Сегодняшняя цена COP

Текущая цена COP (COP) сегодня составляет ₽ 0,0002886 с изменением 0,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COP на RUB составляет ₽ 0,0002886 за COP.

На данный момент COP занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- COP. В течение последних 24 часов, COP торговался в диапазоне от ₽ 0,0002872 (минимум) до ₽ 0,0002898 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе COP изменился на -0,25% за последний час и на +0,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,09K.

Рыночная информация COP (COP)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 56,09K₽ 56,09K ₽ 56,09K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация COP составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,09K. Циркулируещее обращение COP составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.