ETHGAS Курс (GWEI)
Текущая цена ETHGAS (GWEI) сегодня составляет ₽ 0,02578 с изменением 11,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GWEI на RUB составляет ₽ 0,02578 за GWEI.
На данный момент ETHGAS занимает #105 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 45,12M, при оборотном предложении 1,75B GWEI. В течение последних 24 часов, GWEI торговался в диапазоне от ₽ 0,02107 (минимум) до ₽ 0,02671 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,8704759941355856929, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0544912081176809315.
В краткосрочной перспективе GWEI изменился на +1,61% за последний час и на +54,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 87,81K.
No.105
17,50%
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация ETHGAS составляет ₽ 45,12M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 87,81K. Циркулируещее обращение GWEI составляет 1,75B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 257,80M.
+1,61%
+11,19%
+54,00%
+54,00%
Отслеживайте изменения цены ETHGAS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,2149001
|+11,19%
|30 дней
|₽ -0,03299
|-56,14%
|60 дней
|₽ -0,1435
|-84,78%
|90 дней
|₽ -0,1084
|-80,79%
Сегодня для GWEI зафиксировано изменение ₽ +0,2149001 (+11,19%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,03299 (-56,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GWEI изменился на ₽ -0,1435 (-84,78%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1084 (-80,79%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен ETHGAS.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ETHGAS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GWEI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
GWEI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,02515; цена пробила уровень R1 — 0,02485 и находится выше центральной зоны 0,02314. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, а долгосрочный тренд сохраняет восходящую структуру. Цена расположена в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2, при этом участники рынка обменяли свои позиции около уровня R1. Текущая структура указывает на то, что цена оторвалась от притяжения центральной зоны и движется в сторону сопротивления R2. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о сбалансированном рыночном настроении. Значения KDJ и StochRSI также снижаются, что отражает размывание краткосрочных покупательских импульсов. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность уменьшается, и рынок переходит в фазу консолидации. Скользящие средние демонстрируют разделение уровней, при этом долгосрочные средние поддерживают рост цены, тогда как краткосрочные индикаторы указывают на возможное давление коррекции. Ближайший ключевой уровень сопротивления — это точка R1 на отметке 0,02485, которая находится всего в 0,00030 от текущего курса и служит немедленным ориентиром поддержки. Высокий дальний уровень сопротивления — R2 на отметке 0,02575, находящийся на расстоянии 0,00060 от текущей цены и являющийся следующим барьером для роста. Нижний ближайший уровень поддержки расположен в центральной зоне 0,02314, что соответствует расстоянию 0,00201 от текущего курса. Если цена пробьёт эту зону, она может протестировать уровень S1 — 0,02224. Трейдерам следует внимательно отслеживать колебания цены в диапазоне между уровнями R1 и R2, чтобы определить направление дальнейшего движения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена ETHGAS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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ETHGas – это протокол инфраструктуры блокчейн-пространства, который превращает газ Ethereum в торгуемый товар, обеспечивая производство блоков в реальном времени, фьючерсные рынки блокчейн-пространства и абстракцию газа.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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