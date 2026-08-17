سعر Terra المباشر اليوم هو 0.04224 USD. القيمة السوقية لـ LUNA هي 29,989,742.6998481664 USD. تابع تحديثات أسعار LUNA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Terra المباشر اليوم هو 0.04224 USD. القيمة السوقية لـ LUNA هي 29,989,742.6998481664 USD. تابع تحديثات أسعار LUNA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Terra (LUNA) اليوم هو $ 0.04224، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNA الحالي إلى USD هو $ 0.04224 لكل LUNA.
يحتل Terra حاليًا المرتبة #508 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.99M، مع عرض متداول قدره 709.98M LUNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNA بين $ 0.04176 (أدنى) و$ 0.04288 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.543333500985746، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03931222607500457.
على المدى القصير، تحرك LUNA بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+0.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.37K.
معلومات سوق Terra (LUNA)
No.508
$ 29.99M
$ 29.99M$ 29.99M
$ 72.37K
$ 72.37K$ 72.37K
$ 50.13M
$ 50.13M$ 50.13M
709.98M
709.98M 709.98M
--
----
1,186,707,049
1,186,707,049 1,186,707,049
LUNA2
القيمة السوقية الحالية لـ Terra هي $ 29.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.37K. العرض المتداول لـ LUNA يبلغ 709.98M، مع إجمالي عرض 1186707049. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.13M.
سجل سعر Terra بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04176
$ 0.04176$ 0.04176
24 ساعة منخفض
$ 0.04288
$ 0.04288$ 0.04288
24 ساعة مرتفع
$ 0.04176
$ 0.04176$ 0.04176
$ 0.04288
$ 0.04288$ 0.04288
$ 19.543333500985746
$ 19.543333500985746$ 19.543333500985746
$ 0.03931222607500457
$ 0.03931222607500457$ 0.03931222607500457
+0.11%
-1.21%
+0.71%
+0.71%
سجل سعر Terra (LUNA) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Terra لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0005174
-1.21%
30 يوم
$ -0.00371
-8.08%
60 يوم
$ -0.00964
-18.59%
90 يوم
$ -0.02042
-32.59%
تغير سعر Terra اليوم
سجل اليوم LUNA تغيرًا $ -0.0005174 (-1.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Terra لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00371 (-8.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Terra لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNA تغييرًا في $ -0.00964 (-18.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Terra لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02042 (-32.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Terra (LUNA)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Terra الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Terra؟
تتأثر أسعار لونا بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد نظام تيرا واعتماد عملة UST المستقرة واستخدامها. 2. مكافآت الحوكمة للتحقق من صحة المعاملات وأمن الشبكة. 3. تكامل بروتوكولات DeFi وقيمة القيمة المُغلقة (TVL). 4. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة. 5. التطورات التنظيمية التي تؤثر على العملات المستقرة. 6. المنافسة من شبكات البلوك تشين الأخرى من المستوى الأول.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Terra اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر LUNA اليوم لأن: 1) يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع؛ 2) يتابع المستثمرون قيمة حيازاتهم من خلال تتبع محافظهم الاستثمارية؛ 3) تشهد أسواق العملات الرقمية تقلبات كبيرة، وقد يشهد سعر LUNA تغيرات جذرية في الأسعار؛ 4) يُستخدم لتقييم تأثير الأخبار؛ 5) يُعتمد عليه في التحليل الفني لتطوير استراتيجيات التداول.
توقعات أسعار Terra
Terra (LUNA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUNA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTerra (LUNA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Terra نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Terra الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUNA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Terra.
كيفية شراء واستثمار Terra في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Terra؟ شراء LUNA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Terra. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Terra (LUNA).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Terra فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Terra
يسمح لك امتلاك Terra بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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سترث شبكة Terra الجديدة مجموعة Deep Developer Pool ومجتمع جنون شغوف الذي جعل Terra Classic ثاني أكبر بلوكتشين العقد الذكي خلف الإيثريوم.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تظل عملة لونا كلاسيك (LUNC) الركيزة الأساسية لبيئة تيرا كلاسيك الإيكولوجية، على الرغم من أن هيكل اقتصادها الرمزي قد تغيّر بشكل كبير. وقد تم تعزيز الحوكمة بحيث يمكن لمُمتلكي LUNC المشاركة في عملية اتخاذ القرارات بطريقة أكثر لا مركزية. ولا يزال وزن التصويت متناسبًا مع الرموز المُركَّزة (Staked tokens)، لكن تم وضع معايير جديدة للمساعدة في منع تركّز السلطة. وقد جرى تعديل آلية استقرار عملات تيرا المستقرة بعد أحداث عام ٢٠٢٢: إذ بقيت الفكرة الأساسية المتمثلة في حرق رموز LUNC لإصدار العملات المستقرة كما هي، بينما تم تنفيذ ضوابط وقيود إضافية. أما مكافآت التحصين (Staking rewards) فهي الآن تتبع نموذج توزيع معدّل، مع معدلات تضخّم ومكونات مكافآت محدّثة تهدف إلى توفير حوافز مستدامة على المدى الطويل، مع إدارة فعّالة لعرض الرمز المميز. وتطبّق آلية «الحرق الضريبي» (tax burn mechanism) على جميع المعاملات ضمن السلسلة (on-chain transactions)، ما يساعد في تقليص العرض الكلي لـ LUNC تدريجيًّا.
التكنولوجيا
تحافظ الشبكة على تصميم الرمز المزدوج المذكور في الكتاب الأبيض الأصلي، الذي يربط بين لونا كلاسيك (LUNC)، الرمز الأصلي، وعملات تيرا المستقرة لدعم استقرار السعر. وتُدار تيرا كلاسيك وفق نموذج إجماع يعتمد على الإثبات بالحصة (proof-of-stake)، حيث يقوم المُحقِّقون (validators) بأمن الشبكة من خلال معالجة المعاملات والحفاظ على سلسلة الكتل. ولتحسين الأمان واللامركزية، جرى تحديث كلٍّ من الحد الأدنى لمتطلبات الحجز (staking) وعملية اختيار المُحقِّقين. وتظل العقود الذكية قدرةً أساسية للمطورين الذين يبنون التطبيقات اللامركزية (dApps)، مع إدخال تدابير أمان محسَّنة وبروتوكولات مُحدَّثة بعد التغييرات التي طرأت على النظام البيئي عام 2022. وتستمر آلية أوراكل (oracle) في تزويد الشبكة ببيانات الأسعار الواقعية، لكنها الآن تخضع لمتطلبات تحقق محسَّنة وتدابير أمنية أكثر صرامة. ويجب أن يستوفي المُحقِّقون معايير مُحدَّثة عند تقديم وتحقق معلومات الأسعار لزيادة الدقة والموثوقية.
الفريق
تُدار منصة تيرا كلاسيك (Terra Classic) كبروتوكول لا مركزي بالكامل، وتتم صيانتها من قِبل مجتمعها العالمي عبر عمليات حوكمة ديمقراطية. وتدعم التطويرَ فِرقٌ مستقلة متعددة ومُساهمون، يعمل كلٌّ منهم على جوانب مختلفة من صيانة البروتوكول وتحسينه. وتؤدي العُقد المُحقِّقة (Validators) دوراً موسعًا في الحوكمة والتطوير، مع متطلبات أكثر صرامة للمشاركة ومسؤوليات متزايدة. ويُدعم المشروع من قِبل مجتمع نشط من المطورين يقترحون التحسينات ويطبقونها عبر عملية حوكمة شفافة. وتتولى مجموعات العمل التي يقودها المجتمع تنسيق التقدم في مجالات تطوير البروتوكول، والتسويق، ونمو النظام البيئي.
خارطة الطريق
بعد التغييرات التي طرأت على النظام البيئي في عام 2022، ركّزت «تيرا كلاسيك» (Terra Classic) اهتمامها على الحفاظ على البروتوكول وتحسينه من خلال هياكل حوكمة مُحدَّثة واقتصاديات رمزية مُراجعة. وتستمر الجهود المبذولة في تعزيز أمن الشبكة ولامركزيتها عبر إدخال تغييرات على الحد الأدنى لمتطلبات الرهان (staking) وعملية اختيار المُحقِّقين (validators). كما تعمل المنصة باستمرار على تحسين دعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) من خلال تدابير أمنية معزَّزة وبروتوكولات مُحدَّثة. ولا تزال عمليات أوراكل (Oracles) ذات أولوية قصوى، مع متطلبات تحقق مُحسَّنة وإجراءات أمنية أكثر صرامة تهدف إلى رفع دقة وموثوقية بيانات الأسعار.
نظرة عامة
تيرا كلاسيك هي منصة بلوكشين تُواصل العمل ضمن النظام البيئي الأصلي لتيرا بعد التحوّل الكبير الذي طرأ عليها في عام 2022. وهي تستمر في تجسيد الهدف المذكور في الورقة البيضاء الأصلية، والمتمثل في إنشاء اقتصاد رقمي جديد مبني على بروتوكولات العملات المستقرة والعقود الذكية، لكنها الآن تعمل كشبكة يقودها المجتمع. وتُركِّز هذه السلسلة على جعل المعاملات الرقمية أكثر سهولةً وكفاءةً من خلال دعم العملات الرقمية المستقرة، وتمكين عمليات الدفع والتطبيقات المالية السريعة ومنخفضة التكلفة. ولا تزال هذه الأهداف قائمةً جنبًا إلى جنب مع اقتصاد توكن مُعدَّل وهياكل حوكمة مُحدَّثة.
Terra المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Terra، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Terra سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Terra المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Terra اليوم؟
سعر Terra اليوم هو $ 0.04224. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Terra استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Terra عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في LUNA، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Terra في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Terra بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Terra في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر LUNA المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Terra بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر LUNA لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Terra في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر LUNA بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,655.76
+0.79%
ETH
1,907.06
+1.21%
GOLD(XAUT)
4,383.64
+0.54%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.76
+0.25%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ LUNA على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج LUNA/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Terra ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Terra هذا العام؟
قد يرتفع سعر Terra هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Terra (LUNA) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:17:55 (UTC+8)
تحديثات Terra (LUNA) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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