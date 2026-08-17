سعر Terra اليوم

السعر المباشر لمشروع Terra (LUNA) اليوم هو $ 0.04224، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNA الحالي إلى USD هو $ 0.04224 لكل LUNA.

يحتل Terra حاليًا المرتبة #508 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.99M، مع عرض متداول قدره 709.98M LUNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNA بين $ 0.04176 (أدنى) و$ 0.04288 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.543333500985746، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03931222607500457.

على المدى القصير، تحرك LUNA بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+0.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.37K.

معلومات سوق Terra (LUNA)

التصنيف No.508 القيمة السوقية $ 29.99M$ 29.99M $ 29.99M الحجم (24 ساعة) $ 72.37K$ 72.37K $ 72.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.13M$ 50.13M $ 50.13M إمداد دورة التداول 709.98M 709.98M 709.98M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,186,707,049 1,186,707,049 1,186,707,049 البلوكتشين العام LUNA2

القيمة السوقية الحالية لـ Terra هي $ 29.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.37K. العرض المتداول لـ LUNA يبلغ 709.98M، مع إجمالي عرض 1186707049. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.13M.