سعر Nosana اليوم

السعر المباشر لمشروع Nosana (NOS) اليوم هو $ 0.2515، مع تغير بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOS الحالي إلى USD هو $ 0.2515 لكل NOS.

يحتل Nosana حاليًا المرتبة #663 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.05M، مع عرض متداول قدره 71.78M NOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOS بين $ 0.24775 (أدنى) و$ 0.26209 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.970056846401724، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0106077354103203.

على المدى القصير، تحرك NOS بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-5.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.28K.

معلومات سوق Nosana (NOS)

التصنيف No.663 القيمة السوقية $ 18.05M$ 18.05M $ 18.05M الحجم (24 ساعة) $ 72.28K$ 72.28K $ 72.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.15M$ 25.15M $ 25.15M إمداد دورة التداول 71.78M 71.78M 71.78M إجمالي العرض 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Nosana هي $ 18.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.28K. العرض المتداول لـ NOS يبلغ 71.78M، مع إجمالي عرض 99999724.348782. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.15M.