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سعر Terra المباشر اليوم هو 0.04224 USD. القيمة السوقية لـ LUNA هي 29,989,742.6998481664 USD. تابع تحديثات أسعار LUNA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Terra المباشر اليوم هو 0.04224 USD. القيمة السوقية لـ LUNA هي 29,989,742.6998481664 USD. تابع تحديثات أسعار LUNA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LUNA

معلومات سعر LUNA

ما هو LUNA

الوثيقة البيضاء لـ LUNA

الموقع الرسمي لـ LUNA

اقتصاد توكن LUNA

توقعات سعر LUNA

سجل LUNA

دليل شراء LUNA

محول عملة LUNA إلى الفيات

عقود LUNA الفورية

LUNA عقود USDT-M الآجلة

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سعر Terra (LUNA)

السعر المباشر لـ 1 LUNA إلى USD:

$0.04224
$0.04224$0.04224
-1.21%1D
USD
مخطط أسعار Terra (LUNA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:17:55 (UTC+8)

سعر Terra اليوم

السعر المباشر لمشروع Terra (LUNA) اليوم هو $ 0.04224، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNA الحالي إلى USD هو $ 0.04224 لكل LUNA.

يحتل Terra حاليًا المرتبة #508 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.99M، مع عرض متداول قدره 709.98M LUNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNA بين $ 0.04176 (أدنى) و$ 0.04288 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.543333500985746، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03931222607500457.

على المدى القصير، تحرك LUNA بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+0.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.37K.

معلومات سوق Terra (LUNA)

No.508

$ 29.99M
$ 29.99M$ 29.99M

$ 72.37K
$ 72.37K$ 72.37K

$ 50.13M
$ 50.13M$ 50.13M

709.98M
709.98M 709.98M

--
----

1,186,707,049
1,186,707,049 1,186,707,049

LUNA2

القيمة السوقية الحالية لـ Terra هي $ 29.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.37K. العرض المتداول لـ LUNA يبلغ 709.98M، مع إجمالي عرض 1186707049. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.13M.

سجل سعر Terra بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04176
$ 0.04176$ 0.04176
24 ساعة منخفض
$ 0.04288
$ 0.04288$ 0.04288
24 ساعة مرتفع

$ 0.04176
$ 0.04176$ 0.04176

$ 0.04288
$ 0.04288$ 0.04288

$ 19.543333500985746
$ 19.543333500985746$ 19.543333500985746

$ 0.03931222607500457
$ 0.03931222607500457$ 0.03931222607500457

+0.11%

-1.21%

+0.71%

+0.71%

سجل سعر Terra (LUNA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Terra لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005174-1.21%
30 يوم$ -0.00371-8.08%
60 يوم$ -0.00964-18.59%
90 يوم$ -0.02042-32.59%
تغير سعر Terra اليوم

سجل اليوم LUNA تغيرًا $ -0.0005174 (-1.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Terra لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00371 (-8.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Terra لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNA تغييرًا في $ -0.00964 (-18.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Terra لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02042 (-32.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Terra (LUNA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Terra.

تحليل Terra

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Terra الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Terra؟

تتأثر أسعار لونا بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد نظام تيرا واعتماد عملة UST المستقرة واستخدامها.
2. مكافآت الحوكمة للتحقق من صحة المعاملات وأمن الشبكة.
3. تكامل بروتوكولات DeFi وقيمة القيمة المُغلقة (TVL).
4. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة.
5. التطورات التنظيمية التي تؤثر على العملات المستقرة.
6. المنافسة من شبكات البلوك تشين الأخرى من المستوى الأول.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Terra اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر LUNA اليوم لأن: 1) يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع؛ 2) يتابع المستثمرون قيمة حيازاتهم من خلال تتبع محافظهم الاستثمارية؛ 3) تشهد أسواق العملات الرقمية تقلبات كبيرة، وقد يشهد سعر LUNA تغيرات جذرية في الأسعار؛ 4) يُستخدم لتقييم تأثير الأخبار؛ 5) يُعتمد عليه في التحليل الفني لتطوير استراتيجيات التداول.

توقعات أسعار Terra

Terra (LUNA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUNA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTerra (LUNA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Terra نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Terra الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUNA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Terra.

كيفية شراء واستثمار Terra في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Terra؟ شراء LUNA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Terra. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Terra (LUNA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Terra فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Terra (LUNA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Terra

يسمح لك امتلاك Terra بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Terra (LUNA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
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المستفيد
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--
الصانع
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المستفيد

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Terra ( LUNA )

سترث شبكة Terra الجديدة مجموعة Deep Developer Pool ومجتمع جنون شغوف الذي جعل Terra Classic ثاني أكبر بلوكتشين العقد الذكي خلف الإيثريوم.

مستند تقني

Terra المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Terra، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Terra الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeAlleged SEC SecuritiesBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Terra

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:17:55 (UTC+8)

تحديثات Terra (LUNA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Terra

LUNA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LUNA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LUNA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Terra (LUNA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Terra المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLUNA
$0.04226
$0.04226$0.04226
-1.19%
1.71M (USDT)

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1 LUNA = 0.04224 USD