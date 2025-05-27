Что такое INIT (INIT)

Initia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы.

INIT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в INIT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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INIT Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как INIT, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена INIT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены INIT.

История цен INIT

Отслеживание траектории движения цены INIT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории INIT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен INIT.

Как купить INIT (INIT)

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INIT на местную валюту

1 INIT к VND ₫ 23 807,6685 1 INIT к AUD A$ 1,42989 1 INIT к GBP ￡ 0,677805 1 INIT к EUR € 0,807795 1 INIT к USD $ 0,9285 1 INIT к MYR RM 3,91827 1 INIT к TRY ₺ 36,15579 1 INIT к JPY ¥ 133,01691 1 INIT к RUB ₽ 74,047875 1 INIT к INR ₹ 79,191765 1 INIT к IDR Rp 15 221,30904 1 INIT к PHP ₱ 51,49461 1 INIT к EGP ￡E. 46,2393 1 INIT к BRL R$ 5,25531 1 INIT к CAD C$ 1,272045 1 INIT к BDT ৳ 113,119155 1 INIT к NGN ₦ 1 469,137695 1 INIT к UAH ₴ 38,60703 1 INIT к VES Bs 87,279 1 INIT к PKR Rs 261,474885 1 INIT к KZT ₸ 472,75506 1 INIT к THB ฿ 30,36195 1 INIT к TWD NT$ 27,78072 1 INIT к AED د.إ 3,407595 1 INIT к CHF Fr 0,76137 1 INIT к HKD HK$ 7,270155 1 INIT к MAD .د.م 8,514345 1 INIT к MXN $ 17,855055

Источники INIT

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о INIT Какова цена INIT (INIT) сегодня? Текущая цена INIT (INIT) составляет 0,9285 USD . Какова рыночная капитализация INIT (INIT)? Текущая рыночная капитализация INIT составляет $ 138,11M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения INIT на его рыночную цену в реальном времени 0,9285 USD . Каково оборотное предложение INIT (INIT)? Текущее оборотное предложение INIT (INIT) составляет 148,75M USD . Какова была самая высокая цена INIT (INIT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена INIT (INIT) составляет 1,4475 USD . Каков 24-часовой объем торгов INIT (INIT)? 24-часовой объем торгов INIT (INIT) составляет $ 9,16M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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