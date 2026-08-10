Сегодняшняя цена CRYPGPT

Текущая цена CRYPGPT (CRYPGPT) сегодня составляет ₽ 0,05268 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRYPGPT на RUB составляет ₽ 0,05268 за CRYPGPT.

На данный момент CRYPGPT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CRYPGPT. В течение последних 24 часов, CRYPGPT торговался в диапазоне от ₽ 0,05262 (минимум) до ₽ 0,05273 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CRYPGPT изменился на 0,00% за последний час и на +1,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 21,61K.

Рыночная информация CRYPGPT (CRYPGPT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 21,61K₽ 21,61K ₽ 21,61K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 44,78M₽ 44,78M ₽ 44,78M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 850 000 000 850 000 000 850 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация CRYPGPT составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 21,61K. Циркулируещее обращение CRYPGPT составляет --, а общее предложение – 850000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 44,78M.