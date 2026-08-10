Сегодняшняя цена Toko Token

Текущая цена Toko Token (TKO) сегодня составляет ₽ 0,05291 с изменением 3,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TKO на RUB составляет ₽ 0,05291 за TKO.

На данный момент Toko Token занимает #1013 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,97M, при оборотном предложении 169,60M TKO. В течение последних 24 часов, TKO торговался в диапазоне от ₽ 0,05105 (минимум) до ₽ 0,0543 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 412,0702141545, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,6619167501075991887.

В краткосрочной перспективе TKO изменился на -0,94% за последний час и на +11,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,69K.

Рыночная информация Toko Token (TKO)

Место No.1013 Рыночная капитализация ₽ 8,97M₽ 8,97M ₽ 8,97M Объем (24Ч) ₽ 55,69K₽ 55,69K ₽ 55,69K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 26,46M₽ 26,46M ₽ 26,46M Оборотное предложение 169,60M 169,60M 169,60M Макс. предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Общее предложение 495 268 640,66 495 268 640,66 495 268 640,66 Коэффициент обращения 33,91% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Toko Token составляет ₽ 8,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,69K. Циркулируещее обращение TKO составляет 169,60M, а общее предложение – 495268640.66. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,46M.