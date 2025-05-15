NXPC

MapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.

Название криптовалютыNXPC

МестоNo.146

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)644,00%

Оборотное предложение173 294 248

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.1732%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум3.8393480388979015,2025-05-15

Наименьшая цена1.4346972456799731,2025-05-15

Публичный блокчейнAVAX_CCHAIN

ВведениеMapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.