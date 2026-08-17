سعر MapNode اليوم

السعر المباشر لمشروع MapNode (MAP) اليوم هو $ 0.00279، مع تغير بنسبة 1.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAP الحالي إلى USD هو $ 0.00279 لكل MAP.

يحتل MapNode حاليًا المرتبة #3889 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 MAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAP بين $ 0.00271 (أدنى) و$ 0.00284 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09310747380915738، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00192237701167077.

على المدى القصير، تحرك MAP بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و+28.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 35.45K.

معلومات سوق MapNode (MAP)

التصنيف No.3889 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 35.45K$ 35.45K $ 35.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ MapNode هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 35.45K. العرض المتداول لـ MAP يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.79M.