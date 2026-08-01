Сегодняшняя цена Symbol

Текущая цена Symbol (XYM) сегодня составляет ₽ 0,002679 с изменением 1,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XYM на RUB составляет ₽ 0,002679 за XYM.

На данный момент Symbol занимает #704 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,47M, при оборотном предложении 6,52B XYM. В течение последних 24 часов, XYM торговался в диапазоне от ₽ 0,002621 (минимум) до ₽ 0,0028 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 63,647722875, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,190294987562378325.

В краткосрочной перспективе XYM изменился на +1,28% за последний час и на +0,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,30K.

Рыночная информация Symbol (XYM)

Место No.704 Рыночная капитализация ₽ 17,47M₽ 17,47M ₽ 17,47M Объем (24Ч) ₽ 57,30K₽ 57,30K ₽ 57,30K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 24,11M₽ 24,11M ₽ 24,11M Оборотное предложение 6,52B 6,52B 6,52B Макс. предложение 8 999 999 999 8 999 999 999 8 999 999 999 Общее предложение 8 538 643 277,649482 8 538 643 277,649482 8 538 643 277,649482 Коэффициент обращения 72,46% Публичный блокчейн XYM

Текущая рыночная капитализация Symbol составляет ₽ 17,47M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,30K. Циркулируещее обращение XYM составляет 6,52B, а общее предложение – 8538643277.649482. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 24,11M.