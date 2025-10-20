Текущая цена Airbnb сегодня составляет 128 USD. Следите за обновлениями цены ABNBON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ABNBON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Airbnb сегодня составляет 128 USD. Следите за обновлениями цены ABNBON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ABNBON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Airbnb

Airbnb Курс (ABNBON)

Текущая цена 1 ABNBON в USD:

$128
$128$128
-0,41%1D
USD
График цены Airbnb (ABNBON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:11:24 (UTC+8)

Информация о ценах Airbnb (ABNBON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 126,63
$ 126,63$ 126,63
Мин 24Ч
$ 128,9
$ 128,9$ 128,9
Макс 24Ч

$ 126,63
$ 126,63$ 126,63

$ 128,9
$ 128,9$ 128,9

$ 129,49276385574473
$ 129,49276385574473$ 129,49276385574473

$ 116,3795118425523
$ 116,3795118425523$ 116,3795118425523

+0,29%

-0,41%

+1,97%

+1,97%

Текущая цена Airbnb (ABNBON) составляет $ 128. За последние 24 часа ABNBON торговался в диапазоне от $ 126,63 до $ 128,9, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ABNBON за все время составляет $ 129,49276385574473, а минимальная – $ 116,3795118425523.

Что касается краткосрочной динамики, ABNBON изменился на +0,29% за последний час, на -0,41% за 24 часа и на +1,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Airbnb (ABNBON)

No.2110

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

$ 56,52K
$ 56,52K$ 56,52K

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

8,81K
8,81K 8,81K

8 807,05854512
8 807,05854512 8 807,05854512

ETH

Текущая рыночная капитализация Airbnb составляет $ 1,13M, при 24-часовом объеме торгов $ 56,52K. Циркулируещее обращение ABNBON составляет 8,81K, а общее предложение – 8807.05854512. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,13M.

История цен Airbnb (ABNBON) в USD

Отслеживайте изменения цены Airbnb за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,527-0,41%
30 дней$ +2,1+1,66%
60 дней$ +28+28,00%
90 дней$ +28+28,00%
Изменение цены Airbnb сегодня

Сегодня для ABNBON зафиксировано изменение $ -0,527 (-0,41%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Airbnb за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +2,1 (+1,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Airbnb за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ABNBON изменился на $ +28 (+28,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Airbnb за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +28 (+28,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Airbnb (ABNBON)?

Просмотеть страницу истории цен Airbnb.

Что такое Airbnb (ABNBON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Airbnb доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Airbnb. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ABNBON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Airbnb в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Airbnb простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Airbnb (USD)

Сколько будет стоить Airbnb (ABNBON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Airbnb (ABNBON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Airbnb.

Проверьте прогноз цены Airbnb!

Токеномика Airbnb (ABNBON)

Понимание токеномики Airbnb (ABNBON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ABNBON прямо сейчас!

Как купить Airbnb (ABNBON)

Ищете как купить Airbnb? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Airbnb на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ABNBON на местную валюту

1 Airbnb (ABNBON) в VND
3 368 320
1 Airbnb (ABNBON) в AUD
A$195,84
1 Airbnb (ABNBON) в GBP
96
1 Airbnb (ABNBON) в EUR
110,08
1 Airbnb (ABNBON) в USD
$128
1 Airbnb (ABNBON) в MYR
RM540,16
1 Airbnb (ABNBON) в TRY
5 373,44
1 Airbnb (ABNBON) в JPY
¥19 456
1 Airbnb (ABNBON) в ARS
ARS$172 738,56
1 Airbnb (ABNBON) в RUB
10 396,16
1 Airbnb (ABNBON) в INR
11 242,24
1 Airbnb (ABNBON) в IDR
Rp2 133 332,48
1 Airbnb (ABNBON) в PHP
7 502,08
1 Airbnb (ABNBON) в EGP
￡E.6 090,24
1 Airbnb (ABNBON) в BRL
R$688,64
1 Airbnb (ABNBON) в CAD
C$177,92
1 Airbnb (ABNBON) в BDT
15 626,24
1 Airbnb (ABNBON) в NGN
187 133,44
1 Airbnb (ABNBON) в COP
$500 000
1 Airbnb (ABNBON) в ZAR
R.2 216,96
1 Airbnb (ABNBON) в UAH
5 363,2
1 Airbnb (ABNBON) в TZS
T.Sh.317 616,64
1 Airbnb (ABNBON) в VES
Bs26 880
1 Airbnb (ABNBON) в CLP
$121 216
1 Airbnb (ABNBON) в PKR
Rs36 229,12
1 Airbnb (ABNBON) в KZT
68 890,88
1 Airbnb (ABNBON) в THB
฿4 190,72
1 Airbnb (ABNBON) в TWD
NT$3 944,96
1 Airbnb (ABNBON) в AED
د.إ469,76
1 Airbnb (ABNBON) в CHF
Fr101,12
1 Airbnb (ABNBON) в HKD
HK$994,56
1 Airbnb (ABNBON) в AMD
֏48 966,4
1 Airbnb (ABNBON) в MAD
.د.م1 185,28
1 Airbnb (ABNBON) в MXN
$2 355,2
1 Airbnb (ABNBON) в SAR
ريال480
1 Airbnb (ABNBON) в ETB
Br19 381,76
1 Airbnb (ABNBON) в KES
KSh16 529,92
1 Airbnb (ABNBON) в JOD
د.أ90,752
1 Airbnb (ABNBON) в PLN
465,92
1 Airbnb (ABNBON) в RON
лв559,36
1 Airbnb (ABNBON) в SEK
kr1 200,64
1 Airbnb (ABNBON) в BGN
лв215,04
1 Airbnb (ABNBON) в HUF
Ft42 995,2
1 Airbnb (ABNBON) в CZK
2 682,88
1 Airbnb (ABNBON) в KWD
د.ك39,168
1 Airbnb (ABNBON) в ILS
421,12
1 Airbnb (ABNBON) в BOB
Bs884,48
1 Airbnb (ABNBON) в AZN
217,6
1 Airbnb (ABNBON) в TJS
SM1 185,28
1 Airbnb (ABNBON) в GEL
345,6
1 Airbnb (ABNBON) в AOA
Kz116 680,96
1 Airbnb (ABNBON) в BHD
.د.ب48,128
1 Airbnb (ABNBON) в BMD
$128
1 Airbnb (ABNBON) в DKK
kr823,04
1 Airbnb (ABNBON) в HNL
L3 361,28
1 Airbnb (ABNBON) в MUR
5 826,56
1 Airbnb (ABNBON) в NAD
$2 222,08
1 Airbnb (ABNBON) в NOK
kr1 277,44
1 Airbnb (ABNBON) в NZD
$222,72
1 Airbnb (ABNBON) в PAB
B/.128
1 Airbnb (ABNBON) в PGK
K537,6
1 Airbnb (ABNBON) в QAR
ر.ق465,92
1 Airbnb (ABNBON) в RSD
дин.12 926,72
1 Airbnb (ABNBON) в UZS
soʻm1 542 168,32
1 Airbnb (ABNBON) в ALL
L10 673,92
1 Airbnb (ABNBON) в ANG
ƒ229,12
1 Airbnb (ABNBON) в AWG
ƒ230,4
1 Airbnb (ABNBON) в BBD
$256
1 Airbnb (ABNBON) в BAM
KM215,04
1 Airbnb (ABNBON) в BIF
Fr377 472
1 Airbnb (ABNBON) в BND
$166,4
1 Airbnb (ABNBON) в BSD
$128
1 Airbnb (ABNBON) в JMD
$20 541,44
1 Airbnb (ABNBON) в KHR
516 128
1 Airbnb (ABNBON) в KMF
Fr54 272
1 Airbnb (ABNBON) в LAK
2 782 608,64
1 Airbnb (ABNBON) в LKR
රු38 846,72
1 Airbnb (ABNBON) в MDL
L2 172,16
1 Airbnb (ABNBON) в MGA
Ar573 990,4
1 Airbnb (ABNBON) в MOP
P1 024
1 Airbnb (ABNBON) в MVR
1 958,4
1 Airbnb (ABNBON) в MWK
MK221 836,8
1 Airbnb (ABNBON) в MZN
MT8 179,2
1 Airbnb (ABNBON) в NPR
रु17 989,12
1 Airbnb (ABNBON) в PYG
907 776
1 Airbnb (ABNBON) в RWF
Fr185 728
1 Airbnb (ABNBON) в SBD
$1 053,44
1 Airbnb (ABNBON) в SCR
1 749,76
1 Airbnb (ABNBON) в SRD
$5 073,92
1 Airbnb (ABNBON) в SVC
$1 120
1 Airbnb (ABNBON) в SZL
L2 222,08
1 Airbnb (ABNBON) в TMT
m449,28
1 Airbnb (ABNBON) в TND
د.ت376,064
1 Airbnb (ABNBON) в TTD
$867,84
1 Airbnb (ABNBON) в UGX
Sh445 952
1 Airbnb (ABNBON) в XAF
Fr72 192
1 Airbnb (ABNBON) в XCD
$345,6
1 Airbnb (ABNBON) в XOF
Fr72 192
1 Airbnb (ABNBON) в XPF
Fr13 056
1 Airbnb (ABNBON) в BWP
P1 715,2
1 Airbnb (ABNBON) в BZD
$257,28
1 Airbnb (ABNBON) в CVE
$12 180,48
1 Airbnb (ABNBON) в DJF
Fr22 784
1 Airbnb (ABNBON) в DOP
$8 121,6
1 Airbnb (ABNBON) в DZD
د.ج16 693,76
1 Airbnb (ABNBON) в FJD
$294,4
1 Airbnb (ABNBON) в GNF
Fr1 112 960
1 Airbnb (ABNBON) в GTQ
Q980,48
1 Airbnb (ABNBON) в GYD
$26 777,6
1 Airbnb (ABNBON) в ISK
kr15 616

Источники Airbnb

Для более глубокого понимания Airbnb рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Airbnb
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Airbnb

Сколько стоит Airbnb (ABNBON) на сегодня?
Актуальная цена ABNBON в USD – 128 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ABNBON в USD?
Текущая цена ABNBON в USD составляет $ 128. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Airbnb?
Рыночная капитализация ABNBON составляет $ 1,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ABNBON?
Циркулирующее предложение ABNBON составляет 8,81K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ABNBON?
ABNBON достиг максимальной цены (ATH) в 129,49276385574473 USD.
Какова была минимальная цена ABNBON за все время (ATL)?
ABNBON достиг минимальной цены (ATL) в 116,3795118425523 USD.
Каков объем торгов ABNBON?
Объем торгов за последние 24 часа для ABNBON составляет $ 56,52K USD.
Вырастет ли ABNBON в цене в этом году?
ABNBON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ABNBON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Airbnb (ABNBON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
