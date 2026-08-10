Graph Token Курс (GRT)
Текущая цена Graph Token (GRT) сегодня составляет ₽ 0.01471 с изменением 0.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRT на RUB составляет ₽ 0.01471 за GRT.
На данный момент Graph Token занимает #130 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 159,63M, при оборотном предложении 10,85B GRT. В течение последних 24 часов, GRT торговался в диапазоне от ₽ 0.01441 (минимум) до ₽ 0.01486 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 237.6874236772, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.
В краткосрочной перспективе GRT изменился на +0.34% за последний час и на +1.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,52K.
No.130
0.01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Graph Token составляет ₽ 159,63M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,52K. Циркулируещее обращение GRT составляет 10,85B, а общее предложение – 11562299506.067268. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 170.08M.
+0.34%
-0.13%
+1.30%
+1.30%
Отслеживайте изменения цены Graph Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.0015819
|-0.13%
|30 дней
|₽ -0.00306
|-17.23%
|60 дней
|₽ -0.00464
|-23.98%
|90 дней
|₽ -0.01363
|-48.10%
Сегодня для GRT зафиксировано изменение ₽ -0.0015819 (-0.13%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00306 (-17.23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GRT изменился на ₽ -0.00464 (-23.98%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.01363 (-48.10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Graph Token (GRT)?
Просмотеть страницу истории цен Graph Token.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Graph Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GRT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
GRT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,01436; текущая цена 0,01451 достигла уровня R2. Цена находится у верхней границы диапазона, а краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированный сигнал к покупке. Система хабов указывает на отклонение цены от центральной оси, при этом структурный центр масс остаётся между центральной зоной и уровнем R2. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз («глухой крест»), при этом быстрая и медленная линии образуют расхождение в нисходящем направлении. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Сигналы к покупке, исходящие из группы скользящих средних, расходятся с показаниями осцилляторов, что свидетельствует о наличии многоуровневого распределения импульса. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона, без явных признаков существенного расширения или сжатия. Ближайший ориентир для анализа — уровень R1 на отметке 0,01443, что соответствует отклонению от текущей цены на -0,55%. Первый поддерживаемый уровень расположен на уровне S1 — 0,01428, что составляет -1,59% по отношению к текущей цене. Далее следует более удалённый уровень поддержки — S2 на отметке 0,01422, что соответствует отклонению -2,00%. Вверху сопротивление представлено уровнем R2 — 0,01451, совпадающим с текущей ценой.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Graph Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
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