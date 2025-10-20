Что такое 4 (4)

4 доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в 4. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга 4, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о 4 в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки 4 простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены 4 (USD)

Сколько будет стоить 4 (4) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 4 (4) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 4.

Токеномика 4 (4)

Понимание токеномики 4 (4) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 4 прямо сейчас!

Как купить 4 (4)

Ищете как купить 4? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести 4 на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

4 на местную валюту

Источники 4

Для более глубокого понимания 4 рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 4 Сколько стоит 4 (4) на сегодня? Актуальная цена 4 в USD – 0,07726 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена 4 в USD? $ 0,07726 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена 4 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация 4? Рыночная капитализация 4 составляет $ 77,26M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение 4? Циркулирующее предложение 4 составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) 4? 4 достиг максимальной цены (ATH) в 0,3006185668115678 USD . Какова была минимальная цена 4 за все время (ATL)? 4 достиг минимальной цены (ATL) в 0,000099081384903154 USD . Каков объем торгов 4? Объем торгов за последние 24 часа для 4 составляет $ 5,95M USD . Вырастет ли 4 в цене в этом году? 4 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 4 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии 4 (4)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

