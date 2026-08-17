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سعر Splendor المباشر اليوم هو 0.1925 USD. القيمة السوقية لـ SPLD هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار SPLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Splendor المباشر اليوم هو 0.1925 USD. القيمة السوقية لـ SPLD هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار SPLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SPLD

معلومات سعر SPLD

ما هو SPLD

الوثيقة البيضاء لـ SPLD

الموقع الرسمي لـ SPLD

اقتصاد توكن SPLD

توقعات سعر SPLD

سجل SPLD

دليل شراء SPLD

محول عملة SPLD إلى الفيات

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شعار Splendor

سعر Splendor (SPLD)

السعر المباشر لـ 1 SPLD إلى USD:

$0.1925
$0.1925$0.1925
-4.93%1D
USD
مخطط أسعار Splendor (SPLD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:57:58 (UTC+8)

سعر Splendor اليوم

السعر المباشر لمشروع Splendor (SPLD) اليوم هو $ 0.1925، مع تغير بنسبة 4.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPLD الحالي إلى USD هو $ 0.1925 لكل SPLD.

يحتل Splendor حاليًا المرتبة #4115 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 SPLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPLD بين $ 0.1918 (أدنى) و$ 0.2041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.949072642702276، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.13386163390095754.

على المدى القصير، تحرك SPLD بمقدار -3.71% خلال الساعة الماضية و+43.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.76K.

معلومات سوق Splendor (SPLD)

No.4115

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.76K
$ 29.76K$ 29.76K

$ 5.01B
$ 5.01B$ 5.01B

0.00
0.00 0.00

26,000,000,000
26,000,000,000 26,000,000,000

26,000,000,000
26,000,000,000 26,000,000,000

0.00%

SPLENDOR

القيمة السوقية الحالية لـ Splendor هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.76K. العرض المتداول لـ SPLD يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 26000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.01B.

سجل سعر Splendor بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918
24 ساعة منخفض
$ 0.2041
$ 0.2041$ 0.2041
24 ساعة مرتفع

$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918

$ 0.2041
$ 0.2041$ 0.2041

$ 9.949072642702276
$ 9.949072642702276$ 9.949072642702276

$ 0.13386163390095754
$ 0.13386163390095754$ 0.13386163390095754

-3.71%

-4.93%

+43.76%

+43.76%

سجل سعر Splendor (SPLD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Splendor لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.009982-4.93%
30 يوم$ +0.0183+10.50%
60 يوم$ +0.0073+3.94%
90 يوم$ +0.0334+20.99%
تغير سعر Splendor اليوم

سجل اليوم SPLD تغيرًا $ -0.009982 (-4.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Splendor لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0183 (+10.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Splendor لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPLD تغييرًا في $ +0.0073 (+3.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Splendor لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0334 (+20.99%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Splendor (SPLD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Splendor.

تحليل Splendor

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Splendor الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Splendor؟

تؤثر عدة عوامل في أسعار سبلند (SPLD):

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تحديثات تطوير المشروع وتطور خارطة الطريق
5. إعلانات الشراكات ومعدلات التبني
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. مستوى المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني
10. الأوضاع الاقتصادية الأوسع نطاقًا

لماذا يريد الناس معرفة سعر Splendor اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر سبلندور (SPLD) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة قيمة المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع دائم بأداء استثماراتهم في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار Splendor

Splendor (SPLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SPLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSplendor (SPLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Splendor نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Splendor الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SPLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Splendor.

كيفية شراء واستثمار Splendor في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Splendor؟ شراء SPLD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Splendor. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Splendor (SPLD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Splendor فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Splendor (SPLD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Splendor

يسمح لك امتلاك Splendor بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Splendor ( SPLD )

مشروع Splendor عبارة عن سلسلة كتل مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تسريع وحدة معالجة الرسومات في الوقت الفعلي ومقاومة كمية من الدرجة العسكرية، مما يتيح الجيل التالي من وكلاء الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والتطبيقات الذكية.

Splendor المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Splendor، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Splendor الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Splendor

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:57:58 (UTC+8)

تحديثات Splendor (SPLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SPLD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SPLD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SPLD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Splendor (SPLD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Splendor المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSPLD
$0.1924
$0.1924$0.1924
-4.97%
147.15K (USDT)

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