Что такое FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto стоит в авангарде финансовых инноваций, черпая вдохновение в повседневной финансовой деятельности. FNT Crypto представляет новую концепцию, объединяющую элементы DeFi, CeFi и Game-Fi в одной платформе.

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FNT Crypto Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как FNT Crypto, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена FNTIO в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены FNT Crypto.

История цен FNT Crypto

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FNTIO на местную валюту

1 FNTIO к VND ₫ 13,2794739 1 FNTIO к AUD A$ 0,000797566 1 FNTIO к GBP ￡ 0,000378067 1 FNTIO к EUR € 0,000455752 1 FNTIO к USD $ 0,0005179 1 FNTIO к MYR RM 0,002190717 1 FNTIO к TRY ₺ 0,020177384 1 FNTIO к JPY ¥ 0,074365261 1 FNTIO к RUB ₽ 0,041494148 1 FNTIO к INR ₹ 0,044213123 1 FNTIO к IDR Rp 8,490162576 1 FNTIO к PHP ₱ 0,02874345 1 FNTIO к EGP ￡E. 0,025781062 1 FNTIO к BRL R$ 0,002931314 1 FNTIO к CAD C$ 0,000709523 1 FNTIO к BDT ৳ 0,063095757 1 FNTIO к NGN ₦ 0,819457633 1 FNTIO к UAH ₴ 0,021534282 1 FNTIO к VES Bs 0,0486826 1 FNTIO к PKR Rs 0,145845819 1 FNTIO к KZT ₸ 0,263693964 1 FNTIO к THB ฿ 0,016940509 1 FNTIO к TWD NT$ 0,015526642 1 FNTIO к AED د.إ 0,001900693 1 FNTIO к CHF Fr 0,000424678 1 FNTIO к HKD HK$ 0,004055157 1 FNTIO к MAD .د.م 0,004749143 1 FNTIO к MXN $ 0,009964396

Источники FNT Crypto

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о FNT Crypto Какова цена FNT Crypto (FNTIO) сегодня? Текущая цена FNT Crypto (FNTIO) составляет 0,0005179 USD . Какова рыночная капитализация FNT Crypto (FNTIO)? Текущая рыночная капитализация FNT Crypto составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения FNTIO на его рыночную цену в реальном времени 0,0005179 USD . Каково оборотное предложение FNT Crypto (FNTIO)? Текущее оборотное предложение FNT Crypto (FNTIO) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена FNT Crypto (FNTIO)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена FNT Crypto (FNTIO) составляет 0,05 USD . Каков 24-часовой объем торгов FNT Crypto (FNTIO)? 24-часовой объем торгов FNT Crypto (FNTIO) составляет $ 18,70K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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