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Текущая цена ETHGAS сегодня составляет 0,02578 RUB. Рыночная капитализация GWEI составляет 45 115 000 RUB. Отслеживайте обновления цен GWEI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ETHGAS сегодня составляет 0,02578 RUB. Рыночная капитализация GWEI составляет 45 115 000 RUB. Отслеживайте обновления цен GWEI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ETHGAS Курс (GWEI)

Текущая цена 1 GWEI в RUB:

₽2,1353661
₽2,1353661₽2,1353661
+11,19%1D
RUB
График цены ETHGAS (GWEI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:57:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ETHGAS

Текущая цена ETHGAS (GWEI) сегодня составляет ₽ 0,02578 с изменением 11,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GWEI на RUB составляет ₽ 0,02578 за GWEI.

На данный момент ETHGAS занимает #105 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 45,12M, при оборотном предложении 1,75B GWEI. В течение последних 24 часов, GWEI торговался в диапазоне от ₽ 0,02107 (минимум) до ₽ 0,02671 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,8704759941355856929, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0544912081176809315.

В краткосрочной перспективе GWEI изменился на +1,61% за последний час и на +54,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 87,81K.

Рыночная информация ETHGAS (GWEI)

No.105

₽ 45,12M
₽ 45,12M₽ 45,12M

₽ 87,81K
₽ 87,81K₽ 87,81K

₽ 257,80M
₽ 257,80M₽ 257,80M

1,75B
1,75B 1,75B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

17,50%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация ETHGAS составляет ₽ 45,12M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 87,81K. Циркулируещее обращение GWEI составляет 1,75B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 257,80M.

История цен ETHGAS в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02107
₽ 0,02107₽ 0,02107
Мин 24Ч
₽ 0,02671
₽ 0,02671₽ 0,02671
Макс 24Ч

₽ 0,02107
₽ 0,02107₽ 0,02107

₽ 0,02671
₽ 0,02671₽ 0,02671

₽ 17,8704759941355856929
₽ 17,8704759941355856929₽ 17,8704759941355856929

₽ 1,0544912081176809315
₽ 1,0544912081176809315₽ 1,0544912081176809315

+1,61%

+11,19%

+54,00%

+54,00%

История цен ETHGAS (GWEI) в RUB

Отслеживайте изменения цены ETHGAS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,2149001+11,19%
30 дней₽ -0,03299-56,14%
60 дней₽ -0,1435-84,78%
90 дней₽ -0,1084-80,79%
Изменение цены ETHGAS сегодня

Сегодня для GWEI зафиксировано изменение ₽ +0,2149001 (+11,19%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ETHGAS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,03299 (-56,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ETHGAS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GWEI изменился на ₽ -0,1435 (-84,78%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ETHGAS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1084 (-80,79%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ETHGAS (GWEI)?

Просмотеть страницу истории цен ETHGAS.

Анализ по ETHGAS

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ETHGAS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ETHGAS: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GWEI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

GWEI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,02515; цена пробила уровень R1 — 0,02485 и находится выше центральной зоны 0,02314. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, а долгосрочный тренд сохраняет восходящую структуру. Цена расположена в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2, при этом участники рынка обменяли свои позиции около уровня R1. Текущая структура указывает на то, что цена оторвалась от притяжения центральной зоны и движется в сторону сопротивления R2. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о сбалансированном рыночном настроении. Значения KDJ и StochRSI также снижаются, что отражает размывание краткосрочных покупательских импульсов. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность уменьшается, и рынок переходит в фазу консолидации. Скользящие средние демонстрируют разделение уровней, при этом долгосрочные средние поддерживают рост цены, тогда как краткосрочные индикаторы указывают на возможное давление коррекции. Ближайший ключевой уровень сопротивления — это точка R1 на отметке 0,02485, которая находится всего в 0,00030 от текущего курса и служит немедленным ориентиром поддержки. Высокий дальний уровень сопротивления — R2 на отметке 0,02575, находящийся на расстоянии 0,00060 от текущей цены и являющийся следующим барьером для роста. Нижний ближайший уровень поддержки расположен в центральной зоне 0,02314, что соответствует расстоянию 0,00201 от текущего курса. Если цена пробьёт эту зону, она может протестировать уровень S1 — 0,02224. Трейдерам следует внимательно отслеживать колебания цены в диапазоне между уровнями R1 и R2, чтобы определить направление дальнейшего движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ETHGAS?

Несколько ключевых факторов влияют на цены газа в сети ETH (измеряются в GWEI):

1. Загруженность сети — высокий объем транзакций увеличивает спрос на блоковое пространство, что приводит к повышению цен газа.
2. Деятельность в сфере DeFi — популярные протоколы, такие как Uniswap, вызывают резкие всплески транзакций.
3. Майнинг и торговля NFT — крупные падения могут вызвать перегрузку сети.
4. Волатильность рынка — колебания цен приводят к активизации торговой деятельности.
5. Время суток — часы пик в основных регионах влияют на уровень спроса.
6. Ограничения по размеру блока — фиксированный объем приводит к дефициту ресурсов в периоды высокого спроса.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ETHGAS?

Люди хотят знать текущие цены на газ ETH в GWEI сегодня, поскольку это напрямую влияет на стоимость транзакций в сети Ethereum. Более высокие цены на газ означают более дорогостоящие транзакции при отправке ETH, торговле токенами или использовании DeFi-приложений. Пользователи отслеживают текущие ставки, чтобы планировать свои транзакции на моменты, когда комиссии ниже, тем самым экономя деньги на использовании сети.

Прогноз цены ETHGAS

Прогноз цены ETHGAS (GWEI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GWEI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ETHGAS (GWEI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ETHGAS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ETHGAS достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GWEI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ETHGAS».

Как купить и инвестировать ETHGAS в Россия

Готовы приступить к работе с ETHGAS? Покупка GWEI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ETHGAS. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ETHGAS (GWEI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ETHGAS будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ETHGAS (GWEI)

Что вы можете сделать с ETHGAS

Владение ETHGAS позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ETHGAS (GWEI)

ETHGas – это протокол инфраструктуры блокчейн-пространства, который превращает газ Ethereum в торгуемый товар, обеспечивая производство блоков в реальном времени, фьючерсные рынки блокчейн-пространства и абстракцию газа.

Источники ETHGAS

Для более глубокого понимания ETHGAS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ETHGAS
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:57:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ETHGAS (GWEI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ETHGAS

GWEI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GWEI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GWEI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ETHGAS (GWEI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ETHGAS в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GWEI/USDT
₽2,1353661
₽2,1353661₽2,1353661
+11,14%
3.70M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GWEI = 2,1312326 RUB