Сегодняшняя цена FRAX

Текущая цена FRAX (FRAX) сегодня составляет ₽ 0,3156 с изменением 2,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRAX на RUB составляет ₽ 0,3156 за FRAX.

На данный момент FRAX занимает #332 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 27,85M, при оборотном предложении 88,23M FRAX. В течение последних 24 часов, FRAX торговался в диапазоне от ₽ 0,3045 (минимум) до ₽ 0,3318 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 527,7781548686284517, тогда как исторический минимум составил ₽ 43,589427860857765446.

В краткосрочной перспективе FRAX изменился на -0,63% за последний час и на +16,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,22K.

Рыночная информация FRAX (FRAX)

Место No.332 Рыночная капитализация ₽ 27,85M₽ 27,85M ₽ 27,85M Объем (24Ч) ₽ 76,22K₽ 76,22K ₽ 76,22K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 31,46M₽ 31,46M ₽ 31,46M Оборотное предложение 88,23M 88,23M 88,23M Макс. предложение 99 681 495,59113361 99 681 495,59113361 99 681 495,59113361 Общее предложение 99 681 495,59113361 99 681 495,59113361 99 681 495,59113361 Коэффициент обращения 88,51% Публичный блокчейн FRAX

Текущая рыночная капитализация FRAX составляет ₽ 27,85M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,22K. Циркулируещее обращение FRAX составляет 88,23M, а общее предложение – 99681495.59113361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,46M.