Текущее общее настроение на рынке ICP: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ICP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны уровня 2,1043; текущая цена 2,232 вышла за пределы верхней границы этой зоны. Цена пробила сопротивление R2 на уровне 2,1253, что закрепило краткосрочное преимущество бычьей структуры. В диапазоне между уровнем S1 и R2 формируется плотная зона активных сделок, при этом текущая цена находится в её расширенной части. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение: EMA и MA одновременно подают сигналы на покупку, что подтверждает согласованность направления тренда. Индикатор MACD завершил «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а столбики индикатора энергии (MACD histogram) перешли в положительную зону и постепенно увеличиваются. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что сохраняет пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, свидетельствуя о концентрации краткосрочного импульса. Полосы Боллинджера расширяются, цена движется вдоль верхней границы, что указывает на значительное повышение волатильности. Быстрые и медленные индикаторы находятся в синхронном резонансе, отсутствуют признаки дивергенции, а уровень участия трейдеров остаётся высоким. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является предыдущий максимум R2 — 2,1253, который находится примерно на 4,7% выше текущей цены и служит первичным уровнем поддержки при возможном откате. Ниже, на уровне центральной зоны 2,1043, расположен следующий уровень поддержки, удалённый от текущей цены на 5,7%. Сверху прямых отметок сопротивления пока нет, однако стоит обратить внимание на психологические уровни целых чисел. Уровень S2 на отметке 2,0833 располагается далее и составляет около 6,6% от текущей цены, выступая в качестве защитного ориентира в случае экстремального движения рынка.

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