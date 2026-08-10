Сегодняшняя цена VeChain

Текущая цена VeChain (VET) сегодня составляет ₽ 0,004684 с изменением 2,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VET на RUB составляет ₽ 0,004684 за VET.

На данный момент VeChain занимает #87 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 402,75M, при оборотном предложении 85,99B VET. В течение последних 24 часов, VET торговался в диапазоне от ₽ 0,004673 (минимум) до ₽ 0,004785 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 22,9500452641, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1383899531170542.

В краткосрочной перспективе VET изменился на -0,41% за последний час и на -1,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 37,47K.

Рыночная информация VeChain (VET)

Место No.87 Рыночная капитализация ₽ 402,75M₽ 402,75M ₽ 402,75M Объем (24Ч) ₽ 37,47K₽ 37,47K ₽ 37,47K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 406,16M₽ 406,16M ₽ 406,16M Оборотное предложение 85,99B 85,99B 85,99B Макс. предложение 86 712 634 466 86 712 634 466 86 712 634 466 Общее предложение 85 985 041 177 85 985 041 177 85 985 041 177 Коэффициент обращения 99,16% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн VET

Текущая рыночная капитализация VeChain составляет ₽ 402,75M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 37,47K. Циркулируещее обращение VET составляет 85,99B, а общее предложение – 85985041177. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 406,16M.