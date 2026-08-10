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Текущая цена VeChain сегодня составляет 0,004684 RUB. Рыночная капитализация VET составляет 402 753 932,873068 RUB. Отслеживайте обновления цен VET в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена VeChain сегодня составляет 0,004684 RUB. Рыночная капитализация VET составляет 402 753 932,873068 RUB. Отслеживайте обновления цен VET в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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VeChain Курс (VET)

Текущая цена 1 VET в RUB:

₽0,38638316
₽0,38638316₽0,38638316
-2,00%1D
RUB
График цены VeChain (VET) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:49:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена VeChain

Текущая цена VeChain (VET) сегодня составляет ₽ 0,004684 с изменением 2,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VET на RUB составляет ₽ 0,004684 за VET.

На данный момент VeChain занимает #87 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 402,75M, при оборотном предложении 85,99B VET. В течение последних 24 часов, VET торговался в диапазоне от ₽ 0,004673 (минимум) до ₽ 0,004785 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 22,9500452641, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1383899531170542.

В краткосрочной перспективе VET изменился на -0,41% за последний час и на -1,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 37,47K.

Рыночная информация VeChain (VET)

No.87

₽ 402,75M
₽ 402,75M₽ 402,75M

₽ 37,47K
₽ 37,47K₽ 37,47K

₽ 406,16M
₽ 406,16M₽ 406,16M

85,99B
85,99B 85,99B

86 712 634 466
86 712 634 466 86 712 634 466

85 985 041 177
85 985 041 177 85 985 041 177

99,16%

0,01%

VET

Текущая рыночная капитализация VeChain составляет ₽ 402,75M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 37,47K. Циркулируещее обращение VET составляет 85,99B, а общее предложение – 85985041177. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 406,16M.

История цен VeChain в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,004673
₽ 0,004673₽ 0,004673
Мин 24Ч
₽ 0,004785
₽ 0,004785₽ 0,004785
Макс 24Ч

₽ 0,004673
₽ 0,004673₽ 0,004673

₽ 0,004785
₽ 0,004785₽ 0,004785

₽ 22,9500452641
₽ 22,9500452641₽ 22,9500452641

₽ 0,1383899531170542
₽ 0,1383899531170542₽ 0,1383899531170542

-0,41%

-2,00%

-1,10%

-1,10%

История цен VeChain (VET) в RUB

Отслеживайте изменения цены VeChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00788537-2,00%
30 дней₽ -0,000312-6,25%
60 дней₽ -0,000136-2,83%
90 дней₽ -0,002734-36,86%
Изменение цены VeChain сегодня

Сегодня для VET зафиксировано изменение ₽ -0,00788537 (-2,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены VeChain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000312 (-6,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены VeChain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VET изменился на ₽ -0,000136 (-2,83%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены VeChain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002734 (-36,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены VeChain (VET)?

Просмотеть страницу истории цен VeChain.

Анализ по VeChain

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний VeChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке VeChain: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке VET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

VET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,004743. Цена находится выше центрального уровня — 0,004693. Система ключевых уровней демонстрирует структуру «бычьего» распределения. Текущий торговый канал формируется в диапазоне от S1 до R2. Курс преодолел сопротивление R1 на отметке 0,004703. Рынок находится в краткосрочной восходящей структурной фазе. Индикаторная консенсус-картина указывает на преимущественно бычий тренд. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии образуют положительную дивергенцию. Показатель RSI колеблется в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных расхождений. Группа скользящих средних сохраняет позицию «нулевой покупки». Распределение импульса характеризуется разрозненностью. Волатильность остается на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы проявляют явное разделение. Соотношение сил «быков» и «медведей» находится в периоде переходного равновесия. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,004716 (R2). Это значение отстоит от текущей цены всего на 0,000027. Ниже поддержка ориентирована на уровень 0,004693 (центральный уровень), который находится на расстоянии 0,000050 от текущей цены. Дальний защитный уровень установлен на отметке 0,004670 (S2), а верхнее сопротивление расширено до 0,004703 (R1). Отклонение цены от центрального уровня остаётся ограниченным, при этом интервалы между уровнями на всех временных рамках компактны.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены VeChain?

Цены на VET зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие и партнерские отношения: Партнерства с предприятиями и реальные практические применения стимулируют спрос.
2. Сетевая активность: Объем транзакций и использование dApp на блокчейне VeChainThor.
3. Рыночные настроения: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
4. Динамика предложения: Сжигание токенов, вознаграждения за стейкинг и изменения в циркуляции.
5. Регуляторные новости: Государственные политики, влияющие на принятие блокчейна.
6. Технические разработки: Обновления платформы и внедрение новых функций.
7. Конкуренция: Соотношение производительности с другими криптовалютами для цепочек поставок.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену VeChain?

Люди хотят знать текущую цену VET по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, поиск торговых возможностей, определение рыночного момента, расчет прибыли и убытков, а также для того, чтобы оставаться в курсе прогресса внедрения блокчейна VeChain. Динамика цен помогает оценить стоимость проекта и рост экосистемы.

Прогноз цены VeChain

Прогноз цены VeChain (VET) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VET в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены VeChain (VET) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена VeChain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену VeChain достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VET, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены VeChain».

Как купить и инвестировать VeChain в Россия

Готовы приступить к работе с VeChain? Покупка VET на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить VeChain. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке VeChain (VET).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и VeChain будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке VeChain (VET)

Что вы можете сделать с VeChain

Владение VeChain позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое VeChain (VET)

Основанная в 2015 году Санни Лу, VeChain начиналась как блокчейн-решение для прозрачности поставок и защиты от подделок. Раннее внедрение предприятиями, поддержка Fenbushi Capital и ICO 2017 года подготовили почву для запуска блокчейна VeChainThor — эффективной корпоративной сети уровня Layer-1. Крупные партнёрства с DNV, Walmart и BCG подтвердили реальные сценарии использования VeChain и расширили его глобальное присутствие. В рамках дорожной карты Renaissance VeChain внедряет инфраструктуру, совместимую с Ethereum, консенсус dPoS, динамическую токеномику VTHO и NFT-стейкинг StarGate. В сочетании с токенами, соответствующими MiCA, и улучшенной интероперабельностью VeChain позиционирует себя как блокчейн, где реальные внедрения, сетевая полезность и устойчивость создают долгосрочную ценность.

Источники VeChain

Для более глубокого понимания VeChain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт VeChain
Обозреватель блоков

Категория :

Internet of Things (IOT)Layer 1 (L1)Made in China

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:49:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VeChain (VET)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о VeChain

VET USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по VET с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами VET USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте VeChain (VET) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VeChain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VET/USDT
₽0,38621818
₽0,38621818₽0,38621818
-1,96%
7.92M (USDT)
VET/USDC
₽0,3860532
₽0,3860532₽0,3860532
-2,01%
10.87M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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