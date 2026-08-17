سعر Splendor اليوم

السعر المباشر لمشروع Splendor (SPLD) اليوم هو $ 0.1925، مع تغير بنسبة 4.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPLD الحالي إلى USD هو $ 0.1925 لكل SPLD.

يحتل Splendor حاليًا المرتبة #4115 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 SPLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPLD بين $ 0.1918 (أدنى) و$ 0.2041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.949072642702276، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.13386163390095754.

على المدى القصير، تحرك SPLD بمقدار -3.71% خلال الساعة الماضية و+43.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.76K.

معلومات سوق Splendor (SPLD)

التصنيف No.4115 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.01B$ 5.01B $ 5.01B إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 إجمالي العرض 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام SPLENDOR

القيمة السوقية الحالية لـ Splendor هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.76K. العرض المتداول لـ SPLD يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 26000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.01B.