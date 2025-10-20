Текущая цена AMD сегодня составляет 233.36 USD. Следите за обновлениями цены AMDON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMDON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AMD сегодня составляет 233.36 USD. Следите за обновлениями цены AMDON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMDON прямо сейчас на MEXC.

$233,36
+1,39%1D
USD
График цены AMD (AMDON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:13:40 (UTC+8)

Информация о ценах AMD (AMDON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 225,09
Мин 24Ч
$ 237,39
Макс 24Ч

$ 225,09
$ 237,39
$ 242,94433348805376
$ 149,93556428664579
+2,39%

+1,39%

-2,31%

-2,31%

Текущая цена AMD (AMDON) составляет $ 233,36. За последние 24 часа AMDON торговался в диапазоне от $ 225,09 до $ 237,39, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AMDON за все время составляет $ 242,94433348805376, а минимальная – $ 149,93556428664579.

Что касается краткосрочной динамики, AMDON изменился на +2,39% за последний час, на +1,39% за 24 часа и на -2,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AMD (AMDON)

No.1857

$ 1,87M
$ 62,36K
$ 1,87M
8,01K
8 014,21378057
ETH

Текущая рыночная капитализация AMD составляет $ 1,87M, при 24-часовом объеме торгов $ 62,36K. Циркулируещее обращение AMDON составляет 8,01K, а общее предложение – 8014.21378057. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,87M.

История цен AMD (AMDON) в USD

Отслеживайте изменения цены AMD за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,1992+1,39%
30 дней$ +71,95+44,57%
60 дней$ +133,36+133,36%
90 дней$ +133,36+133,36%
Изменение цены AMD сегодня

Сегодня для AMDON зафиксировано изменение $ +3,1992 (+1,39%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AMD за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +71,95 (+44,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AMD за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AMDON изменился на $ +133,36 (+133,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AMD за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +133,36 (+133,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AMD (AMDON)?

Просмотеть страницу истории цен AMD.

Что такое AMD (AMDON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

AMD доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AMD. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AMDON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AMD в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AMD простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AMD (USD)

Сколько будет стоить AMD (AMDON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AMD (AMDON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AMD.

Проверьте прогноз цены AMD!

Токеномика AMD (AMDON)

Понимание токеномики AMD (AMDON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AMDON прямо сейчас!

Как купить AMD (AMDON)

Ищете как купить AMD? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AMD на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AMDON на местную валюту

1 AMD (AMDON) в VND
6 140 868,4
1 AMD (AMDON) в AUD
A$357,0408
1 AMD (AMDON) в GBP
175,02
1 AMD (AMDON) в EUR
200,6896
1 AMD (AMDON) в USD
$233,36
1 AMD (AMDON) в MYR
RM984,7792
1 AMD (AMDON) в TRY
9 796,4528
1 AMD (AMDON) в JPY
¥35 470,72
1 AMD (AMDON) в ARS
ARS$314 923,9872
1 AMD (AMDON) в RUB
18 953,4992
1 AMD (AMDON) в INR
20 496,0088
1 AMD (AMDON) в IDR
Rp3 889 331,7776
1 AMD (AMDON) в PHP
13 677,2296
1 AMD (AMDON) в EGP
￡E.11 103,2688
1 AMD (AMDON) в BRL
R$1 255,4768
1 AMD (AMDON) в CAD
C$324,3704
1 AMD (AMDON) в BDT
28 488,5888
1 AMD (AMDON) в NGN
341 167,6528
1 AMD (AMDON) в COP
$911 562,5
1 AMD (AMDON) в ZAR
R.4 041,7952
1 AMD (AMDON) в UAH
9 777,784
1 AMD (AMDON) в TZS
T.Sh.579 054,8368
1 AMD (AMDON) в VES
Bs49 005,6
1 AMD (AMDON) в CLP
$220 991,92
1 AMD (AMDON) в PKR
Rs66 050,2144
1 AMD (AMDON) в KZT
125 596,6856
1 AMD (AMDON) в THB
฿7 640,2064
1 AMD (AMDON) в TWD
NT$7 192,1552
1 AMD (AMDON) в AED
د.إ856,4312
1 AMD (AMDON) в CHF
Fr184,3544
1 AMD (AMDON) в HKD
HK$1 813,2072
1 AMD (AMDON) в AMD
֏89 271,868
1 AMD (AMDON) в MAD
.د.م2 160,9136
1 AMD (AMDON) в MXN
$4 293,824
1 AMD (AMDON) в SAR
ريال875,1
1 AMD (AMDON) в ETB
Br35 335,3712
1 AMD (AMDON) в KES
KSh30 136,1104
1 AMD (AMDON) в JOD
د.أ165,45224
1 AMD (AMDON) в PLN
849,4304
1 AMD (AMDON) в RON
лв1 019,7832
1 AMD (AMDON) в SEK
kr2 188,9168
1 AMD (AMDON) в BGN
лв392,0448
1 AMD (AMDON) в HUF
Ft78 385,624
1 AMD (AMDON) в CZK
4 891,2256
1 AMD (AMDON) в KWD
د.ك71,40816
1 AMD (AMDON) в ILS
767,7544
1 AMD (AMDON) в BOB
Bs1 612,5176
1 AMD (AMDON) в AZN
396,712
1 AMD (AMDON) в TJS
SM2 160,9136
1 AMD (AMDON) в GEL
630,072
1 AMD (AMDON) в AOA
Kz212 723,9752
1 AMD (AMDON) в BHD
.د.ب87,74336
1 AMD (AMDON) в BMD
$233,36
1 AMD (AMDON) в DKK
kr1 500,5048
1 AMD (AMDON) в HNL
L6 128,0336
1 AMD (AMDON) в MUR
10 622,5472
1 AMD (AMDON) в NAD
$4 051,1296
1 AMD (AMDON) в NOK
kr2 328,9328
1 AMD (AMDON) в NZD
$406,0464
1 AMD (AMDON) в PAB
B/.233,36
1 AMD (AMDON) в PGK
K980,112
1 AMD (AMDON) в QAR
ر.ق849,4304
1 AMD (AMDON) в RSD
дин.23 567,0264
1 AMD (AMDON) в UZS
soʻm2 811 565,6184
1 AMD (AMDON) в ALL
L19 459,8904
1 AMD (AMDON) в ANG
ƒ417,7144
1 AMD (AMDON) в AWG
ƒ420,048
1 AMD (AMDON) в BBD
$466,72
1 AMD (AMDON) в BAM
KM392,0448
1 AMD (AMDON) в BIF
Fr688 178,64
1 AMD (AMDON) в BND
$303,368
1 AMD (AMDON) в BSD
$233,36
1 AMD (AMDON) в JMD
$37 449,6128
1 AMD (AMDON) в KHR
940 965,86
1 AMD (AMDON) в KMF
Fr98 944,64
1 AMD (AMDON) в LAK
5 073 043,3768
1 AMD (AMDON) в LKR
රු70 822,4264
1 AMD (AMDON) в MDL
L3 960,1192
1 AMD (AMDON) в MGA
Ar1 046 456,248
1 AMD (AMDON) в MOP
P1 866,88
1 AMD (AMDON) в MVR
3 570,408
1 AMD (AMDON) в MWK
MK404 436,216
1 AMD (AMDON) в MZN
MT14 911,704
1 AMD (AMDON) в NPR
रु32 796,4144
1 AMD (AMDON) в PYG
1 654 989,12
1 AMD (AMDON) в RWF
Fr338 605,36
1 AMD (AMDON) в SBD
$1 920,5528
1 AMD (AMDON) в SCR
3 190,0312
1 AMD (AMDON) в SRD
$9 250,3904
1 AMD (AMDON) в SVC
$2 041,9
1 AMD (AMDON) в SZL
L4 051,1296
1 AMD (AMDON) в TMT
m819,0936
1 AMD (AMDON) в TND
د.ت685,61168
1 AMD (AMDON) в TTD
$1 582,1808
1 AMD (AMDON) в UGX
Sh813 026,24
1 AMD (AMDON) в XAF
Fr131 615,04
1 AMD (AMDON) в XCD
$630,072
1 AMD (AMDON) в XOF
Fr131 615,04
1 AMD (AMDON) в XPF
Fr23 802,72
1 AMD (AMDON) в BWP
P3 127,024
1 AMD (AMDON) в BZD
$469,0536
1 AMD (AMDON) в CVE
$22 206,5376
1 AMD (AMDON) в DJF
Fr41 538,08
1 AMD (AMDON) в DOP
$14 806,692
1 AMD (AMDON) в DZD
د.ج30 434,8112
1 AMD (AMDON) в FJD
$536,728
1 AMD (AMDON) в GNF
Fr2 029 065,2
1 AMD (AMDON) в GTQ
Q1 787,5376
1 AMD (AMDON) в GYD
$48 818,912
1 AMD (AMDON) в ISK
kr28 469,92

Источники AMD

Для более глубокого понимания AMD рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт AMD
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AMD

Сколько стоит AMD (AMDON) на сегодня?
Актуальная цена AMDON в USD – 233,36 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AMDON в USD?
Текущая цена AMDON в USD составляет $ 233,36. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AMD?
Рыночная капитализация AMDON составляет $ 1,87M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AMDON?
Циркулирующее предложение AMDON составляет 8,01K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AMDON?
AMDON достиг максимальной цены (ATH) в 242,94433348805376 USD.
Какова была минимальная цена AMDON за все время (ATL)?
AMDON достиг минимальной цены (ATL) в 149,93556428664579 USD.
Каков объем торгов AMDON?
Объем торгов за последние 24 часа для AMDON составляет $ 62,36K USD.
Вырастет ли AMDON в цене в этом году?
AMDON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AMDON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:13:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AMD (AMDON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

$233,36
