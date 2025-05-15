NXPC
MapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.
Название криптовалютыNXPC
МестоNo.146
Рыночная капитализация$0,00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00
Доля рынка0.0001%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)644,00%
Оборотное предложение173 294 248
Макс. предложение1 000 000 000
Общее предложение1 000 000 000
Коэффициент обращения0.1732%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум3.8393480388979015,2025-05-15
Наименьшая цена1.4346972456799731,2025-05-15
Публичный блокчейнAVAX_CCHAIN
ВведениеMapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.
Сектор
Соцсети
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