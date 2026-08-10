Internet Computer Курс (ICP)
Текущая цена Internet Computer (ICP) сегодня составляет ₽ 2.224 с изменением 0.18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ICP на RUB составляет ₽ 2.224 за ICP.
На данный момент Internet Computer занимает #48 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,23B, при оборотном предложении 554,13M ICP. В течение последних 24 часов, ICP торговался в диапазоне от ₽ 2.164 (минимум) до ₽ 2.239 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 62,062.8885286298, тогда как исторический минимум составил ₽ 163.459457930785391305.
В краткосрочной перспективе ICP изменился на +0.04% за последний час и на +8.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 129,90K.
No.48
0.06%
ICP
Текущая рыночная капитализация Internet Computer составляет ₽ 1,23B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 129,90K. Циркулируещее обращение ICP составляет 554,13M, а общее предложение – 554134935.29136547. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.23B.
+0.04%
+0.18%
+8.11%
+8.11%
Отслеживайте изменения цены Internet Computer за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.33035
|+0.18%
|30 дней
|₽ -0.066
|-2.89%
|60 дней
|₽ -0.074
|-3.23%
|90 дней
|₽ -1.075
|-32.59%
Сегодня для ICP зафиксировано изменение ₽ +0.33035 (+0.18%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.066 (-2.89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ICP изменился на ₽ -0.074 (-3.23%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1.075 (-32.59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Internet Computer, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ICP: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ICP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны уровня 2,1043; текущая цена 2,232 вышла за пределы верхней границы этой зоны. Цена пробила сопротивление R2 на уровне 2,1253, что закрепило краткосрочное преимущество бычьей структуры. В диапазоне между уровнем S1 и R2 формируется плотная зона активных сделок, при этом текущая цена находится в её расширенной части. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение: EMA и MA одновременно подают сигналы на покупку, что подтверждает согласованность направления тренда. Индикатор MACD завершил «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а столбики индикатора энергии (MACD histogram) перешли в положительную зону и постепенно увеличиваются. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что сохраняет пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, свидетельствуя о концентрации краткосрочного импульса. Полосы Боллинджера расширяются, цена движется вдоль верхней границы, что указывает на значительное повышение волатильности. Быстрые и медленные индикаторы находятся в синхронном резонансе, отсутствуют признаки дивергенции, а уровень участия трейдеров остаётся высоким. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является предыдущий максимум R2 — 2,1253, который находится примерно на 4,7% выше текущей цены и служит первичным уровнем поддержки при возможном откате. Ниже, на уровне центральной зоны 2,1043, расположен следующий уровень поддержки, удалённый от текущей цены на 5,7%. Сверху прямых отметок сопротивления пока нет, однако стоит обратить внимание на психологические уровни целых чисел. Уровень S2 на отметке 2,0833 располагается далее и составляет около 6,6% от текущей цены, выступая в качестве защитного ориентира в случае экстремального движения рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Internet Computer потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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