Сегодняшняя цена Lido Staked ETH

Текущая цена Lido Staked ETH (STETH) сегодня составляет ₽ 1 896,71 с изменением 1,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STETH на RUB составляет ₽ 1 896,71 за STETH.

На данный момент Lido Staked ETH занимает #7961 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,05B, при оборотном предложении 8,99M STETH. В течение последних 24 часов, STETH торговался в диапазоне от ₽ 1 896,71 (минимум) до ₽ 1 933,79 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 411 498,664580413843616061, тогда как исторический минимум составил ₽ 45 571,8895325664.

В краткосрочной перспективе STETH изменился на -0,04% за последний час и на +1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,51K.

Рыночная информация Lido Staked ETH (STETH)

Место No.7961 Рыночная капитализация ₽ 17,05B₽ 17,05B ₽ 17,05B Объем (24Ч) ₽ 56,51K₽ 56,51K ₽ 56,51K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 17,05B₽ 17,05B ₽ 17,05B Оборотное предложение 8,99M 8,99M 8,99M Общее предложение 8 989 088,04459084 8 989 088,04459084 8 989 088,04459084 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Lido Staked ETH составляет ₽ 17,05B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,51K. Циркулируещее обращение STETH составляет 8,99M, а общее предложение – 8989088.04459084. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,05B.