0,00009. Более удалённое сопротивление R1 находится на отметке 0,01527, что соответствует расстоянию в 0,00050 от текущей цены. Вторичное сопротивление R2 установлено на уровне 0,01564. В ходе торгов важно следить за реакцией цены на тест уровня центральной зоны — 0,01486.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Coin98 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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