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Текущая цена Internet Computer сегодня составляет 2.224 RUB. Рыночная капитализация ICP составляет 1,232,396,096.08799680528 RUB. Отслеживайте обновления цен ICP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Internet Computer сегодня составляет 2.224 RUB. Рыночная капитализация ICP составляет 1,232,396,096.08799680528 RUB. Отслеживайте обновления цен ICP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Internet Computer Курс (ICP)

Текущая цена 1 ICP в RUB:

₽183.85808
₽183.85808₽183.85808
+0,18%1D
RUB
График цены Internet Computer (ICP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:09:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Internet Computer

Текущая цена Internet Computer (ICP) сегодня составляет ₽ 2.224 с изменением 0.18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ICP на RUB составляет ₽ 2.224 за ICP.

На данный момент Internet Computer занимает #48 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,23B, при оборотном предложении 554,13M ICP. В течение последних 24 часов, ICP торговался в диапазоне от ₽ 2.164 (минимум) до ₽ 2.239 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 62,062.8885286298, тогда как исторический минимум составил ₽ 163.459457930785391305.

В краткосрочной перспективе ICP изменился на +0.04% за последний час и на +8.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 129,90K.

Рыночная информация Internet Computer (ICP)

No.48

₽ 1,23B
₽ 1,23B₽ 1,23B

₽ 129,90K
₽ 129,90K₽ 129,90K

₽ 1.23B
₽ 1.23B₽ 1.23B

554,13M
554,13M 554,13M

--
----

554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547

0.06%

ICP

Текущая рыночная капитализация Internet Computer составляет ₽ 1,23B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 129,90K. Циркулируещее обращение ICP составляет 554,13M, а общее предложение – 554134935.29136547. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.23B.

История цен Internet Computer в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 2.164
₽ 2.164₽ 2.164
Мин 24Ч
₽ 2.239
₽ 2.239₽ 2.239
Макс 24Ч

₽ 2.164
₽ 2.164₽ 2.164

₽ 2.239
₽ 2.239₽ 2.239

₽ 62,062.8885286298
₽ 62,062.8885286298₽ 62,062.8885286298

₽ 163.459457930785391305
₽ 163.459457930785391305₽ 163.459457930785391305

+0.04%

+0.18%

+8.11%

+8.11%

История цен Internet Computer (ICP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Internet Computer за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.33035+0.18%
30 дней₽ -0.066-2.89%
60 дней₽ -0.074-3.23%
90 дней₽ -1.075-32.59%
Изменение цены Internet Computer сегодня

Сегодня для ICP зафиксировано изменение ₽ +0.33035 (+0.18%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Internet Computer за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.066 (-2.89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Internet Computer за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ICP изменился на ₽ -0.074 (-3.23%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Internet Computer за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1.075 (-32.59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Internet Computer (ICP)?

Просмотеть страницу истории цен Internet Computer.

Анализ по Internet Computer

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Internet Computer, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Internet Computer: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ICP: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ICP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны уровня 2,1043; текущая цена 2,232 вышла за пределы верхней границы этой зоны. Цена пробила сопротивление R2 на уровне 2,1253, что закрепило краткосрочное преимущество бычьей структуры. В диапазоне между уровнем S1 и R2 формируется плотная зона активных сделок, при этом текущая цена находится в её расширенной части. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение: EMA и MA одновременно подают сигналы на покупку, что подтверждает согласованность направления тренда. Индикатор MACD завершил «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а столбики индикатора энергии (MACD histogram) перешли в положительную зону и постепенно увеличиваются. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что сохраняет пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, свидетельствуя о концентрации краткосрочного импульса. Полосы Боллинджера расширяются, цена движется вдоль верхней границы, что указывает на значительное повышение волатильности. Быстрые и медленные индикаторы находятся в синхронном резонансе, отсутствуют признаки дивергенции, а уровень участия трейдеров остаётся высоким. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является предыдущий максимум R2 — 2,1253, который находится примерно на 4,7% выше текущей цены и служит первичным уровнем поддержки при возможном откате. Ниже, на уровне центральной зоны 2,1043, расположен следующий уровень поддержки, удалённый от текущей цены на 5,7%. Сверху прямых отметок сопротивления пока нет, однако стоит обратить внимание на психологические уровни целых чисел. Уровень S2 на отметке 2,0833 располагается далее и составляет около 6,6% от текущей цены, выступая в качестве защитного ориентира в случае экстремального движения рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Internet Computer?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Internet Computer (ICP):

1. Уровень внедрения технологии и прогресс разработки протокола Internet Computer.
2. Объем использования сети и развертывание dApp на платформе.
3. Полезность токена для голосования по вопросам управления и оплаты вычислительных операций.
4. Конкуренция с другими блокчейн-платформами, такими как Ethereum.
5. Общие настроения на криптовалютном рынке и корреляция с биткоином.
6. Регуляторные изменения, затрагивающие блокчейн-проекты.
7. Объявления о партнерствах и институциональное принятие.
8. Динамика предложения токенов и механизмы стейкинга.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Internet Computer?

Люди хотят знать текущую цену ICP по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Как волатильная криптовалюта, ежедневные колебания цены ICP существенно влияют на доходность инвесторов. Трейдерам необходимы актуальные котировки для принятия решений о покупке/продаже, тогда как держатели мониторят изменения стоимости. Осведомлённость о цене помогает оценить рыночные тенденции, сравнить результаты с другими криптовалютами и принимать обоснованные финансовые решения относительно размера позиций или фиксации прибыли.

Прогноз цены Internet Computer

Прогноз цены Internet Computer (ICP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ICP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Internet Computer (ICP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Internet Computer потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Internet Computer достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ICP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Internet Computer».

Как купить и инвестировать Internet Computer в Россия

Готовы приступить к работе с Internet Computer? Покупка ICP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Internet Computer. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Internet Computer (ICP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Internet Computer будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Internet Computer (ICP)

Что вы можете сделать с Internet Computer

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Что такое Internet Computer (ICP)

Internet Computer – это децентрализованная облачная блокчейн-сеть. Она обеспечивает размещение безопасных и отказоустойчивых приложений, веб-сайтов и корпоративных систем, а также позволяет создавать мультичейн, не требующий доверия. Кроме того, это «самопишущееся облако», в котором искусственный интеллект создает приложения для массового рынка на основе инструкций, полученных через чат. Попробуйте caffeine.ai и icp.ninja. Ончейн-вычисления сжигают токен ICP.

Whitepaper

Источники Internet Computer

Для более глубокого понимания Internet Computer рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Internet Computer
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:09:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Internet Computer (ICP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Internet Computer

ICP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ICP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ICP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Internet Computer (ICP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Internet Computer в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ICP/USDT
₽183.77541
₽183.77541₽183.77541
+0.09%
59.21K (USDT)
ICP/USDC
₽183.61007
₽183.61007₽183.61007
+0.09%
25.88K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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