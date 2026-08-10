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Текущая цена FRAX сегодня составляет 0,3156 RUB. Рыночная капитализация FRAX составляет 27 846 860,36119100136 RUB. Отслеживайте обновления цен FRAX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FRAX сегодня составляет 0,3156 RUB. Рыночная капитализация FRAX составляет 27 846 860,36119100136 RUB. Отслеживайте обновления цен FRAX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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FRAX Курс (FRAX)

Текущая цена 1 FRAX в RUB:

₽26,090652
₽26,090652₽26,090652
+2,86%1D
RUB
График цены FRAX (FRAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:30:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FRAX

Текущая цена FRAX (FRAX) сегодня составляет ₽ 0,3156 с изменением 2,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRAX на RUB составляет ₽ 0,3156 за FRAX.

На данный момент FRAX занимает #332 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 27,85M, при оборотном предложении 88,23M FRAX. В течение последних 24 часов, FRAX торговался в диапазоне от ₽ 0,3045 (минимум) до ₽ 0,3318 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 527,7781548686284517, тогда как исторический минимум составил ₽ 43,589427860857765446.

В краткосрочной перспективе FRAX изменился на -0,63% за последний час и на +16,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,22K.

Рыночная информация FRAX (FRAX)

No.332

₽ 27,85M
₽ 27,85M₽ 27,85M

₽ 76,22K
₽ 76,22K₽ 76,22K

₽ 31,46M
₽ 31,46M₽ 31,46M

88,23M
88,23M 88,23M

99 681 495,59113361
99 681 495,59113361 99 681 495,59113361

99 681 495,59113361
99 681 495,59113361 99 681 495,59113361

88,51%

FRAX

Текущая рыночная капитализация FRAX составляет ₽ 27,85M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,22K. Циркулируещее обращение FRAX составляет 88,23M, а общее предложение – 99681495.59113361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,46M.

История цен FRAX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3045
₽ 0,3045₽ 0,3045
Мин 24Ч
₽ 0,3318
₽ 0,3318₽ 0,3318
Макс 24Ч

₽ 0,3045
₽ 0,3045₽ 0,3045

₽ 0,3318
₽ 0,3318₽ 0,3318

₽ 3 527,7781548686284517
₽ 3 527,7781548686284517₽ 3 527,7781548686284517

₽ 43,589427860857765446
₽ 43,589427860857765446₽ 43,589427860857765446

-0,63%

+2,86%

+16,28%

+16,28%

История цен FRAX (FRAX) в RUB

Отслеживайте изменения цены FRAX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,725445+2,86%
30 дней₽ +0,0644+25,63%
60 дней₽ +0,0333+11,79%
90 дней₽ -0,1769-35,92%
Изменение цены FRAX сегодня

Сегодня для FRAX зафиксировано изменение ₽ +0,725445 (+2,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FRAX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0644 (+25,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FRAX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FRAX изменился на ₽ +0,0333 (+11,79%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FRAX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1769 (-35,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FRAX (FRAX)?

Просмотеть страницу истории цен FRAX.

Анализ по FRAX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FRAX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке FRAX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FRAX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

FRAX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3059. Цена находится между ключевым уровнем поддержки S2 — 0,3047 и уровнем сопротивления S1 — 0,3065. Центральная ось ценового диапазона — уровень 0,3097 — выступает основным ориентиром для верхней структуры. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию. Индикатор EMA одновременно подтверждает направленность в пользу быков. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на укрепление восходящего тренда. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не сигнализируют о крайней перекупленности или перепроданности. Ширина полос Боллинджера остаётся стабильной. Распределение импульса характеризуется короткими длинными позициями и устойчивыми средними значениями. Направления быстрых и медленных индикаторов практически совпадают. Волатильность не демонстрирует значительного расширения или сжатия. В ближайшей перспективе внимание сосредоточено на пробое уровня сопротивления S1 — 0,3065. Ниже уровень S2 — 0,3047 — служит оперативной поддержкой. Далее центральный уровень 0,3097 представляет собой ключевой тестовый рубеж для дальнейшего движения вверх. Уровень R1 — 0,3115 — формирует вторичную зону сопротивления, а R2 — 0,3147 — расположен на более высоком уровне структуры. Текущая цена отстоит всего на 0,0006 от ближайшего уровня сопротивления 0,3065 и на 0,0012 от нижнего уровня поддержки 0,3047. Рынок находится в узком диапазоне консолидации, где силы быков и медведей временно уравновешены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены FRAX?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов FRAX:

1. Алгоритмический механизм стабильности — уникальная конструкция фракционного алгоритмического стейблкоина FRAX оказывает влияние на спрос на токены управления.

2. Доходы протокола — комиссии, получаемые от операций по майнингу, выкупу и кредитованию, непосредственно сказываются на стоимости токенов.

3. Общая замороженная стоимость (TVL) — более высокий уровень TVL в протоколе FRAX повышает полезность и спрос на токены.

4. Рыночные настроения — общие условия рынка DeFi и стейблкоинов.

5. Участие в управлении — права голоса и решения, принимаемые в рамках протокола, формируют спрос на токены.

6. Стимулы для фермы доходов — вознаграждения за стейкинг и программы ликвидности-майнинга.

7. Интеграции с партнерскими проектами — внедрение FRAX в другие протоколы DeFi.

8. Регуляторная среда — нормативное регулирование стейблкоинов влияет на весь экосистему.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FRAX?

Люди хотят знать текущую цену FRAX, поскольку это популярный алгоритмический стейблкоин, призванный поддерживать паритет с 1 долларом. Трейдеры отслеживают его цену в поисках арбитражных возможностей, когда цена отклоняется от установленного паритета. Инвесторы следят за стабильностью цены, чтобы оценить эффективность протокола и принимать обоснованные решения.

Прогноз цены FRAX

Прогноз цены FRAX (FRAX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FRAX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены FRAX (FRAX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FRAX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FRAX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FRAX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FRAX».

Как купить и инвестировать FRAX в Россия

Готовы приступить к работе с FRAX? Покупка FRAX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FRAX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FRAX (FRAX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FRAX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FRAX (FRAX)

Что вы можете сделать с FRAX

Владение FRAX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое FRAX (FRAX)

FRAX — это нативный токен блокчейна Fraxtal Layer 1, который используется в качестве основного газового токена и базового актива сети. Ранее он был известен как FXS (Frax Share), но был переименован после обновления North Star. Этот переход ознаменовал изменение функционального назначения: FRAX больше не является токеном управления, а представляет собой актив с фиксированным предложением и товарными характеристиками, используемый для обеспечения безопасности и работы блокчейна Fraxtal.

Источники FRAX

Для более глубокого понимания FRAX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт FRAX
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:30:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FRAX (FRAX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FRAX

FRAX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FRAX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FRAX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте FRAX (FRAX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FRAX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FRAX/USDT
₽26,082385
₽26,082385₽26,082385
+2,70%
237.26K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FRAX = 26,090652 RUB