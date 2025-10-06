سعر Unibase المباشر اليوم هو 0.03505 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Unibase المباشر اليوم هو 0.03505 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UB بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن UB

معلومات سعر UB

الوثيقة البيضاء لـ UB

الموقع الرسمي لـ UB

اقتصاد توكن UB

توقعات سعر UB

سجل UB

دليل شراء UB

محول عملة UB إلى الفيات

شعار Unibase

Unibase السعر(UB)

السعر المباشر لـ 1 UB إلى USD:

$0.03511
$0.03511$0.03511
+1.62%1D
USD
مخطط أسعار Unibase (UB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 00:10:35 (UTC+8)

معلومات سعر Unibase (UB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413
24 ساعة منخفض
$ 0.03771
$ 0.03771$ 0.03771
24 ساعة مرتفع

$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413

$ 0.03771
$ 0.03771$ 0.03771

--
----

--
----

+0.60%

+1.62%

+3.88%

+3.88%

سعر Unibase (UB) في الوقت الحقيقي هو $ 0.03505. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UB بين أدنى سعر $ 0.03413 وأعلى سعر $ 0.03771، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUB على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UB +0.60% على مدار الساعة الماضية، +1.62% على مدار 24 ساعة، و +3.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unibase (UB)

--
----

$ 202.96K
$ 202.96K$ 202.96K

$ 350.50M
$ 350.50M$ 350.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Unibase هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.96K. العرض المتداول لـ UB يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 350.50M.

سجل سعر Unibase (UB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Unibase لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0005597+1.62%
30 يوم$ -0.00699-16.63%
60 يوم$ +0.03005+601.00%
90 يوم$ +0.03005+601.00%
تغير سعر Unibase اليوم

سجل اليوم UB تغيرًا $ +0.0005597 (+1.62%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Unibase لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00699 (-16.63%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Unibase لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UB تغييرًا في $ +0.03005 (+601.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Unibase لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03005 (+601.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Unibase (UB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Unibase.

ما هو Unibase ( UB )

مشروع Unibase عبارة عن طبقة ذاكرة ذكاء اصطناعي لامركزية عالية الأداء تعمل على تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من الذاكرة طويلة المدى والتوافق بين الأنظمة الأساسية - مما يتيح لهم التذكر والتعاون والتطور بشكل مستقل.

متوفر Unibase على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Unibase الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين UBلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Unibase على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Unibase سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Unibase (USD)

كم ستكون قيمة Unibase (UB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Unibase (UB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Unibase.

تحقق الآن من توقعات سعر Unibase!

توكنوميكس Unibase (UB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Unibase (UB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UB والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Unibase ( UB )

هل تبحث عن كيفية شراء Unibase؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Unibase على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Unibase المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Unibase، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Unibase الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Unibase

كم يساوي Unibase (UB) اليوم؟
سعر UB المباشر في USD هو USD 0.03505، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UB إلى USD الحالي؟
سعر UB إلى USD الحالي هو $ 0.03505. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Unibase ؟
القيمة السوقية لعملة UB هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UB؟
العرض المتداول لتوكن UB هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UB؟
حقق UB سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- UB.
ما هو حجم تداول UB؟
حجم تداول UB المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 202.96K USD.
هل سترتفع UB هذا العام؟
قد يرتفع UB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 00:10:35 (UTC+8)

تحديثات Unibase (UB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-19 04:16:21تحديثات المجال
تصنيف نشاط السلاسل العامة خلال الأيام السبعة الماضية: سولانا تحافظ على المركز الأول
10-18 16:36:53تحديثات المجال
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حالياً عند 23، لا يزال في منطقة الخوف الشديد
10-18 09:33:00تحديثات المجال
ارتفاع عمليات التصفية العالمية خلال 24 ساعة إلى 1.02 مليار دولار، وبيتكوين يسجل أدنى سعر له منذ أوائل يوليو
10-17 19:52:08تحديثات المجال
ارتفاع الطلب على تجنب المخاطر العالمية بسبب مشاكل القروض المتعثرة في مصرفين أمريكيين
10-17 14:38:57تحديثات المجال
انخفاض واسع في أسهم العملات المشفرة الأمريكية، وتراجع MSTR بنسبة 4.35%، وانخفاض سهم خزينة SOL المسمى HSDT بنسبة 36.49%
10-17 08:10:00تحديثات المجال
تم الإبلاغ مؤقتًا عن عائد البيتكوين في أكتوبر لهذا العام بنسبة -4.74%، بينما كان متوسط العائد التاريخي السابق 21.89%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

