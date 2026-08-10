Текущее общее настроение на рынке GWEI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

GWEI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,02515; цена пробила уровень R1 — 0,02485 и находится выше центральной зоны 0,02314. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, а долгосрочный тренд сохраняет восходящую структуру. Цена расположена в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2, при этом участники рынка обменяли свои позиции около уровня R1. Текущая структура указывает на то, что цена оторвалась от притяжения центральной зоны и движется в сторону сопротивления R2. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о сбалансированном рыночном настроении. Значения KDJ и StochRSI также снижаются, что отражает размывание краткосрочных покупательских импульсов. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность уменьшается, и рынок переходит в фазу консолидации. Скользящие средние демонстрируют разделение уровней, при этом долгосрочные средние поддерживают рост цены, тогда как краткосрочные индикаторы указывают на возможное давление коррекции. Ближайший ключевой уровень сопротивления — это точка R1 на отметке 0,02485, которая находится всего в 0,00030 от текущего курса и служит немедленным ориентиром поддержки. Высокий дальний уровень сопротивления — R2 на отметке 0,02575, находящийся на расстоянии 0,00060 от текущей цены и являющийся следующим барьером для роста. Нижний ближайший уровень поддержки расположен в центральной зоне 0,02314, что соответствует расстоянию 0,00201 от текущего курса. Если цена пробьёт эту зону, она может протестировать уровень S1 — 0,02224. Трейдерам следует внимательно отслеживать колебания цены в диапазоне между уровнями R1 и R2, чтобы определить направление дальнейшего движения.

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