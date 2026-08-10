Сегодняшняя цена CoinDepo

Текущая цена CoinDepo (COINDEPO) сегодня составляет ₽ 0,11284 с изменением 1,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COINDEPO на RUB составляет ₽ 0,11284 за COINDEPO.

На данный момент CoinDepo занимает #740 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 28,25M, при оборотном предложении 250,32M COINDEPO. В течение последних 24 часов, COINDEPO торговался в диапазоне от ₽ 0,11072 (минимум) до ₽ 0,11376 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8,170816775961909056, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1856537106257912392.

В краткосрочной перспективе COINDEPO изменился на +0,02% за последний час и на +7,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 390,23K.

Рыночная информация CoinDepo (COINDEPO)

Место No.740 Рыночная капитализация ₽ 28,25M₽ 28,25M ₽ 28,25M Объем (24Ч) ₽ 390,23K₽ 390,23K ₽ 390,23K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 112,84M₽ 112,84M ₽ 112,84M Оборотное предложение 250,32M 250,32M 250,32M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 25,03% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация CoinDepo составляет ₽ 28,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 390,23K. Циркулируещее обращение COINDEPO составляет 250,32M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 112,84M.