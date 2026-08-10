Сегодняшняя цена Graph Token

Текущая цена Graph Token (GRT) сегодня составляет ₽ 0.01471 с изменением 0.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRT на RUB составляет ₽ 0.01471 за GRT.

На данный момент Graph Token занимает #130 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 159,63M, при оборотном предложении 10,85B GRT. В течение последних 24 часов, GRT торговался в диапазоне от ₽ 0.01441 (минимум) до ₽ 0.01486 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 237.6874236772, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе GRT изменился на +0.34% за последний час и на +1.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,52K.

Рыночная информация Graph Token (GRT)

Место No.130 Рыночная капитализация ₽ 159,63M₽ 159,63M ₽ 159,63M Объем (24Ч) ₽ 63,52K₽ 63,52K ₽ 63,52K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 170.08M₽ 170.08M ₽ 170.08M Оборотное предложение 10,85B 10,85B 10,85B Общее предложение 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 Доля рынка 0.01% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Graph Token составляет ₽ 159,63M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,52K. Циркулируещее обращение GRT составляет 10,85B, а общее предложение – 11562299506.067268. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 170.08M.