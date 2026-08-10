FRAX Курс (FRAX)
Текущая цена FRAX (FRAX) сегодня составляет ₽ 0,3156 с изменением 2,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRAX на RUB составляет ₽ 0,3156 за FRAX.
На данный момент FRAX занимает #332 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 27,85M, при оборотном предложении 88,23M FRAX. В течение последних 24 часов, FRAX торговался в диапазоне от ₽ 0,3045 (минимум) до ₽ 0,3318 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 527,7781548686284517, тогда как исторический минимум составил ₽ 43,589427860857765446.
В краткосрочной перспективе FRAX изменился на -0,63% за последний час и на +16,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,22K.
No.332
88,51%
FRAX
Текущая рыночная капитализация FRAX составляет ₽ 27,85M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,22K. Циркулируещее обращение FRAX составляет 88,23M, а общее предложение – 99681495.59113361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,46M.
-0,63%
+2,86%
+16,28%
+16,28%
Отслеживайте изменения цены FRAX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,725445
|+2,86%
|30 дней
|₽ +0,0644
|+25,63%
|60 дней
|₽ +0,0333
|+11,79%
|90 дней
|₽ -0,1769
|-35,92%
Сегодня для FRAX зафиксировано изменение ₽ +0,725445 (+2,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0644 (+25,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FRAX изменился на ₽ +0,0333 (+11,79%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1769 (-35,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен FRAX.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FRAX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке FRAX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
FRAX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3059. Цена находится между ключевым уровнем поддержки S2 — 0,3047 и уровнем сопротивления S1 — 0,3065. Центральная ось ценового диапазона — уровень 0,3097 — выступает основным ориентиром для верхней структуры. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию. Индикатор EMA одновременно подтверждает направленность в пользу быков. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на укрепление восходящего тренда. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не сигнализируют о крайней перекупленности или перепроданности. Ширина полос Боллинджера остаётся стабильной. Распределение импульса характеризуется короткими длинными позициями и устойчивыми средними значениями. Направления быстрых и медленных индикаторов практически совпадают. Волатильность не демонстрирует значительного расширения или сжатия. В ближайшей перспективе внимание сосредоточено на пробое уровня сопротивления S1 — 0,3065. Ниже уровень S2 — 0,3047 — служит оперативной поддержкой. Далее центральный уровень 0,3097 представляет собой ключевой тестовый рубеж для дальнейшего движения вверх. Уровень R1 — 0,3115 — формирует вторичную зону сопротивления, а R2 — 0,3147 — расположен на более высоком уровне структуры. Текущая цена отстоит всего на 0,0006 от ближайшего уровня сопротивления 0,3065 и на 0,0012 от нижнего уровня поддержки 0,3047. Рынок находится в узком диапазоне консолидации, где силы быков и медведей временно уравновешены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена FRAX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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FRAX — это нативный токен блокчейна Fraxtal Layer 1, который используется в качестве основного газового токена и базового актива сети. Ранее он был известен как FXS (Frax Share), но был переименован после обновления North Star. Этот переход ознаменовал изменение функционального назначения: FRAX больше не является токеном управления, а представляет собой актив с фиксированным предложением и товарными характеристиками, используемый для обеспечения безопасности и работы блокчейна Fraxtal.
Для более глубокого понимания FRAX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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