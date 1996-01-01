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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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اتبع اتجاهات أسعار العملات الرقمية | منصة MEXC

اكتشف مخططات أسعار العملات Token المشفرة المبسطة. تتوفر المعلومات الأساسية والبيانات الرئيسية في لمحة: السعر والاتجاه ، والقيمة السوقية ، والحجم بالإضافة إلى الإحصائيات المهمة الأخرى جنبًا إلى جنب مع الروابط المفيدة التي تم جمعها جميعًا هنا في MEXC.

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#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bitcoin
BitcoinBTC
$ 63,689.14
+0.20%
+0.82%
-0.76%
$ 1.27T
$ 3.76K
2
Ethereum
EthereumETH
$ 1,909.32
+0.15%
+1.08%
+1.20%
$ 229.48B
$ 57.17K
3
Binance Coin
Binance CoinBNB
$ 607.24
+0.02%
+0.07%
+0.65%
$ 81.66B
$ 15.25K
4
USDCoin
USDCoinUSDC
$ 1.0009
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.86B
$ 26.47M
5
XRP
XRPXRP
$ 1.0062
+0.13%
+0.18%
-0.17%
$ 62.30B
$ 9.03M
6
Solana
SolanaSOL
$ 75.98
+0.04%
+0.08%
-0.32%
$ 43.79B
$ 273.18K
7
Tron
TronTRX
$ 0.3327
+0.06%
+0.48%
+0.24%
$ 31.55B
$ 9.55M
8
Lido Staked ETH
Lido Staked ETHSTETH
$ 1,910.84
+0.07%
+1.04%
+1.18%
$ 17.09B
$ 29.67
9
Hyperliquid
HyperliquidHYPE
$ 59.28
+0.19%
+2.65%
+6.99%
$ 14.93B
$ 10.04K
10
DOGE
DOGEDOGE
$ 0.07043
+0.30%
+0.72%
+0.16%
$ 11.98B
$ 47.08M
11
Sky Dollar
Sky DollarUSDS
$ 1.001
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 10.58B
$ 62.48K
12
Zcash
ZcashZEC
$ 515.54
+1.16%
+2.69%
+2.45%
$ 8.37B
$ 2.53K
13
Monero
MoneroXMR
$ 415.78
+0.36%
+0.97%
+5.48%
$ 7.81B
$ 5.87K
14
Wrapped BTC
Wrapped BTCWBTC
$ 63,732.98
+0.20%
+0.81%
-0.67%
$ 7.41B
$ 1.27
15
Cardano
CardanoADA
$ 0.1775
+0.06%
+0.11%
-6.19%
$ 6.45B
$ 14.08M
16
Chainlink
ChainlinkLINK
$ 9.479
+0.25%
+1.07%
+11.92%
$ 6.22B
$ 42.91K
17
Stellar
StellarXLM
$ 0.159
+0.06%
+1.02%
-1.67%
$ 5.35B
$ 1.27M
18
Ethena USDe
Ethena USDeUSDE
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 958.47K
19
USD1
USD1USD1
$ 1.00002
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 4.39B
$ 764.79K
20
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash NodeBCH
$ 205.6
+0.20%
+0.79%
-4.69%
$ 4.12B
$ 3.38K
21
Canton Network
Canton NetworkCC
$ 0.09568
+0.26%
-1.26%
-0.41%
$ 3.69B
$ 2.82M
22
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)GRAM
$ 1.338
+0.07%
-0.37%
+0.53%
$ 3.58B
$ 343.80K
23
Wrapped eETH
Wrapped eETHWEETH
$ 2,103.31
0.00%
+2.90%
+3.07%
$ 3.46B
$ 0.14
24
Litecoin
LitecoinLTC
$ 44.27
+0.05%
-0.05%
-1.97%
$ 3.42B
$ 41.13K
25
Hedera
HederaHBAR
$ 0.06523
-0.08%
-0.26%
-3.69%
$ 2.82B
$ 1.38M
26
Avalanche
AvalancheAVAX
$ 6.389
-0.13%
+0.33%
-1.99%
$ 2.75B
$ 39.91K
27
$ 0.6802
+0.27%
+0.25%
-1.24%
$ 2.73B
$ 903.74K
28
Tether Gold
Tether GoldGOLD(XAUT)
$ 4,380.49
-0.05%
+0.29%
+0.71%
$ 2.68B
$ 32.93
29
SHIBAINU
SHIBAINUSHIB
$ 0.000004455
-0.20%
-1.75%
-1.64%
$ 2.61B
$ 111.38B
30
OKB
OKBOKB
$ 103.845
+0.27%
-0.07%
+9.36%
$ 2.18B
$ 2.25K
31
Bittensor
BittensorTAO
$ 198
+0.04%
+0.46%
-1.14%
$ 2.17B
$ 2.88K
32
Cronos
CronosCRO
$ 0.04772
-0.08%
-0.19%
+1.45%
$ 2.14B
$ 1.57M
33
NEAR
NEARNEAR
$ 1.6532
-0.13%
+1.55%
+2.17%
$ 2.12B
$ 157.93K
34
UNISWAP
UNISWAPUNI
$ 3.273
-0.67%
-0.12%
-17.75%
$ 2.02B
$ 63.76K
35
PAX Gold
PAX GoldGOLD(PAXG)
$ 4,397.33
-0.06%
+0.28%
+0.72%
$ 2.01B
$ 234.47
36
WLFI
WLFIWLFI
$ 0.06051
+0.48%
+3.73%
+9.93%
$ 1.93B
$ 2.67M
37
Ondo
OndoONDO
$ 0.3388
+0.77%
+4.12%
-0.23%
$ 1.64B
$ 637.43K
38
HTX DAO
HTX DAOHTX
$ 0.000001795
-0.06%
-0.28%
-1.05%
$ 1.62B
$ 30.30B
39
Aster
AsterASTER
$ 0.6004
-0.08%
-0.13%
-0.35%
$ 1.62B
$ 509.90K
40
MemeCore
MemeCoreM
$ 1.12606
+0.28%
+0.34%
+3.27%
$ 1.48B
$ 55.05K
41
Mantle
MantleMNT
$ 0.4466
-0.27%
+2.27%
-0.71%
$ 1.47B
$ 316.56K
42
Decentralized USD
Decentralized USDUSDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 46.51
43
AaveToken
AaveTokenAAVE
$ 86.63
-0.17%
+0.40%
-2.65%
$ 1.33B
$ 994.03
44
Falcon Finance
Falcon FinanceUSDF
$ 0.996
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 1.30B
$ 73.56K
45
Polkadot
PolkadotDOT
$ 0.7665
-0.30%
+0.46%
-4.98%
$ 1.29B
$ 723.47K
46
Internet Computer
Internet ComputerICP
$ 2.308
+0.17%
+1.15%
-1.21%
$ 1.27B
$ 55.59K
47
Worldcoin
WorldcoinWLD
$ 0.3633
+0.17%
+4.46%
+9.41%
$ 1.23B
$ 1.73M
48
Sky Protocol
Sky ProtocolSKY
$ 0.05271
-0.51%
+2.75%
-0.64%
$ 1.23B
$ 1.15M
49
Bitget Token
Bitget TokenBGB
$ 1.66206
+0.05%
+0.66%
+0.86%
$ 1.16B
$ 41.09K
50
Pepe
PepePEPE
$ 0.000002623
-0.04%
+0.04%
-8.68%
$ 1.08B
$ 42.93B
51
MORPHO
MORPHOMORPHO
$ 2.0493
-0.33%
+3.71%
+4.46%
$ 1.02B
$ 55.70K
52
United Stables
United StablesU
$ 1.0004
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 1.00B
$ 58.27K
53
Ethereum Classic
Ethereum ClassicETC
$ 6.23
-0.16%
+0.32%
-3.13%
$ 974.07M
$ 10.53K
54
JUST
JUSTJST
$ 0.10951
+0.01%
+0.92%
+12.43%
$ 932.30M
$ 564.16K
55
Pi Network
Pi NetworkPI
$ 0.0864
-0.17%
-0.59%
+0.86%
$ 929.81M
$ 1.13M
56
KuCoin Token
KuCoin TokenKCS
$ 6.5982
+0.04%
+0.64%
-0.87%
$ 888.86M
$ 8.23K
57
Bitway
BitwayBTW
$ 0.358101
-7.10%
+21.74%
+88.60%
$ 817.05M
$ 5.73M
58
Polygon Ecosystem
Polygon EcosystemPOL
$ 0.07546
-0.01%
+0.16%
-1.11%
$ 801.09M
$ 1.03M
59
Ethena
EthenaENA
$ 0.08448
+0.41%
+1.01%
-7.70%
$ 779.37M
$ 2.58M
60
COSMOS
COSMOSATOM
$ 1.456
+0.07%
-2.61%
+3.93%
$ 746.98M
$ 213.35K
61
Kaspa
KaspaKAS
$ 0.025759
-0.40%
-0.04%
-1.83%
$ 706.09M
$ 19.11M
62
Algorand
AlgorandALGO
$ 0.07914
+0.03%
+0.01%
-3.23%
$ 706.09M
$ 918.17K
63
Quant
QuantQNT
$ 55.98
+0.14%
-2.88%
-3.73%
$ 672.45M
$ 595.21
64
Render
RenderRENDER
$ 1.273
0.00%
+1.03%
+0.55%
$ 659.32M
$ 116.70K
65
Beldex
BeldexBDX
$ 0.08095
-0.23%
+3.50%
-11.15%
$ 628.74M
$ 13.12M
66
Lighter
LighterLIT
$ 2.3708
+0.29%
+3.04%
-3.47%
$ 594.23M
$ 458.34K
67
VVV
VVVVVV
$ 12.2854
+0.03%
+2.34%
+2.62%
$ 571.50M
$ 6.00K
68
Jupiter
JupiterJUP
$ 0.1699
-0.18%
+0.83%
-6.42%
$ 561.80M
$ 654.61K
69
XDC Network
XDC NetworkXDC
$ 0.02688
+0.19%
+0.15%
-1.03%
$ 552.98M
$ 2.66M
70
Filecoin
FilecoinFIL
$ 0.6709
+0.01%
-1.66%
-4.53%
$ 527.98M
$ 2.28M
71
PancakeSwap
PancakeSwapCAKE
$ 1.463
+0.21%
+2.23%
+0.62%
$ 515.13M
$ 284.25K
72
$ 0.00595
+0.15%
-0.55%
-2.59%
$ 508.55M
$ 12.39M
73
TrueUSD
TrueUSDTUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 494.07M
$ 6.30K
74
Binance Life
Binance Life币安人生
$ 0.46906
+0.07%
-1.37%
-7.53%
$ 472.99M
$ 148.74K
75
Arbitrum
ArbitrumARB
$ 0.07566
+0.12%
+2.60%
-5.44%
$ 471.19M
$ 2.37M
76
Nexo
NexoNEXO
$ 0.7049
+0.01%
-0.18%
-2.32%
$ 453.47M
$ 115.50K
77
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi FoundationETHFI
$ 0.5091
+0.14%
+6.80%
+30.37%
$ 450.64M
$ 6.18M
78
Aptos
AptosAPT
$ 0.5239
-0.10%
-1.79%
-10.90%
$ 433.88M
$ 313.09K
79
Injective
InjectiveINJ
$ 4.162
+0.41%
+1.36%
-6.76%
$ 417.68M
$ 237.96K
80
Velvet
VelvetVELVET
$ 0.94787
-2.44%
+8.22%
+119.46%
$ 403.84M
$ 1.90M
81
Aerodrome Finance
Aerodrome FinanceAERO
$ 0.4127
-0.05%
+2.61%
-1.46%
$ 393.05M
$ 1.47M
82
DASH
DASHDASH
$ 30.57
+0.10%
+2.02%
-1.08%
$ 386.27M
$ 8.15K
83
VeChain
VeChainVET
$ 0.00446
-0.09%
-0.74%
-5.35%
$ 381.69M
$ 8.08M
84
Curve
CurveCRV
$ 0.2501
-0.36%
+2.31%
-5.39%
$ 375.54M
$ 2.82M
85
Pudgy Penguins
Pudgy PenguinsPENGU
$ 0.005997
+0.18%
-0.73%
-6.47%
$ 375.15M
$ 29.40M
86
Virtuals Protocol
Virtuals ProtocolVIRTUAL
$ 0.5598
+0.14%
+0.36%
+0.70%
$ 366.51M
$ 190.36K
87
SUN
SUNSUN
$ 0.017969
+0.14%
+0.35%
-0.77%
$ 345.39M
$ 4.72M
88
First Digital USD
First Digital USDFDUSD
$ 0.9979
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 336.81M
$ 26.61K
89
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMPTRUMP
$ 1.414
-0.14%
+0.64%
-6.32%
$ 334.28M
$ 627.20K
90
Humanity
HumanityH
$ 0.10607
+8.46%
-30.85%
+42.41%
$ 329.55M
$ 9.54M
91
BitcoinSV
BitcoinSVBSV
$ 15.5
-0.51%
-0.39%
+8.68%
$ 311.06M
$ 7.43K
92
Pyth Network
Pyth NetworkPYTH
$ 0.03918
+0.05%
-0.48%
-8.29%
$ 308.23M
$ 4.15M
93
SPX6900
SPX6900SPX
$ 0.3245
+0.47%
+1.06%
+2.57%
$ 300.80M
$ 210.87K
94
JITO
JITOJTO
$ 0.6079
-0.64%
+2.94%
+9.63%
$ 291.10M
$ 120.52K
95
SEI
SEISEI
$ 0.03997
+0.05%
-0.40%
-2.35%
$ 287.41M
$ 1.25M
96
TIA
TIATIA
$ 0.3045
+0.13%
+0.20%
-5.14%
$ 278.28M
$ 780.10K
97
FET
FETFET
$ 0.1227
+0.08%
-1.29%
-7.95%
$ 277.16M
$ 4.42M
98
AINFT
AINFTNFT
$ 0.0000002796
0.00%
-0.75%
+1.08%
$ 276.83M
$ 190.75B
99
Gnosis
GnosisGNO
$ 105.1
-0.16%
+1.28%
+0.78%
$ 276.75M
$ 582.99
100
Terra Classic
Terra ClassicLUNC
$ 0.0000483
+0.27%
+0.31%
-3.42%
$ 266.08M
$ 1.54B
101
LayerZero
LayerZeroZRO
$ 0.7765
-0.09%
+0.18%
-9.30%
$ 265.95M
$ 214.49K
102
BitTorrent
BitTorrentBTT
$ 0.0000002624
-0.42%
+0.23%
-0.19%
$ 258.70M
$ 230.17B
103
Lido DAO
Lido DAOLDO
$ 0.3056
0.00%
+2.77%
+1.95%
$ 255.97M
$ 352.96K
104
Monad
MonadMON
$ 0.02022
-0.20%
-4.06%
-8.39%
$ 237.45M
$ 4.49M
105
AKEDO
AKEDOAKE
$ 0.0101247
-2.66%
+3.46%
+162.56%
$ 228.91M
$ 97.20M
106
CONFLUX
CONFLUXCFX
$ 0.04301
+0.09%
+1.32%
+1.69%
$ 223.48M
$ 1.45M
107
Pendle
PendlePENDLE
$ 1.299
+0.08%
+0.23%
-4.08%
$ 221.11M
$ 243.81K
108
Stacks
StacksSTX
$ 0.1217
0.00%
-0.82%
-7.20%
$ 219.93M
$ 467.50K
109
Immutable X
Immutable XIMX
$ 0.109
-0.09%
-0.18%
-2.51%
$ 217.40M
$ 532.30K
110
Tezos
TezosXTZ
$ 0.1984
-0.05%
+0.10%
0.00%
$ 214.64M
$ 376.17K
111
Decred
DecredDCR
$ 12.099
-0.07%
+0.20%
-5.98%
$ 211.19M
$ 5.20K
112
Bonk
BonkBONK
$ 0.000002355
-0.21%
0.00%
-0.04%
$ 205.73M
$ 72.46B
113
FLOKI
FLOKIFLOKI
$ 0.00002035
-0.15%
-0.15%
-2.54%
$ 194.46M
$ 3.53B
114
APE and PEPE
APE and PEPEAPEPE
$ 0.0000009251
+0.09%
-0.01%
+0.12%
$ 193.91M
$ 156.31B
115
Maple Finance
Maple FinanceSYRUP
$ 0.16092
-0.12%
+0.90%
+6.77%
$ 191.36M
$ 440.44K
116
Falcon Finance
Falcon FinanceFF
$ 0.0646
-0.09%
-0.89%
-0.78%
$ 185.84M
$ 843.73K
117
Ribbita by Virtuals
Ribbita by VirtualsTIBBIR
$ 0.18704
+0.18%
-0.14%
+41.92%
$ 185.45M
$ 739.11K
118
Jasmy
JasmyJASMY
$ 0.003763
-0.19%
-4.52%
-5.99%
$ 184.78M
$ 18.82M
119
OP
OPOP
$ 0.0856
+0.28%
+0.02%
-5.94%
$ 182.92M
$ 566.03K
120
DoubleZero
DoubleZero2Z
$ 0.0497
0.00%
+2.17%
-7.70%
$ 171.90M
$ 1.55M
121
Trust Wallet
Trust WalletTWT
$ 0.3935
+0.33%
+1.28%
+5.17%
$ 169.75M
$ 175.45K
122
$ 784.14
+0.06%
+0.12%
+0.74%
$ 169.51M
$ 87.20
123
Raydium
RaydiumRAY
$ 0.6217
-0.35%
-0.29%
-1.43%
$ 166.55M
$ 97.42K
124
Compound
CompoundCOMP
$ 16.33
+0.06%
+0.12%
-0.18%
$ 162.70M
$ 3.36K
125
Convex Finance
Convex FinanceCVX
$ 1.625
-0.25%
+2.45%
-3.27%
$ 159.74M
$ 39.63K
126
ENS
ENSENS
$ 3.956
+0.03%
-1.76%
-5.68%
$ 159.74M
$ 15.45K
127
DEXE
DEXEDEXE
$ 1.896
+0.37%
-2.13%
-7.46%
$ 157.84M
$ 92.75K
128
Zebec Network
Zebec NetworkZBCN
$ 0.0015733
+0.09%
+0.70%
-6.25%
$ 156.87M
$ 126.44M
129
BUILDon
BUILDonB
$ 0.15472
+1.00%
+3.75%
+1.14%
$ 152.99M
$ 544.98K
130
Axie Infinity
Axie InfinityAXS
$ 0.8697
+0.05%
-0.05%
-3.69%
$ 150.76M
$ 63.49K
131
MX Token
MX TokenMX
$ 1.6283
-0.01%
+0.05%
-1.69%
$ 149.47M
$ 727.41K
132
Kaia
KaiaKAIA
$ 0.02354
-0.30%
-3.80%
-11.59%
$ 149.45M
$ 2.47M
133
STRK
STRKSTRK
$ 0.02357
+0.21%
+1.78%
-2.00%
$ 149.28M
$ 5.36M
134
$ 226.63
0.00%
+0.36%
+3.34%
$ 147.98M
$ 272.80
135
Graph Token
Graph TokenGRT
$ 0.01353
-0.07%
-0.59%
-4.19%
$ 146.28M
$ 4.37M
136
MIOTAC
MIOTACIOTA
$ 0.0324
+0.09%
+1.54%
-4.54%
$ 145.47M
$ 2.42M
137
FARTCOIN
FARTCOINFARTCOIN
$ 0.14466
+0.24%
+0.12%
+6.83%
$ 143.98M
$ 769.42K
138
THORChain
THORChainRUNE
$ 0.4217
-0.05%
+0.99%
-2.33%
$ 141.91M
$ 335.73K
139
$ 96.5
+0.08%
+0.17%
+1.96%
$ 141.39M
$ 600.56
140
Telcoin
TelcoinTEL
$ 0.001459
-0.14%
+0.07%
-2.07%
$ 140.94M
$ 60.27M
141
$ 72.27
+0.04%
+0.40%
+7.38%
$ 140.09M
$ 803.20
142
Plasma
PlasmaXPL
$ 0.07701
+0.29%
-0.43%
-3.89%
$ 137.30M
$ 96.65M
143
dogwifhat sol
dogwifhat solWIF
$ 0.1374
+0.07%
+0.07%
-2.77%
$ 136.84M
$ 1.80M
144
EigenLayer
EigenLayerEIGEN
$ 0.1732
-0.29%
+1.77%
-3.80%
$ 136.22M
$ 522.72K
145
$ 350.37
-0.29%
+0.09%
-2.18%
$ 134.89M
$ 161.50
146
$ 344.67
+0.18%
+0.18%
+3.87%
$ 134.23M
$ 185.12
147
Vision
VisionVSN
$ 0.036
+0.11%
-0.55%
-2.42%
$ 130.64M
$ 1.54M
148
OriginTrail
OriginTrailTRAC
$ 0.2624
+0.12%
+2.96%
-4.15%
$ 130.40M
$ 392.50K
149
Chiliz
ChilizCHZ
$ 0.01236
-0.24%
-0.88%
-5.01%
$ 128.39M
$ 9.76M
150
ZANO
ZANOZANO
$ 8.341
+1.11%
-2.25%
+0.53%
$ 127.99M
$ 63.06K
151
XEC
XECXEC
$ 0.000006373
+0.02%
-0.62%
-3.42%
$ 127.97M
$ 13.77B
152
Project Ailey
Project AileyALE
$ 0.2606
0.00%
+0.08%
+0.04%
$ 126.79M
$ 416.80K
153
Decentraland
DecentralandMANA
$ 0.06405
-0.05%
-0.09%
-3.11%
$ 126.74M
$ 869.47K
154
Genius
GeniusGENIUS
$ 0.37034
-0.91%
-1.07%
+2.58%
$ 124.77M
$ 175.91K
155
ApeCoin
ApeCoinAPE
$ 0.1245
-0.16%
+0.41%
-5.35%
$ 123.80M
$ 710.67K
156
NEO
NEONEO
$ 1.691
-0.18%
+0.78%
-5.70%
$ 119.14M
$ 37.03K
157
Arweave
ArweaveAR
$ 1.827
-0.11%
-0.55%
-1.84%
$ 118.83M
$ 43.47K
158
$ 0.0403
-0.37%
+2.13%
-1.59%
$ 118.50M
$ 1.70M
159
SafePal
SafePalSFP
$ 0.235
-0.09%
-0.09%
+0.69%
$ 117.25M
$ 261.62K
160
1INCH
1INCH1INCH
$ 0.08287
+0.12%
-0.05%
-0.33%
$ 116.69M
$ 705.21K
161
GoMining
GoMiningGOMINING
$ 0.2881
+0.17%
+0.35%
-0.93%
$ 116.51M
$ 244.84K
162
AWE Network
AWE NetworkAWE
$ 0.06022
+0.78%
-7.04%
+1.21%
$ 115.71M
$ 1.06M
163
ONYXCOIN
ONYXCOINXCN
$ 0.0029592
+0.01%
+0.32%
-1.45%
$ 113.99M
$ 1.23M
164
SoSoValue
SoSoValueSOSO
$ 0.3256
-0.03%
-0.88%
-5.72%
$ 111.12M
$ 290.39K
165
Tagger
TaggerTAG
$ 0.0009952
+0.91%
+7.23%
-15.25%
$ 108.19M
$ 109.81M
166
Cysic
CysicCYS
$ 0.6324
-0.61%
-10.24%
-50.70%
$ 104.12M
$ 2.19M
167
SOON
SOONSOON
$ 0.2013
-0.40%
+4.21%
-8.44%
$ 103.28M
$ 486.20K
168
$ 72.09
+0.08%
+0.18%
+7.31%
$ 101.48M
$ 915.42
169
A
AA
$ 0.06174
-0.05%
+0.07%
-5.00%
$ 101.23M
$ 965.42K
170
RealLink
RealLinkREAL
$ 0.07374
+0.25%
+1.00%
-1.75%
$ 101.03M
$ 2.93M
171
Stargate Finance
Stargate FinanceSTG
$ 0.1462
+1.17%
+2.87%
+10.10%
$ 97.23M
$ 375.75K
172
Instadapp
InstadappFLUID
$ 1.1922
-0.65%
+1.84%
+1.06%
$ 94.41M
$ 358.65
173
Newton
NewtonAB
$ 0.000956
-0.10%
0.00%
+0.53%
$ 94.38M
$ 9.29M
174
Sentient
SentientSENT
$ 0.0129
0.00%
-0.85%
-6.55%
$ 92.93M
$ 4.27M
175
Backpack
BackpackBP
$ 0.369
-0.24%
-0.65%
+0.57%
$ 92.10M
$ 194.67K
176
Zama Protocol
Zama ProtocolZAMA
$ 0.04172
-0.41%
+0.72%
-9.80%
$ 91.72M
$ 2.17M
177
$ 0.1981
0.00%
+0.87%
-2.96%
$ 91.02M
$ 293.81K
178
Centrifuge
CentrifugeCFG
$ 0.1582
+0.77%
+0.83%
-1.81%
$ 90.90M
$ 401.43K
179
Cheems
CheemsCHEEMS
$ 0.0000004833
-0.06%
+0.37%
-4.53%
$ 90.82M
$ 111.21B
180
BAT
BATBAT
$ 0.05991
-0.03%
+0.60%
-7.99%
$ 89.68M
$ 948.95K
181
Banana
BananaBANANAS31
$ 0.008749
-0.35%
+1.84%
-9.07%
$ 87.37M
$ 7.12M
182
Kamino
KaminoKMNO
$ 0.01787
+0.06%
-0.89%
-0.94%
$ 86.47M
$ 3.06M
183
GEODNET
GEODNETGEOD
$ 0.1941
+0.36%
-11.05%
-15.76%
$ 85.82M
$ 741.04K
184
dYdX
dYdXDYDX
$ 0.10132
+0.62%
-7.15%
-12.10%
$ 84.59M
$ 1.13M
185
$ 590.59
-0.34%
-0.69%
-1.09%
$ 84.20M
$ 90.53
186
Kaito
KaitoKAITO
$ 0.3395
-1.85%
-3.33%
-48.58%
$ 81.90M
$ 6.99M
187
Gala
GalaGALA
$ 0.001664
+0.06%
-1.01%
-5.74%
$ 80.66M
$ 114.95M
188
MULTIVERSX
MULTIVERSXEGLD
$ 2.645
-0.11%
+0.15%
-4.29%
$ 79.30M
$ 24.77K
189
FORM
FORMFORM
$ 0.2069
+0.54%
+2.13%
-3.01%
$ 78.70M
$ 310.20K
190
Aethir
AethirATH
$ 0.00392
+0.57%
+2.53%
-1.59%
$ 78.30M
$ 16.09M
191
GRASS
GRASSGRASS
$ 0.3206
-0.37%
-2.15%
+7.44%
$ 77.81M
$ 212.27K
192
SkyAI
SkyAISKYAI
$ 0.07672
-5.46%
+14.22%
-25.35%
$ 77.37M
$ 14.78M
193
AI Rig Complex
AI Rig ComplexARCSOL
$ 0.07626
-1.07%
+5.69%
+15.17%
$ 75.00M
$ 904.11K
194
DeepBook
DeepBookDEEP
$ 0.014097
0.00%
+0.29%
-7.18%
$ 74.78M
$ 4.59M
195
$ 1,005.55
+0.31%
+1.97%
+15.29%
$ 74.48M
$ 57.57
196
RaveDAO
RaveDAORAVE
$ 0.2946
-1.01%
-11.32%
-4.66%
$ 74.38M
$ 7.75K
197
ZKsync
ZKsyncZK
$ 0.007546
-0.41%
-2.91%
-3.26%
$ 74.33M
$ 8.93M
198
Qtum
QtumQTUM
$ 0.6876
+0.32%
+1.74%
+6.48%
$ 73.00M
$ 90.55K
199
XPR Network
XPR NetworkXPR
$ 0.0025138
+0.04%
+1.27%
+0.62%
$ 72.99M
$ 40.66M
200
Comedian
ComedianBAN
$ 0.07288
-0.71%
+1.16%
+0.62%
$ 72.95M
$ 769.96K
201
Horizen
HorizenZEN
$ 4.071
+0.07%
+0.55%
-4.14%
$ 72.55M
$ 14.02K
202
ORDI
ORDIORDI
$ 3.455
-0.55%
+0.99%
+0.58%
$ 72.51M
$ 17.35K
203
Plume Network
Plume NetworkPLUME
$ 0.012611
-3.04%
-2.42%
+4.71%
$ 72.26M
$ 36.45M
204
Derive
DeriveDRV
$ 0.0969
-0.37%
-16.01%
-2.04%
$ 72.15M
$ 622.94K
205
RIF
RIFRIF
$ 0.07153
-0.44%
+2.62%
+5.44%
$ 71.76M
$ 1.14M
206
Reserve Rights
Reserve RightsRSR
$ 0.001145
+0.26%
-1.13%
-8.86%
$ 71.44M
$ 50.01M
207
GMX
GMXGMX
$ 6.874
-0.51%
+3.06%
+5.54%
$ 71.18M
$ 8.06K
208
Melania Meme
Melania MemeMELANIA
$ 0.07133
+0.03%
+0.85%
-5.61%
$ 71.04M
$ 907.48K
209
$ 787.35
-0.11%
+0.59%
+2.38%
$ 70.89M
$ 69.68
210
YearnFinance
YearnFinanceYFI
$ 1,959
-0.12%
+0.72%
-1.27%
$ 69.92M
$ 33.41
211
$ 150.14
-0.21%
+0.11%
+0.85%
$ 68.46M
$ 376.65
212
SNX
SNXSNX
$ 0.1993
-0.25%
-0.05%
-4.93%
$ 68.42M
$ 273.77K
213
FTX Token
FTX TokenFTT
$ 0.2073
-0.14%
-1.01%
+5.19%
$ 68.02M
$ 270.17K
214
GoPlus Security
GoPlus SecurityGPS
$ 0.01514
-4.13%
+31.46%
+58.87%
$ 68.00M
$ 14.58M
215
Beam
BeamBEAMX
$ 0.001329
-0.15%
-1.05%
-5.90%
$ 67.92M
$ 40.70M
216
RE
RERE
$ 0.42249
-0.31%
-8.97%
-0.69%
$ 67.51M
$ 335.04K
217
BAS
BASBAS
$ 0.026599
+1.88%
+5.77%
+4.86%
$ 66.88M
$ 3.06M
218
Huma Finance
Huma FinanceHUMA
$ 0.02052
-0.05%
+1.09%
+3.29%
$ 66.52M
$ 2.71M
219
Data Network
Data NetworkDATA
$ 0.1843
-0.49%
-2.75%
-11.34%
$ 65.46M
$ 418.51K
220
0x
0xZRX
$ 0.07624
+0.24%
-0.27%
-5.07%
$ 64.69M
$ 764.81K
221
Safe Token
Safe TokenSAFE
$ 0.086
0.00%
-1.94%
-7.03%
$ 64.48M
$ 13.26K
222
CoW Protocol
CoW ProtocolCOW
$ 0.1117
-1.07%
-12.99%
+6.21%
$ 64.39M
$ 725.62K
223
S
SS
$ 0.02219
-0.05%
-0.85%
-7.23%
$ 63.59M
$ 3.32M
224
Orca
OrcaORCA
$ 1.0425
+0.06%
-0.44%
-1.87%
$ 63.12M
$ 56.12K
225
UnifAI
UnifAIUAI
$ 0.2582
+0.27%
+0.58%
-2.04%
$ 62.07M
$ 519.05K
226
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOONDOG
$ 0.0006145
+0.13%
-0.34%
-6.32%
$ 61.62M
$ 119.19M
227
Qubic
QubicQUBIC
$ 0.0000004467
+0.07%
-0.74%
+1.14%
$ 61.34M
$ 307.64B
228
Numeraire
NumeraireNMR
$ 8.114
+0.01%
-0.25%
-3.30%
$ 60.68M
$ 6.91K
229
$ 265.09
+0.18%
+0.38%
-4.49%
$ 59.54M
$ 208.40
230
NEXPACE
NEXPACENXPC
$ 0.2092
-1.38%
+10.16%
-8.20%
$ 59.02M
$ 345.14K
231
Livepeer
LivepeerLPT
$ 1.191
-0.25%
-0.50%
-5.04%
$ 58.93M
$ 47.79K
232
BabyDogeCoin
BabyDogeCoinBABYDOGE
$ 0.0000000003265
+0.06%
+1.15%
-4.08%
$ 58.56M
$ 215.05T
233
jellyjelly
jellyjellyJELLYJELLY
$ 0.058389
-0.11%
-1.08%
+2.77%
$ 58.23M
$ 1.48M
234
Holo Token
Holo TokenHOT
$ 0.0003308
+0.09%
+0.64%
-1.79%
$ 58.10M
$ 169.17M
235
Eurite
EuriteEURI
$ 1.1598
+0.03%
+0.12%
+0.40%
$ 57.50M
$ 5.32K
236
BOOK OF MEME
BOOK OF MEMEBOME
$ 0.0008225
-2.44%
-3.57%
+9.07%
$ 56.40M
$ 108.79M
237
Audiera
AudieraBEAT
$ 0.33298
-1.82%
-19.86%
-67.60%
$ 54.57M
$ 9.92M
238
Turbo
TurboTURBO
$ 0.0007915
-0.23%
-0.79%
-4.87%
$ 54.43M
$ 83.50M
239
BIO Protocol
BIO ProtocolBIO
$ 0.02475
+0.33%
-0.45%
-4.84%
$ 54.26M
$ 2.59M
240
$ 226.47
+0.01%
+0.06%
+3.03%
$ 54.26M
$ 249.63
241
VELO
VELOVELO
$ 0.00308
+0.10%
+1.95%
-5.00%
$ 54.08M
$ 1.55M
242
Allora
AlloraALLO
$ 0.27326
+0.12%
+1.31%
-13.13%
$ 53.99M
$ 417.81K
243
TFUEL
TFUELTFUEL
$ 0.007272
+0.18%
+1.35%
-0.97%
$ 53.63M
$ 8.04M
244
River
RiverRIVER
$ 2.7369
-0.19%
+4.41%
+1.76%
$ 53.61M
$ 31.12K
245
Kusama
KusamaKSM
$ 2.932
-0.07%
+0.03%
-3.61%
$ 53.51M
$ 19.04K
246
ECOMI
ECOMIOMI
$ 0.0001879
-0.32%
+0.32%
-1.25%
$ 53.43M
$ 364.60M
247
Keeta
KeetaKTA
$ 0.09725
+0.63%
+0.92%
+3.37%
$ 53.40M
$ 580.60K
248
Quantix Finance
Quantix FinanceQFI
$ 52.511
+0.55%
-0.16%
-6.23%
$ 52.94M
$ 5.32K
249
SHX
SHXSHX
$ 0.003005
0.00%
+0.20%
-0.69%
$ 52.88M
$ 22.17M
250
Walrus
WalrusWAL
$ 0.02175
+0.32%
-3.42%
-11.08%
$ 52.24M
$ 4.17M
251
XPIN Network
XPIN NetworkXPIN
$ 0.0015037
-3.57%
-17.95%
-17.36%
$ 52.01M
$ 166.59M
252
RavenCoin
RavenCoinRVN
$ 0.003901
+3.36%
+13.88%
+9.63%
$ 51.60M
$ 19.21M
253
Orochi Network
Orochi NetworkON
$ 0.35998
-1.52%
-1.49%
-5.56%
$ 51.56M
$ 216.36K
254
Wormhole
WormholeW
$ 0.008486
+0.12%
+1.41%
+2.24%
$ 51.10M
$ 22.12M
255
Mina Protocol
Mina ProtocolMINA
$ 0.03966
-0.10%
0.00%
-0.95%
$ 50.87M
$ 1.47M
256
Bedrock
BedrockBR
$ 0.1982
-0.05%
-5.81%
+47.80%
$ 50.81M
$ 459.84K
257
ZIGCOIN
ZIGCOINZIG
$ 0.035993
+0.50%
-1.30%
-9.18%
$ 50.78M
$ 16.47M
258
WIKI CAT
WIKI CATWKC
$ 0.00000009318
-0.55%
+3.78%
+31.34%
$ 50.33M
$ 722.97B
259
Zilliqa
ZilliqaZIL
$ 0.002474
+0.04%
-3.55%
-9.41%
$ 49.58M
$ 21.86M
260
FLOW
FLOWFLOW
$ 0.02979
+0.03%
-1.03%
-0.37%
$ 49.53M
$ 1.88M
261
Billions
BillionsBILL
$ 0.02032
+0.10%
+1.40%
-20.80%
$ 49.10M
$ 3.29M
262
FUNToken
FUNTokenFUNTOKEN
$ 0.0044382
+0.78%
+6.69%
-0.69%
$ 47.91M
$ 18.54M
263
G Coin
G CoinGCOIN
$ 0.0019928
+0.06%
+6.19%
+58.22%
$ 47.64M
$ 125.72M
264
Enjin
EnjinENJ
$ 0.02398
+0.04%
-0.99%
-3.11%
$ 47.29M
$ 2.25M
265
SUSHI
SUSHISUSHI
$ 0.1618
+0.19%
-0.31%
-1.71%
$ 46.04M
$ 338.24K
266
DAPPOS
DAPPOSDOS
$ 0.2279
-0.03%
-10.53%
-55.80%
$ 45.88M
$ 19.88M
267
Subsquid
SubsquidSQD
$ 0.04382
-0.09%
-4.24%
-5.64%
$ 45.38M
$ 1.35M
268
CASPER
CASPERCSPR
$ 0.002802
+1.26%
+9.71%
+38.69%
$ 45.11M
$ 36.65M
269
Xphere
XphereXP
$ 0.016119
-0.77%
-2.48%
+1.52%
$ 44.89M
$ 3.58M
270
XUSD
XUSDXUSD
$ 1.001
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 53.30K
271
Venus
VenusXVS
$ 2.7287
+0.01%
+1.66%
+0.28%
$ 44.60M
$ 19.75K
272
ELF
ELFELF
$ 0.05416
+0.17%
-1.35%
-6.54%
$ 44.55M
$ 999.99K
273
Kava Labs
Kava LabsKAVA
$ 0.04082
-0.02%
-0.34%
-0.56%
$ 44.13M
$ 1.47M
274
Sentism
SentismSENTIS
$ 0.22303
+0.62%
+0.36%
+1.82%
$ 43.84M
$ 117.45K
275
Concordium
ConcordiumCCD
$ 0.00347
-0.06%
-0.20%
+6.41%
$ 43.79M
$ 23.65M
276
$ 783.97
+0.05%
-0.12%
+0.64%
$ 43.39M
$ 74.47
277
Toshi
ToshiTOSHI
$ 0.000101
0.00%
+0.10%
-2.14%
$ 42.32M
$ 487.63M
278
$ 0.03556
-0.25%
-1.60%
-2.09%
$ 42.21M
$ 17.83K
279
Zerebro
ZerebroZEREBRO
$ 0.041956
-1.86%
+2.65%
+9.55%
$ 41.93M
$ 3.45M
280
Alchemy
AlchemyACH
$ 0.004218
-0.78%
-0.81%
-2.61%
$ 41.84M
$ 13.75M
281
Lorenzo Protocol
Lorenzo ProtocolBANK
$ 0.03584
-1.27%
-2.97%
-6.92%
$ 41.79M
$ 25.56M
282
Talus
TalusUS
$ 0.01933
-11.37%
+9.92%
-51.68%
$ 41.67M
$ 7.54M
283
Gravity
GravityG
$ 0.003797
-0.80%
+2.43%
+7.20%
$ 41.62M
$ 23.21M
284
ZetaChain
ZetaChainZETA
$ 0.02847
+0.96%
+1.61%
-0.97%
$ 41.61M
$ 2.10M
285
Purr
PurrPURR
$ 0.06967
+0.09%
+3.16%
+7.42%
$ 41.45M
$ 852.29K
286
Oasis
OasisROSE
$ 0.005345
+0.24%
-1.42%
-7.24%
$ 41.45M
$ 12.28M
287
Peanut the Squirrel
Peanut the SquirrelPNUT
$ 0.04152
-0.22%
+0.56%
+1.87%
$ 41.43M
$ 1.39M
288
POPCAT
POPCATPOPCAT
$ 0.04213
+0.17%
-1.11%
-1.48%
$ 41.20M
$ 1.50M
289
ONEchain
ONEchainCROSS
$ 0.09909
-0.92%
-2.89%
+0.98%
$ 41.16M
$ 778.87K
290
USELESS COIN
USELESS COINUSELESS
$ 0.04154
-0.48%
+3.32%
+10.89%
$ 41.16M
$ 1.83M
291
XYO
XYOXYO
$ 0.00295
+0.34%
0.00%
+2.07%
$ 40.85M
$ 23.37M
292
Request
RequestREQ
$ 0.0509
-0.12%
+0.10%
-3.41%
$ 40.62M
$ 1.08M
293
BERA
BERABERA
$ 0.1474
0.00%
+0.27%
-1.21%
$ 40.52M
$ 393.49K
294
Nervos Network
Nervos NetworkCKB
$ 0.0008301
-0.11%
-1.01%
-2.30%
$ 40.47M
$ 67.76M
295
Spark
SparkSPK
$ 0.01446
+0.07%
+0.63%
+1.48%
$ 40.42M
$ 3.54M
296
SPACE ID
SPACE IDID
$ 0.02869
-0.21%
+0.42%
+2.59%
$ 40.03M
$ 2.01M
297
ETHGAS
ETHGASGWEI
$ 0.02242
+0.72%
-1.62%
-8.68%
$ 39.39M
$ 1.41M
298
APRO
APROAT
$ 0.15885
+0.02%
-1.97%
+9.16%
$ 39.37M
$ 392.55K
299
IO
IOIO
$ 0.11276
+0.18%
+0.57%
-5.25%
$ 39.33M
$ 1.08M
300
$ 0.004517
-0.02%
-0.60%
-6.16%
$ 39.17M
$ 11.73M
301
Notcoin
NotcoinNOT
$ 0.0003909
+0.49%
+0.36%
+8.51%
$ 39.04M
$ 195.97M
302
Ontology Token
Ontology TokenONT
$ 0.03884
-1.27%
+1.94%
+3.88%
$ 38.84M
$ 2.13M
303
Pirate Chain
Pirate ChainARRR
$ 0.1989
-0.20%
-0.80%
-10.29%
$ 38.81M
$ 493.08K
304
TROLL
TROLLTROLLSOL
$ 0.039421
-1.87%
-0.94%
+4.09%
$ 38.59M
$ 3.02M
305
$ 0.006045
-0.08%
-1.05%
-0.07%
$ 38.57M
$ 9.56M
306
Non-Playable Coin
Non-Playable CoinNPC
$ 0.005074
-0.02%
-2.58%
-6.22%
$ 38.35M
$ 15.89M
307
Espresso
EspressoESP
$ 0.07265
-0.47%
+4.87%
+2.87%
$ 38.26M
$ 923.32K
308
MOG Coin
MOG CoinMOG
$ 0.00000009908
+0.38%
+1.83%
-3.77%
$ 37.97M
$ 702.24B
309
RONIN
RONINRON
$ 0.04881
+0.70%
-5.84%
-4.25%
$ 37.72M
$ 1.82M
310
Prom
PromPROM
$ 2.0711
+0.37%
+1.62%
-11.91%
$ 37.64M
$ 27.92K
311
BitDCA
BitDCABDCA
$ 0.4536
+0.13%
+0.42%
+1.29%
$ 37.19M
$ 186.18K
312
Threshold
ThresholdT
$ 0.003334
-0.33%
-0.86%
-5.08%
$ 37.12M
$ 17.35M
313
$ 738.02
+0.11%
+0.19%
+1.75%
$ 37.11M
$ 99.39
314
ConstitutionDAO
ConstitutionDAOPEOPLE
$ 0.007345
-0.19%
-1.72%
-16.68%
$ 37.04M
$ 7.97M
315
peaq network
peaq networkPEAQ
$ 0.01652
+0.30%
+0.67%
-4.61%
$ 37.00M
$ 1.47M
316
Blur
BlurBLUR
$ 0.01316
-0.15%
-0.76%
-3.11%
$ 36.96M
$ 4.29M
317
Momentum
MomentumMMT
$ 0.1789
+1.30%
+1.42%
-19.15%
$ 36.45M
$ 416.74K
318
Babylon
BabylonBABY
$ 0.00981
-0.61%
+2.19%
-25.49%
$ 36.30M
$ 6.01M
319
CELO
CELOCELO
$ 0.0603
-0.23%
-0.68%
-4.18%
$ 36.18M
$ 963.29K
320
$ 0.06663
+0.35%
+1.50%
-2.44%
$ 35.95M
$ 515.18K
321
Fractal Bitcoin
Fractal BitcoinFB
$ 0.346
+0.03%
-0.06%
-2.35%
$ 35.95M
$ 170.49K
322
RedStone
RedStoneRED
$ 0.08495
-0.28%
-4.90%
-1.98%
$ 35.19M
$ 675.49K
323
Alaya AI
Alaya AIAGT
$ 0.015313
-0.76%
-0.41%
-2.03%
$ 35.13M
$ 4.21M
324
Moo Deng
Moo DengMOODENG
$ 0.03566
-0.11%
-1.12%
-4.03%
$ 35.09M
$ 1.84M
325
SSV Token
SSV TokenSSV
$ 2.148
-0.19%
+0.14%
+2.49%
$ 34.95M
$ 24.25K
326
Mask Network
Mask NetworkMASK
$ 0.3507
-0.03%
-0.54%
-3.05%
$ 34.94M
$ 164.99K
327
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$ 69.58
-0.07%
+0.07%
-1.04%
$ 34.80M
$ 295.50
328
ME
MEME
$ 0.06284
-0.10%
-1.92%
-1.07%
$ 33.96M
$ 889.33K
329
Dusk Network
Dusk NetworkDUSK
$ 0.06889
-0.64%
+3.12%
+6.32%
$ 33.96M
$ 1.41M
330
0G
0G0G
$ 0.1584
+0.70%
-1.97%
-1.73%
$ 33.91M
$ 362.19K
331
AnkrNetwork
AnkrNetworkANKR
$ 0.003388
+0.06%
-1.20%
-3.23%
$ 33.86M
$ 16.98M
332
Verge
VergeXVG
$ 0.00206
-0.15%
-0.87%
-4.48%
$ 33.82M
$ 32.03M
333
Aztec
AztecAZTEC
$ 0.01175
-0.09%
-1.52%
-10.69%
$ 33.69M
$ 4.86M
334
BSquared Network
BSquared NetworkB2
$ 0.49755
-1.75%
-1.85%
+7.69%
$ 33.32M
$ 129.83K
335
Propy
PropyPRO
$ 0.3329
+0.06%
+0.82%
-3.00%
$ 33.28M
$ 173.89K
336
LINEA
LINEALINEA
$ 0.002162
-0.05%
-0.37%
-2.54%
$ 33.26M
$ 28.36M
337
Fogo
FogoFOGO
$ 0.008642
+0.12%
-1.48%
-6.88%
$ 33.08M
$ 7.01M
338
Amp
AmpAMP
$ 0.0003764
+0.24%
-0.34%
-3.68%
$ 32.66M
$ 153.64M
339
Tutorial
TutorialTUT
$ 0.038497
-8.68%
+16.59%
-59.08%
$ 32.12M
$ 55.25M
340
USDP
USDPUSDP
$ 1
0.00%
-0.03%
-0.03%
$ 31.95M
$ 5.60K
341
VeThor Token
VeThor TokenVTHO
$ 0.0003169
+0.03%
-0.16%
-5.32%
$ 31.91M
$ 199.93M
342
Fabric
FabricROBO
$ 0.01422
+0.42%
+2.36%
+7.85%
$ 31.88M
$ 18.67M
343
Giggle Fund
Giggle FundGIGGLE
$ 32.25
-0.71%
+5.19%
-5.41%
$ 31.85M
$ 14.84K
344
Avantis
AvantisAVNT
$ 0.09849
+0.46%
-0.46%
+7.29%
$ 31.80M
$ 871.43K
345
Helium Network Token
Helium Network TokenHNT
$ 0.1696
+0.35%
+0.41%
-6.91%
$ 31.64M
$ 325.16K
346
Mocaverse
MocaverseMOCA
$ 0.007432
+0.08%
-2.34%
-0.41%
$ 31.49M
$ 7.59M
347
Irys
IrysIRYS
$ 0.01559
-0.26%
-3.11%
+0.91%
$ 31.20M
$ 3.59M
348
$ 272.58
+0.08%
-0.84%
-1.47%
$ 31.12M
$ 197.60
349
Smart Blockchain
Smart BlockchainSMART
$ 0.004595
+1.07%
-2.88%
-7.74%
$ 31.06M
$ 5.39M
350
Rocket Pool
Rocket PoolRPL
$ 1.368
-0.07%
-0.80%
-8.82%
$ 30.76M
$ 39.96K
351
EDU Coin
EDU CoinEDU
$ 0.03886
+0.61%
-5.38%
+3.74%
$ 30.49M
$ 1.47M
352
WINK
WINKWIN
$ 0.00003061
-0.62%
+0.49%
-4.03%
$ 30.32M
$ 1.77B
353
POLYX
POLYXPOLYX
$ 0.0286
-0.35%
+0.35%
-9.78%
$ 30.21M
$ 34.38K
354
Terra
TerraLUNA
$ 0.04253
-0.26%
-0.56%
+1.78%
$ 30.07M
$ 1.61M
355
HashKey Platform
HashKey PlatformHSK
$ 0.08639
+2.21%
+2.22%
+5.55%
$ 29.87M
$ 687.56K
356
Magma Finance
Magma FinanceMAGMA
$ 0.15641
-0.31%
-8.98%
-18.91%
$ 29.74M
$ 428.35K
357
Memecoin
MemecoinMEME
$ 0.0004675
-0.30%
-3.23%
-7.36%
$ 29.68M
$ 129.13M
358
DEAPcoin
DEAPcoinDEP
$ 0.0009928
-0.05%
-0.42%
-1.00%
$ 29.60M
$ 68.98M
359
UMA
UMAUMA
$ 0.3217
0.00%
-0.62%
-10.63%
$ 29.25M
$ 179.05K
360
PlaysOut
PlaysOutPLAY
$ 0.03754
+0.21%
+3.09%
+4.12%
$ 29.02M
$ 2.76M
361
Succinct
SuccinctPROVE
$ 0.1488
-0.07%
-2.43%
-3.13%
$ 29.00M
$ 337.87K
362
Bancor
BancorBNT
$ 0.2684
-0.26%
+0.34%
+1.71%
$ 28.88M
$ 224.08K
363
deBridge
deBridgeDBR
$ 0.015
-0.20%
-0.86%
+0.74%
$ 28.81M
$ 3.50M
364
Block Street
Block StreetBSB
$ 0.12775
+0.44%
+9.03%
-7.14%
$ 28.69M
$ 18.96M
365
cat in a dogs world
cat in a dogs worldMEW
$ 0.000325
+0.12%
-0.25%
-3.18%
$ 28.66M
$ 188.81M
366
Defi App
Defi AppHOME
$ 0.007008
-1.72%
-9.19%
-21.82%
$ 28.41M
$ 12.89M
367
COTI
COTICOTI
$ 0.009922
-0.15%
+0.53%
-2.34%
$ 28.38M
$ 8.67M
368
TornadoCash
TornadoCashTORN
$ 5.354
+0.06%
+2.26%
-3.69%
$ 28.14M
$ 10.04K
369
Solayer
SolayerLAYER
$ 0.06154
+0.05%
-0.11%
+2.81%
$ 28.09M
$ 893.34K
370
Rekt
RektREKTCOIN
$ 0.0000000998
0.00%
+0.84%
-4.20%
$ 28.08M
$ 212.02B
371
CoinDepo
CoinDepoCOINDEPO
$ 0.11092
-0.17%
-0.34%
-0.76%
$ 27.94M
$ 3.20M
372
Ontology Gas
Ontology GasONG
$ 0.05793
-1.93%
+16.80%
+39.12%
$ 27.59M
$ 2.04M
373
$ 28.29
+0.11%
-0.63%
-4.68%
$ 27.49M
$ 1.97K
374
TerraClassicUSD
TerraClassicUSDUSTC
$ 0.004915
-0.53%
+0.14%
-1.42%
$ 27.45M
$ 11.79M
375
Euler Finance
Euler FinanceEUL
$ 1.1382
+0.08%
+0.20%
-7.65%
$ 27.15M
$ 61.80K
376
Uquid
UquidUQC
$ 2.7
0.00%
+0.07%
-0.04%
$ 27.00M
$ 2.70K
377
$ 227.85
+0.42%
+3.09%
+8.48%
$ 27.00M
$ 265.17
378
Gensyn
GensynAI
$ 0.0209
-0.05%
-0.48%
-2.91%
$ 26.99M
$ 3.30M
379
Manta Network
Manta NetworkMANTA
$ 0.05701
-0.42%
-0.47%
-1.35%
$ 26.98M
$ 1.23M
380
First Neiro on ETH
First Neiro on ETHNEIROCTO
$ 0.00006434
-0.23%
-2.00%
-5.18%
$ 26.97M
$ 997.13M
381
$ 59.59
+0.12%
+1.54%
+2.18%
$ 26.87M
$ 1.14K
382
Dogelon Mars
Dogelon MarsELON
$ 0.0000000265
+0.08%
+0.57%
-0.71%
$ 26.44M
$ 3.36T
383
VANA
VANAVANA
$ 0.8814
+0.14%
-1.65%
+1.03%
$ 26.44M
$ 94.65K
384
Core DAO
Core DAOCORE
$ 0.02154
-0.84%
+8.55%
+7.89%
$ 26.42M
$ 4.25M
385
Siacoin
SiacoinSC
$ 0.0004712
0.00%
+2.17%
-6.10%
$ 26.40M
$ 121.08M
386
ApeX Protocol
ApeX ProtocolAPEX
$ 0.1916
+1.77%
+3.03%
-9.56%
$ 26.36M
$ 443.87K
387
Undeads Games
Undeads GamesUDS
$ 0.2642
-0.11%
+0.80%
-8.96%
$ 26.32M
$ 78.74K
388
MultiBank Group
MultiBank GroupMBG
$ 0.1052
0.00%
+0.48%
-0.28%
$ 26.10M
$ 17.89M
389
Storepay Fintech
Storepay FintechSPCFIN
$ 0.000369
0.00%
-1.15%
-0.99%
$ 26.07M
$ 17.74M
390
ETHW
ETHWETHW
$ 0.2412
-0.33%
+0.96%
+1.86%
$ 26.02M
$ 292.96K
391
StatusNetwork
StatusNetworkSNT
$ 0.00537
-3.94%
+11.90%
+0.75%
$ 25.79M
$ 10.39M
392
Spacecoin
SpacecoinSPACE
$ 0.004902
+0.12%
-1.73%
-9.06%
$ 25.78M
$ 13.67M
393
MANTRA
MANTRAMANTRA
$ 0.004886
0.00%
-1.40%
-10.11%
$ 25.76M
$ 13.01M
394
SaharaAI
SaharaAISAHARA
$ 0.007557
-0.12%
-3.02%
-6.53%
$ 25.59M
$ 7.24M
395
Victoria VR
Victoria VRVR
$ 0.001519
-0.07%
-1.94%
-7.15%
$ 25.54M
$ 131.95M
396
Anoma
AnomaXAN
$ 0.010177
+0.27%
-2.08%
-14.36%
$ 25.52M
$ 8.81M
397
Waves
WavesWAVES
$ 0.1951
+0.05%
+0.31%
-2.46%
$ 25.25M
$ 316.31K
398
FRAX
FRAXFRAX
$ 0.285
-0.04%
-0.73%
-9.13%
$ 25.11M
$ 201.54K
399
Movement
MovementMOVE
$ 0.006246
-0.46%
-1.85%
-2.59%
$ 25.11M
$ 9.21M
400
WorldMobileToken
WorldMobileTokenWMTX
$ 0.02934
-0.34%
-1.08%
+1.00%
$ 24.96M
$ 2.11M
401
iExec RLC
iExec RLCRLC
$ 0.286
-0.38%
+0.81%
+0.99%
$ 24.82M
$ 211.61K
402
Lista DAO
Lista DAOLISTA
$ 0.06034
+0.31%
+7.65%
-7.36%
$ 24.80M
$ 1.01M
403
IoTeX Network
IoTeX NetworkIOTX
$ 0.002604
-0.08%
-2.07%
+6.81%
$ 24.58M
$ 25.55M
404
LAB
LABLAB
$ 0.07915
-1.31%
-1.84%
-29.95%
$ 24.50M
$ 2.83M
405
$ 349.12
-0.25%
-0.84%
-2.85%
$ 24.18M
$ 158.00
406
BNKR
BNKRBNKR
$ 0.0002427
+0.21%
+3.53%
-23.09%
$ 24.15M
$ 271.40M
407
MYX Finance
MYX FinanceMYX
$ 0.07324
-0.22%
+0.40%
+1.76%
$ 24.11M
$ 1.45M
408
Infinity Ground
Infinity GroundAIN
$ 0.07759
-0.31%
-3.48%
+8.53%
$ 23.75M
$ 1.12M
409
Merlin Chain
Merlin ChainMERL
$ 0.01856
-0.54%
+0.54%
-7.50%
$ 23.61M
$ 4.50M
410
Synapse
SynapseSYN
$ 0.10562
-0.09%
-0.24%
+3.48%
$ 23.57M
$ 1.05M
411
Osmosis
OsmosisOSMO
$ 0.03035
-0.10%
-0.92%
-0.23%
$ 23.51M
$ 2.01M
412
Unipoly Coin
Unipoly CoinUNP
$ 0.10702
-0.01%
+0.05%
-0.01%
$ 23.48M
$ 383.85K
413
Degen
DegenDEGEN
$ 0.0010017
-0.09%
-0.63%
-19.81%
$ 23.22M
$ 54.37M
414
Renzo
RenzoREZ
$ 0.002749
+0.30%
-0.26%
-3.86%
$ 23.21M
$ 21.61M
415
SIREN
SIRENSIREN
$ 0.032
+0.22%
+2.50%
-11.46%
$ 23.20M
$ 2.46M
416
SwftCoin
SwftCoinSWFTC
$ 0.002305
-0.09%
+0.48%
-3.95%
$ 23.10M
$ 24.39M
417
SNEK
SNEKSNEK
$ 0.0003079
-0.06%
-0.74%
-9.32%
$ 22.97M
$ 196.38M
418
Nil Token
Nil TokenNIL
$ 0.04937
+1.49%
+8.85%
+26.95%
$ 22.90M
$ 3.26M
419
DODO
DODODODO
$ 0.02315
+1.47%
+15.35%
+8.50%
$ 22.84M
$ 12.24M
420
Acurast
AcurastACU
$ 0.10229
-0.32%
-17.06%
+14.83%
$ 22.72M
$ 746.91K
421
BICONOMY
BICONOMYBICO
$ 0.02272
-1.60%
-3.57%
-42.27%
$ 22.72M
$ 7.57M
422
Zora
ZoraZORA
$ 0.004998
+0.40%
+3.51%
-0.86%
$ 22.57M
$ 17.94M
423
Somnia
SomniaSOMI
$ 0.09223
-0.48%
-0.50%
+2.68%
$ 22.34M
$ 649.33K
424
Illuvium
IlluviumILV
$ 3.044
0.00%
-3.56%
+2.74%
$ 22.29M
$ 28.46K
425
SATS
SATSSATS
$ 0.000000010545
-1.53%
-1.04%
+2.10%
$ 22.09M
$ 7.16T
426
ZEROBASE
ZEROBASEZBT
$ 0.07859
-0.63%
-7.01%
-20.41%
$ 22.03M
$ 1.10M
427
Nock
NockNOCK
$ 0.009808
+2.55%
+0.29%
-13.04%
$ 21.85M
$ 6.52M
428
Catizen
CatizenCATI
$ 0.04807
+1.39%
-1.82%
+11.70%
$ 21.83M
$ 1.27M
429
$ 345
+0.17%
+0.23%
+4.19%
$ 21.73M
$ 191.77
430
HIVE
HIVEHIVE
$ 0.03915
0.00%
-0.96%
-3.81%
$ 21.70M
$ 1.88M
431
Alchemist AI
Alchemist AIALCH
$ 0.02554
-0.31%
-0.74%
-6.14%
$ 21.57M
$ 2.05M
432
Hyperlane
HyperlaneHYPER
$ 0.06299
-0.06%
-1.14%
-2.26%
$ 21.18M
$ 899.82K
433
Kyber Network
Kyber NetworkKNC
$ 0.1012
0.00%
-0.10%
-2.22%
$ 21.16M
$ 481.72K
434
Freysa
FreysaFAI
$ 0.00258
+0.08%
-1.57%
+2.79%
$ 21.09M
$ 23.32M
435
SKALE
SKALESKL
$ 0.003397
+0.09%
-0.64%
-3.93%
$ 21.03M
$ 16.92M
436
CETUS
CETUSCETUS
$ 0.0219
+0.37%
+0.46%
+12.50%
$ 20.73M
$ 6.47M
437
Zest Protocol
Zest ProtocolZEST
$ 0.14028
-0.32%
-3.53%
-13.51%
$ 20.65M
$ 934.25K
438
B3 Base
B3 BaseB3
$ 0.000444
+1.37%
+7.51%
-1.11%
$ 20.62M
$ 143.64M
439
UPCX
UPCXUPC
$ 0.1559
+0.13%
+11.05%
+15.30%
$ 20.55M
$ 26.64M
440
CyberConnect
CyberConnectCYBER
$ 0.2924
+0.07%
-2.54%
-6.78%
$ 20.45M
$ 212.17K
441
Arkham
ArkhamARKM
$ 0.08992
+0.11%
-1.15%
-6.41%
$ 20.16M
$ 794.93K
442
Chia Network
Chia NetworkXCH
$ 1.398
-0.79%
+6.84%
+2.21%
$ 20.03M
$ 70.50K
443
Yooldo Games
Yooldo GamesESPORTS
$ 0.03382
+0.30%
-4.22%
-12.90%
$ 19.93M
$ 1.64M
444
Wootrade Network
Wootrade NetworkWOO
$ 0.0105
-0.38%
-1.13%
-5.33%
$ 19.78M
$ 5.26M
445
ABEY
ABEYABEY
$ 0.01868
+0.70%
+0.75%
+16.48%
$ 19.56M
$ 613.68K
446
BounceToken
BounceTokenAUCTION
$ 2.827
+0.11%
-0.18%
-6.19%
$ 19.52M
$ 20.35K
447
STEPN
STEPNSTEPN
$ 0.006259
-0.02%
+0.29%
-8.00%
$ 19.42M
$ 8.75M
448
STEEM
STEEMSTEEM
$ 0.03525
-0.28%
+0.31%
-3.74%
$ 19.42M
$ 2.59M
449
Sapien
SapienSAPIEN
$ 0.07774
-0.01%
-0.30%
-6.04%
$ 19.36M
$ 776.00K
450
Smooth Love Potion
Smooth Love PotionSLP
$ 0.0005305
-0.02%
-1.47%
-2.13%
$ 19.23M
$ 106.25M
451
Pundi X
Pundi XPUNDIX
$ 0.07381
+0.09%
+0.35%
-3.64%
$ 19.09M
$ 747.21K
452
Constellation
ConstellationDAG
$ 0.006607
-0.08%
-1.80%
-6.85%
$ 19.00M
$ 8.24M
453
$ 85.6
+0.08%
-0.19%
-0.65%
$ 18.96M
$ 636.58
454
IOSToken
IOSTokenIOST
$ 0.0005544
0.00%
-0.77%
-4.07%
$ 18.83M
$ 120.58M
455
$ 0.1945
-0.21%
-1.07%
-4.89%
$ 18.74M
$ 257.76K
456
OpenGradient
OpenGradientOPG
$ 0.09874
+0.57%
-1.60%
+4.80%
$ 18.66M
$ 838.80K
457
ChainGPT
ChainGPTCGPT
$ 0.019964
+0.10%
-2.19%
-1.50%
$ 18.61M
$ 3.06M
458
Phala
PhalaPHA
$ 0.0221
-0.14%
+0.14%
-2.57%
$ 18.47M
$ 3.04M
459
Starpower
StarpowerSTAR
$ 0.0988
0.00%
+1.33%
-5.97%
$ 18.46M
$ 163.37K
460
Codatta
CodattaXNY
$ 0.007319
+0.87%
+0.35%
+6.82%
$ 18.45M
$ 19.97M
461
Public Masterpiece
Public MasterpiecePMT
$ 0.10084
-0.36%
-0.11%
-1.00%
$ 18.42M
$ 1.31M
462
Based
BasedBASED
$ 0.07834
+0.22%
-9.41%
+4.93%
$ 18.41M
$ 4.40M
463
Aevo
AevoAEVO
$ 0.02009
+0.20%
-2.48%
-4.16%
$ 18.37M
$ 3.05M
464
Power Protocol
Power ProtocolPOWER
$ 0.08755
-0.35%
+5.52%
-5.34%
$ 18.35M
$ 1.78M
465
Aleo
AleoALEO
$ 0.0154
+0.07%
+0.39%
-3.57%
$ 18.31M
$ 4.51M
466
Wojak
WojakWOJAK
$ 0.0000000557
-0.09%
-7.47%
-1.08%
$ 18.30M
$ 3.65T
467
OpenServ
OpenServSERV
$ 0.023
0.00%
-3.16%
-13.31%
$ 18.15M
$ 34.36K
468
STBL
STBLSTBL
$ 0.02701
+0.12%
+6.72%
+8.60%
$ 18.13M
$ 3.35M
469
CARV
CARVCARV
$ 0.02959
-0.13%
-2.31%
-1.79%
$ 18.07M
$ 1.96M
470
Nosana
NosanaNOS
$ 0.25096
-0.39%
-4.58%
-4.81%
$ 18.03M
$ 286.71K
471
MUBARAK
MUBARAKMUBARAK
$ 0.018025
-2.06%
+15.58%
+2.71%
$ 17.86M
$ 6.82M
472
DOGS
DOGSDOGS
$ 0.00003462
-0.09%
-0.14%
-4.07%
$ 17.80M
$ 1.56B
473
Metis
MetisMETIS
$ 2.375
-0.38%
-1.13%
-4.71%
$ 17.73M
$ 22.60K
474
$ 103.82
+0.18%
-1.11%
+0.52%
$ 17.69M
$ 555.24
475
Aixbt
AixbtAIXBT
$ 0.0177
+0.06%
-1.12%
-2.53%
$ 17.67M
$ 3.14M
476
STORJ
STORJSTORJ
$ 0.04174
-0.22%
-3.24%
-1.91%
$ 17.67M
$ 1.34M
477
CertiK
CertiKCTK
$ 0.10965
-0.17%
-0.99%
-4.67%
$ 17.56M
$ 511.52K
478
MEET48
MEET48IDOL
$ 0.01679
-0.24%
-1.53%
+0.84%
$ 17.53M
$ 3.89M
479
ARK
ARKARK
$ 0.08873
-0.24%
-0.74%
-3.90%
$ 17.44M
$ 648.56K
480
GIGACHAD
GIGACHADGIGA
$ 0.001868
-0.21%
+0.70%
-2.86%
$ 17.40M
$ 30.83M
481
BULLA
BULLABULLA
$ 0.017434
-0.18%
+0.12%
+10.77%
$ 17.39M
$ 9.52M
482
Bonfida
BonfidaFIDA
$ 0.01744
-0.23%
+0.34%
-3.00%
$ 17.33M
$ 3.26M
483
Symbol
SymbolXYM
$ 0.002646
0.00%
+1.42%
+0.57%
$ 17.24M
$ 21.10M
484
Pippin
PippinPIPPIN
$ 0.017345
+0.12%
-0.37%
-0.75%
$ 17.14M
$ 5.56M
485
Ergo
ErgoERG
$ 0.203
0.00%
+1.20%
-13.70%
$ 16.88M
$ 287.19K
486
API3
API3API3
$ 0.1943
+0.88%
+2.10%
-0.66%
$ 16.80M
$ 297.23K
487
WAX
WAXWAXP
$ 0.003648
-0.11%
-0.49%
-8.47%
$ 16.79M
$ 16.11M
488
Flux
FluxFLUX
$ 0.04017
-0.02%
-1.74%
-2.20%
$ 16.50M
$ 1.47M
489
Bless
BlessBLESS
$ 0.008472
-1.49%
-6.01%
-30.01%
$ 16.48M
$ 14.65M
490
USUAL
USUALUSUAL
$ 0.008968
+0.39%
+0.26%
+0.41%
$ 16.44M
$ 6.43M
491
Infinex
InfinexINX
$ 0.008161
-0.57%
+1.12%
-3.39%
$ 16.43M
$ 11.06M
492
Clearpool
ClearpoolCPOOL
$ 0.01688
-0.18%
-1.12%
-5.78%
$ 16.39M
$ 3.43M
493
HumidiFi
HumidiFiWET
$ 0.0709
+0.14%
+1.24%
+4.96%
$ 16.31M
$ 1.02M
494
IQ
IQIQ
$ 0.0006158
-0.21%
-0.11%
-5.38%
$ 16.20M
$ 91.27M
495
dKargo
dKargoDKA
$ 0.003239
0.00%
+1.10%
-2.78%
$ 16.10M
$ 19.54M
496
Celer Network
Celer NetworkCELR
$ 0.002057
-0.67%
-1.34%
+0.59%
$ 16.08M
$ 27.42M
497
Pocket Network
Pocket NetworkPOKT
$ 0.00682
0.00%
+0.75%
+0.06%
$ 16.07M
$ 128.74K
498
Sign
SignSIGN
$ 0.006897
+1.04%
+3.92%
+1.68%
$ 15.89M
$ 8.45M
499
Pixels
PixelsPIXEL
$ 0.004701
+0.21%
-20.46%
+4.43%
$ 15.87M
$ 24.07M
500
Edge
EdgeEDGE1
$ 0.06284
-0.02%
-3.59%
-4.44%
$ 15.85M
$ 906.33K
501
Fusionist
FusionistACE
$ 0.14943
-0.82%
+5.50%
+44.53%
$ 15.84M
$ 2.42M
502
Cobak Token
Cobak TokenCBK
$ 0.1572
+1.55%
+0.25%
-5.24%
$ 15.73M
$ 342.92K
503
Tensor
TensorTNSR
$ 0.03212
+0.03%
-1.05%
+1.04%
$ 15.61M
$ 2.05M
504
Velodrome Finance
Velodrome FinanceVELODROME
$ 0.01709
-0.23%
+1.31%
-0.93%
$ 15.59M
$ 3.05M
505
CZ S DOG
CZ S DOGBROCCOLI
$ 0.01597
-1.65%
+5.24%
-2.25%
$ 15.53M
$ 4.36M
506
NYM
NYMNYM
$ 0.01845
-0.05%
+0.66%
-2.44%
$ 15.38M
$ 3.37M
507
OLAXBT
OLAXBTAIO
$ 0.06742
-1.55%
+7.33%
+54.34%
$ 15.37M
$ 4.31M
508
Yield Guild Games
Yield Guild GamesYGG
$ 0.02008
+0.05%
-0.90%
+0.40%
$ 15.13M
$ 2.76M
509
Recall
RecallRECALL
$ 0.04736
-0.38%
-3.79%
+1.43%
$ 15.03M
$ 1.73M
510
Yei Finance
Yei FinanceCLO
$ 0.11612
+0.03%
-0.06%
+0.49%
$ 14.98M
$ 624.92K
511
Blast
BlastBLAST
$ 0.0002358
+0.08%
+0.60%
-4.23%
$ 14.94M
$ 234.47M
512
Banana Gun
Banana GunBANANA
$ 3.729
-0.27%
-5.86%
+0.05%
$ 14.93M
$ 16.57K
513
Portal
PortalPORTAL
$ 0.017481
+0.81%
+51.70%
+44.89%
$ 14.75M
$ 20.72M
514
$ 86.07
+0.44%
+0.37%
-6.20%
$ 14.69M
$ 660.74
515
EVAA Protocol
EVAA ProtocolEVAA
$ 0.8175
+1.19%
+9.26%
-1.00%
$ 14.62M
$ 178.31K
516
Lumia
LumiaLUMIA
$ 0.08388
+0.56%
+3.92%
+9.89%
$ 14.54M
$ 678.65K
517
Coin98
Coin98C98
$ 0.01453
+0.21%
-0.27%
+3.94%
$ 14.52M
$ 4.92M
518
$ 496.25
-0.20%
-0.74%
-2.08%
$ 14.52M
$ 154.79
519
Xai
XaiXAI
$ 0.006966
+1.04%
-5.63%
+3.34%
$ 14.49M
$ 25.58M
520
QuarkChain
QuarkChainQKC
$ 0.002
+0.45%
-0.55%
+1.68%
$ 14.44M
$ 27.98M
521
$ 101.25
-0.34%
-0.58%
-0.35%
$ 14.28M
$ 554.30
522
Ava AI
Ava AIAVAAI
$ 0.014217
+1.93%
-4.17%
+62.04%
$ 14.24M
$ 7.88M
523
AEON
AEONAEON
$ 0.07685
+1.69%
-10.40%
+42.12%
$ 14.21M
$ 6.86M
524
Test
TestTST
$ 0.014804
-1.38%
+6.35%
-4.82%
$ 13.88M
$ 6.84M
525
Taiko
TaikoTAIKO
$ 0.071
-0.14%
-0.70%
+0.85%
$ 13.80M
$ 815.62K
526
MAGIC
MAGICMAGIC
$ 0.04116
-0.12%
-2.66%
+0.22%
$ 13.79M
$ 2.09M
527
$ 307.68
+0.01%
+0.18%
-0.93%
$ 13.63M
$ 183.59
528
Radicle
RadicleRAD
$ 0.2299
-0.30%
-1.67%
-25.83%
$ 13.57M
$ 360.77K
529
Apertum
ApertumAPTM
$ 0.13515
+0.27%
+0.29%
-7.50%
$ 13.55M
$ 389.59K
530
Animecoin
AnimecoinANIME
$ 0.002443
-0.12%
-0.08%
-1.98%
$ 13.47M
$ 21.44M
531
WalletConnect
WalletConnectWCT
$ 0.03374
+0.15%
-2.70%
-6.86%
$ 13.42M
$ 1.89M
532
GCB TOKEN
GCB TOKENGCB
$ 0.01116
0.00%
-0.18%
+7.00%
$ 13.41M
$ 755.00
533
Spell Token
Spell TokenSPELL
$ 0.00007844
-0.19%
+0.27%
-1.46%
$ 13.40M
$ 697.82M
534
CORN
CORNCORN
$ 0.02551
+0.08%
+0.47%
0.00%
$ 13.38M
$ 5.93M
535
Zentry
ZentryZENT
$ 0.001667
-0.24%
-1.77%
-8.52%
$ 13.34M
$ 33.71M
536
$ 18.37
+0.16%
+0.77%
+1.77%
$ 13.31M
$ 3.06K
537
Autonomi
AutonomiAUTONOMI
$ 0.03972
-0.03%
-1.02%
+3.30%
$ 13.31M
$ 2.00M
538
ARPA
ARPAARPA
$ 0.008706
+0.20%
+0.45%
-3.63%
$ 13.18M
$ 6.33M
539
$ 105.11
+0.25%
+1.36%
+7.07%
$ 13.16M
$ 538.16
540
$ 82.84
+0.05%
+0.72%
+0.63%
$ 13.15M
$ 677.31
541
Big Time
Big TimeBIGTIME
$ 0.005277
-0.43%
+1.01%
-0.55%
$ 13.14M
$ 11.97M
542
CHR
CHRCHR
$ 0.0135
-0.15%
-2.11%
-5.21%
$ 13.12M
$ 3.95M
543
My Neighbor Alice
My Neighbor AliceALICE
$ 0.1313
-0.93%
+2.81%
+9.58%
$ 13.10M
$ 1.77M
544
BounceBit
BounceBitBB
$ 0.01127
+0.45%
-4.21%
-14.94%
$ 12.98M
$ 29.39M
545
Electroneum
ElectroneumETN
$ 0.000722
0.00%
-2.56%
-3.09%
$ 12.98M
$ 115.96M
546
Goatseus Maximus
Goatseus MaximusGOAT
$ 0.01304
-0.08%
0.00%
-8.21%
$ 12.97M
$ 4.51M
547
Simons Cat
Simons CatCAT
$ 0.000001698
+0.41%
+2.27%
+1.42%
$ 12.97M
$ 34.18B
548
Mey Network
Mey NetworkMEY
$ 0.04559
-0.20%
-0.78%
+6.84%
$ 12.96M
$ 6.45M
549
AVA
AVAAVA
$ 0.176
-0.06%
-0.56%
-14.91%
$ 12.93M
$ 285.16K
550
$ 172.28
-0.22%
-0.29%
+1.67%
$ 12.92M
$ 332.52
551
OKZOO
OKZOOAIOT
$ 0.043396
-0.19%
-2.68%
+17.78%
$ 12.83M
$ 1.63M
552
JOE
JOEJOE
$ 0.02793
-0.29%
-2.45%
+4.58%
$ 12.73M
$ 2.00M
553
tokenbot
tokenbotCLANKER
$ 12.84
-0.70%
-0.31%
0.00%
$ 12.66M
$ 6.01K
554
AO
AOAO
$ 1.809
-0.17%
-1.71%
+2.54%
$ 12.64M
$ 25.56K
555
Heima
HeimaHEI
$ 0.12936
-1.35%
+0.97%
-13.48%
$ 12.63M
$ 3.00M
556
Atlético de Madrid
Atlético de MadridATM
$ 1.4881
-0.49%
-2.52%
-1.45%
$ 12.62M
$ 37.28K
557
Sonic SVM
Sonic SVMSONIC
$ 0.01855
+0.43%
0.00%
-0.05%
$ 12.47M
$ 3.06M
558
Fluent
FluentBLEND
$ 0.06222
0.00%
-1.14%
-5.50%
$ 12.44M
$ 895.35K
559
Radix
RadixXRD
$ 0.0009199
+0.43%
-2.40%
-0.21%
$ 12.44M
$ 59.10M
560
Particle Network
Particle NetworkPARTI
$ 0.02313
-0.09%
+2.22%
-7.43%
$ 12.43M
$ 3.71M
561
HARRY
HARRYHARRY
$ 0.012422
-0.72%
-11.49%
-7.41%
$ 12.41M
$ 4.16M
562
Griffain.com
Griffain.comGRIFFAIN
$ 0.01234
-1.86%
-0.76%
+6.43%
$ 12.32M
$ 4.79M
563
Adventure Gold
Adventure GoldAGLD
$ 0.1569
0.00%
-0.13%
-1.26%
$ 12.15M
$ 389.73K
564
AriaAI
AriaAIARIA
$ 0.03512
-0.03%
+5.94%
+6.55%
$ 12.13M
$ 2.09M
565
Gains Network
Gains NetworkGNS
$ 0.5091
+0.24%
-2.02%
-4.00%
$ 11.95M
$ 110.02K
566
KAIO
KAIOKAIO
$ 0.01796
-0.23%
+0.34%
+4.11%
$ 11.91M
$ 3.47M
567
SynFutures
SynFuturesF
$ 0.002774
-0.40%
-0.93%
-7.33%
$ 11.86M
$ 19.73M
568
OG
OGOG
$ 2.504
-0.24%
-1.46%
-4.29%
$ 11.77M
$ 22.16K
569
Epic Chain
Epic ChainEPIC
$ 0.3482
-0.29%
-0.03%
-19.99%
$ 11.65M
$ 586.68K
570
$ 111.18
+0.60%
-0.46%
+0.07%
$ 11.63M
$ 514.81
571
Loopring
LoopringLRC
$ 0.008512
-0.28%
-2.02%
-12.60%
$ 11.62M
$ 5.99M
572
FLock.io
FLock.ioFLOCK
$ 0.02979
-1.10%
+1.43%
+0.51%
$ 11.60M
$ 245.94K
573
FIRO
FIROFIRO
$ 0.6203
0.00%
-0.82%
-2.01%
$ 11.57M
$ 105.40K
574
Mira
MiraMIRA
$ 0.03907
-0.05%
-0.20%
-5.14%
$ 11.54M
$ 1.69M
575
Telos
TelosTLOS
$ 0.024993
-0.17%
-14.68%
+3.30%
$ 11.41M
$ 4.00M
576
Eesee
EeseeESE
$ 0.012097
-0.07%
+0.41%
+7.32%
$ 11.40M
$ 5.55M
577
Moviebloc
MovieblocMBL
$ 0.0005846
-0.31%
+0.34%
-5.77%
$ 11.34M
$ 91.90M
578
Boundless
BoundlessZKC
$ 0.0376
-0.29%
-1.29%
-3.19%
$ 11.29M
$ 1.63M
579
Orderly Network
Orderly NetworkORDER
$ 0.029
-0.34%
-1.37%
+1.76%
$ 11.26M
$ 1.81M
580
MGO
MGOMGO
$ 0.00701
+0.01%
+0.83%
-7.46%
$ 11.23M
$ 11.82M
581
Hamster Kombat
Hamster KombatHMSTR
$ 0.0001742
-0.06%
-0.46%
-7.58%
$ 11.22M
$ 378.48M
582
ROGIN.AI
ROGIN.AIROG
$ 0.1665
0.00%
-2.34%
-5.76%
$ 11.19M
$ 2.68K
583
$ 111.46
-0.28%
-1.07%
+0.39%
$ 11.17M
$ 507.88
584
4
44
$ 0.010987
-1.00%
+8.35%
-7.17%
$ 11.10M
$ 17.92M
585
zkPass
zkPassZKP
$ 0.04048
+0.12%
-1.01%
-9.06%
$ 11.10M
$ 1.45M
586
INFINIT
INFINITIN
$ 0.0322
+0.06%
-2.04%
-1.17%
$ 11.09M
$ 2.11M
587
Just a chill guy
Just a chill guyCHILLGUY
$ 0.011143
-0.69%
-1.54%
+2.85%
$ 11.04M
$ 6.01M
588
Handy
HandyHANDY
$ 0.0016743
+2.70%
-1.55%
-4.01%
$ 11.02M
$ 32.50M
589
SaucerSwap
SaucerSwapSAUCE
$ 0.01214
0.00%
-0.33%
-4.63%
$ 11.00M
$ 75.22K
590
Rizenet Token
Rizenet TokenRIZE
$ 0.005782
+4.10%
+11.12%
+3.21%
$ 10.95M
$ 8.85M
591
Origin
OriginOGN
$ 0.0165
-0.12%
+0.43%
-3.23%
$ 10.94M
$ 3.07M
592
HeyElsa
HeyElsaELSA
$ 0.04216
-0.70%
-10.63%
-28.37%
$ 10.82M
$ 3.64M
593
$ 0.01521
0.00%
+2.22%
+0.80%
$ 10.81M
$ 3.61M
594
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds TriliumTLM
$ 0.0015815
+0.16%
+1.55%
-0.38%
$ 10.77M
$ 40.23M
595
$ 521.19
+0.07%
+1.35%
+10.05%
$ 10.73M
$ 111.28
596
Citrea
CitreaCTR
$ 0.00885
+0.11%
-2.80%
+9.58%
$ 10.65M
$ 6.76M
597
Harmony
HarmonyONE
$ 0.0007104
-0.92%
-2.17%
-42.27%
$ 10.64M
$ 167.85M
598
$ 432.64
+0.03%
+0.89%
+2.36%
$ 10.56M
$ 129.33
599
Superform
SuperformSUPERFORM
$ 0.05498
-0.04%
+4.74%
-5.06%
$ 10.55M
$ 1.06M
600
Chintai Network
Chintai NetworkCHEX
$ 0.008366
-0.26%
-2.54%
-10.81%
$ 10.45M
$ 6.92M
601
Vow
VowVOW
$ 0.02926
+0.17%
-2.53%
+19.89%
$ 10.42M
$ 2.47M
602
Katana Network
Katana NetworkKAT
$ 0.004435
-0.27%
+2.19%
-2.08%
$ 10.38M
$ 35.87M
603
Bubblemaps
BubblemapsBMT
$ 0.01522
-1.60%
+4.85%
-23.72%
$ 10.38M
$ 6.50M
604
CMC 20 Index DTF
CMC 20 Index DTFCMC20
$ 127.49
0.00%
-0.89%
-1.36%
$ 10.34M
$ 1.25
605
Prompt
PromptPROMPT
$ 0.02221
-0.58%
-2.71%
-0.98%
$ 10.29M
$ 3.33M
606
Diamante
DiamanteDIAM
$ 0.005173
-0.27%
-0.98%
+0.65%
$ 10.20M
$ 10.68M
607
INIT
INITINIT
$ 0.05156
-0.04%
-0.96%
-2.92%
$ 10.19M
$ 1.17M
608
Aura
AuraAURASOL
$ 0.010538
+0.26%
+6.44%
+2.62%
$ 10.11M
$ 5.47M
609
$ 83.23
+0.86%
+1.40%
+1.77%
$ 10.07M
$ 709.69
610
Dolomite
DolomiteDOLO
$ 0.0225
+0.13%
-5.43%
-4.63%
$ 10.00M
$ 9.59M
611
USAT
USATUSAT
$ 0.9995
+0.01%
-0.01%
+0.02%
$ 10.00M
$ 56.06K
612
SuperRare
SuperRareRARE
$ 0.01207
-1.15%
+5.42%
-9.12%
$ 9.96M
$ 12.18M
613
Space and Time
Space and TimeSXT
$ 0.007087
-0.04%
+0.03%
-7.85%
$ 9.90M
$ 7.93M
614
Gods Unchained
Gods UnchainedGODS
$ 0.02228
-0.31%
-5.45%
+10.33%
$ 9.77M
$ 2.37M
615
IX Swap
IX SwapIXS
$ 0.054
0.00%
-1.28%
-13.02%
$ 9.74M
$ 1.06M
616
yieldbasis
yieldbasisYB
$ 0.07934
+0.11%
-0.31%
+3.90%
$ 9.72M
$ 817.78K
617
$ 94.55
+0.06%
0.00%
-3.24%
$ 9.68M
$ 638.16
618
The AI Prophecy
The AI ProphecyACT
$ 0.010111
-0.07%
+0.43%
-4.15%
$ 9.64M
$ 6.20M
619
Lagrange
LagrangeLA
$ 0.04973
+0.34%
+3.40%
-9.79%
$ 9.62M
$ 1.61M
620
$ 503.19
-0.02%
-0.28%
+1.07%
$ 9.55M
$ 104.93
621
SCRT
SCRTSCRT
$ 0.02788
+0.65%
-0.82%
-10.85%
$ 9.55M
$ 2.23M
622
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$ 0.03335
-0.09%
-1.42%
-9.13%
$ 9.55M
$ 1.67M
623
ORIGYN
ORIGYNOGY
$ 0.0012191
+0.09%
+4.88%
+17.50%
$ 9.54M
$ 10.92M
624
Sleepless AI
Sleepless AISLEEPLESSAI
$ 0.01715
-0.29%
-2.11%
-2.67%
$ 9.54M
$ 3.50M
625
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAPBONE
$ 0.04146
+0.15%
+0.44%
-2.52%
$ 9.52M
$ 1.64M
626
ALI
ALIALI
$ 0.001042
-1.04%
+0.10%
-0.48%
$ 9.51M
$ 4.50M
627
Moonriver
MoonriverMOVR
$ 0.7872
+0.04%
-3.97%
-31.09%
$ 9.49M
$ 166.09K
628
Ninja Squad Token
Ninja Squad TokenNST
$ 1.102
+0.18%
+0.64%
-2.39%
$ 9.48M
$ 52.86K
629
Opinion
OpinionOPN
$ 0.05217
+0.15%
+0.83%
+2.74%
$ 9.47M
$ 1.17M
630
BENQI
BENQIBENQI
$ 0.001316
+0.23%
-0.08%
-2.38%
$ 9.45M
$ 38.17M
631
Fartboy
FartboyFARTBOY
$ 0.009406
+0.15%
+3.72%
+11.73%
$ 9.41M
$ 6.56M
632
QUAI
QUAIQUAI
$ 0.011812
-0.32%
+2.43%
+2.75%
$ 9.22M
$ 7.09M
633
MWX AI
MWX AIMWXT
$ 0.05487
+0.11%
-0.02%
-1.29%
$ 9.21M
$ 1.63M
634
KishuInu
KishuInuKISHU
$ 0.0000000000993
-1.03%
-0.12%
+0.56%
$ 9.20M
$ 575.71T
635
Everlyn AI
Everlyn AILYN
$ 0.03571
+0.48%
-0.06%
-1.24%
$ 9.13M
$ 3.86M
636
Doodles
DoodlesDOOD
$ 0.001178
-0.43%
+1.04%
-16.57%
$ 9.11M
$ 48.22M
637
heyAura
heyAuraADX
$ 0.0613
-0.32%
-0.65%
-2.54%
$ 9.10M
$ 73.03K
638
ERA
ERAERA
$ 0.06117
+0.51%
+1.26%
-8.65%
$ 9.10M
$ 1.01M
639
Newton Protocol
Newton ProtocolNEWT
$ 0.03744
+0.11%
-0.32%
-4.39%
$ 9.00M
$ 1.57M
640
DeAgentAI
DeAgentAIAIA
$ 0.0695
-0.09%
+0.09%
+1.33%
$ 8.95M
$ 1.61M
641
StablR USD
StablR USDUSDR
$ 0.4192
0.00%
0.00%
-0.26%
$ 8.95M
--
642
Cookie DAO
Cookie DAOCOOKIE
$ 0.011469
+1.39%
+0.61%
-6.40%
$ 8.93M
$ 5.56M
643
Koma Inu
Koma InuKOMA
$ 0.01471
-1.07%
+0.75%
+10.20%
$ 8.92M
$ 1.09M
644
VENOM
VENOMVENOM
$ 0.008956
+0.03%
+0.21%
-7.17%
$ 8.92M
$ 6.33M
645
Maverick Protocol
Maverick ProtocolMAV
$ 0.009569
+0.47%
+2.99%
-13.13%
$ 8.87M
$ 6.34M
646
Moonbeam
MoonbeamGLMR
$ 0.007522
+0.19%
+1.25%
-14.51%
$ 8.85M
$ 7.71M
647
swarms
swarmsSWARMS
$ 0.008845
+0.44%
+1.90%
+10.83%
$ 8.84M
$ 8.14M
648
Stakestone
StakestoneSTO
$ 0.03873
-0.10%
-0.39%
-2.03%
$ 8.72M
$ 1.46M
649
Toko Token
Toko TokenTKO
$ 0.05112
-0.27%
-1.18%
-2.92%
$ 8.68M
$ 1.07M
650
Bella
BellaBEL
$ 0.10833
+1.18%
+1.94%
+0.93%
$ 8.66M
$ 891.67K
651
FIGHT
FIGHTFIGHT
$ 0.004224
-0.99%
-1.94%
+13.10%
$ 8.62M
$ 20.27M
652
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud NetworkACN
$ 0.004818
+0.02%
-1.41%
-3.60%
$ 8.61M
$ 47.29M
653
Bert
BertBERT
$ 0.008993
0.00%
+3.62%
+0.75%
$ 8.61M
$ 6.64M
654
HP
HPHP
$ 0.006196
+0.02%
+0.02%
-7.35%
$ 8.57M
$ 4.71M
655
AI COMPANIONS
AI COMPANIONSAIC
$ 0.011477
-0.49%
+3.16%
-5.74%
$ 8.56M
$ 5.25M
656
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart DustUFD
$ 0.008553
-0.18%
+1.14%
-3.15%
$ 8.54M
$ 6.49M
657
Boba
BobaBOBA
$ 0.01723
-0.06%
-0.69%
-11.73%
$ 8.50M
$ 3.19M
658
THENA
THENATHE
$ 0.06276
-0.05%
+1.67%
+4.86%
$ 8.34M
$ 1.14M
659
PEP
PEPPEP
$ 0.0000787
0.00%
+13.48%
+32.89%
$ 8.23M
$ 59.86M
660
MyShell Token
MyShell TokenSHELL
$ 0.02074
-0.48%
-1.00%
+7.29%
$ 8.16M
$ 4.62M
661
Limitless
LimitlessLMTS
$ 0.06209
+0.39%
-1.18%
-0.87%
$ 8.13M
$ 897.23K
662
Dymension
DymensionDYM
$ 0.01483
+0.14%
-1.99%
-1.67%
$ 8.04M
$ 3.70M
663
PONKE
PONKEPONKE
$ 0.01439
+0.14%
-2.89%
-4.87%
$ 8.03M
$ 3.67M
664
Decentrawood
DecentrawoodDEOD
$ 0.017153
-0.08%
-0.08%
-14.13%
$ 7.95M
$ 7.26M
665
Bitlight Labs
Bitlight LabsLIGHT
$ 0.1841
-0.43%
+3.77%
+8.40%
$ 7.94M
$ 745.87K
666
$ 284.98
+0.52%
+1.78%
+6.16%
$ 7.94M
$ 186.24
667
Forta
FortaFORT
$ 0.01251
+0.16%
+4.08%
-1.03%
$ 7.93M
$ 4.42M
668
BeatSwap
BeatSwapBTX
$ 0.035266
-0.21%
-0.75%
-10.46%
$ 7.92M
$ 1.55M
669
Energy Web
Energy WebEWT
$ 0.2629
+0.08%
+0.34%
-5.64%
$ 7.89M
$ 113.10K
670
StablR Euro
StablR EuroEURR
$ 0.6489
+18.26%
+16.69%
-2.84%
$ 7.71M
$ 60.16
671
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainPSG
$ 0.4763
+0.29%
-1.26%
-6.86%
$ 7.68M
$ 110.41K
672
$ 68.31
+0.25%
+1.78%
+2.95%
$ 7.65M
$ 800.03
673
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan TokenSANTOS
$ 0.4737
+0.02%
-0.44%
-2.48%
$ 7.58M
$ 132.82K
674
Gitcoin
GitcoinGTC
$ 0.08623
-0.17%
-0.13%
+0.49%
$ 7.56M
$ 661.33K
675
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$ 0.07105
-0.27%
+0.18%
-6.19%
$ 7.55M
$ 771.57K
676
Orchid
OrchidOXT
$ 0.007488
+0.05%
-4.88%
-18.26%
$ 7.48M
$ 8.29M
677
Redbelly Network
Redbelly NetworkRBNT
$ 0.002817
+0.82%
-2.02%
-10.23%
$ 7.46M
$ 20.76M
678
Heroes of Mavia
Heroes of MaviaMAVIA
$ 0.03028
-0.56%
-7.20%
+0.07%
$ 7.45M
$ 2.37M
679
UCN
UCNUCN
$ 147.5
+0.05%
-0.54%
-3.38%
$ 7.40M
$ 400.84
680
balancer
balancerBAL
$ 0.10581
+0.08%
-0.11%
-1.46%
$ 7.37M
$ 524.93K
681
FirmaChain
FirmaChainFCT2
$ 0.00601
+0.17%
-1.64%
-10.31%
$ 7.33M
$ 863.81K
682
AS Roma
AS RomaASR
$ 0.8484
0.00%
-0.88%
-2.50%
$ 7.32M
$ 67.77K
683
Fuel
FuelFUEL
$ 0.0009
+2.33%
+3.53%
0.00%
$ 7.32M
$ 431.24K
684
Drift Protocol
Drift ProtocolDRIFT
$ 0.0119
0.00%
+4.04%
-0.25%
$ 7.24M
$ 5.18M
685
$ 264.52
-0.11%
+0.33%
-5.07%
$ 7.22M
$ 212.98
686
$ 78.3
+0.09%
+1.38%
+5.48%
$ 7.22M
$ 721.86
687
VERONA
VERONAVERONA
$ 0.1016
0.00%
+0.69%
-2.50%
$ 7.20M
$ 95.20K
688
Haedal Protocol
Haedal ProtocolHAEDAL
$ 0.01689
-0.24%
-1.69%
-0.76%
$ 7.18M
$ 3.25M
689
Daddy Tate
Daddy TateDADDY
$ 0.011939
-0.03%
-1.49%
-2.66%
$ 7.16M
$ 4.62M
690
TOWNS
TOWNSTOWNS
$ 0.002339
+0.64%
+3.62%
-0.42%
$ 7.16M
$ 36.16M
691
GUNZ
GUNZGUN
$ 0.003058
+0.37%
-0.40%
-13.46%
$ 7.12M
$ 20.84M
692
SOPH
SOPHSOPH
$ 0.003573
-1.58%
-3.53%
-9.59%
$ 7.11M
$ 20.81M
693
Broccoli
BroccoliBROCCOLIF3B
$ 0.006983
+0.24%
+0.30%
+5.47%
$ 7.06M
$ 8.94M
694
AVAIL
AVAILAVAIL
$ 0.001824
-0.05%
-1.30%
-11.86%
$ 7.05M
$ 27.96M
695
Abelian
AbelianABEL
$ 0.06013
-1.22%
-5.20%
-7.33%
$ 7.03M
$ 231.15K
696
Resolv
ResolvRESOLV
$ 0.0173
+0.06%
-2.43%
+1.35%
$ 7.03M
$ 3.45M
697
$ 143.17
+0.14%
+1.97%
+4.24%
$ 6.98M
$ 431.73
698
Resistance Dog
Resistance DogREDO
$ 0.06937
-2.21%
-7.51%
-8.17%
$ 6.94M
$ 796.49K
699
Stader
StaderSD
$ 0.0983
+0.31%
+1.03%
-8.49%
$ 6.94M
$ 542.62K
700
$ 591.45
-0.04%
-0.44%
-1.27%
$ 6.79M
$ 88.84
701
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanTokenALPINE
$ 0.3185
-0.06%
-0.35%
-2.40%
$ 6.77M
$ 183.75K
702
Peercoin
PeercoinPPC
$ 0.2219
+0.05%
+0.05%
-1.42%
$ 6.72M
$ 322.07
703
$ 1,736.52
+0.75%
+4.64%
+37.74%
$ 6.71M
$ 50.59
704
FC Barcelona FT
FC Barcelona FTBAR
$ 0.2634
-0.04%
+0.19%
-1.53%
$ 6.66M
$ 289.66K
705
WilderWorld
WilderWorldWILD
$ 0.01343
+0.08%
+3.42%
-3.69%
$ 6.66M
$ 4.33M
706
Portal To Bitcoin
Portal To BitcoinPTB
$ 0.0009103
-0.27%
+4.36%
+1.02%
$ 6.62M
$ 65.97M
707
$ 399.25
+0.06%
+0.91%
-6.90%
$ 6.61M
$ 145.47
708
Access Protocol
Access ProtocolACS
$ 0.0001282
-0.08%
-0.47%
+3.97%
$ 6.59M
$ 434.95M
709
Apu Apustaja
Apu ApustajaAPU
$ 0.00001915
0.00%
+0.94%
-0.36%
$ 6.55M
$ 25.72M
710
Nimiq
NimiqNIM
$ 0.000461
-0.22%
-0.43%
-3.95%
$ 6.54M
$ 27.02M
711
Vine Coin
Vine CoinVINE
$ 0.006572
-0.15%
-1.55%
-10.12%
$ 6.53M
$ 9.66M
712
$ 149.96
+0.08%
+0.37%
-0.07%
$ 6.48M
$ 382.52
713
MindNetwork FHE
MindNetwork FHEFHE
$ 0.0261
+0.50%
-1.10%
+11.60%
$ 6.47M
$ 6.04M
714
Soil
SoilSOIL
$ 0.09279
+0.44%
+0.79%
-6.29%
$ 6.47M
$ 200.03K
715
Quickswap
QuickswapQUICK
$ 0.008209
+1.55%
+1.19%
+1.45%
$ 6.26M
$ 7.44M
716
Hemi
HemiHEMI
$ 0.006121
+1.67%
-24.87%
+28.03%
$ 6.25M
$ 102.33M
717
OmiseGo
OmiseGoOMG
$ 0.0445
-0.02%
-0.09%
-0.04%
$ 6.24M
$ 1.19M
718
Agoras
AgorasAGRS
$ 0.2081
0.00%
+0.97%
+3.27%
$ 6.22M
$ 52.06K
719
LUKSO
LUKSOLYX
$ 0.202
+2.26%
+1.19%
-5.97%
$ 6.21M
$ 166.79K
720
$ 152.22
-0.41%
-0.39%
-0.49%
$ 6.09M
$ 369.62
721
MANSORY
MANSORYMNSRY
$ 0.006645
-0.05%
-0.42%
-1.41%
$ 5.98M
$ 4.54M
722
ELA
ELAELA
$ 0.2566
-0.19%
-5.97%
-6.66%
$ 5.93M
$ 6.88K
723
LimeWire
LimeWireLMWR
$ 0.012866
-0.36%
-0.29%
+3.71%
$ 5.91M
$ 4.16M
724
Kekius Maximus
Kekius MaximusKEKIUS
$ 0.005896
-0.02%
-0.19%
+17.18%
$ 5.85M
$ 14.77M
725
Supra
SupraSUPRA
$ 0.0002024
-4.41%
+12.33%
+6.73%
$ 5.84M
$ 934.14M
726
Puffer
PufferPUFFER
$ 0.012
0.00%
-0.83%
-4.76%
$ 5.81M
$ 4.93M
727
NAVI Protocol
NAVI ProtocolNAVX
$ 0.007095
+1.04%
+0.71%
-10.80%
$ 5.78M
$ 8.08M
728
MARBLEX
MARBLEXMBX
$ 0.02073
-0.10%
-1.76%
-11.43%
$ 5.75M
$ 2.69M
729
TARS Protocol
TARS ProtocolTAI
$ 0.006483
-1.60%
-1.38%
-8.20%
$ 5.75M
$ 8.24M
730
Hashflow
HashflowHFT
$ 0.006823
+1.21%
+4.28%
-21.44%
$ 5.70M
$ 18.50M
731
$ 229.24
-0.37%
-0.95%
+1.38%
$ 5.66M
$ 240.14
732
Upland
UplandSPARKLET
$ 0.02116
-0.14%
+0.81%
+6.33%
$ 5.65M
$ 145.68K
733
Radio Caca
Radio CacaRACA
$ 0.00001362
-0.07%
-1.02%
-4.36%
$ 5.60M
$ 4.24B
734
MAPO
MAPOMAPO
$ 0.000892
+0.42%
+0.33%
-0.77%
$ 5.58M
$ 34.68M
735
Marlin POND
Marlin PONDPOND
$ 0.0006759
-0.34%
-3.84%
-10.68%
$ 5.57M
$ 79.79M
736
$ 143.34
-0.03%
+2.45%
+4.71%
$ 5.56M
$ 796.79
737
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan TokenPORTO
$ 0.4272
-0.02%
-0.47%
-4.47%
$ 5.55M
$ 122.79K
738
AUKI
AUKIAUKI
$ 0.004401
0.00%
+2.44%
-2.18%
$ 5.53M
$ 430.41K
739
Alltoscan
AlltoscanATS
$ 0.07161
+0.29%
-2.37%
+13.01%
$ 5.52M
$ 5.17M
740
Realio
RealioRIO
$ 0.03361
+2.04%
+3.05%
-3.21%
$ 5.44M
$ 419.27K
741
Bitrise
BitriseBRISE
$ 0.00000001361
-0.07%
-0.37%
-3.95%
$ 5.39M
$ 4.20T
742
MORI COIN
MORI COINMORI
$ 0.006679
+0.12%
+17.34%
-1.46%
$ 5.35M
$ 11.25M
743
SYMM
SYMMSYMM
$ 0.0314
-0.62%
-4.73%
-5.01%
$ 5.32M
$ 311.46K
744
SAGA
SAGASAGA
$ 0.01317
-0.68%
-1.13%
-8.36%
$ 5.32M
$ 5.29M
745
pumpBTC
pumpBTCPUMPBTC
$ 0.010652
-0.39%
+1.74%
-2.46%
$ 5.30M
$ 5.30M
746
Pitbull
PitbullPIT
$ 0.0000000001308
+0.15%
-2.02%
+0.85%
$ 5.26M
$ 445.09T
747
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNEGUA
$ 0.04154
+0.12%
-3.16%
-19.92%
$ 5.25M
$ 7.64M
748
X Empire
X EmpireXEMPIRE
$ 0.000007683
+0.13%
-1.96%
-15.59%
$ 5.25M
$ 7.10B
749
ELYSIA
ELYSIAEL
$ 0.001064
+0.38%
-2.73%
+0.95%
$ 5.23M
$ 111.59M
750
Minswap
MinswapMIN
$ 0.002993
-0.13%
+0.37%
-5.58%
$ 5.19M
$ 5.31M
751
$ 1,186.36
-0.07%
-0.05%
-3.54%
$ 5.16M
$ 48.04
752
Mitosis
MitosisMITO
$ 0.02581
-1.41%
+2.17%
+3.86%
$ 5.07M
$ 2.18M
753
Andy
AndyANDYETH
$ 0.000005154
-0.02%
-1.31%
-1.88%
$ 5.06M
$ 11.41B
754
COQ INU
COQ INUCOQ
$ 0.0000000724
-0.19%
-0.82%
-8.73%
$ 5.02M
$ 749.60B
755
Polkastarter
PolkastarterPOLS
$ 0.05051
+0.48%
-0.24%
-0.41%
$ 5.01M
$ 1.10M
756
Delysium
DelysiumAGI
$ 0.002464
+0.04%
+0.04%
-13.25%
$ 4.94M
$ 23.08M
757
Paal AI
Paal AIPAAL
$ 0.004941
-0.64%
+1.92%
+0.69%
$ 4.94M
$ 11.64M
758
Brickken
BrickkenBKN
$ 0.06052
+0.03%
-0.62%
-1.67%
$ 4.93M
$ 1.44M
759
Quilibrium
QuilibriumWQUIL
$ 0.00547
0.00%
+6.23%
-29.82%
$ 4.93M
$ 205.95K
760
Layer3
Layer3L3
$ 0.004037
+0.35%
-1.45%
-9.11%
$ 4.92M
$ 14.29M
761
Nomina
NominaNOM
$ 0.001685
-0.59%
+0.90%
+4.58%
$ 4.90M
$ 41.64M
762
SmarDex
SmarDexSDEX
$ 0.000499
0.00%
-1.96%
-3.29%
$ 4.89M
$ 12.28M
763
ANyONe Protocol
ANyONe ProtocolANYONE
$ 0.0505
-0.40%
-0.20%
-0.60%
$ 4.87M
$ 70.29K
764
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$ 0.004944
-2.19%
-1.16%
-16.44%
$ 4.87M
$ 585.70K
765
Partisia Blockchain
Partisia BlockchainMPC
$ 0.01033
0.00%
0.00%
-7.93%
$ 4.82M
$ 15.80K
766
$ 98.71
-0.07%
+0.39%
+0.93%
$ 4.79M
$ 585.73
767
Manchester City Fan
Manchester City FanCITY
$ 0.3527
+0.03%
-0.70%
-5.36%
$ 4.77M
$ 151.20K
768
$ 618.96
-0.10%
+0.14%
+0.95%
$ 4.74M
$ 91.12
769
DOGINME
DOGINMEDOGINME
$ 0.00006761
+0.19%
+4.05%
+18.30%
$ 4.74M
$ 1.16B
770
Juventus
JuventusJUV
$ 0.3026
-0.10%
-0.43%
-3.89%
$ 4.71M
$ 190.73K
771
Hydranet
HydranetHDN
$ 0.02496
+0.28%
+2.63%
-4.77%
$ 4.69M
$ 2.98M
772
Lava Network
Lava NetworkLAVA
$ 0.01772
+0.11%
+0.34%
+7.66%
$ 4.68M
$ 3.08M
773
LandWolf
LandWolfLWOLF
$ 0.000005118
0.00%
-0.23%
-3.43%
$ 4.60M
$ 1.40B
774
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO
$ 0.3456
-0.43%
-0.03%
-3.74%
$ 4.58M
$ 153.73K
775
FAR Labs
FAR LabsFAR
$ 0.00093
0.00%
-2.21%
+6.04%
$ 4.49M
$ 1.44M
776
Pangolin
PangolinPNG
$ 0.01917
0.00%
-2.34%
-4.81%
$ 4.49M
$ 3.13M
777
XMAQUINA
XMAQUINADEUS
$ 0.02218
0.00%
-2.75%
+5.05%
$ 4.48M
$ 536.66K
778
READY
READYREADY
$ 0.00447
0.00%
-0.27%
-11.15%
$ 4.47M
$ 4.43M
779
NetX
NetXNETX
$ 0.1928
-0.26%
-0.10%
-10.74%
$ 4.44M
$ 302.99K
780
Phoenix
PhoenixPHNIX
$ 0.00000832
+0.30%
-6.54%
-8.68%
$ 4.38M
$ 7.21B
781
ZEPHYR
ZEPHYRZEPH
$ 0.3987
+0.07%
+4.35%
+0.20%
$ 4.37M
$ 150.17K
782
$ 58.86
-0.05%
-0.29%
-0.17%
$ 4.35M
$ 947.39
783
Giant Mammoth
Giant MammothGMMT
$ 0.00207
+0.24%
+27.75%
+20.67%
$ 4.34M
$ 16.02M
784
Milady Meme Coin
Milady Meme CoinLADYS
$ 0.000000005891
-0.44%
+1.91%
+0.24%
$ 4.32M
$ 9.70T
785
$ 96.21
+0.08%
+0.23%
+2.03%
$ 4.31M
$ 592.62
786
RHEA
RHEARHEA
$ 0.01102
+0.05%
-0.80%
-0.59%
$ 4.30M
$ 4.93M
787
$ 0.00172
0.00%
+1.78%
-9.47%
$ 4.27M
$ 4.07M
788
Autonolas
AutonolasOLAS
$ 0.01914
0.00%
-0.26%
-24.02%
$ 4.25M
$ 3.25M
789
Lingo
LingoLINGO
$ 0.008764
+0.03%
+0.23%
-1.92%
$ 4.25M
$ 6.28M
790
Major
MajorMAJOR
$ 0.0493
+1.09%
-0.26%
+17.92%
$ 4.17M
$ 1.85M
791
Roam
RoamROAM
$ 0.011908
-0.02%
-1.23%
+11.10%
$ 4.16M
$ 3.18M
792
Sport.Fun
Sport.FunFUN
$ 0.02312
-1.02%
-6.59%
+8.04%
$ 4.16M
$ 9.93M
793
DAO Maker
DAO MakerDAO
$ 0.01979
+0.20%
+2.23%
-7.63%
$ 4.14M
$ 2.77M
794
CRETA
CRETACRETA
$ 0.001414
+1.15%
+0.14%
+12.51%
$ 4.13M
$ 9.20M
795
$ 89.6
-0.29%
+0.27%
+0.76%
$ 4.04M
$ 634.54
796
Polyhedra Network
Polyhedra NetworkZKJ
$ 0.0054
-0.17%
-2.38%
-14.76%
$ 4.04M
$ 10.69M
797
$ 1.224
0.00%
-1.84%
-2.55%
$ 4.01M
$ 44.16K
798
$ 173.75
-0.18%
-1.12%
+0.95%
$ 3.96M
$ 318.47
799
FWOG
FWOGFWOG
$ 0.004051
+0.07%
-0.84%
-2.64%
$ 3.93M
$ 13.90M
800
Sperax
SperaxSPA
$ 0.001884
-0.26%
-0.63%
-8.57%
$ 3.87M
$ 27.10M
801
Scroll
ScrollSCR
$ 0.02036
-0.05%
-1.50%
-2.50%
$ 3.86M
$ 2.82M
802
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$ 0.00385
0.00%
-1.53%
-3.75%
$ 3.84M
$ 579.45K
803
Bluefin
BluefinBLUE
$ 0.007653
-0.53%
+1.05%
-5.75%
$ 3.81M
$ 7.04M
804
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan TokenAFC
$ 0.1641
+0.06%
+0.61%
-0.24%
$ 3.72M
$ 380.02K
805
Messier
MessierM87
$ 0.00000419
+0.24%
+4.24%
+5.29%
$ 3.70M
$ 7.87B
806
HOPR Token
HOPR TokenHOPR
$ 0.01072
+0.09%
-3.93%
-7.25%
$ 3.67M
$ 5.16M
807
Lofi
LofiLOFI
$ 0.003664
0.00%
-2.58%
-18.36%
$ 3.66M
$ 135.94K
808
PlatON
PlatONLAT
$ 0.000523
+0.13%
-1.06%
-12.41%
$ 3.61M
$ 126.87M
809
$ 1,864.61
+0.01%
-0.04%
+5.42%
$ 3.61M
$ 32.30
810
$ 169.78
-0.21%
+1.10%
+1.35%
$ 3.61M
$ 344.67
811
Marina Protocol
Marina ProtocolBAY
$ 0.017964
-0.15%
-0.55%
+0.06%
$ 3.61M
$ 3.30M
812
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan TokenACM
$ 0.2649
-0.04%
-0.04%
-1.38%
$ 3.60M
$ 202.75K
813
Alephium
AlephiumALPH
$ 0.02683
+0.11%
-5.96%
-26.98%
$ 3.59M
$ 2.37M
814
Open Loot
Open LootOL
$ 0.004492
-0.66%
+4.49%
-8.76%
$ 3.58M
$ 12.27M
815
$ 307.24
-0.28%
-0.14%
+2.44%
$ 3.58M
$ 179.22
816
GROK
GROKGROK
$ 0.000574
-0.19%
+1.60%
+1.02%
$ 3.57M
$ 103.69M
817
Klever
KleverKLV
$ 0.0004022
-1.13%
-1.64%
-11.97%
$ 3.56M
$ 142.04M
818
PussFi
PussFiPUSS
$ 0.004049
-0.05%
-0.25%
-2.41%
$ 3.56M
$ 8.82M
819
Hey Anon
Hey AnonANON
$ 0.2579
-0.35%
+5.08%
-13.27%
$ 3.55M
$ 246.12K
820
ABBC Coin
ABBC CoinABBC
$ 0.003883
0.00%
+5.92%
-2.93%
$ 3.52M
$ 43.66K
821
PIBBLE
PIBBLEPIB
$ 0.0001128
+5.28%
+6.52%
-1.59%
$ 3.49M
$ 215.65M
822
Harvest Finance
Harvest FinanceFARM
$ 5.145
-0.10%
-0.25%
+0.47%
$ 3.48M
$ 10.86K
823
$ 126.57
-0.31%
+0.93%
-2.47%
$ 3.40M
$ 430.77
824
BitShares
BitSharesBTS
$ 0.0011312
-0.09%
-7.91%
+1.87%
$ 3.39M
$ 89.60M
825
$ 28.39
+0.18%
-0.56%
-0.59%
$ 3.39M
$ 1.93K
826
SIX
SIXSIX
$ 0.00397
0.00%
0.00%
-5.02%
$ 3.38M
$ 35.64M
827
Solv Protocol
Solv ProtocolSOLV
$ 0.002298
-0.22%
-1.77%
-6.23%
$ 3.37M
$ 24.18M
828
$ 102.24
-0.12%
+0.37%
+0.82%
$ 3.36M
$ 549.14
829
Propchain
PropchainPROPC
$ 0.0773
+0.03%
+2.97%
+2.06%
$ 3.31M
$ 555.94K
830
$ 80.27
+0.19%
+1.50%
+2.40%
$ 3.25M
$ 694.04
831
Minutes Networ
Minutes NetworMNTX
$ 0.0417
+1.41%
+3.65%
-4.64%
$ 3.24M
$ 382.34K
832
$ 0.019
0.00%
+7.41%
-1.96%
$ 3.24M
$ 67.66K
833
Gochujang Coin
Gochujang CoinGOCHU
$ 0.0000002904
0.00%
+2.44%
+17.65%
$ 3.23M
$ 260.33B
834
GamerCoin
GamerCoinGHX
$ 0.004976
-0.68%
+0.81%
-3.34%
$ 3.23M
$ 10.58M
835
Trustswap
TrustswapTRUSTSWAP
$ 0.03211
+0.50%
-0.06%
-8.38%
$ 3.20M
$ 188.65K
836
NEXA
NEXANEXA
$ 0.0000005465
+0.76%
-3.04%
-1.74%
$ 3.17M
$ 10.96B
837
SuiNS
SuiNSNS
$ 0.01061
0.00%
-2.22%
-8.56%
$ 3.17M
$ 5.05M
838
Axiome
AxiomeAXM
$ 0.00317
-0.63%
0.00%
+80.57%
$ 3.14M
$ 28.02M
839
$ 240.03
-0.10%
-0.27%
+0.58%
$ 3.13M
$ 232.29
840
Destra Network
Destra NetworkDSYNC
$ 0.003191
+0.09%
-0.03%
+3.27%
$ 3.11M
$ 17.59M
841
Hyperion
HyperionRION
$ 0.1634
-0.06%
-0.18%
0.00%
$ 3.10M
$ 336.14K
842
Neon EVM
Neon EVMNEON
$ 0.01294
-0.46%
-7.19%
-11.45%
$ 3.09M
$ 4.18M
843
$ 367.39
+0.28%
-0.37%
+0.25%
$ 3.07M
$ 153.42
844
Star Atlas
Star AtlasATLAS
$ 0.000123
-2.38%
+0.82%
-0.81%
$ 3.06M
$ 7.57M
845
Swell Network
Swell NetworkSWELL
$ 0.0006162
-0.15%
-2.20%
-0.97%
$ 3.04M
$ 91.24M
846
Gems
GemsGEMS
$ 0.004975
0.00%
+1.08%
+1.22%
$ 2.97M
$ 20.42M
847
Oraichain
OraichainORAI
$ 0.2142
0.00%
-1.97%
-2.10%
$ 2.96M
$ 265.78K
848
Electra Protocol
Electra ProtocolXEP
$ 0.0001603
-0.12%
-7.06%
-0.68%
$ 2.96M
$ 364.28M
849
Rainbow
RainbowRNBW
$ 0.01374
0.00%
+1.18%
-8.27%
$ 2.89M
$ 3.74M
850
$ 113.21
-0.12%
-0.47%
-8.99%
$ 2.86M
$ 477.25
851
unstable coin
unstable coinUSDUC
$ 0.00282
+0.14%
-0.91%
-1.67%
$ 2.82M
$ 20.82M
852
$ 203.78
+0.05%
-1.19%
+3.06%
$ 2.81M
$ 260.09
853
$ 383.78
-0.39%
+0.36%
-0.15%
$ 2.81M
$ 148.31
854
VOOI
VOOIVOOI
$ 0.008833
+0.03%
+7.52%
-2.88%
$ 2.78M
$ 5.92M
855
Nakamoto Games
Nakamoto GamesNAKA
$ 0.02817
-0.04%
-2.19%
+3.87%
$ 2.74M
$ 3.01M
856
$ 617.49
-0.16%
-1.21%
-1.77%
$ 2.69M
$ 92.01
857
$ 147.82
+0.30%
+0.06%
-0.54%
$ 2.68M
$ 384.34
858
$ 276.98
-0.19%
-0.65%
-1.54%
$ 2.62M
$ 192.27
859
GAIB
GAIBGAIB
$ 0.01276
+0.08%
-1.77%
+0.47%
$ 2.61M
$ 4.33M
860
Altura
AlturaALU
$ 0.002641
0.00%
+0.38%
-5.55%
$ 2.61M
$ 17.13M
861
Goldfinch
GoldfinchGFI
$ 0.02943
+1.06%
-3.83%
-5.06%
$ 2.60M
$ 1.83M
862
InterMilanFanToken
InterMilanFanTokenINTER
$ 0.2044
+0.05%
+0.24%
-2.78%
$ 2.56M
$ 266.96K
863
$ 0.0014481
+0.12%
+3.07%
+1.18%
$ 2.55M
$ 41.79M
864
PeiPei
PeiPeiPEIPEI
$ 0.00000000604
+0.55%
+1.14%
+3.28%
$ 2.54M
$ 152.15B
865
$ 46.55
-0.11%
+0.11%
-4.19%
$ 2.53M
$ 1.16K
866
FEG Token
FEG TokenFEG
$ 0.0000293
0.00%
-0.10%
+2.99%
$ 2.53M
$ 1.13B
867
PaLM AI
PaLM AIPALMAI
$ 0.0324
0.00%
+0.62%
-5.26%
$ 2.50M
$ 538.43K
868
NATIX Network
NATIX NetworkNATIX
$ 0.00006115
0.00%
+3.40%
-4.78%
$ 2.48M
$ 29.53M
869
Shido
ShidoSHIDO
$ 0.000146
+0.07%
+5.45%
+24.34%
$ 2.48M
$ 374.97M
870
$ 125.45
-0.48%
+0.14%
-2.86%
$ 2.47M
$ 442.28
871
Dimitra Token
Dimitra TokenDMTR
$ 0.005006
-0.02%
-0.22%
+0.26%
$ 2.43M
$ 11.46M
872
Rayls
RaylsRLS
$ 0.001618
0.00%
-2.65%
-7.87%
$ 2.42M
$ 38.88M
873
Alephim
AlephimALEPH
$ 0.009691
+0.04%
+3.65%
-1.20%
$ 2.40M
$ 5.92M
874
GME
GMEGME
$ 0.0003451
-0.03%
-1.88%
-2.02%
$ 2.37M
$ 159.65M
875
Dingocoin
DingocoinDINGO
$ 0.00002061
+1.64%
-1.63%
-14.61%
$ 2.36M
$ 970.07M
876
$ 86.14
+0.24%
+1.40%
-2.23%
$ 2.35M
$ 652.68
877
daGama
daGamaDGMA
$ 0.018
-0.22%
-0.66%
-10.25%
$ 2.33M
$ 5.11M
878
$ 115.73
+0.42%
-0.07%
+2.11%
$ 2.33M
$ 484.29
879
Ancient8
Ancient8A8
$ 0.004209
+0.14%
-0.07%
-12.88%
$ 2.32M
$ 10.71M
880
League of Traders
League of TradersLOT
$ 0.005792
-0.36%
-4.20%
+6.16%
$ 2.29M
$ 16.13M
881
Mysterium
MysteriumMYST
$ 0.11447
-0.13%
-0.33%
-3.44%
$ 2.29M
$ 215.82K
882
BlackFort
BlackFortBXN
$ 0.0005101
+0.02%
+0.55%
+85.53%
$ 2.29M
$ 36.70M
883
MATH
MATHMATH
$ 0.02002
0.00%
-3.75%
-8.50%
$ 2.29M
$ 11.00K
884
$ 144.61
+0.01%
+0.37%
+1.52%
$ 2.26M
$ 366.60
885
Bellscoin
BellscoinBELLS
$ 0.03637
0.00%
+1.82%
-5.31%
$ 2.24M
$ 27.56K
886
Aleph Zero
Aleph ZeroAZERO
$ 0.00835
0.00%
-2.75%
-9.84%
$ 2.23M
$ 6.75M
887
Wen
WenWEN
$ 0.000003029
+0.36%
-2.16%
-12.69%
$ 2.21M
$ 18.29B
888
MINIMA
MINIMAMINIMA
$ 0.00395
-0.25%
-2.71%
-2.95%
$ 2.19M
$ 11.96M
889
DeLorean
DeLoreanDMC
$ 0.0003149
-0.13%
+0.51%
-9.43%
$ 2.17M
$ 147.75M
890
PX
PXPX
$ 0.0118
-0.89%
-2.63%
-10.48%
$ 2.17M
$ 726.88K
891
$ 40.83
+0.49%
+1.50%
+27.64%
$ 2.16M
$ 1.48K
892
$ 109.21
-0.07%
-0.16%
+2.52%
$ 2.16M
$ 518.11
893
$ 18.41
-0.75%
+0.65%
-0.75%
$ 2.16M
$ 2.93K
894
Forest Protocol
Forest ProtocolFOREST
$ 0.01914
-2.34%
0.00%
+0.79%
$ 2.14M
$ 2.43M
895
CEEK
CEEKCEEK
$ 0.002651
+0.64%
-0.52%
-4.90%
$ 2.14M
$ 21.72M
896
Niza
NizaNIZA
$ 0.001317
0.00%
+2.25%
-2.30%
$ 2.13M
$ 41.69K
897
Coupon Assets
Coupon AssetsCA
$ 0.21776
+0.05%
+0.18%
+0.79%
$ 2.11M
$ 362.63K
898
swarm
swarmBZZ
$ 0.03953
-0.03%
-0.55%
-5.54%
$ 2.08M
$ 1.39M
899
Allo
AlloRWA
$ 0.001154
+0.09%
+0.87%
-0.77%
$ 2.08M
$ 43.34M
900
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionTokenTET
$ 0.2107
-0.10%
-7.69%
-22.32%
$ 2.07M
$ 261.95K
901
$ 1,191.05
+0.04%
-0.37%
+3.40%
$ 2.07M
$ 47.23
902
Zeus Network
Zeus NetworkZEUS
$ 0.002216
+1.00%
-1.55%
-7.20%
$ 2.06M
$ 26.96M
903
BRN Metaverse
BRN MetaverseBRN
$ 0.07338
-0.14%
-0.68%
-5.72%
$ 2.05M
$ 746.20K
904
GAMESTOP
GAMESTOPGAMESTOP
$ 0.00000497
-0.20%
-0.80%
-4.81%
$ 2.04M
$ 1.30B
905
CreatorBid
CreatorBidBID
$ 0.005269
0.00%
-1.84%
-4.70%
$ 2.03M
$ 10.34M
906
Highstreet
HighstreetHIGH
$ 0.02092
+0.48%
+1.30%
+2.28%
$ 2.03M
$ 3.06M
907
$ 367.7
+0.51%
+0.70%
+1.33%
$ 2.02M
$ 154.03
908
World of Dypians
World of DypiansWOD
$ 0.00377
-1.05%
-3.57%
-2.58%
$ 2.00M
$ 10.03M
909
$ 328.71
-0.19%
-0.19%
-1.33%
$ 1.98M
$ 170.17
910
Symbiosis
SymbiosisSIS
$ 0.02021
0.00%
-0.15%
-0.88%
$ 1.98M
$ 4.86M
911
DOWGE
DOWGEDJI6930
$ 0.001932
+0.31%
+1.11%
+1.11%
$ 1.91M
$ 19.19M
912
Reef
ReefREEF
$ 0.00005191
-0.12%
+2.67%
-8.03%
$ 1.91M
$ 1.05B
913
Parcl
ParclPRCL
$ 0.00463
-0.64%
+3.81%
-17.17%
$ 1.91M
$ 1.03M
914
Foxsy AI
Foxsy AIFOXSY
$ 0.0016673
-0.28%
-0.12%
-4.48%
$ 1.89M
$ 16.24M
915
Laqira Protocol
Laqira ProtocolLQR
$ 0.021272
+0.05%
+0.17%
-3.84%
$ 1.89M
$ 892.70K
916
$ 1,124.06
+0.05%
+0.51%
+5.02%
$ 1.87M
$ 50.22
917
$ 307.67
+0.03%
+0.03%
-1.25%
$ 1.84M
$ 226.30
918
PinLink
PinLinkPIN
$ 0.02078
-0.19%
-0.95%
-1.38%
$ 1.83M
$ 3.47M
919
OCTA
OCTAOCTA
$ 0.04552
+0.35%
+12.10%
-9.85%
$ 1.83M
$ 1.79M
920
Asteroid
AsteroidASTEROID1
$ 0.001853
-1.57%
-7.55%
+1.28%
$ 1.82M
$ 29.45M
921
Numbers Protocol
Numbers ProtocolNUM
$ 0.002044
-0.83%
+6.38%
-2.09%
$ 1.82M
$ 35.29M
922
ELIZAOS
ELIZAOSELIZAOS
$ 0.0001924
+0.57%
+3.61%
-0.71%
$ 1.82M
$ 354.63M
923
Vexanium
VexaniumVEX
$ 0.002473
0.00%
-0.68%
+5.19%
$ 1.81M
$ 19.19M
924
XSwap
XSwapXSWAP
$ 0.006064
0.00%
+0.12%
-0.46%
$ 1.81M
$ 113.28K
925
Myro
MyroMYRO
$ 0.001916
+0.05%
-0.73%
+1.16%
$ 1.81M
$ 28.89M
926
Streamflow
StreamflowSTREAM
$ 0.00744
+0.85%
+0.53%
-1.74%
$ 1.80M
$ 7.99M
927
B-Lucky
B-LuckyLUCKY
$ 0.001789
-0.28%
-3.75%
-9.55%
$ 1.80M
$ 10.59M
928
$ 370.78
+0.13%
+0.79%
+0.70%
$ 1.78M
$ 155.08
929
Nodle
NodleNODL
$ 0.0002899
+0.24%
+2.58%
-15.08%
$ 1.77M
$ 27.02M
930
$ 179.1
+0.15%
+0.84%
+13.32%
$ 1.75M
$ 315.44
931
$ 45.39
+0.07%
+1.12%
+16.50%
$ 1.73M
$ 1.34K
932
TokenFi
TokenFiTOKEN
$ 0.001687
+0.06%
-0.53%
-6.28%
$ 1.69M
$ 35.41M
933
LBRY Credits
LBRY CreditsLBC
$ 0.002555
-0.58%
+0.95%
+26.24%
$ 1.67M
$ 196.33K
934
Propbase
PropbasePROPS
$ 0.003414
+0.03%
-1.47%
+2.28%
$ 1.67M
$ 59.30M
935
Polytrade
PolytradeTRADE
$ 0.03986
+0.40%
-3.61%
+5.79%
$ 1.65M
$ 1.41M
936
TROLL
TROLLTROLL
$ 0.000000001714
+0.95%
+0.77%
+1.30%
$ 1.64M
$ 32.75T
937
Moodeng on Eth
Moodeng on EthMOODENGETH
$ 0.000004004
+0.15%
-0.02%
-6.73%
$ 1.64M
$ 13.94B
938
Holdstation
HoldstationHOLDSTATION
$ 0.2068
-0.19%
-0.67%
-4.18%
$ 1.63M
$ 60.97K
939
$ 183.48
-0.01%
+0.27%
+2.05%
$ 1.62M
$ 295.91
940
AIDOGE
AIDOGEAIDOGE
$ 0.000000000009288
-2.26%
-2.36%
-6.56%
$ 1.62M
$ 6,096.04T
941
TRWA
TRWATRWA
$ 0.0002313
+0.09%
-1.45%
+0.17%
$ 1.61M
$ 218.21M
942
$ 487.65
+0.01%
-0.02%
-2.35%
$ 1.58M
$ 117.68
943
RocketX exchange
RocketX exchangeRVF
$ 0.01898
+0.11%
+0.74%
-0.68%
$ 1.57M
$ 303.51K
944
Nobody Sausage
Nobody SausageNOBODY
$ 0.001648
+1.03%
+4.17%
-5.16%
$ 1.57M
$ 34.49M
945
Syscoin
SyscoinSYS
$ 0.001858
-2.73%
-5.97%
-12.51%
$ 1.56M
$ 43.19M
946
Xterio
XterioXTER
$ 0.007908
+0.05%
-0.74%
+1.01%
$ 1.55M
$ 7.77M
947
$ 112.58
-0.59%
-1.88%
+1.36%
$ 1.54M
$ 479.60
948
iMe Lab
iMe LabLIME
$ 0.002004
-0.20%
-2.72%
-2.72%
$ 1.51M
$ 5.65M
949
Trac Network
Trac NetworkTNK
$ 0.09655
-1.49%
-5.45%
-11.04%
$ 1.51M
$ 645.01K
950
HAI
HAIHAI
$ 0.001767
+0.40%
+2.38%
+15.14%
$ 1.47M
$ 12.98M
951
$ 62.21
-0.19%
-3.24%
+4.95%
$ 1.46M
$ 934.57
952
Rebel Cars
Rebel CarsRC
$ 0.007056
+1.08%
-0.48%
+41.49%
$ 1.45M
$ 903.81K
953
DAR Open Network
DAR Open NetworkD
$ 0.001924
-0.87%
-0.31%
-2.53%
$ 1.43M
$ 29.05M
954
Ctomorrow Platform
Ctomorrow PlatformCTP
$ 0.000874
-0.08%
-1.11%
+3.56%
$ 1.42M
$ 63.74M
955
$ 232.16
-0.06%
-0.61%
-1.18%
$ 1.42M
$ 247.69
956
$ 408.23
+0.02%
+1.03%
-1.92%
$ 1.41M
$ 138.97
957
Donotfomoew
DonotfomoewMOEW
$ 0.000224
+0.40%
+0.68%
-1.46%
$ 1.38M
$ 181.21M
958
$ 90.13
+0.43%
+0.60%
+3.33%
$ 1.37M
$ 641.80
959
SwissCheese
SwissCheeseSWCH
$ 0.03128
0.00%
+0.61%
+0.61%
$ 1.37M
$ 1.39M
960
EVDC Network
EVDC NetworkEVDC
$ 0.00002161
-0.05%
+0.89%
+6.41%
$ 1.36M
$ 3.26B
961
$ 1,049.23
+0.01%
-0.41%
+0.62%
$ 1.35M
$ 53.00
962
Handshake
HandshakeHNS
$ 0.001991
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 1.35M
$ 1.10K
963
$ 262.15
+0.05%
+0.57%
-2.98%
$ 1.33M
$ 206.41
964
OVR
OVROVR
$ 0.02593
-0.08%
+1.69%
-1.63%
$ 1.32M
$ 2.56M
965
OneFootball Credits
OneFootball CreditsOFC
$ 0.008148
-0.29%
+0.47%
-21.22%
$ 1.31M
$ 9.74M
966
$ 41.57
-0.36%
+0.29%
-2.53%
$ 1.31M
$ 1.29K
967
$ 571.65
-0.04%
-0.02%
+0.70%
$ 1.30M
$ 96.99
968
Verasity
VerasityVRA
$ 0.000013706
-2.15%
+14.94%
+49.34%
$ 1.30M
$ 6.51B
969
Cypherium
CypheriumCPH
$ 0.0033
+4.61%
+15.06%
+18.64%
$ 1.27M
$ 18.44M
970
Argentine Football
Argentine FootballARG
$ 0.06738
+0.30%
-5.35%
-14.72%
$ 1.26M
$ 720.85K
971
OpenVPP
OpenVPPOVPP
$ 0.001518
+2.65%
+0.72%
-2.58%
$ 1.25M
$ 187.27M
972
XL1
XL1XL1
$ 0.0002176
0.00%
+1.45%
+5.62%
$ 1.24M
$ 7.15M
973
$ 963.31
-0.12%
+0.39%
+0.67%
$ 1.23M
$ 59.24
974
$ 102.83
-0.37%
-1.37%
-4.31%
$ 1.23M
$ 535.67
975
GemHUB
GemHUBGHUB
$ 0.00245
0.00%
-0.81%
-0.61%
$ 1.23M
$ 26.92M
976
OORT
OORTOORT
$ 0.0016477
0.00%
+0.01%
+14.71%
$ 1.22M
$ 56.61M
977
$ 18.3
-0.16%
+1.39%
+1.22%
$ 1.22M
$ 3.17K
978
$ 196.79
+0.03%
-0.09%
-0.15%
$ 1.21M
$ 283.55
979
$ 9.219
-0.02%
-0.75%
-0.68%
$ 1.21M
$ 7.23K
980
My Lovely Planet
My Lovely PlanetMLC
$ 0.01134
-0.35%
-3.65%
-3.65%
$ 1.19M
$ 727.69K
981
Napoli Fan Token
Napoli Fan TokenNAP
$ 0.2059
-0.10%
+1.08%
-4.85%
$ 1.19M
$ 276.26K
982
$ 30.08
-0.27%
+0.33%
-10.02%
$ 1.19M
$ 1.76K
983
Astroon
AstroonAST
$ 0.001925
-0.31%
-2.34%
-17.89%
$ 1.18M
$ 32.51M
984
LinqAI
LinqAILNQ
$ 0.003335
-0.09%
+0.82%
-10.82%
$ 1.18M
$ 24.90M
985
ChainSwap
ChainSwapCSWAP
$ 0.001268
0.00%
-3.72%
-15.24%
$ 1.17M
$ 655.88K
986
Sudeng
SudengHIPPO
$ 0.0001171
+0.17%
+0.43%
-7.36%
$ 1.17M
$ 467.22M
987
HTR
HTRHTR
$ 0.002247
-0.40%
-1.19%
+23.04%
$ 1.16M
$ 26.00M
988
XDB CHAIN
XDB CHAINXDB
$ 0.000067
-2.33%
-7.20%
+0.15%
$ 1.15M
$ 35.29M
989
HAROLD
HAROLDHAROLD
$ 0.001465
-0.34%
+1.61%
0.00%
$ 1.15M
$ 4.79M
990
Real Briefly
Real BrieflyREALTOKEN
$ 0.001722
-0.06%
+0.47%
-3.75%
$ 1.14M
$ 7.37M
991
Dtec
DtecDTEC
$ 0.006477
+0.05%
+0.45%
+1.25%
$ 1.12M
$ 12.58M
992
$ 184.12
+0.55%
+1.38%
+10.55%
$ 1.12M
$ 329.36
993
MAGA
MAGAMAGATRUMP
$ 0.02549
+0.04%
+1.04%
+1.37%
$ 1.11M
$ 2.26M
994
Welf
WelfWELF
$ 0.0865
+0.23%
+1.89%
-0.12%
$ 1.09M
$ 573.82K
995
AstraAI
AstraAIASTRAAI
$ 0.10902
+0.13%
-0.96%
-11.58%
$ 1.08M
$ 272.31K
996
$ 298.21
+0.26%
+1.09%
+9.94%
$ 1.08M
$ 194.56
997
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin67
$ 0.001079
+1.41%
-2.88%
-11.41%
$ 1.08M
$ 53.28M
998
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYRPYR
$ 0.0229
-0.94%
-48.99%
-62.14%
$ 1.06M
$ 5.28M
999
MarsDAO
MarsDAOMDAO
$ 0.01491
0.00%
-7.42%
-45.16%
$ 1.05M
$ 97.80K
1000
$ 107.89
+0.35%
+1.12%
-1.91%
$ 1.05M
$ 494.92
1001
Prosper
ProsperPROSPER
$ 0.02049
-0.10%
0.00%
-2.43%
$ 1.05M
$ 2.61M
1002
$ 0.001726
-0.40%
-1.03%
-1.03%
$ 1.05M
$ 35.64M
1003
$ 79.83
+0.13%
-0.71%
-1.04%
$ 1.05M
$ 687.33
1004
Particl
ParticlPART
$ 0.0669
+0.45%
+4.69%
-0.74%
$ 1.05M
$ 38.63K
1005
PIVX
PIVXPIVX
$ 0.01065
-0.28%
+11.01%
-57.12%
$ 1.04M
$ 10.37M
1006
BEAM
BEAMBEAM
$ 0.006885
-0.46%
-5.85%
-19.70%
$ 1.04M
$ 86.43K
1007
HyperGPT
HyperGPTHGPT
$ 0.0011153
-0.05%
-3.50%
-7.49%
$ 1.03M
$ 98.40M
1008
$ 181.23
-0.11%
-0.41%
-1.79%
$ 1.03M
$ 302.92
1009
ShareToken
ShareTokenSHR
$ 0.0002849
0.00%
-4.36%
-13.30%
$ 1.03M
$ 73.59M
1010
Storm Trade
Storm TradeSTORM
$ 0.003979
+0.03%
-3.91%
-7.38%
$ 1.03M
$ 20.72M
1011
$ 33.51
+0.12%
+0.30%
+2.75%
$ 1.03M
$ 1.68K
1012
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeamPOR
$ 0.07828
+0.29%
-1.78%
-4.95%
$ 1.01M
$ 726.00K
1013
Arowana
ArowanaARW
$ 0.04416
+0.68%
-3.26%
+44.71%
$ 1.01M
$ 102.69K
1014
Viction
VictionVIC
$ 0.00825
+2.69%
-33.64%
-72.90%
$ 1.01M
$ 15.44M
1015
Cellframe
CellframeCELL
$ 0.0352
+0.17%
-2.33%
-7.66%
$ 1.01M
$ 2.35M
1016
The White Whale
The White WhaleWHITEWHALE
$ 0.00101
0.00%
-8.81%
-19.03%
$ 1.00M
$ 6.66M
1017
Areon Network
Areon NetworkAREA
$ 0.00866
-2.63%
-9.85%
-10.52%
$ 1.00M
$ 5.11M
1018
TOP Network
TOP NetworkTOP
$ 0.0000695
0.00%
0.00%
-0.57%
$ 1.00M
$ 589.21M
1019
$ 785.35
0.00%
+0.83%
+1.67%
$ 978.02K
$ 67.77
1020
XFI
XFIXFI
$ 0.01382
+0.07%
+2.08%
-11.28%
$ 966.91K
$ 1.14M
1021
3ULL
3ULL3ULL
$ 0.00006664
+0.12%
-0.17%
+4.51%
$ 963.80K
$ 168.89M
1022
Tales X
Tales XX
$ 0.006436
-2.09%
-14.45%
-25.06%
$ 962.40K
$ 8.56M
1023
V Systems
V SystemsVSYS
$ 0.0002583
0.00%
+2.86%
+3.73%
$ 960.09K
$ 181.93M
1024
$ 346.02
-0.16%
+0.52%
+1.16%
$ 957.92K
$ 157.64
1025
Nietzschean Penguin
Nietzschean PenguinPENGUIN
$ 0.0009592
-0.19%
+0.05%
-3.08%
$ 957.64K
$ 58.35M
1026
SOLVEX
SOLVEXSOLVEX
$ 0.0193
0.00%
+1.05%
-2.03%
$ 955.96K
$ 451.54K
1027
$ 107.66
-0.24%
-0.51%
+5.27%
$ 945.96K
$ 527.30
1028
VAIOT
VAIOTVAI
$ 0.00238
-0.42%
+1.71%
+4.85%
$ 943.91K
$ 6.23M
1029
$ 21.42
+0.14%
+1.52%
+4.91%
$ 937.99K
$ 2.68K
1030
$ 153.59
-0.36%
-1.40%
-1.77%
$ 937.82K
$ 352.56
1031
Saros
SarosSAROS
$ 0.0002847
-0.25%
-0.39%
-6.55%
$ 934.67K
$ 193.29M
1032
XRP Healthcare
XRP HealthcareXRPH
$ 0.01321
+1.24%
+1.24%
+4.64%
$ 925.58K
$ 1.33M
1033
$ 439.9
-0.10%
+0.05%
+1.14%
$ 914.63K
$ 128.49
1034
NuNet
NuNetNTX
$ 0.001791
+0.22%
-6.19%
-10.29%
$ 901.30K
$ 23.14M
1035
$ 557.44
+0.16%
+1.10%
+4.38%
$ 897.23K
$ 102.59
1036
$ 76.43
+0.62%
+0.92%
-0.61%
$ 884.15K
$ 720.73
1037
HELLO
HELLOHELLO
$ 0.0011989
+0.01%
-0.34%
-7.90%
$ 881.70K
$ 83.24M
1038
$ 71.86
+0.26%
-0.22%
+5.88%
$ 874.27K
$ 756.72
1039
Swarm Markets
Swarm MarketsSMT
$ 0.0091
+4.40%
+3.26%
-12.04%
$ 873.97K
$ 5.77M
1040
Energi
EnergiNRG
$ 0.00844
+0.24%
0.00%
-0.24%
$ 865.80K
$ 1.48M
1041
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$ 0.00176
0.00%
-2.06%
-7.03%
$ 865.16K
$ 1.32M
1042
GOAT Network
GOAT NetworkGOATED
$ 0.008257
+0.02%
+1.11%
+0.28%
$ 861.71K
$ 6.94M
1043
$ 45.02
-0.16%
+0.85%
+0.43%
$ 854.58K
$ 1.24K
1044
PointPay
PointPayPXP
$ 0.02793
0.00%
+0.18%
+5.44%
$ 837.60K
$ 6.53M
1045
$ 346.56
+0.06%
+0.15%
+2.86%
$ 832.56K
$ 165.09
1046
$ 0.001287
+0.31%
-2.86%
-11.51%
$ 830.10K
$ 19.62M
1047
BANX Network
BANX NetworkBXE
$ 0.002757
+0.11%
+2.83%
-4.34%
$ 829.36K
$ 4.09M
1048
Reality Metaverse
Reality MetaverseRMV
$ 0.00328
+0.30%
+0.61%
-2.37%
$ 822.15K
$ 6.48M
1049
XELIS
XELISXEL
$ 0.145
-1.35%
-5.19%
-25.13%
$ 797.06K
$ 95.39K
1050
Vita Inu
Vita InuVINU
$ 0.0000000008869
-0.18%
-0.83%
-4.39%
$ 793.21K
$ 68.39T
1051
$ 403.09
-0.04%
+0.86%
+0.12%
$ 789.42K
$ 136.79
1052
NODE
NODENODE
$ 0.005871
+0.22%
+0.07%
+0.02%
$ 783.80K
$ 10.47M
1053
$ 150.86
+0.63%
+3.95%
+11.90%
$ 774.55K
$ 378.83
1054
$ 1,846.37
+0.02%
-0.11%
+0.73%
$ 771.52K
$ 29.39
1055
Blocksquare Token
Blocksquare TokenBST
$ 0.01238
+0.57%
+0.89%
-4.75%
$ 763.51K
$ 2.11M
1056
Whitebridge Network
Whitebridge NetworkWBAI
$ 0.001769
-0.78%
+5.11%
+10.01%
$ 752.05K
$ 33.43M
1057
OGPU
OGPUOGPU
$ 0.0372
0.00%
-5.21%
+3.52%
$ 750.21K
$ 921.90K
1058
Warden
WardenWARD
$ 0.002995
-0.10%
-1.61%
-11.31%
$ 750.21K
$ 27.41M
1059
Pepe 2.0
Pepe 2.0PEPE2
$ 0.000000001578
-0.81%
+7.59%
+6.58%
$ 744.77K
$ 38.39T
1060
$ 283.62
+0.16%
+0.03%
-0.51%
$ 743.75K
$ 202.68
1061
$ 47.06
+0.09%
+0.32%
+10.19%
$ 734.91K
$ 1.17K
1062
Mochi
MochiMOCHI
$ 0.0000007468
-0.14%
+7.29%
+8.81%
$ 719.26K
$ 169.33M
1063
AllianceBlock Nexera
AllianceBlock NexeraNXRA
$ 0.000635
0.00%
+14.88%
-55.73%
$ 718.59K
$ 3.00M
1064
Sentio
SentioST
$ 0.01261
+0.08%
-1.49%
-8.96%
$ 705.60K
$ 4.53M
1065
NodeAI
NodeAIGPU
$ 0.007135
-3.20%
+3.52%
-7.57%
$ 698.25K
$ 7.98M
1066
$ 455.3
+0.29%
+0.22%
+1.50%
$ 684.14K
$ 124.50
1067
Piggycell
PiggycellPIGGY
$ 0.01596
+0.13%
-1.36%
-4.60%
$ 677.29K
$ 1.32M
1068
Dione Protocol
Dione ProtocolDIONE
$ 0.00005261
0.00%
+5.03%
-16.32%
$ 644.22K
$ 33.33M
1069
Fluence
FluenceFLT
$ 0.002248
-3.19%
+6.97%
+28.75%
$ 639.09K
$ 28.82M
1070
New XAI gork
New XAI gorkGORK
$ 0.0006717
+3.23%
+8.69%
-42.92%
$ 636.90K
$ 102.95M
1071
Hive Intelligence
Hive IntelligenceHINT
$ 0.0013711
-0.07%
-0.28%
-1.77%
$ 631.31K
$ 52.95M
1072
Ethervista
EthervistaVISTA
$ 0.6808
-0.13%
-0.46%
-6.12%
$ 629.37K
$ 84.04K
1073
Shiro Neko
Shiro NekoSHIRO
$ 0.0000000009525
-0.45%
+0.73%
-12.38%
$ 628.86K
$ 61.51T
1074
MEZO
MEZOMEZO
$ 0.007197
+0.38%
-1.89%
-7.02%
$ 618.86K
$ 7.98M
1075
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUPLOBO
$ 0.0000344
+6.68%
+3.25%
+11.37%
$ 611.95K
$ 29.47M
1076
Optimus
OptimusOPTIMUS
$ 0.00645
0.00%
-3.32%
-7.50%
$ 609.17K
$ 98.24K
1077
Artrade
ArtradeATR
$ 0.0004769
+0.25%
-0.10%
-3.95%
$ 603.34K
$ 51.19M
1078
MCNCOIN
MCNCOINMCN
$ 0.0502
-0.59%
+3.72%
+2.66%
$ 602.40K
$ 4.33M
1079
xMoney
xMoneyXMN
$ 0.00059
0.00%
-4.84%
-15.71%
$ 590.33K
$ 9.47M
1080
Rubic
RubicRBC
$ 0.003507
0.00%
+1.06%
0.00%
$ 583.29K
$ 9.95M
1081
Neurai
NeuraiXNA
$ 0.000034
+0.65%
+1.22%
+3.47%
$ 580.65K
$ 219.40M
1082
Bitcoin Bam
Bitcoin BamBTCBAM
$ 0.05603
+0.11%
+1.76%
+1.39%
$ 576.32K
$ 742.19K
1083
$ 512.6
-0.03%
+0.39%
+0.56%
$ 570.05K
$ 108.99
1084
$ 285.01
+0.15%
+0.36%
+5.65%
$ 569.15K
$ 194.45
1085
Katana Inu
Katana InuKATA
$ 0.00001518
-0.07%
-0.39%
-2.26%
$ 565.08K
$ 842.07M
1086
Matchain
MatchainMAT
$ 0.03458
+0.20%
+1.80%
-7.61%
$ 563.01K
$ 1.68M
1087
Portuma
PortumaPORTUMA
$ 0.00015
+1.09%
+5.34%
-2.50%
$ 559.76K
$ 409.51M
1088
Bifrost
BifrostBNC
$ 0.01463
+0.38%
+0.92%
-7.31%
$ 548.24K
$ 1.94M
1089
ARC
ARCARC
$ 0.000515
+4.15%
+1.15%
-11.13%
$ 542.81K
$ 1.31M
1090
Baanx
BaanxBXX
$ 0.002193
0.00%
+2.57%
-7.23%
$ 542.14K
$ 8.26K
1091
GT Protocol
GT ProtocolGTAI
$ 0.007841
0.00%
+1.04%
-5.88%
$ 539.37K
$ 6.39M
1092
Asentum
AsentumASE
$ 0.001835
-0.22%
-2.70%
+6.19%
$ 532.80K
$ 17.51M
1093
DevvE
DevvEDEVVE
$ 0.005487
-0.52%
-23.90%
-10.26%
$ 531.69K
$ 9.15M
1094
U2U Network
U2U NetworkU2U
$ 0.0003493
-0.29%
-1.58%
-0.06%
$ 531.51K
$ 157.98M
1095
Clore AI
Clore AICLORE
$ 0.0008333
-1.02%
-7.90%
-12.15%
$ 529.55K
$ 67.16M
1096
Pepe Unchained
Pepe UnchainedPEPU
$ 0.00005003
+0.18%
-2.15%
-13.93%
$ 528.16K
$ 1.49B
1097
Acala Token
Acala TokenACA
$ 0.0004494
-0.14%
-15.20%
-29.74%
$ 516.60K
$ 125.26M
1098
Matrix AI Network
Matrix AI NetworkMAN
$ 0.00108
+5.94%
-24.65%
-30.52%
$ 511.12K
$ 5.13M
1099
$ 13.77
+0.31%
+1.36%
+7.94%
$ 487.92K
$ 4.01K
1100
QORPO
QORPOQORPO
$ 0.000762
0.00%
-1.43%
+12.43%
$ 474.27K
$ 15.97M
1101
Chirp
ChirpCHIRP
$ 0.004347
-0.18%
-1.78%
-3.91%
$ 457.31K
$ 4.15M
1102
AI Avatar
AI AvatarSGT
$ 0.0451
0.00%
0.00%
-2.59%
$ 453.39K
$ 1.78M
1103
$ 9.692
-0.09%
-3.15%
-3.99%
$ 446.42K
$ 6.44K
1104
myDid
myDidSYL
$ 0.00005676
+0.27%
+0.73%
+30.51%
$ 437.74K
$ 418.46M
1105
Xeleb Protocol
Xeleb ProtocolXCX
$ 0.0042115
+1.10%
+0.54%
-12.34%
$ 436.33K
$ 13.27M
1106
Luckycoin
LuckycoinLKY
$ 0.02257
+1.53%
+20.82%
+8.56%
$ 433.45K
$ 345.25K
1107
Creo Engine
Creo EngineCREO
$ 0.0006274
+0.05%
+0.06%
-1.98%
$ 432.28K
$ 51.25M
1108
JetTon Game
JetTon GameJETTON
$ 0.0214
0.00%
+0.61%
+0.61%
$ 430.00K
$ 2.88M
1109
$ 19.23
-0.21%
+0.45%
-18.54%
$ 428.81K
$ 2.98K
1110
$ 59.46
-0.10%
+0.80%
+8.78%
$ 427.88K
$ 940.92
1111
DeFi
DeFiDEFI
$ 0.0001175
+0.17%
-0.34%
-9.53%
$ 427.13K
$ 235.33M
1112
SwarmNode.ai
SwarmNode.aiSNAI
$ 0.0004125
-0.36%
-1.54%
-0.46%
$ 410.40K
$ 135.66M
1113
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan TokenEFC
$ 0.05291
-0.04%
+0.17%
+0.72%
$ 407.05K
$ 965.66K
1114
$ 0.00614
-0.65%
+1.32%
+1.49%
$ 393.54K
$ 5.45M
1115
Bazaars
BazaarsBZR
$ 63.044
+0.13%
+1.07%
+1.17%
$ 390.68K
$ 3.35K
1116
Shardeum
ShardeumSHM
$ 0.0000303
-0.66%
+2.03%
+14.83%
$ 389.72K
$ 836.72M
1117
AS Monaco
AS MonacoASM
$ 0.05874
+0.64%
-0.30%
-6.97%
$ 381.43K
$ 919.21K
1118
Vertus
VertusVERT
$ 0.0007152
+0.18%
-0.35%
-1.90%
$ 377.58K
$ 25.64M
1119
Radiant
RadiantRXD
$ 0.0000235
+4.01%
-9.57%
-37.84%
$ 375.56K
$ 245.45M
1120
MILLI
MILLIMILLI
$ 0.000001421
0.00%
-0.56%
-4.89%
$ 373.46K
$ 18.05B
1121
Fuse Network
Fuse NetworkFUSE
$ 0.00172
-0.88%
+11.37%
-40.36%
$ 372.70K
$ 40.36M
1122
$ 19.01
-0.37%
+0.11%
-1.14%
$ 362.43K
$ 2.75K
1123
$ 6.312
+0.21%
+0.43%
+1.92%
$ 362.00K
$ 9.39K
1124
TENUP
TENUPTUP
$ 0.00341
-1.16%
+13.67%
+47.62%
$ 359.32K
$ 3.27M
1125
Artyfact
ArtyfactARTY
$ 0.01827
+0.72%
+1.78%
-2.46%
$ 355.51K
$ 3.22M
1126
BABB
BABBBAX
$ 0.0000041114
-0.05%
+16.52%
-33.23%
$ 349.76K
$ 13.52B
1127
$ 9.31
+0.54%
+0.98%
-3.12%
$ 337.35K
$ 5.86K
1128
GraphLinq
GraphLinqGLQ
$ 0.000996
+6.67%
+13.11%
-38.69%
$ 337.28K
$ 61.29M
1129
XELS
XELSXELS
$ 0.015896
+1.45%
-6.77%
-21.45%
$ 332.83K
$ 3.42M
1130
Phoenic
PhoenicPNIC
$ 0.001311
+1.81%
-6.63%
-13.72%
$ 329.41K
$ 53.82M
1131
Sensay
SensaySNSY
$ 0.00006346
+0.08%
+1.12%
+6.34%
$ 329.16K
$ 3.20B
1132
$ 25.41
0.00%
-1.24%
+1.36%
$ 327.83K
$ 2.22K
1133
Humanode
HumanodeHMND
$ 0.001424
+0.78%
+6.25%
+8.60%
$ 323.56K
$ 15.63M
1134
$ 19.1
+0.32%
+1.06%
+7.68%
$ 322.51K
$ 2.89K
1135
Aipocalypto
AipocalyptoAIPO
$ 0.002309
0.00%
+0.09%
+22.44%
$ 321.97K
$ 3.40M
1136
$ 160.89
-0.09%
+0.54%
+0.15%
$ 321.26K
$ 358.40
1137
Mobox
MoboxMBOX
$ 0.0005729
+0.09%
+2.05%
-6.84%
$ 315.50K
$ 99.78M
1138
BlackCardCoin
BlackCardCoinBCCOIN
$ 0.03124
+0.03%
-0.16%
-1.67%
$ 312.40K
$ 1.75M
1139
Biometric Financial
Biometric FinancialBIOFI
$ 0.00007923
+0.04%
-0.41%
+3.44%
$ 310.95K
$ 664.77M
1140
Unizen
UnizenZCX
$ 0.0004516
+0.11%
+18.41%
-6.24%
$ 307.21K
$ 120.27M
1141
Rabi
RabiRABI
$ 0.0005018
+0.10%
+0.50%
-0.95%
$ 306.35K
$ 50.22M
1142
Sauber FT
Sauber FTSAUBER
$ 0.1077
-1.02%
-0.56%
-1.30%
$ 304.69K
$ 495.25K
1143
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan TokenMENGO
$ 0.01685
-0.24%
-2.09%
-18.04%
$ 303.68K
$ 3.14M
1144
Factor
FactorFACT
$ 0.2537
+1.40%
-10.42%
-10.39%
$ 300.19K
$ 2.69K
1145
Dynex
DynexDNX
$ 0.002969
+0.11%
+5.52%
-7.29%
$ 289.64K
$ 4.46M
1146
NFPrompt
NFPromptNFP
$ 0.0004916
+0.14%
-0.46%
-4.43%
$ 289.54K
$ 115.01M
1147
XRADERS
XRADERSXR
$ 0.004278
0.00%
+0.09%
-4.17%
$ 284.75K
$ 4.08M
1148
EstateX
EstateXESX
$ 0.0002959
-0.57%
+6.25%
-28.00%
$ 280.77K
$ 26.00M
1149
SENSORIUM
SENSORIUMSENSO
$ 0.003983
0.00%
+0.15%
-0.45%
$ 279.88K
$ 8.81M
1150
Atlas Navi
Atlas NaviNAVI
$ 0.00157
-0.19%
-0.57%
-2.37%
$ 253.56K
$ 16.56M
1151
PLEARN
PLEARNPLEARN
$ 0.002938
+0.03%
-10.23%
-21.39%
$ 253.03K
$ 18.28M
1152
ORBOFI
ORBOFIOBI
$ 0.0001759
0.00%
+1.50%
-7.42%
$ 252.23K
$ 102.49K
1153
$ 120.55
+0.33%
+1.74%
-3.43%
$ 251.09K
$ 477.11
1154
CUDIS
CUDISCUDIS
$ 0.00099
0.00%
-4.44%
-16.74%
$ 245.03K
$ 54.40M
1155
Alvara Protocol
Alvara ProtocolALVA
$ 0.002091
0.00%
-9.36%
+27.50%
$ 240.99K
$ 1.78M
1156
Tajir Tech Hub
Tajir Tech HubTJRM
$ 0.0003666
+0.05%
+0.71%
+2.92%
$ 236.63K
$ 118.43M
1157
$ 17.5
+0.29%
+0.92%
-3.05%
$ 227.07K
$ 3.17K
1158
$ 201.12
-0.16%
+0.19%
+5.44%
$ 225.05K
$ 285.35
1159
Cosplay Token
Cosplay TokenCOT
$ 0.000559
+0.18%
-0.18%
-1.76%
$ 219.66K
$ 16.81M
1160
Carnomaly
CarnomalyCARR
$ 0.0001234
0.00%
-2.91%
-20.90%
$ 215.95K
$ 20.89M
1161
$ 1,001.92
+0.57%
+2.90%
+23.75%
$ 209.42K
$ 57.13
1162
$ 55.66
0.00%
-0.65%
+0.49%
$ 199.27K
$ 1.03K
1163
Choise.com
Choise.comCHO
$ 0.0003754
-1.07%
-1.68%
+5.91%
$ 193.02K
$ 35.85M
1164
enfineo
enfineoENF
$ 0.004364
+0.02%
+1.47%
+4.13%
$ 177.15K
$ 9.86M
1165
CYBRO
CYBROCYBRO
$ 0.00128
-0.08%
-1.23%
-7.10%
$ 169.74K
$ 12.90M
1166
Taraxa Coin
Taraxa CoinTARA
$ 0.00002624
+5.03%
+4.91%
-14.48%
$ 160.59K
$ 2.10B
1167
Bull
BullBULL
$ 0.000153
+1.39%
+5.71%
+16.28%
$ 153.59K
$ 373.92M
1168
Sekuya
SekuyaSKYA
$ 0.0002769
+0.47%
-1.35%
-2.12%
$ 152.27K
$ 39.06M
1169
$ 148.76
-0.42%
-0.09%
+3.57%
$ 145.05K
$ 354.18
1170
Fruits
FruitsFRTS
$ 0.000006795
+0.07%
+0.10%
-3.90%
$ 142.33K
$ 11.03B
1171
LETSTOP
LETSTOPSTOP
$ 0.001857
+0.11%
-0.59%
-1.23%
$ 139.08K
$ 9.66M
1172
$ 514.26
+0.20%
+0.83%
-2.75%
$ 137.78K
$ 106.91
1173
$ 687.97
+0.05%
+0.75%
+2.84%
$ 126.03K
$ 79.83
1174
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FTSCCP
$ 0.01807
+1.35%
-4.16%
-6.40%
$ 125.91K
$ 3.03M
1175
PLAYZAP
PLAYZAPPZP
$ 0.001106
0.00%
-8.42%
-20.62%
$ 123.39K
$ 24.67M
1176
Paysenger
PaysengerEGO
$ 0.0005858
0.00%
-0.10%
-1.11%
$ 117.54K
$ 76.17M
1177
Coldstack
ColdstackCLS
$ 0.004984
0.00%
+0.16%
+0.08%
$ 117.19K
$ 904.20K
1178
$ 239.09
+0.73%
+0.94%
+12.69%
$ 115.95K
$ 239.59
1179
AME Chain
AME ChainAME
$ 0.0002308
+0.09%
+0.04%
-1.96%
$ 115.10K
$ 263.31M
1180
$ 19.33
+0.10%
-0.52%
+23.84%
$ 114.81K
$ 2.85K
1181
$ 2,060.78
0.00%
+0.03%
+5.59%
$ 114.01K
$ 27.75
1182
Eclipse
EclipseES
$ 0.000841
-0.78%
+4.05%
-21.77%
$ 111.66K
$ 69.42M
1183
Medieval Empires
Medieval EmpiresMEE
$ 0.0001918
-0.05%
+0.63%
0.00%
$ 107.07K
$ 74.21M
1184
Kaizen Finance
Kaizen FinanceKZEN
$ 0.0002334
+0.13%
-0.60%
+0.21%
$ 100.16K
$ 54.06M
1185
OpenxAI Network
OpenxAI NetworkOPENX
$ 0.01
0.00%
-3.66%
-5.67%
$ 99.93K
$ 2.59M
1186
Sharpe AI
Sharpe AISAI
$ 0.0008601
-0.59%
+1.62%
-3.76%
$ 96.24K
$ 72.62M
1187
Octo Gaming
Octo GamingOTK
$ 0.0001843
0.00%
-12.36%
-8.58%
$ 90.22K
$ 32.87M
1188
$ 333.94
+0.10%
+0.86%
+8.84%
$ 86.29K
$ 164.02
1189
Azuro
AzuroAZUR
$ 0.0004212
-0.28%
-35.92%
-41.50%
$ 84.55K
$ 20.96M
1190
Leeds United FC
Leeds United FCLUFC
$ 0.01674
-0.12%
-1.30%
-21.16%
$ 84.08K
$ 3.33M
1191
$ 867.29
+0.01%
+0.88%
+1.94%
$ 81.08K
$ 66.12
1192
Zero1 Labs
Zero1 LabsDEAI
$ 0.0008352
-0.62%
-3.26%
-11.02%
$ 75.80K
$ 68.20M
1193
$ 67.69
-0.04%
+1.38%
-3.94%
$ 75.74K
$ 863.11
1194
Crystal Palace FT
Crystal Palace FTCPFC
$ 0.02181
-0.09%
-0.45%
-7.13%
$ 72.45K
$ 2.42M
1195
$ 224.31
+0.22%
-0.08%
-0.34%
$ 71.47K
$ 245.17
1196
$ 15.37
+0.13%
-0.78%
-6.00%
$ 69.45K
$ 3.54K
1197
$ 3.897
-0.03%
-2.06%
-11.87%
$ 68.80K
$ 14.25K
1198
Overlay Protocol
Overlay ProtocolOVL
$ 0.006223
+0.08%
+0.19%
-1.31%
$ 68.08K
$ 9.65M
1199
$ 50.16
-0.30%
+0.36%
+4.21%
$ 67.34K
$ 1.05K
1200
$ 395.75
+0.01%
-0.38%
+0.22%
$ 66.07K
$ 142.79
1201
$ 583.2
+0.97%
+1.89%
+9.34%
$ 63.96K
$ 103.02
1202
$ 864.13
-0.20%
-0.88%
-3.65%
$ 62.21K
$ 62.87
1203
Wicrypt
WicryptWNT
$ 0.0022108
+0.09%
-0.34%
-0.54%
$ 57.81K
$ 16.98M
1204
Zelwin
ZelwinZLW
$ 0.000786
+1.29%
-20.30%
-20.79%
$ 56.78K
$ 44.27M
1205
MASS
MASSMASS
$ 0.0005299
-0.53%
+27.69%
+20.04%
$ 51.27K
$ 126.03M
1206
$ 20.63
+0.54%
+1.13%
+4.52%
$ 51.08K
$ 2.68K
1207
COMAI
COMAICOMAI
$ 0.0007
0.00%
-2.78%
-4.11%
$ 49.81K
$ 30.33K
1208
$ 6.653
+0.08%
-0.24%
+9.15%
$ 47.31K
$ 8.37K
1209
$ 3.269
-0.03%
+0.09%
+1.77%
$ 45.02K
$ 16.50K
1210
$ 51.31
+0.02%
-0.04%
+0.02%
$ 44.65K
$ 1.12K
1211
$ 419.58
+0.01%
+0.05%
+1.00%
$ 41.69K
$ 130.95
1212
$ 195.54
+0.07%
+3.37%
-4.79%
$ 39.80K
$ 314.66
1213
$ 2.324
+0.17%
-0.64%
+2.02%
$ 38.18K
$ 23.73K
1214
Spain National Fan
Spain National FanSNFT
$ 0.001634
+0.55%
-0.12%
-12.00%
$ 37.45K
$ 33.39M
1215
$ 328.03
+0.56%
+2.31%
+2.25%
$ 37.18K
$ 169.52
1216
$ 136.08
-0.06%
+0.49%
+4.19%
$ 36.02K
$ 434.16
1217
Brazil National Fan
Brazil National FanBFT
$ 0.001119
+0.61%
-7.78%
-0.31%
$ 32.36K
$ 46.24M
1218
Hivello
HivelloHVLO
$ 0.00002954
-0.60%
-0.77%
-5.67%
$ 32.09K
$ 715.57M
1219
Units.Network
Units.NetworkUNIT0
$ 0.005868
+0.05%
+1.92%
+0.17%
$ 29.80K
$ 1.45M
1220
CRTAI NETWORK
CRTAI NETWORKCRTAI
$ 0.0000834
0.00%
-0.12%
-0.12%
$ 29.43K
$ 109.08M
1221
$ 183.57
-0.34%
-0.30%
+1.97%
$ 28.88K
$ 287.95
1222
$ 253.45
+0.19%
+0.37%
+1.29%
$ 28.88K
$ 216.40
1223
$ 22.86
-1.00%
+1.52%
+15.21%
$ 26.62K
$ 2.54K
1224
$ 25.4
-0.24%
+0.20%
-1.47%
$ 26.42K
$ 2.17K
1225
$ 127.93
-0.38%
-0.82%
+3.18%
$ 24.89K
$ 430.68
1226
Dexlab
DexlabXLAB
$ 0.00000006679
-0.37%
-1.80%
-15.82%
$ 23.59K
$ 832.83B
1227
$ 7.46
0.00%
-1.06%
+0.13%
$ 22.71K
$ 7.59K
1228
$ 226.2
+0.03%
-0.31%
-1.37%
$ 21.31K
$ 236.11
1229
$ 49.96
-0.30%
-0.54%
-1.11%
$ 17.67K
$ 1.16K
1230
$ 64.82
-0.03%
-0.76%
+1.14%
$ 17.18K
$ 847.83
1231
$ 14.74
-0.07%
-0.34%
+3.81%
$ 16.37K
$ 3.79K
1232
$ 591.71
-0.27%
-0.91%
-0.85%
$ 13.77K
$ 94.58
1233
$ 296.92
-0.21%
+0.27%
+1.35%
$ 13.65K
$ 182.59
1234
$ 389.96
+0.17%
-0.03%
+1.54%
$ 13.64K
$ 142.44
1235
$ 253.61
-0.04%
-0.21%
+2.03%
$ 12.81K
$ 215.30
1236
$ 586.43
+0.02%
+0.46%
+0.68%
$ 10.20K
$ 94.43
1237
$ 14.89
0.00%
+0.61%
-2.36%
$ 8.24K
$ 3.82K
1238
$ 504.86
-0.54%
-0.43%
-3.88%
$ 7.73K
$ 112.63
1239
$ 98.88
+0.31%
+0.03%
+2.37%
$ 7.54K
$ 585.23
1240
$ 25.43
-0.04%
-0.20%
+3.50%
$ 5.97K
$ 2.17K
1241
$ 261.97
+0.05%
-0.16%
-1.55%
$ 5.91K
$ 218.70
1242
$ 167.8
-0.14%
+0.35%
-0.66%
$ 5.36K
$ 326.14
1243
$ 378.03
-0.10%
+0.26%
+1.77%
$ 5.06K
$ 148.22
1244
$ 227.82
-0.17%
-0.93%
+2.80%
$ 4.92K
$ 243.40
1245
$ 159.8
+0.66%
-0.31%
+0.85%
$ 3.14K
$ 354.23
1246
$ 119.51
+0.09%
+1.07%
+1.68%
$ 2.26K
$ 489.37
1247
$ 140.62
-0.16%
+0.34%
+2.86%
$ 1.87K
$ 398.27
1248
$ 137.73
-0.34%
+0.67%
+5.00%
$ 1.83K
$ 394.73
1249
$ 98.19
-0.12%
-0.60%
+1.44%
$ 1.31K
$ 576.48
1250
$ 16.13
+0.06%
+0.12%
-0.25%
$ 1.27K
$ 3.42K
1251
$ 797.27
+0.08%
-0.20%
-1.83%
$ 1.01K
$ 71.16
1252
$ 360.08
+0.06%
+0.61%
+4.66%
$ 928.24
$ 157.39
1253
$ 481.46
+0.40%
+0.70%
+0.54%
$ 258.30
$ 115.96
1254
Nexus
NexusNEX
$ 0.000001503
-0.13%
-0.07%
-8.03%
--
$ 39.87B
1255
CarFi
CarFiCARFI
$ 0.602
0.00%
+0.10%
+0.13%
--
$ 83.08K
1256
Tatsu
TatsuTATSU
$ 0.554
-0.54%
+0.91%
-5.14%
--
$ 1.93K
1257
Grvt
GrvtGRVT
$ 0.2856
+0.49%
-3.56%
-12.85%
--
$ 6.06M
1258
UNC
UNCUNC
$ 0.0003615
-0.03%
-4.21%
-20.44%
--
$ 160.33M
1259
o1.exchange
o1.exchangeO
$ 0.4928
+1.34%
+5.73%
+10.42%
--
$ 177.58K
1260
$ 64.54
-0.20%
+1.24%
+3.61%
--
$ 862.61
1261
NEET
NEETNEET
$ 0.02258
+0.85%
-1.61%
+19.25%
--
$ 2.41M
1262
KlipAI
KlipAIKLIP
$ 0.002085
-1.28%
-0.71%
-12.51%
--
$ 25.96M
1263
up
upUPROBINHOOD
$ 0.1837
-1.49%
-2.33%
-57.21%
--
$ 308.18K
1264
KiiChain
KiiChainKII
$ 0.06862
+0.24%
+6.42%
--
--
$ 355.87M
1265
Dexsport
DexsportDESU
$ 0.013692
+0.07%
+0.08%
-0.39%
--
$ 1.10M
1266
Vidaio
VidaioSN85
$ 1.058
0.00%
+0.28%
-1.03%
--
$ 722.65
1267
xx network
xx networkXX
$ 0.00365
0.00%
+1.67%
+7.35%
--
$ 188.82K
1268
$ 31.83
+0.41%
+2.19%
+8.70%
--
$ 1.81K
1269
Bull Coming
Bull Coming牛来
$ 0.041036
-3.75%
+101.41%
+861.67%
--
$ 33.01M
1270
$ 170.4
+0.50%
+2.45%
+7.04%
--
$ 317.67
1271
TICS
TICSTICS
$ 0.01484
-0.67%
-5.82%
-16.97%
--
$ 7.65M
1272
$ 19.43
+1.13%
+1.03%
+1.87%
--
$ 2.72K
1273
$ 0.0118
0.00%
+0.85%
+23.30%
--
$ 1.15K
1274
Mixin
MixinXIN
$ 50.5
+0.58%
-0.63%
-0.32%
--
$ 46.94
1275
STONK
STONKSTONK
$ 0.006661
-0.66%
-24.88%
-41.22%
--
$ 11.10M
1276
Stability World AI
Stability World AIAIW
$ 0.0005584
0.00%
+6.24%
+29.80%
--
$ 29.31M
1277
Ready to Fight
Ready to FightRTF
$ 0.002863
-0.07%
-0.03%
-2.72%
--
$ 5.68M
1278
LiveArt
LiveArtART
$ 0.0002296
-0.13%
+2.82%
-8.88%
--
$ 247.97M
1279
Nexum
NexumNEXM
$ 0.0036
0.00%
-3.02%
-6.66%
--
$ 486.14K
1280
Medifakt
MedifaktFAKT
$ 0.0005457
+0.02%
-0.04%
-0.05%
--
$ 5.42M
1281
BUTTCOIN
BUTTCOINBUTTCOIN
$ 0.010481
+0.27%
+2.11%
+3.34%
--
$ 5.76M
1282
QBX
QBXQBX
$ 0.0007265
-0.39%
+1.63%
-16.59%
--
$ 7.11M
1283
Goldfish Gold
Goldfish GoldGGBR
$ 4.383
0.00%
+0.07%
+0.32%
--
$ 12.68K
1284
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$ 0.04212
-1.74%
-13.89%
-22.95%
--
$ 9.96M
1285
XEFFY
XEFFYXEF
$ 0.0058475
+0.09%
-0.85%
-9.18%
--
$ 29.26M
1286
TOFU Story
TOFU StoryTOFU
$ 0.0001396
-0.36%
-0.93%
-59.87%
--
$ 4.29B
1287
SedraCoin
SedraCoinSDR
$ 0.000009453
-1.44%
-9.98%
+49.03%
--
$ 12.99M
1288
USD.AI
USD.AICHIP
$ 0.03161
+2.60%
+7.18%
+30.18%
--
$ 10.67M
1289
Naoris Protocol
Naoris ProtocolNAORIS
$ 0.03217
+0.03%
-0.71%
+0.82%
--
$ 2.03M
1290
Shiba Inu Treat
Shiba Inu TreatTREAT
$ 0.0001705
+0.06%
+4.85%
-7.53%
--
$ 321.05M
1291
Red Horse
Red HorseRH
$ 0.005776
+0.09%
0.00%
+10.63%
--
$ 9.35M
1292
Songbird
SongbirdSGB
$ 0.0009303
0.00%
+0.34%
-6.83%
--
$ 59.24M
1293
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2IMT
$ 0.000433
-0.89%
-0.82%
-2.35%
--
$ 123.96M
1294
Wolf Pack
Wolf PackPACK
$ 0.0008343
+0.77%
-43.51%
--
--
$ 48.21M
1295
NEXST
NEXSTNXT
$ 0.10072
-0.09%
-1.69%
+8.83%
--
$ 2.59M
1296
Collector Crypt
Collector CryptCARDS
$ 0.18499
+0.35%
+1.20%
+25.25%
--
$ 730.34K
1297
TonCapy
TonCapyTCAPY
$ 0.0000002496
+0.65%
-0.08%
-7.56%
--
$ 87.66B
1298
$ 106.79
+0.33%
+1.20%
+21.47%
--
$ 535.06
1299
gitlawb
gitlawbGITLAWB
$ 0.00002174
+6.22%
+12.90%
+6.63%
--
$ 2.79B
1300
Boyz N The Hood
Boyz N The HoodBOYZ
$ 0.0002101
-1.59%
+29.25%
-34.00%
--
$ 327.07M
1301
ATLA
ATLAATLA
$ 141.554
+0.21%
+0.83%
-6.25%
--
$ 3.34K
1302
MXN
MXNMXN
$ 0.05548
-0.14%
-0.32%
-0.36%
--
$ 978.23K
1303
Pons
PonsPONS
$ 0.033017
-1.06%
+0.58%
-20.57%
--
$ 5.64M
1304
DIN
DINDIN
$ 0.003976
+0.43%
+0.66%
-1.85%
--
$ 3.20M
1305
GRAM Ecosystem
GRAM EcosystemGRAMPUS
$ 0.0006029
-0.08%
+8.90%
+31.51%
--
$ 9.48M
1306
Capybobo
CapyboboPYBOBO
$ 0.0007552
-0.05%
-1.50%
+2.70%
--
$ 67.50M
1307
KET
KETKET
$ 0.004608
-3.36%
-2.01%
-33.43%
--
$ 13.64M
1308
TENDIES
TENDIESTENDIES
$ 0.01246
+8.98%
-6.86%
-47.32%
--
$ 5.85M
1309
$ 941.09
+0.20%
+1.86%
+15.12%
--
$ 61.69
1310
QAIT
QAITQAIT
$ 0.003081
0.00%
-3.30%
-11.41%
--
$ 703.34K
1311
$ 500.12
+0.21%
+0.96%
+8.85%
--
$ 112.13
1312
Mame Inu
Mame InuMAME
$ 0.00528
-0.32%
-8.66%
+2.12%
--
$ 11.28M
1313
Brevis
BrevisBREV
$ 0.06687
+0.27%
-0.04%
-4.77%
--
$ 833.47K
1314
MOVA
MOVAMOVA
$ 0.3935
0.00%
-7.35%
+19.21%
--
$ 707.67
1315
Moongate
MoongateMGT
$ 0.00047196
-0.30%
+0.50%
+1.00%
--
$ 26.49M
1316
Pieverse
PieversePIEVERSE
$ 0.864
+1.78%
+0.59%
+11.94%
--
$ 71.49K
1317
Janction
JanctionJCT
$ 0.00235
-3.73%
+5.47%
-35.07%
--
$ 61.59M
1318
The Bull
The BullBULLCOIN
$ 0.002118
-3.08%
-3.85%
-43.59%
--
$ 28.14M
1319
Stupid Faces
Stupid FacesUPID
$ 0.014
+10.44%
+54.14%
-60.71%
--
$ 116.34M
1320
ProximaX
ProximaXXPX
$ 0.00009913
+0.15%
-1.89%
+3.06%
--
$ 565.39M
1321
mETHProtocol
mETHProtocolCOOK
$ 0.002403
-0.29%
-0.62%
-1.72%
--
$ 22.26M
1322
Ai Xovia
Ai XoviaAIX
$ 0.475262
+0.05%
+0.23%
+4.27%
--
$ 1.81M
1323
$ 223.9
+0.33%
+1.55%
-2.65%
--
$ 244.81
1324
$ 136.57
+0.13%
+0.79%
+27.68%
--
$ 432.82
1325
Anvil
AnvilANVL
$ 0.0008365
-0.13%
-1.98%
+5.38%
--
$ 81.60M
1326
DDMTOWN
DDMTOWNDDMT
$ 0.08398
-0.06%
+0.76%
+2.84%
--
$ 2.46M
1327
Minto
MintoBTCMT
$ 0.6591
+0.05%
0.00%
+0.67%
--
$ 77.97K
1328
frong
frongFRONG
$ 0.004796
+1.55%
+2.94%
-14.61%
--
$ 18.05M
1329
Roboton
RobotonDCT
$ 0.005857
+0.05%
+0.14%
+0.17%
--
$ 4.58M
1330
Polish Zloty
Polish ZlotyPLN
$ 0.2685
+0.11%
+0.26%
--
--
$ 199.29K
1331
MongolNFT
MongolNFTMNFT
$ 0.000016875
+0.02%
+1.16%
-1.43%
--
$ 1.94B
1332
CKUSDT
CKUSDTCKUSDT
$ 1.0002
+0.02%
+0.02%
-0.03%
--
$ 54.21K
1333
Paladeum
PaladeumPLB
$ 0.2916
-2.54%
-4.89%
-13.98%
--
$ 814.05K
1334
FUSD
FUSDFUSD
$ 1
-0.01%
-0.01%
0.00%
--
$ 79.92K
1335
The White Bull
The White BullLEVI
$ 0.0002231
-1.05%
-1.66%
-36.38%
--
$ 247.13M
1336
$ 10.91
+0.18%
+1.96%
+19.08%
--
$ 5.09K
1337
$ 263.83
-0.16%
-0.43%
+8.35%
--
$ 212.68
1338
The Index
The IndexINDEX
$ 0.006999
-0.23%
+12.55%
-30.70%
--
$ 9.32M
1339
$ 334.31
+0.14%
+0.38%
+2.76%
--
$ 173.26
1340
MicroVisionChain
MicroVisionChainSPACEMVC
$ 0.015571
-0.12%
-0.42%
+12.25%
--
$ 3.36M
1341
BRL
BRLBRL
$ 0.1907
-0.05%
-0.05%
-2.26%
--
$ 698.02K
1342
Overtake
OvertakeTAKE
$ 0.04765
-0.20%
+3.38%
-6.15%
--
$ 2.22M
1343
$ 59.99
+0.60%
+3.87%
+18.64%
--
$ 913.51
1344
Fefer
FeferFEFER
$ 0.001335
+4.08%
+13.61%
-44.76%
--
$ 62.93M
1345
ADLUNAM INC
ADLUNAM INCLUNAM
$ 0.00025318
+0.02%
+2.54%
+13.87%
--
$ 36.30M
1346
Meteora
MeteoraMET
$ 0.1658
+0.30%
+1.41%
+7.11%
--
$ 463.71K
1347
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$ 0.001467
-1.94%
+2.45%
-46.22%
--
$ 44.58M
1348
$ 81.97
+0.17%
+0.30%
+9.71%
--
$ 721.42
1349
SQUID MEME
SQUID MEMEGAME
$ 23.2093
+0.24%
+0.96%
+14.96%
--
$ 1.56K
1350
YachtingVerse
YachtingVerseYACHT
$ 0.010279
-0.11%
-0.20%
+0.12%
--
$ 1.20M
1351
Data Ownership
Data OwnershipDOP2
$ 0.0005974
+0.10%
+0.98%
+1.59%
--
$ 222.50M
1352
Tradoor
TradoorTRADOOR
$ 0.6662
-0.07%
+4.70%
+16.09%
--
$ 115.22K
1353
WhiteBIT Token
WhiteBIT TokenWBT
$ 54.842
-0.06%
-0.52%
-1.25%
--
$ 1.10K
1354
Avalaunch
AvalaunchXAVA
$ 0.1898
+0.05%
+0.85%
-6.22%
--
$ 285.22K
1355
YOM
YOMYOM
$ 0.10291
-0.05%
+0.25%
+5.95%
--
$ 532.60K
1356
Bitcastle
BitcastleBCE
$ 0.110511
+0.09%
-0.20%
-3.69%
--
$ 258.38K
1357
BELUGA
BELUGABELUGA
$ 103.7956
+0.14%
+2.73%
+13.70%
--
$ 135.81
1358
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AIXRPHAI
$ 0.0047
0.00%
-9.53%
-20.48%
--
$ 4.43M
1359
The Top Floor Boss
The Top Floor BossTJR
$ 0.0001361
-0.65%
+0.15%
+7.03%
--
$ 396.84M
1360
Turtle
TurtleTURTLE
$ 0.04313
-0.21%
-0.60%
-6.42%
--
$ 1.40M
1361
Enso
EnsoENSO
$ 0.8049
-1.04%
-2.35%
-19.43%
--
$ 119.92K
1362
Changer
ChangerCNG
$ 0.004177
+0.02%
+0.38%
+0.51%
--
$ 1.75M
1363
STOC
STOCSTOC
$ 0.57
-0.02%
-0.02%
-0.05%
--
$ 19.63K
1364
c0mpute
c0mputeZERO
$ 0.001928
+0.63%
-7.22%
-39.17%
--
$ 26.37M
1365
Waltonchain Autonomy
Waltonchain AutonomyWTA
$ 0.00013314
0.00%
0.00%
+0.68%
--
--
1366
NSGP Governance
NSGP GovernanceNSG
$ 0.008584
+0.14%
+0.01%
+1.02%
--
$ 723.09K
1367
Cupsey
CupseyCUPSEY
$ 0.012654
-3.24%
+15.85%
+1.31%
--
$ 8.04M
1368
SN64
SN64SN64
$ 16.22
0.00%
0.00%
-6.35%
--
$ 329.80
1369
Crepe
CrepeCREPE1
$ 0.000010597
-0.25%
-0.12%
-2.66%
--
$ 5.50B
1370
TRIA
TRIATRIA
$ 0.00846
0.00%
-1.74%
+1.56%
--
$ 2.92M
1371
$ 142.23
-0.01%
+0.62%
+8.47%
--
$ 387.43
1372
$ 42.78
-0.56%
-0.58%
+4.43%
--
$ 1.24K
1373
Ice Open Network
Ice Open NetworkION
$ 0.000082
0.00%
-6.90%
+5.19%
--
$ 56.77M
1374
Verified Emeralds
Verified EmeraldsVEREM
$ 5.48
0.00%
0.00%
-7.28%
--
$ 811.41
1375
EUR
EUREUR
$ 1.1605
+0.03%
+0.22%
+0.46%
--
$ 182.29K
1376
OKAMI Project
OKAMI ProjectOKM
$ 0.000007056
-0.10%
-0.03%
+8.48%
--
$ 7.76B
1377
STABLE
STABLESTABLE
$ 0.029403
+0.01%
-2.20%
-6.94%
--
$ 5.37M
1378
$ 281.28
+0.43%
+0.75%
+52.46%
--
$ 224.06
1379
Blum
BlumBLUM
$ 0.00157
+0.13%
-0.63%
-2.90%
--
$ 36.57M
1380
KiteAI
KiteAIKITEAI
$ 0.00000006128
-0.07%
+0.57%
+1.21%
--
$ 131.61B
1381
Wodo Gaming
Wodo GamingXWGT
$ 0.012568
+0.19%
+0.63%
+9.06%
--
$ 724.43K
1382
Divo
DivoDVO
$ 0.0047614
-0.05%
+1.02%
+1.32%
--
$ 8.11M
1383
TOYOW
TOYOWTTN
$ 0.06766
+0.06%
+1.06%
+1.02%
--
$ 4.68M
1384
SN51
SN51SN51
$ 14.9
0.00%
+0.27%
-0.67%
--
$ 56.96
1385
DPIN
DPINDPN
$ 1.961
0.00%
-0.76%
-10.13%
--
$ 799.86
1386
Laika
LaikaLAIKAL2
$ 0.0266
0.00%
-0.97%
-1.23%
--
$ 222.93K
1387
A Hunters Dream
A Hunters DreamCAW
$ 0.000000023382
-0.69%
-0.82%
-2.27%
--
$ 3.08T
1388
Pharos
PharosPROS
$ 0.3731
+1.06%
+0.43%
-5.57%
--
$ 1.65K
1389
WOLFTON
WOLFTONWOLFTON
$ 0.0004735
+0.21%
+2.85%
+12.93%
--
$ 44.96M
1390
$ 154.8
+0.39%
+1.09%
+18.51%
--
$ 365.38
1391
StorX Network
StorX NetworkSRX
$ 0.05143
-0.12%
-0.02%
+0.02%
--
$ 156.99K
1392
Akita
AkitaAKITA
$ 0.0095
0.00%
+1.53%
+1.68%
--
$ 77.94K
1393
three.ws
three.wsTHREE
$ 0.001737
-0.52%
-1.14%
+13.01%
--
$ 33.57M
1394
Qitmeer Network
Qitmeer NetworkMEER
$ 0.002703
+0.04%
+0.04%
-2.21%
--
$ 3.14M
1395
Neptune
NeptuneXNT
$ 0.1865
-0.05%
-0.90%
-3.82%
--
$ 119.91K
1396
GoldBrick
GoldBrickGBCK
$ 0.002805
-0.07%
+0.11%
+0.11%
--
$ 23.18M
1397
Treehouse
TreehouseTREE
$ 0.03428
0.00%
-0.46%
-4.11%
--
$ 1.66M
1398
HeliChain
HeliChainHELI
$ 0.000005547
-2.10%
+25.93%
+12.36%
--
$ 29.15M
1399
OpenLedger
OpenLedgerOPEN
$ 0.16716
-1.20%
-4.00%
-12.40%
--
$ 355.96K
1400
Mancer
MancerMANCER
$ 0.002169
-1.37%
-9.39%
-42.43%
--
$ 26.46M
1401
Lombard
LombardBARD
$ 0.1068
0.00%
+0.57%
-5.05%
--
$ 734.19K
1402
RollX
RollXROLL
$ 0.13964
-0.04%
+0.75%
+3.53%
--
$ 400.75K
1403
SILVER
SILVERKAG
$ 52.06
+0.42%
+6.31%
+2.64%
--
$ 2.18K
1404
$ 173.04
+1.00%
+4.01%
+26.42%
--
$ 339.62
1405
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCKEPIK
$ 0.005307
+0.23%
+7.27%
+6.76%
--
$ 11.11M
1406
Slash Vision Labs
Slash Vision LabsSVL
$ 0.003553
-0.06%
+4.93%
+4.84%
--
$ 12.12M
1407
ProjectVex
ProjectVexVEXAI
$ 0.001954
-2.95%
-23.54%
-38.25%
--
$ 29.13M
1408
Mavryk Network
Mavryk NetworkMVRK
$ 0.01318
0.00%
-0.38%
-11.66%
--
$ 640.16K
1409
$ 60.07
+0.07%
+0.60%
+14.09%
--
$ 1.01K
1410
Artificial Inu
Artificial InuAIINU
$ 0.006466
-6.60%
-27.87%
+1.68%
--
$ 9.32M
1411
Echo
EchoECHO
$ 0.003331
+0.03%
-0.45%
+0.45%
--
$ 16.25M
1412
Moonbirds
MoonbirdsBIRB
$ 0.05168
-0.27%
-2.76%
-4.49%
--
$ 1.07M
1413
$ 86.19
-0.31%
+2.06%
+24.84%
--
$ 677.10
1414
Ultiland
UltilandARTX
$ 0.07917
-0.01%
-1.41%
-8.99%
--
$ 680.65K
1415
Nodewaves
NodewavesNWS
$ 0.000008207
+1.13%
+2.34%
-10.76%
--
$ 9.24M
1416
The Toad Pepe
The Toad PepeTOAD
$ 0.005234
-0.80%
-31.77%
-69.95%
--
$ 12.94M
1417
SPACEX(PRE)
SPACEX(PRE)SPACEX(PRE)
$ 141.94
-0.56%
+1.56%
+5.04%
--
$ 480.38
1418
SWGT
SWGTSWGT
$ 0.004736
+0.15%
+1.09%
-2.93%
--
$ 13.99M
1419
ZKcandy
ZKcandyZAY
$ 1.0304
-1.45%
+23.01%
-70.56%
--
$ 899.30K
1420
Camp Network
Camp NetworkCAMP
$ 0.0002525
-0.04%
-0.82%
-11.59%
--
$ 184.90M
1421
The Black Bull
The Black BullANSEM
$ 0.22527
-2.26%
-7.06%
+10.26%
--
$ 1.14M
1422
ONFA Token
ONFA TokenOFT
$ 0.1056
0.00%
-5.88%
-31.38%
--
$ 64.88K
1423
Confidential Layer
Confidential LayerCLONE
$ 0.00531
-0.04%
-0.02%
+0.25%
--
$ 11.90M
1424
edgeX
edgeXEDGE
$ 0.2763
-0.57%
-6.80%
-24.95%
--
$ 391.18K
1425
COP
COPCOP
$ 0.000298
+0.13%
-0.33%
-0.03%
--
$ 183.47M
1426
USAD
USADUSAD
$ 0.9904
0.00%
0.00%
-0.86%
--
--
1427
GameStop (GME)
GameStop (GME)GMEROBINHOOD
$ 0.000010206
-0.41%
-16.87%
-48.11%
--
$ 6.34B
1428
USD Mapped Token
USD Mapped TokenUSDM
$ 0.9918
-0.05%
+0.08%
+0.06%
--
$ 56.14K
1429
Capinfra
CapinfraCAPINFRA
$ 0.09442
+0.01%
-0.08%
-0.75%
--
$ 727.79K
1430
Infrared
InfraredIR
$ 0.009562
-0.23%
-2.68%
-16.00%
--
$ 5.35M
1431
TAP Protocol
TAP ProtocolTAP
$ 0.0805
-0.86%
-0.86%
-5.41%
--
$ 333.17K
1432
Sardis Network
Sardis NetworkSRDS
$ 0.01108
0.00%
0.00%
-2.21%
--
--
1433
Panther Protocol
Panther ProtocolPANTHER
$ 0.001988
+2.13%
-5.32%
-25.97%
--
$ 25.05M
1434
R0AR TOKEN
R0AR TOKEN1R0R
$ 0.0003862
0.00%
-6.76%
-9.66%
--
$ 70.86M
1435
Rubix
RubixRBT
$ 20.71
0.00%
-11.00%
-25.05%
--
$ 10.44
1436
EarnPark
EarnParkPARK
$ 0.01386
+0.14%
-9.24%
-0.93%
--
$ 6.68M
1437
P2P
P2PP2P
$ 0.0000321
0.00%
+2.20%
-2.43%
--
$ 340.68M
1438
Whalebit
WhalebitCES
$ 0.4023
+2.07%
+2.76%
+1.89%
--
$ 234.80K
1439
Massa
MassaMAS
$ 0.0032
0.00%
0.00%
+0.31%
--
$ 14.75M
1440
MACHINA
MACHINAMXNA
$ 0.006916
-0.12%
+0.12%
+5.31%
--
$ 9.34M
1441
Terraport
TerraportTERRA
$ 0.0014
0.00%
+0.07%
-21.48%
--
$ 25.00K
1442
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2AGRO
$ 0.0002725
+0.11%
-3.43%
-3.90%
--
$ 465.27M
1443
Palio
PalioPAL
$ 0.0007071
-0.01%
-0.56%
-1.09%
--
$ 84.78M
1444
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$ 0.05417
+0.13%
+1.37%
+3.52%
--
$ 648.52K
1445
ARS
ARSARS
$ 0.0006345
-0.02%
+0.19%
+0.75%
--
$ 84.56M
1446
Real World Services
Real World ServicesRWS
$ 0.00806
+0.12%
+2.28%
-5.39%
--
$ 1.52M
1447
ADI
ADIADI
$ 6.8861
0.00%
+0.29%
+0.44%
--
$ 85.23K
1448
Brainedge
BrainedgeLEARN
$ 0.010894
-0.24%
+7.32%
+59.89%
--
$ 948.91K
1449
BluWhale AI
BluWhale AIBLUAI
$ 0.012981
-0.42%
+6.85%
-49.96%
--
$ 12.96M
1450
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$ 0.002443
+1.42%
-4.41%
-36.14%
--
$ 25.40M
1451
$ 3.7
+0.60%
+0.13%
+7.01%
--
$ 15.39K
1452
AI Network
AI NetworkAINETWORK
$ 0.009372
+0.12%
+0.19%
-2.77%
--
$ 6.19M
1453
Intuition
IntuitionTRUST
$ 0.04939
+0.06%
-1.30%
-5.10%
--
$ 1.20M
1454
Avici
AviciAVICI
$ 0.432
-0.30%
-3.77%
-7.21%
--
$ 122.03K
1455
Contentos
ContentosCOS
$ 0.0001523
-0.26%
-2.68%
-11.06%
--
$ 360.75M
1456
Stake Vault Network
Stake Vault NetworkSVN
$ 0.0002781
+0.23%
+1.72%
+1.39%
--
$ 74.83M
1457
RYO Token
RYO TokenRYO
$ 3.817
-0.21%
-1.14%
-2.10%
--
$ 8.28K
1458
PEPPER
PEPPERPEPPER
$ 0.0000000004391
0.00%
+0.46%
+0.83%
--
$ 1.26T
1459
Chonketha Wet Beaver
Chonketha Wet BeaverCHONKETHA
$ 0.00603
-9.27%
-1.15%
-20.99%
--
$ 9.89M
1460
ResearchHub
ResearchHubRSC
$ 0.06275
-2.57%
+19.99%
-3.87%
--
$ 1.10M
1461
Asteroid Shiba
Asteroid ShibaASTEROIDBSC
$ 0.0005748
+0.24%
-20.95%
-27.69%
--
$ 85.00M
1462
Sherwood Protocol
Sherwood ProtocolWOOD
$ 0.003998
-0.38%
-6.86%
-20.72%
--
$ 13.27M
1463
Frankencoin
FrankencoinZCHF
$ 1.2324
0.00%
+0.06%
-0.37%
--
$ 22.91K
1464
SPCM
SPCMSPCM
$ 0.0003785
-0.13%
-0.32%
+5.43%
--
$ 636.29M
1465
OOB
OOBOOB
$ 0.010281
0.00%
+4.91%
+26.47%
--
$ 117.19K
1466
Gram
GramGRM
$ 0.000797
+0.08%
-0.93%
-5.48%
--
$ 71.28M
1467
AIVIVE
AIVIVEAVV
$ 0.009411
+0.21%
+0.27%
+1.31%
--
$ 8.14M
1468
ShotsAI
ShotsAISHOT
$ 0.0002597
-1.81%
+22.01%
+50.60%
--
$ 4.36B
1469
MapNode
MapNodeMAP
$ 0.00272
0.00%
-1.77%
+11.69%
--
$ 13.27M
1470
Shibinhood
ShibinhoodWOOF
$ 0.000002427
+0.55%
-4.25%
+6.19%
--
$ 24.14B
1471
CYGNUS
CYGNUSCGN
$ 0.002137
-0.19%
-0.28%
+7.99%
--
$ 27.46M
1472
Doom
DoomDOOM
$ 0.0002985
+0.60%
+16.77%
-35.14%
--
$ 212.01M
1473
Jotchua
JotchuaJOTCHUA
$ 0.0007913
-2.66%
+2.05%
-42.58%
--
$ 74.71M
1474
OpenEden
OpenEdenEDEN
$ 0.04606
+4.30%
+3.32%
+5.46%
--
$ 2.48M
1475
Singularry AI
Singularry AISINGULARRY
$ 0.00929
0.00%
+2.54%
-15.34%
--
$ 335.57K
1476
aPriori
aPrioriAPR
$ 0.18483
-1.07%
-1.39%
-7.63%
--
$ 3.58M
1477
The9bit
The9bit9BIT
$ 0.050037
-0.01%
-0.07%
-0.16%
--
$ 14.98M
1478
Catecoin
CatecoinCATE
$ 0.014323
-1.11%
-20.49%
-19.17%
--
$ 7.04M
1479
xPayLink
xPayLinkXPLK
$ 0.0119
+7.83%
+37.32%
-70.58%
--
$ 61.20M
1480
Bitlayer
BitlayerBTR
$ 0.03021
-1.15%
-0.85%
-0.17%
--
$ 2.53M
1481
Metti Token
Metti TokenMTT
$ 9.11
0.00%
+2.36%
+1.11%
--
$ 4.00
1482
XTM
XTMXTM
$ 0.000306
-2.52%
-2.21%
-24.76%
--
$ 12.46M
1483
TradingRazor
TradingRazorRAZOR
$ 0.00077
+7.79%
-17.00%
-91.11%
--
$ 548.13M
1484
Swarm Network
Swarm NetworkTRUTH
$ 0.012709
-0.02%
-1.66%
-5.17%
--
$ 12.42M
1485
Hoodrat
HoodratHOODRAT
$ 0.0026207
+3.23%
-31.09%
+154.76%
--
$ 34.92M
1486
GoldFinger
GoldFingerGF
$ 0.007022
-0.84%
-9.47%
-13.35%
--
$ 136.22K
1487
XEN Crypto
XEN CryptoXEN
$ 0.000000004019
+0.85%
0.00%
+2.91%
--
$ 14.20T
1488
dovu
dovuDOVU
$ 0.0019591
0.00%
-3.81%
-5.38%
--
$ 34.36K
1489
Turingbitchain
TuringbitchainTBC
$ 6.975
-0.03%
-0.33%
+1.44%
--
$ 14.64K
1490
Bana Protocol
Bana ProtocolBANA
$ 1.0302
-0.03%
-7.87%
+21.07%
--
$ 5.52K
1491
Luxury Travel Token
Luxury Travel TokenLTT
$ 0.0017779
-0.12%
+5.27%
+5.31%
--
$ 14.99M
1492
SOEX
SOEXSOEX
$ 0.009665
+1.37%
+1.64%
-5.04%
--
$ 940.19K
1493
$ 24.96
-0.20%
-0.36%
+6.31%
--
$ 2.18K
1494
Love Earn Enjoy
Love Earn EnjoyLEE
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 10.03
1495
ONI
ONIONI
$ 0.005737
+0.02%
-0.52%
-6.74%
--
$ 1.78M
1496
Solstice Finance
Solstice FinanceSLX
$ 0.07063
-0.60%
-0.45%
-6.43%
--
$ 2.09M
1497
Spring Dev Bank
Spring Dev BankSDB
$ 0.001231
0.00%
-1.13%
+0.24%
--
$ 6.10M
1498
RUJI
RUJIRUJI
$ 0.1691
0.00%
-1.05%
-6.11%
--
$ 507.67
1499
$ 340.53
+0.30%
+1.39%
+7.29%
--
$ 163.12
1500
PUBLIC
PUBLICPUBLIC
$ 0.004302
+0.02%
-0.32%
-5.35%
--
$ 12.38M
1501
PayAI Network
PayAI NetworkPAYAI
$ 0.004006
+1.11%
-0.71%
+4.13%
--
$ 14.16M
1502
Love Bit
Love BitLB
$ 0.0000000799
0.00%
-1.96%
-0.25%
--
$ 78.25B
1503
VPEPE
VPEPEVPEPE
$ 0.03044
+0.40%
+2.87%
+45.46%
--
$ 693.23K
1504
Dragonswap
DragonswapDRG
$ 0.00781
0.00%
-0.38%
-2.38%
--
$ 765.50K
1505
XP8
XP8XP8
$ 0.00448
+36.36%
+15.38%
+445.45%
--
$ 11.86M
1506
Palcoin Ventures
Palcoin VenturesPALCOIN
$ 0.01631
0.00%
+7.73%
+1.68%
--
$ 84.64K
1507
TrueBit
TrueBitTRU1
$ 0.007897
+0.88%
-3.29%
+6.93%
--
$ 6.92M
1508
Immunefi
ImmunefiIMU
$ 0.002572
+0.69%
+1.24%
+12.73%
--
$ 26.14M
1509
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverseREM
$ 0.000807
+0.62%
+0.87%
-6.16%
--
$ 9.42M
1510
Nesa
NesaNES
$ 0.23093
-1.11%
+14.04%
+14.27%
--
$ 1.10M
1511
$ 208.93
+0.70%
+0.55%
+0.28%
--
$ 262.56
1512
Unibase
UnibaseUB
$ 0.1163
-1.55%
+0.12%
-21.33%
--
$ 768.50K
1513
Basecat
BasecatBASECAT
$ 0.01521
+0.50%
+21.84%
+21.84%
--
$ 1.85M
1514
Plumber
PlumberPLUMBER
$ 0.0002485
+1.42%
-33.63%
-90.76%
--
$ 214.18M
1515
Kuvi
KuviKUVI
$ 0.007874
+0.15%
+1.33%
-0.16%
--
$ 1.05M
1516
$ 20.41
-0.20%
+1.04%
+16.68%
--
$ 2.80K
1517
Trading Payment
Trading PaymentTPTU
$ 0.05888
+0.34%
+0.05%
-0.82%
--
$ 285.39K
1518
Hippius
HippiusSN75
$ 3.743
+0.05%
+0.40%
-0.03%
--
$ 4.33K
1519
Amocucinare
AmocucinareAMORE
$ 0.0004941
+0.06%
-0.38%
+1.50%
--
$ 14.76M
1520
PUNKVISM
PUNKVISMPVT
$ 0.0001316
-1.58%
-0.83%
-4.45%
--
$ 420.50M
1521
Iron Fish
Iron FishIRON
$ 0.07884
-0.09%
-0.48%
-4.84%
--
$ 710.61K
1522
UDAO
UDAOUDAO
$ 0.06385
+0.03%
-0.13%
+0.08%
--
$ 157.31K
1523
Effect AI
Effect AIEFFECT
$ 0.002541
+0.04%
+0.64%
-1.63%
--
$ 3.32M
1524
Aether Network
Aether NetworkAET
$ 0.0015
+10.56%
-11.78%
-89.91%
--
$ 474.49M
1525
Isekai Blade
Isekai BladeISEK
$ 0.000228
+0.42%
-35.95%
-88.50%
--
$ 1.78B
1526
$ 40.58
-0.10%
+0.40%
-1.12%
--
$ 1.40K
1527
Force
ForceFRC
$ 0.0002165
0.00%
+0.09%
-0.32%
--
$ 25.69M
1528
Play AI
Play AIPLAI
$ 0.001743
+0.06%
+0.35%
-1.19%
--
$ 35.05M
1529
Quantum R. Ledger
Quantum R. LedgerQRL
$ 0.82413
+0.41%
+1.75%
+11.91%
--
$ 21.26K
1530
KulaDAO
KulaDAOKULA
$ 0.05477
0.00%
-0.22%
-6.17%
--
$ 1.37K
1531
MBOOM
MBOOMMBOOM
$ 0.0022355
-0.04%
+0.43%
+1.25%
--
$ 18.63M
1532
COCA
COCACOCA
$ 1.50949
-0.36%
+0.73%
-9.06%
--
$ 169.19K
1533
TOWER Ecosystem
TOWER EcosystemTOWER
$ 0.0001388
+0.07%
+1.02%
+0.29%
--
$ 73.39M
1534
Collect on Fanable
Collect on FanableCOLLECT
$ 0.05842
+0.26%
-0.93%
+4.04%
--
$ 1.15M
1535
The Final Form Bull
The Final Form BullCZ
$ 0.003708
-2.26%
-4.29%
-30.40%
--
$ 31.18M
1536
Tradeleaf
TradeleafTLF
$ 0.010633
+0.22%
+0.84%
-0.78%
--
$ 10.51M
1537
KGEN
KGENKGEN
$ 0.1713
-0.18%
-0.82%
-11.30%
--
$ 734.94K
1538
iUP
iUPIUP
$ 0.003259
0.00%
+0.28%
+0.21%
--
$ 2.84M
1539
Solaxy
SolaxySOLAXY
$ 0.00004173
+0.07%
+0.19%
-0.69%
--
$ 1.20B
1540
Manadia
ManadiaUMXM
$ 0.114
-4.02%
-17.18%
-43.40%
--
$ 620.38K
1541
CREPE
CREPECREPE
$ 0.0001501
+1.14%
+0.20%
0.00%
--
$ 38.09M
1542
Orta Chain
Orta ChainORTA
$ 0.0472
0.00%
+3.06%
+7.27%
--
$ 2.76K
1543
AI Router Protocol
AI Router ProtocolAIR
$ 0.00151
-11.59%
-21.20%
--
--
$ 3.31M
1544
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBAASTEROID
$ 0.00006248
-0.30%
+4.11%
+9.89%
--
$ 1.70B
1545
Bityuan
BityuanBTY
$ 0.02112
+0.19%
-4.25%
-25.60%
--
$ 1.41M
1546
JGGL
JGGLJGGL
$ 4.5203
+0.14%
-0.13%
-6.26%
--
$ 104.43K
1547
PMG
PMGPMG
$ 0.0011271
0.00%
0.00%
-2.15%
--
--
1548
WEEX Token
WEEX TokenWXT
$ 0.015477
+0.02%
+0.03%
-0.37%
--
$ 353.61M
1549
Flying Tulip
Flying TulipFT
$ 0.09795
+0.20%
+0.39%
+0.21%
--
$ 582.97K
1550
$ 434.22
+0.01%
+1.56%
+12.13%
--
$ 129.71
1551
Myros
MyrosMY
$ 0.005782
+1.96%
+1.85%
-61.94%
--
$ 3.30M
1552
TronBank
TronBankTBK
$ 0.3602
+0.51%
-5.90%
-41.05%
--
$ 130.50K
1553
Nolus Protocol
Nolus ProtocolNLS
$ 0.002048
+0.05%
-0.34%
-5.32%
--
$ 26.58M
1554
SBTC
SBTCSBTC
$ 63,806.08
+0.20%
+0.85%
-0.79%
--
$ 0.39
1555
REAL
REALASSET
$ 0.25732
+0.36%
-1.67%
-0.69%
--
$ 1.81M
1556
Echelon
EchelonECHELON
$ 0.06402
+0.47%
+2.43%
+0.82%
--
$ 883.61K
1557
VeriFarm
VeriFarmVFARM
$ 0.0698
-0.57%
-0.40%
-0.07%
--
$ 96.47K
1558
Kaskad
KaskadKSKD
$ 0.001403
-0.92%
+0.29%
+0.43%
--
$ 24.77M
1559
Snapmuse.io
Snapmuse.ioSMX
$ 0.001039
-0.19%
-1.80%
-8.13%
--
$ 16.67M
1560
Trusta.AI
Trusta.AITA
$ 0.05922
-1.59%
+2.84%
-5.86%
--
$ 1.18M
1561
Bitsolara
BitsolaraBTSLR
$ 0.000009899
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 909.19M
1562
Thinking Cat
Thinking CatHMM
$ 0.008014
+2.56%
-26.85%
-54.88%
--
$ 18.49M
1563
Unitas
UnitasUP
$ 0.42729
-0.14%
+4.13%
+12.02%
--
$ 136.03K
1564
2u2
2u22U2
$ 0.00285
+0.36%
-8.31%
-34.13%
--
$ 2.85M
1565
AntFun
AntFunANTFUN
$ 0.041518
-0.05%
-0.95%
-3.00%
--
$ 104.84M
1566
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceTokenSFIN
$ 67.16
0.00%
+0.13%
-8.37%
--
$ 260.86
1567
LAYOOO
LAYOOOLAYOOO
$ 0.002892
+0.90%
+0.90%
+0.90%
--
$ 1.08M
1568
All on Binance
All on Binance币有
$ 0.004969
+5.90%
-34.31%
-69.66%
--
$ 25.27M
1569
Perle
PerlePRL
$ 0.3927
-2.46%
+4.71%
+25.22%
--
$ 658.83K
1570
Emblem Vault
Emblem VaultEMBLEM
$ 0.004521
-0.07%
-0.68%
+6.53%
--
$ 17.88M
1571
$ 315.87
-0.16%
+0.38%
+1.71%
--
$ 176.51
1572
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN1
$ 0.00603
+20.09%
-84.52%
-84.52%
--
$ 15.96M
1573
ForU AI
ForU AIFORU
$ 0.00863
0.00%
+0.12%
+0.58%
--
$ 6.59M
1574
utility token
utility tokenUTILITY
$ 0.00181
-6.44%
-56.94%
-50.81%
--
$ 69.84M
1575
QIE Blockchain
QIE BlockchainQIE
$ 0.14793
0.00%
-3.59%
-0.87%
--
$ 18.38K
1576
AurumX
AurumXUMX
$ 0.0846
-0.33%
-8.80%
-52.34%
--
$ 312.67K
1577
ShareX
ShareXSHARE
$ 0.3397
-0.03%
-0.70%
-0.85%
--
$ 244.78K
1578
GamePad
GamePadGPAD
$ 0.08032
+0.12%
+0.05%
-1.00%
--
$ 365.37K
1579
NOMOEX TOKEN
NOMOEX TOKENNOMOX
$ 0.00078
0.00%
-0.26%
+0.26%
--
$ 39.99M
1580
Holoworld AI
Holoworld AIHOLO
$ 0.05524
+0.66%
-1.41%
-21.31%
--
$ 2.51M
1581
AIXDROP
AIXDROPAIXDROP
$ 0.00018575
-0.18%
+0.05%
+0.17%
--
$ 1.50B
1582
$ 528.9
+0.86%
+4.54%
+19.30%
--
$ 109.94
1583
Ozone Chain
Ozone ChainOZO
$ 0.1302
+0.15%
-0.76%
-0.08%
--
$ 947.90K
1584
NTHChain
NTHChainNTH
$ 0.009725
-0.37%
-1.82%
+1.96%
--
$ 3.16M
1585
ULTIMA
ULTIMAULTIMA
$ 2,315.08
+0.02%
-0.29%
-0.94%
--
$ 228.35
1586
Metal Blockchain
Metal BlockchainMETAL
$ 0.09826
-1.14%
+3.41%
-1.15%
--
$ 28.51K
1587
SNPIT
SNPITSNPT
$ 0.00114
0.00%
0.00%
-0.87%
--
$ 16.01M
1588
Edel
EdelEDEL
$ 0.00773
+0.13%
+4.30%
+38.08%
--
$ 7.29M
1589
HandlPay
HandlPayHANDL
$ 0.0026796
-3.10%
-2.58%
-4.78%
--
$ 110.42M
1590
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$ 0.10487
+4.18%
-10.63%
-27.62%
--
$ 14.03M
1591
Quack AI
Quack AIQ
$ 0.022204
-1.41%
-14.36%
-1.48%
--
$ 6.83M
1592
JMDT
JMDTJMDT
$ 1.1361
+0.22%
+0.40%
+27.70%
--
$ 380.91K
1593
Cap
CapCAP
$ 0.06847
0.00%
+2.20%
+46.17%
--
$ 3.97M
1594
Aspecta
AspectaASP
$ 0.00947
-0.11%
+1.18%
-14.30%
--
$ 5.90M
1595
AustralianShepherd
AustralianShepherdASS
$ 0.0000000006363
+0.02%
+0.63%
+12.87%
--
$ 87.02T
1596
sato
satoSATO
$ 0.1727
-0.98%
-8.05%
-29.62%
--
$ 359.27K
1597
OHO PLUS
OHO PLUSOHO
$ 0.46
0.00%
-4.17%
-5.38%
--
$ 19.50K
1598
SEDA
SEDASEDA
$ 0.02011
0.00%
-2.95%
-2.76%
--
$ 27.20M
1599
$ 55.66
-0.11%
+0.75%
+9.93%
--
$ 1.03K
1600
Nebula3
Nebula3SN3
$ 0.0002538
-0.51%
+8.34%
-12.86%
--
$ 230.70M
1601
SAL
SALSAL
$ 0.00589
+4.06%
+5.94%
+23.48%
--
$ 293.87K
1602
Advanced
AdvancedAUC
$ 0.0001335
0.00%
-0.30%
-1.18%
--
$ 117.76M
1603
NERO
NERONERO
$ 0.0013
-0.15%
-0.31%
-0.76%
--
$ 19.08M
1604
RICE AI
RICE AIRICE
$ 0.003295
-1.25%
+1.04%
-12.98%
--
$ 18.96M
1605
OroBit
OroBitXRB
$ 1.8109
+0.01%
+0.49%
+1.33%
--
$ 179.49K
1606
CoinZoom
CoinZoomZOOM
$ 0.00995
0.00%
+5.98%
+49.76%
--
$ 251.68K
1607
龙虾
龙虾龙虾
$ 0.020323
-0.55%
+1.31%
-20.46%
--
$ 19.87M
1608
ZenChain
ZenChainZTC
$ 0.0005569
+0.02%
+0.05%
+2.82%
--
$ 81.17M
1609
alon
alonALON
$ 0.0036
-1.49%
+12.22%
--
--
$ 17.21M
1610
Tonny
TonnyTONNY
$ 0.05508
+0.33%
+2.85%
+2.15%
--
$ 331.90K
1611
Squid
SquidQUID
$ 0.07504
+0.51%
+1.46%
-19.49%
--
$ 1.01M
1612
Mumu the Bull
Mumu the BullMUMU
$ 0.00064
+4.39%
+10.27%
+8.03%
--
$ 899.65K
1613
Midnight
MidnightNIGHT
$ 0.01728
-0.35%
-1.26%
-1.54%
--
$ 4.19M
1614
EverValue Coin
EverValue CoinEVA
$ 33.84
+0.03%
+0.86%
+1.01%
--
$ 6.72K
1615
PigToken
PigTokenPIG
$ 0.00000001189
+0.68%
-5.94%
-6.97%
--
$ 4.66T
1616
B3TR
B3TRB3TR
$ 0.00556
0.00%
-0.18%
-3.14%
--
$ 2.63M
1617
SafeMars
SafeMarsSMARS
$ 0.000000003544
+0.06%
+0.14%
+1.58%
--
$ 15.17T
1618
Uranium.io
Uranium.ioXU3O8
$ 5.478
-0.04%
-0.24%
+1.97%
--
$ 7.68K
1619
ARCS
ARCSARCS
$ 0.01013
+0.39%
+0.79%
+1.89%
--
$ 2.78M
1620
Dora Factory
Dora FactoryDORAFACTORY
$ 0.002177
+2.10%
-3.08%
-25.22%
--
$ 24.05M
1621
DiemLibre
DiemLibreDLB
$ 0.00010139
+0.05%
-0.08%
+0.42%
--
$ 105.88M
1622
VaporFund
VaporFundVPR
$ 0.0005055
-0.08%
+0.84%
-5.75%
--
$ 146.00M
1623
Kite AI
Kite AIKITE
$ 0.09422
-0.17%
-0.87%
-8.11%
--
$ 576.53K
1624
Kommunitas
KommunitasKOM
$ 0.0005641
0.00%
+4.25%
+45.64%
--
$ 634.51K
1625
Griffin AI
Griffin AIGAIN
$ 0.000847
-1.30%
+1.74%
-9.37%
--
$ 58.46M
1626
Hana
HanaHANA
$ 0.03295
+0.48%
-4.75%
+7.01%
--
$ 2.29M
1627
Jimothy The Raccoon
Jimothy The RaccoonJIMOTHY
$ 0.007965
+4.95%
+16.23%
+33.24%
--
$ 18.61M
1628
Owlto Finance
Owlto FinanceOWL
$ 0.000956
+3.93%
+12.20%
+7.48%
--
$ 74.11M
1629
Kodexa
KodexaKDX
$ 0.00873
+0.11%
-0.68%
0.00%
--
$ 24.82M
1630
ChainOpera AI
ChainOpera AICOAI
$ 0.3247
-0.15%
-0.74%
-12.46%
--
$ 251.78K
1631
DeepNode
DeepNodeDN
$ 0.02618
-1.47%
-1.02%
-20.48%
--
$ 2.27M
1632
GPU
GPUGPUBSC
$ 0.000131
-2.44%
-42.00%
-89.94%
--
$ 539.92M
1633
$ 45.19
+0.07%
+0.53%
+1.92%
--
$ 1.28K
1634
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$ 0.021576
+0.42%
-13.33%
-39.66%
--
$ 3.49M
1635
Programmable
ProgrammableV4
$ 0.000535
-1.39%
-51.67%
-77.64%
--
$ 105.13M
1636
Folks Finance
Folks FinanceFOLKS
$ 1.8294
-0.22%
-4.52%
+2.20%
--
$ 69.80K
1637
USDGO
USDGOUSDGO
$ 1.001
-0.01%
0.00%
+0.01%
--
$ 1.11M
1638
ELIS
ELISXLS
$ 0.010108
0.00%
0.00%
-8.09%
--
--
1639
MLXC
MLXCMLXC
$ 0.000000867
+0.35%
+1.29%
+1.41%
--
$ 42.77B
1640
Coinbase Man
Coinbase ManBRIAN
$ 0.0005191
-3.50%
+77.63%
+125.47%
--
$ 284.00M
1641
$ 1,071.44
+0.10%
+0.50%
+7.80%
--
$ 52.80
1642
PrivateAI.com
PrivateAI.comPGPT
$ 0.00156
+0.26%
+0.58%
-2.69%
--
$ 15.34M
1643
BULLS
BULLSBULLS
$ 295.8
-0.01%
-0.73%
+3.03%
--
$ 165.16
1644
Rain Protocol
Rain ProtocolRAIN
$ 0.0130203
+0.01%
+2.63%
+1.23%
--
$ 312.73M
1645
$ 19.61
+0.25%
+2.77%
+6.09%
--
$ 2.94K
1646
NatGold Digital
NatGold DigitalNATG
$ 2,531.5
0.00%
+0.74%
-0.74%
--
$ 5.99
1647
Astra Nova
Astra NovaRVV
$ 0.00007043
-0.41%
+0.28%
-9.87%
--
$ 894.39M
1648
pipedog
pipedogPIPEDOG
$ 0.002355
+0.17%
+1.12%
-25.33%
--
$ 23.17M
1649
Bobo
BoboBOBO
$ 0.00737
0.00%
-5.26%
-17.65%
--
$ 724.38K
1650
Chainbase
ChainbaseC
$ 0.06665
-0.03%
-1.64%
+0.12%
--
$ 914.69K
1651
Manyu
ManyuMANYU
$ 0.000000004288
-0.02%
+8.25%
+0.33%
--
$ 17.25T
1652
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le我踏马来了
$ 0.009317
-0.59%
-1.24%
-1.97%
--
$ 6.04M
1653
IMO Invest
IMO InvestIMO
$ 0.4251
-0.02%
+0.17%
+4.02%
--
$ 37.58K
1654
FOGNET Token
FOGNET TokenFOG
$ 0.00876
0.00%
+0.34%
-0.23%
--
$ 806.69K
1655
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOLMXSOL
$ 81.73
+0.02%
+0.11%
-0.20%
--
$ 710.26
1656
GoldZip
GoldZipXGZ
$ 141.29
-0.01%
+0.26%
+0.66%
--
$ 1.69K
1657
Silencio
SilencioSLC
$ 0.000065788
+0.06%
-0.12%
-1.28%
--
$ 816.19M
1658
TCOM Global
TCOM GlobalTCOM
$ 0.008448
-0.11%
-1.46%
-0.89%
--
$ 6.91M
1659
CF Large Cap Index
CF Large Cap IndexLCAP
$ 5.281
0.00%
+0.38%
+0.42%
--
$ 5.00
1660
Railgun
RailgunRAIL
$ 1.3925
-0.10%
+0.50%
-3.04%
--
$ 40.80K
1661
Kintara
KintaraKINS
$ 0.002448
+1.77%
-12.25%
-4.00%
--
$ 24.09M
1662
Xrp Classic
Xrp ClassicXRPC
$ 0.00018264
0.00%
+3.33%
+5.32%
--
$ 141.93K
1663
$ 86.17
+1.15%
+5.05%
+17.69%
--
$ 685.54
1664
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$ 0.007251
+0.12%
+1.43%
+1.26%
--
$ 811.56K
1665
CESS Network
CESS NetworkCESS
$ 0.001452
-0.41%
-1.03%
-8.51%
--
$ 54.50M
1666
Gode Chain
Gode ChainGODE
$ 0.00009838
+0.49%
+0.47%
0.00%
--
$ 63.37M
1667
Checkmate
CheckmateCHECK
$ 0.015582
+0.15%
+5.10%
-0.35%
--
$ 5.48M
1668
MIU
MIUMIU
$ 0.00000000186
-1.06%
0.00%
-2.60%
--
$ 15.45T
1669
114514
114514114514
$ 0.0004588
-0.69%
+2.59%
-7.11%
--
$ 124.12M
1670
FIT
FITFIT
$ 0.00004818
+0.06%
+0.08%
-0.43%
--
$ 117.13M
1671
ZETRIX
ZETRIXZETRIX
$ 8.484
+0.08%
-0.09%
-1.58%
--
$ 24.72K
1672
Zylo Ecosystem
Zylo EcosystemZYLO
$ 0.03028
0.00%
-3.82%
-10.82%
--
$ 2.50M
1673
Rats
RatsRATS
$ 0.00004163
+1.43%
+0.82%
+6.37%
--
$ 1.47B
1674
DEB
DEBDEB
$ 0.002195
0.00%
0.00%
-8.16%
--
--
1675
AASToken
AASTokenAAST
$ 0.000287
+3.24%
-0.69%
-58.65%
--
$ 79.68M
1676
KASPY
KASPYKASPY
$ 0.000001281
+0.08%
+0.55%
-1.31%
--
$ 5.27B
1677
COCO BSC
COCO BSCCOCO
$ 0.16695
-0.12%
-4.93%
-14.40%
--
$ 163.68K
1678
Arcium
ArciumARX
$ 0.1071
-0.56%
-0.19%
-13.35%
--
$ 841.75K
1679
$ 0.031105
0.00%
+0.12%
-0.34%
--
$ 13.27M
1680
AixPlay
AixPlayAIXPLAY
$ 0.000109
-0.18%
+1.49%
-0.27%
--
$ 90.24M
1681
GAG Token
GAG TokenGAG
$ 0.00368
+2.76%
+0.30%
+5.73%
--
$ 11.89M
1682
TCryptochicks
TCryptochicksTCC
$ 0.000675
-1.33%
-3.62%
-37.41%
--
$ 99.41M
1683
MegaETH
MegaETHMEGA
$ 0.03159
0.00%
+1.54%
-12.82%
--
$ 2.22M
1684
$ 102.22
0.00%
+0.84%
+4.32%
--
$ 540.69
1685
LoopNetwork
LoopNetworkLOOP
$ 0.002617
+0.19%
-3.89%
+9.64%
--
$ 4.16K
1686
YURU COIN
YURU COINYURU
$ 0.3324
-0.18%
-0.33%
+18.29%
--
$ 25.35K
1687
METANIA GAMES
METANIA GAMESMETANIA
$ 0.01756
-0.28%
-0.11%
+0.92%
--
$ 2.93M
1688
BCAT
BCATBCAT
$ 0.00004878
+0.44%
+3.00%
-4.44%
--
$ 869.54M
1689
Seeker
SeekerSKR
$ 0.007028
+0.13%
-0.08%
-10.21%
--
$ 8.04M
1690
$ 34.65
-0.49%
+0.70%
+3.79%
--
$ 1.56K
1691
pump.fun
pump.funPUMP
$ 0.002966
+1.52%
+5.62%
+2.13%
--
$ 1.25B
1692
TAC
TACTAC
$ 0.002831
-0.11%
+1.96%
-2.94%
--
$ 31.82M
1693
qONE Token
qONE TokenQONE
$ 0.005385
-0.07%
+0.17%
-0.39%
--
$ 18.85M
1694
Amnis Finance
Amnis FinanceAMI
$ 0.00112
-0.45%
-0.54%
-26.23%
--
$ 48.01M
1695
Just a jacket
Just a jacketJACKET
$ 0.0003112
-7.05%
+8.55%
-59.21%
--
$ 172.63M
1696
BOB
BOBBOB
$ 0.003812
+0.53%
-0.03%
-2.47%
--
$ 20.00M
1697
Robinhood Dog
Robinhood DogBRODIE
$ 0.0009313
-4.87%
-18.39%
-24.01%
--
$ 59.98M
1698
Battery
BatteryBATTERY
$ 0.0003721
+0.27%
-0.51%
-13.99%
--
$ 38.09M
1699
BOBER
BOBERBOBER
$ 0.0000492
+0.41%
+5.35%
+8.13%
--
$ 172.24M
1700
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud NetICNT
$ 0.135
-0.12%
+3.76%
-1.34%
--
$ 469.72K
1701
D. Energy
D. EnergyWATT
$ 0.04082
0.00%
-0.80%
-2.62%
--
$ 7.60K
1702
Splendor
SplendorSPLD
$ 0.204
+0.20%
+0.84%
+53.50%
--
$ 160.92K

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي صفحة أسعار كريبتو MEXC؟
توفر صفحة أسعار MEXC كريبتو تحديثات الأسعار المباشرة والرسوم البيانية والبيانات الخاصة بـ 9,825 من العملات المشفرة. وهي تتيح لك تتبع تحركات الأسعار في الوقت الفعلي والحجم والقيمة السوقية وغيرها من المقاييس الرئيسية للحصول على رؤى دقيقة للسوق.
كم عدد العملات المشفرة المتوفرة في MEXC؟
توفر MEXC الوصول إلى أكثر من 1,445 أزواج تداول العقود فورية و-- أزواج تداول العقود الآجلة، مما يجعلها واحدة من البورصات التي تضم مجموعة متنوعة من العملات المشفرة. يتيح هذا التنوع الواسع للمستخدمين تداول التوكن الشائع مثل البيتكوين و الإيثيريوم بالإضافة إلى التوكن الجديد والناشئ.
ماذا يعني "تقلب أسعار الكريبتو"؟
يشير تقلب أسعار الكريبتو إلى التغيرات السريعة وغير المتوقعة في سعر العملات المشفرة. يمكن أن يؤدي التقلب العالي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار خلال مدّة قصيرة، مما يجعل أسواق الكريبتو محفوفة بالمخاطر ولكنه يوفر أيضا إمكانية تحقيق عوائد عالية.
ما هو متتبع أسعار الكريبتو في الوقت الفعلي؟
متتبع أسعار العملات المشفرة في الوقت الفعلي هو أداة توفر تحديثات مباشرة لأسعار العملات المشفرة المختلفة. يسمح للمستخدمين بمراقبة تحركات الأسعار وترندات السوق والمقاييس المهمة الأخرى مثل الحجم والقيمة السوقية في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم توفير أسعار العملات الرقمية وبيانات السوق والرسوم البيانية والمعلومات ذات الصلة المعروضة على هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تداولية. بينما تسعى شركة MEXC جاهدة لضمان دقة البيانات ودقة توقيتها، إلا أن بعض المعلومات قد تكون مصدرها أطراف ثالثة مستقلة أو قد تكون عرضة للتأخير. لا تقدم MEXC أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بالدقة المطلقة أو الاكتمال أو الموثوقية المطلقة لهذه البيانات. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات كبيرة في السوق. يرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) وتقييم مدى تحملك للمخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تتحمل شركة MEXC أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تتكبدها نتيجة اعتمادك على المعلومات الواردة هنا.