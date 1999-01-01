SPCFIN

SPCFIN — это утилитарный токен финтех-экосистемы Storepay. Основной продукт Storepay — услуга BNPL (Покупай сейчас, плати позже), которая доминирует на рынке Монголии и быстро расширяется в Индонезии и Вьетнаме. Миссия Storepay — сделать финансы доступными для всех жителей Юго-Восточной Азии, используя SPCFIN для открытия расширенных функций и создания реальной пользы в повседневной жизни пользователей.

Название криптовалютыSPCFIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение70,663,460,577

Макс. предложение0

Общее предложение70,663,460,577

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSPCFIN — это утилитарный токен финтех-экосистемы Storepay. Основной продукт Storepay — услуга BNPL (Покупай сейчас, плати позже), которая доминирует на рынке Монголии и быстро расширяется в Индонезии и Вьетнаме. Миссия Storepay — сделать финансы доступными для всех жителей Юго-Восточной Азии, используя SPCFIN для открытия расширенных функций и создания реальной пользы в повседневной жизни пользователей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SPCFIN/USDT
Storepay Fintech
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (SPCFIN)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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История сделок
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