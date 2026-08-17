سعر Neptune اليوم

السعر المباشر لمشروع Neptune (XNT) اليوم هو $ 0.1857، مع تغير بنسبة 0.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XNT الحالي إلى USD هو $ 0.1857 لكل XNT.

يحتل Neptune حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- XNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XNT بين $ 0.185 (أدنى) و$ 0.1872 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XNT بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-3.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.35K.

معلومات سوق Neptune (XNT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 18.35K$ 18.35K $ 18.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 454.11K$ 454.11K $ 454.11K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 2,445,421 2,445,421 2,445,421 البلوكتشين العام NEPTUNE

القيمة السوقية الحالية لـ Neptune هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.35K. العرض المتداول لـ XNT يبلغ --، مع إجمالي عرض 2445421. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 454.11K.