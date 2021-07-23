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Текущая цена Coin98 сегодня составляет 0,01507 RUB. Рыночная капитализация C98 составляет 15 069 983,09146 RUB. Отслеживайте обновления цен C98 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Coin98 сегодня составляет 0,01507 RUB. Рыночная капитализация C98 составляет 15 069 983,09146 RUB. Отслеживайте обновления цен C98 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Coin98 Курс (C98)

Текущая цена 1 C98 в RUB:

₽1,2375
₽1,2375₽1,2375
+2,59%1D
RUB
График цены Coin98 (C98) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:59:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Coin98

Текущая цена Coin98 (C98) сегодня составляет ₽ 0,01507 с изменением 2,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации C98 на RUB составляет ₽ 0,01507 за C98.

На данный момент Coin98 занимает #839 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,07M, при оборотном предложении 1000,00M C98. В течение последних 24 часов, C98 торговался в диапазоне от ₽ 0,01377 (минимум) до ₽ 0,01841 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 529,340535075, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,11965729069724090.

В краткосрочной перспективе C98 изменился на -3,34% за последний час и на +29,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 131,72K.

Рыночная информация Coin98 (C98)

No.839

₽ 15,07M
₽ 15,07M₽ 15,07M

₽ 131,72K
₽ 131,72K₽ 131,72K

₽ 15,07M
₽ 15,07M₽ 15,07M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Текущая рыночная капитализация Coin98 составляет ₽ 15,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 131,72K. Циркулируещее обращение C98 составляет 1000,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,07M.

История цен Coin98 в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01377
₽ 0,01377₽ 0,01377
Мин 24Ч
₽ 0,01841
₽ 0,01841₽ 0,01841
Макс 24Ч

₽ 0,01377
₽ 0,01377₽ 0,01377

₽ 0,01841
₽ 0,01841₽ 0,01841

₽ 529,340535075
₽ 529,340535075₽ 529,340535075

₽ 1,11965729069724090
₽ 1,11965729069724090₽ 1,11965729069724090

-3,34%

+2,59%

+29,69%

+29,69%

История цен Coin98 (C98) в RUB

Отслеживайте изменения цены Coin98 за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0312421+2,59%
30 дней₽ +0,00126+9,12%
60 дней₽ +0,00058+4,00%
90 дней₽ -0,00765-33,68%
Изменение цены Coin98 сегодня

Сегодня для C98 зафиксировано изменение ₽ +0,0312421 (+2,59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Coin98 за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00126 (+9,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Coin98 за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то C98 изменился на ₽ +0,00058 (+4,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Coin98 за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00765 (-33,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Coin98 (C98)?

Просмотеть страницу истории цен Coin98.

Анализ по Coin98

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Coin98, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Coin98: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке C98: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

C98_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01477. Цена находится между уровнем поддержки S1 — 0,01449 и центральной зоной — 0,01486. Текущая структура расположена у нижней границы диапазона. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрируют синхронную покупательскую динамику в соотношении 1–2. Согласованность индикаторов указывает на расхождение краткосрочных средних линий вверх. Цена отстоит всего на 0,00009 от верхнего сопротивления в центральной зоне. MACD формирует сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии движутся в одном направлении, что свидетельствует о концентрации восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремального расхождения. Ширина полос Боллинджера остаётся суженной, а уровень волатильности не показывает значительного расширения. На текущем уровне наблюдается временный баланс между длинными и короткими позициями: покупательский импульс немного преобладает, однако одностороннего прорыва пока не зафиксировано. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,01449. Это значение отстаёт от текущей цены на 0,00028. Дальняя поддержка ниже находится на уровне S2 — 0,01408. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 0,01486; это значение отстоит от текущей цены на 0,00009. Более удалённое сопротивление R1 находится на отметке 0,01527, что соответствует расстоянию в 0,00050 от текущей цены. Вторичное сопротивление R2 установлено на уровне 0,01564. В ходе торгов важно следить за реакцией цены на тест уровня центральной зоны — 0,01486.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Coin98?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Coin98 (C98):

1. Рост экосистемы DeFi и внедрение многоцепных кошельков и биржевых услуг Coin98.
2. Объявления о партнерствах с блокчейн-проектами и интеграции с ними.
3. Общие настроения на рынке криптовалют и динамика цен на биткоин.
4. Объем торгов и ликвидность на крупных биржах.
5. Расширение использования токена в рамках экосистемы Coin98.
6. Регуляторные изменения, затрагивающие платформы DeFi.
7. Конкуренция со стороны других провайдеров многоцепных кошельков.
8. Изменения в стейкинг-вознаграждениях и токеномике.
9. Технические разработки и обновления платформы.
10. Общие настроения инвесторов по отношению к токенам DeFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Coin98?

Люди хотят знать текущую цену Coin98 (C98) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Поскольку C98 является токеном платформы DeFi, трейдеры отслеживают его цену, чтобы выявлять возможности для покупки/продажи и оценивать рыночные тенденции.

Прогноз цены Coin98

Прогноз цены Coin98 (C98) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена C98 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Coin98 (C98) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Coin98 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Coin98 достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены C98, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Coin98».

Как купить и инвестировать Coin98 в Россия

Готовы приступить к работе с Coin98? Покупка C98 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Coin98. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Coin98 (C98).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Coin98 будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Coin98 (C98)

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Что такое Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Источники Coin98

Для более глубокого понимания Coin98 рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Coin98
Обозреватель блоков

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Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:59:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Coin98 (C98)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Coin98

C98 USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Coin98 (C98) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
C98/USDT
₽1,243275
₽1,243275₽1,243275
+3,00%
8.47M (USDT)

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Калькулятор C98 в RUB

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1 C98 = 1,243275 RUB