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Текущая цена Lido Staked ETH сегодня составляет 1 896,71 RUB. Рыночная капитализация STETH составляет 17 049 693 185,0558921364 RUB. Отслеживайте обновления цен STETH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Lido Staked ETH сегодня составляет 1 896,71 RUB. Рыночная капитализация STETH составляет 17 049 693 185,0558921364 RUB. Отслеживайте обновления цен STETH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Lido Staked ETH Курс (STETH)

Текущая цена 1 STETH в RUB:

₽156 498,1392
₽156 498,1392₽156 498,1392
-1,65%1D
RUB
График цены Lido Staked ETH (STETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:54:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Lido Staked ETH

Текущая цена Lido Staked ETH (STETH) сегодня составляет ₽ 1 896,71 с изменением 1,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STETH на RUB составляет ₽ 1 896,71 за STETH.

На данный момент Lido Staked ETH занимает #7961 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,05B, при оборотном предложении 8,99M STETH. В течение последних 24 часов, STETH торговался в диапазоне от ₽ 1 896,71 (минимум) до ₽ 1 933,79 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 411 498,664580413843616061, тогда как исторический минимум составил ₽ 45 571,8895325664.

В краткосрочной перспективе STETH изменился на -0,04% за последний час и на +1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,51K.

Рыночная информация Lido Staked ETH (STETH)

No.7961

₽ 17,05B
₽ 17,05B₽ 17,05B

₽ 56,51K
₽ 56,51K₽ 56,51K

₽ 17,05B
₽ 17,05B₽ 17,05B

8,99M
8,99M 8,99M

8 989 088,04459084
8 989 088,04459084 8 989 088,04459084

ETH

Текущая рыночная капитализация Lido Staked ETH составляет ₽ 17,05B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,51K. Циркулируещее обращение STETH составляет 8,99M, а общее предложение – 8989088.04459084. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,05B.

История цен Lido Staked ETH в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1 896,71
₽ 1 896,71₽ 1 896,71
Мин 24Ч
₽ 1 933,79
₽ 1 933,79₽ 1 933,79
Макс 24Ч

₽ 1 896,71
₽ 1 896,71₽ 1 896,71

₽ 1 933,79
₽ 1 933,79₽ 1 933,79

₽ 411 498,664580413843616061
₽ 411 498,664580413843616061₽ 411 498,664580413843616061

₽ 45 571,8895325664
₽ 45 571,8895325664₽ 45 571,8895325664

-0,04%

-1,65%

+1,42%

+1,42%

История цен Lido Staked ETH (STETH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Lido Staked ETH за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2 625,5407-1,65%
30 дней₽ +83,31+4,59%
60 дней₽ +253,54+15,42%
90 дней₽ -365,35-16,16%
Изменение цены Lido Staked ETH сегодня

Сегодня для STETH зафиксировано изменение ₽ -2 625,5407 (-1,65%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Lido Staked ETH за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +83,31 (+4,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Lido Staked ETH за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STETH изменился на ₽ +253,54 (+15,42%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Lido Staked ETH за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -365,35 (-16,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Lido Staked ETH (STETH)?

Просмотеть страницу истории цен Lido Staked ETH.

Анализ по Lido Staked ETH

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Lido Staked ETH, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Lido Staked ETH?

Цены на STETH зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Динамика цены ETH — STETH тесно коррелирует с стоимостью Ethereum.
2. Награды за стейкинг и доходность от проверки транзакций в рамках Ethereum 2.0.
3. Ликвидность в протоколах DeFi и доступность на биржах.
4. Спрос на решения для ликвидного стейкинга.
5. Обновления протокола Lido и решения, принимаемые в рамках его управления.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Lido Staked ETH?

Люди хотят знать текущую цену STETH, поскольку она отражает стоимость их стейкед-эфириума и влияет на рыночную стоимость портфеля. STETH тесно коррелирует с ETH, но может торгироваться с небольшими премиями или дисконтами. Инвесторы отслеживают ежедневные цены для принятия торговых решений, расчета доходности и управления рисками в рамках DeFi-стратегий.

Прогноз цены Lido Staked ETH

Прогноз цены Lido Staked ETH (STETH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STETH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Lido Staked ETH (STETH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Lido Staked ETH потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Lido Staked ETH достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STETH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Lido Staked ETH».

Как купить и инвестировать Lido Staked ETH в Россия

Готовы приступить к работе с Lido Staked ETH? Покупка STETH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Lido Staked ETH. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Lido Staked ETH (STETH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Lido Staked ETH будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Lido Staked ETH (STETH)

Что вы можете сделать с Lido Staked ETH

Владение Lido Staked ETH позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Источники Lido Staked ETH

Для более глубокого понимания Lido Staked ETH рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Lido Staked ETH
Обозреватель блоков

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLiquid Staked ETH

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:54:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lido Staked ETH (STETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Lido Staked ETH

STETH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по STETH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами STETH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Lido Staked ETH (STETH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Lido Staked ETH в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STETH/USDT
₽156 649,2789
₽156 649,2789₽156 649,2789
-1,55%
29.48 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 STETH = 156 649,2789 RUB