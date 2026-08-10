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Текущая цена Graph Token сегодня составляет 0.01471 RUB. Рыночная капитализация GRT составляет 159,631,073.98425260138 RUB. Отслеживайте обновления цен GRT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Graph Token сегодня составляет 0.01471 RUB. Рыночная капитализация GRT составляет 159,631,073.98425260138 RUB. Отслеживайте обновления цен GRT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Graph Token Курс (GRT)

Текущая цена 1 GRT в RUB:

₽1.215249
₽1.215249₽1.215249
-0,13%1D
RUB
График цены Graph Token (GRT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:54:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Graph Token

Текущая цена Graph Token (GRT) сегодня составляет ₽ 0.01471 с изменением 0.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRT на RUB составляет ₽ 0.01471 за GRT.

На данный момент Graph Token занимает #130 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 159,63M, при оборотном предложении 10,85B GRT. В течение последних 24 часов, GRT торговался в диапазоне от ₽ 0.01441 (минимум) до ₽ 0.01486 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 237.6874236772, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе GRT изменился на +0.34% за последний час и на +1.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,52K.

Рыночная информация Graph Token (GRT)

No.130

₽ 159,63M
₽ 159,63M₽ 159,63M

₽ 63,52K
₽ 63,52K₽ 63,52K

₽ 170.08M
₽ 170.08M₽ 170.08M

10,85B
10,85B 10,85B

11,562,299,506.067268
11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268

0.01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Graph Token составляет ₽ 159,63M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,52K. Циркулируещее обращение GRT составляет 10,85B, а общее предложение – 11562299506.067268. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 170.08M.

История цен Graph Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.01441
₽ 0.01441₽ 0.01441
Мин 24Ч
₽ 0.01486
₽ 0.01486₽ 0.01486
Макс 24Ч

₽ 0.01441
₽ 0.01441₽ 0.01441

₽ 0.01486
₽ 0.01486₽ 0.01486

₽ 237.6874236772
₽ 237.6874236772₽ 237.6874236772

₽ 0
₽ 0₽ 0

+0.34%

-0.13%

+1.30%

+1.30%

История цен Graph Token (GRT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Graph Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0015819-0.13%
30 дней₽ -0.00306-17.23%
60 дней₽ -0.00464-23.98%
90 дней₽ -0.01363-48.10%
Изменение цены Graph Token сегодня

Сегодня для GRT зафиксировано изменение ₽ -0.0015819 (-0.13%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Graph Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00306 (-17.23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Graph Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GRT изменился на ₽ -0.00464 (-23.98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Graph Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.01363 (-48.10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Graph Token (GRT)?

Просмотеть страницу истории цен Graph Token.

Анализ по Graph Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Graph Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Graph Token: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GRT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

GRT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,01436; текущая цена 0,01451 достигла уровня R2. Цена находится у верхней границы диапазона, а краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированный сигнал к покупке. Система хабов указывает на отклонение цены от центральной оси, при этом структурный центр масс остаётся между центральной зоной и уровнем R2. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз («глухой крест»), при этом быстрая и медленная линии образуют расхождение в нисходящем направлении. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Сигналы к покупке, исходящие из группы скользящих средних, расходятся с показаниями осцилляторов, что свидетельствует о наличии многоуровневого распределения импульса. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона, без явных признаков существенного расширения или сжатия. Ближайший ориентир для анализа — уровень R1 на отметке 0,01443, что соответствует отклонению от текущей цены на -0,55%. Первый поддерживаемый уровень расположен на уровне S1 — 0,01428, что составляет -1,59% по отношению к текущей цене. Далее следует более удалённый уровень поддержки — S2 на отметке 0,01422, что соответствует отклонению -2,00%. Вверху сопротивление представлено уровнем R2 — 0,01451, совпадающим с текущей ценой.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Graph Token?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов GRT:

1. Уровень принятия сети — рост числа субграфов и запросов увеличивает спрос на GRT.
2. Участие индексаторов — более высокая активность в стейкинге и делегировании влияет на предложение.
3. Обновления и развитие протокола.
4. Общее настроение на криптовалютном рынке и корреляция с биткоином.
5. Результаты работы DeFi-сектора, поскольку Graph поддерживает множество DeFi-протоколов.
6. Конкуренция со сторонними индексирующими решениями.
7. Графики разблокировки токенов и периоды вестинга.
8. Анонсы партнерств с крупными блокчейн-проектами.
9. Объем торгов и ликвидность на биржах.
10. Регуляторные изменения, влияющие на криптовалютный рынок.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Graph Token?

Люди хотят знать текущую цену GRT по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Поскольку GRT обеспечивает работу протокола The Graph для индексирования данных блокчейна, изменения цены влияют на прибыль от торговли, стратегии DeFi и долгосрочную стоимость активов.

Прогноз цены Graph Token

Прогноз цены Graph Token (GRT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GRT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Graph Token (GRT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Graph Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Graph Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GRT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Graph Token».

Как купить и инвестировать Graph Token в Россия

Готовы приступить к работе с Graph Token? Покупка GRT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Graph Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Graph Token (GRT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Graph Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Graph Token (GRT)

Что вы можете сделать с Graph Token

Владение Graph Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Источники Graph Token

Для более глубокого понимания Graph Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Graph Token
Обозреватель блоков

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AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:54:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Graph Token (GRT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Graph Token

GRT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GRT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GRT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Graph Token (GRT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Graph Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GRT/USDT
₽1.2144223
₽1.2144223₽1.2144223
-0.13%
4.35M (USDT)
GRT/USDC
₽1.2127689
₽1.2127689₽1.2127689
-0.20%
3.67M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GRT = 1.2160757 RUB