VeChain Курс (VET)
Текущая цена VeChain (VET) сегодня составляет ₽ 0,004684 с изменением 2,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VET на RUB составляет ₽ 0,004684 за VET.
На данный момент VeChain занимает #87 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 402,75M, при оборотном предложении 85,99B VET. В течение последних 24 часов, VET торговался в диапазоне от ₽ 0,004673 (минимум) до ₽ 0,004785 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 22,9500452641, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1383899531170542.
В краткосрочной перспективе VET изменился на -0,41% за последний час и на -1,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 37,47K.
No.87
99,16%
0,01%
VET
Текущая рыночная капитализация VeChain составляет ₽ 402,75M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 37,47K. Циркулируещее обращение VET составляет 85,99B, а общее предложение – 85985041177. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 406,16M.
-0,41%
-2,00%
-1,10%
-1,10%
Отслеживайте изменения цены VeChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00788537
|-2,00%
|30 дней
|₽ -0,000312
|-6,25%
|60 дней
|₽ -0,000136
|-2,83%
|90 дней
|₽ -0,002734
|-36,86%
Сегодня для VET зафиксировано изменение ₽ -0,00788537 (-2,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000312 (-6,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то VET изменился на ₽ -0,000136 (-2,83%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002734 (-36,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен VeChain.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний VeChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке VET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
VET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,004743. Цена находится выше центрального уровня — 0,004693. Система ключевых уровней демонстрирует структуру «бычьего» распределения. Текущий торговый канал формируется в диапазоне от S1 до R2. Курс преодолел сопротивление R1 на отметке 0,004703. Рынок находится в краткосрочной восходящей структурной фазе. Индикаторная консенсус-картина указывает на преимущественно бычий тренд. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии образуют положительную дивергенцию. Показатель RSI колеблется в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных расхождений. Группа скользящих средних сохраняет позицию «нулевой покупки». Распределение импульса характеризуется разрозненностью. Волатильность остается на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы проявляют явное разделение. Соотношение сил «быков» и «медведей» находится в периоде переходного равновесия. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,004716 (R2). Это значение отстоит от текущей цены всего на 0,000027. Ниже поддержка ориентирована на уровень 0,004693 (центральный уровень), который находится на расстоянии 0,000050 от текущей цены. Дальний защитный уровень установлен на отметке 0,004670 (S2), а верхнее сопротивление расширено до 0,004703 (R1). Отклонение цены от центрального уровня остаётся ограниченным, при этом интервалы между уровнями на всех временных рамках компактны.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена VeChain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Основанная в 2015 году Санни Лу, VeChain начиналась как блокчейн-решение для прозрачности поставок и защиты от подделок. Раннее внедрение предприятиями, поддержка Fenbushi Capital и ICO 2017 года подготовили почву для запуска блокчейна VeChainThor — эффективной корпоративной сети уровня Layer-1. Крупные партнёрства с DNV, Walmart и BCG подтвердили реальные сценарии использования VeChain и расширили его глобальное присутствие. В рамках дорожной карты Renaissance VeChain внедряет инфраструктуру, совместимую с Ethereum, консенсус dPoS, динамическую токеномику VTHO и NFT-стейкинг StarGate. В сочетании с токенами, соответствующими MiCA, и улучшенной интероперабельностью VeChain позиционирует себя как блокчейн, где реальные внедрения, сетевая полезность и устойчивость создают долгосрочную ценность.
Для более глубокого понимания VeChain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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