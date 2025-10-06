سعر Vision المباشر اليوم هو 0.1128 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VSN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VSN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Vision المباشر اليوم هو 0.1128 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VSN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VSN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن VSN

معلومات سعر VSN

الوثيقة البيضاء لـ VSN

الموقع الرسمي لـ VSN

اقتصاد توكن VSN

توقعات سعر VSN

سجل VSN

دليل شراء VSN

محول عملة VSN إلى الفيات

VSN العقود الفورية

VSN عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Vision

Vision السعر(VSN)

السعر المباشر لـ 1 VSN إلى USD:

$0.1128
$0.1128$0.1128
-1.31%1D
USD
مخطط أسعار Vision (VSN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:02 (UTC+8)

معلومات سعر Vision (VSN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.112
$ 0.112$ 0.112
24 ساعة منخفض
$ 0.1176
$ 0.1176$ 0.1176
24 ساعة مرتفع

$ 0.112
$ 0.112$ 0.112

$ 0.1176
$ 0.1176$ 0.1176

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

-0.45%

-1.31%

-6.55%

-6.55%

سعر Vision (VSN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1128. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VSN بين أدنى سعر $ 0.112 وأعلى سعر $ 0.1176، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVSN على الإطلاق هو $ 0.22489627050756025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0986046936835356.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VSN -0.45% على مدار الساعة الماضية، -1.31% على مدار 24 ساعة، و -6.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vision (VSN)

No.213

$ 379.98M
$ 379.98M$ 379.98M

$ 385.90K
$ 385.90K$ 385.90K

$ 473.76M
$ 473.76M$ 473.76M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,206,185,377.257068
4,206,185,377.257068 4,206,185,377.257068

80.20%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Vision هي $ 379.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 385.90K. العرض المتداول لـ VSN يبلغ 3.37B، مع إجمالي عرض 4206185377.257068. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 473.76M.

سجل سعر Vision (VSN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Vision لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001497-1.31%
30 يوم$ -0.0213-15.89%
60 يوم$ -0.053-31.97%
90 يوم$ -0.0508-31.06%
تغير سعر Vision اليوم

سجل اليوم VSN تغيرًا $ -0.001497 (-1.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Vision لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0213 (-15.89%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Vision لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VSN تغييرًا في $ -0.053 (-31.97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Vision لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0508 (-31.06%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Vision (VSN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Vision.

ما هو Vision ( VSN )

توكن Vision (VSN) هو التوكن الأصلي لنظام Bitpanda Web3 البيئي، وهو قوة توحيدية مصممة لجعل Web3 متاحًا وملموسًا ومجزيًا للجميع. يتجاوز نطاق توكن التداول التقليدية، حيث يدعم Vision نظامًا بيئيًا متوافقًا يركز على المستخدم، مصممًا لمستقبل التمويل اللامركزي في أوروبا وخارجها.

متوفر Vision على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Vision الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين VSNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Vision على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Vision سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Vision (USD)

كم ستكون قيمة Vision (VSN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Vision (VSN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Vision.

تحقق الآن من توقعات سعر Vision!

توكنوميكس Vision (VSN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Vision (VSN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VSN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Vision ( VSN )

هل تبحث عن كيفية شراء Vision؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Vision على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة VSN إلى العملات المحلية

1 Vision (VSN) إلى VND
2,968.332
1 Vision (VSN) إلى AUD
A$0.170328
1 Vision (VSN) إلى GBP
0.0846
1 Vision (VSN) إلى EUR
0.09588
1 Vision (VSN) إلى USD
$0.1128
1 Vision (VSN) إلى MYR
RM0.472632
1 Vision (VSN) إلى TRY
4.73196
1 Vision (VSN) إلى JPY
¥17.1456
1 Vision (VSN) إلى ARS
ARS$166.1262
1 Vision (VSN) إلى RUB
8.9394
1 Vision (VSN) إلى INR
9.957984
1 Vision (VSN) إلى IDR
Rp1,879.999248
1 Vision (VSN) إلى PHP
6.625872
1 Vision (VSN) إلى EGP
￡E.5.343336
1 Vision (VSN) إلى BRL
R$0.60348
1 Vision (VSN) إلى CAD
C$0.156792
1 Vision (VSN) إلى BDT
13.808976
1 Vision (VSN) إلى NGN
164.19168
1 Vision (VSN) إلى COP
$435.5208
1 Vision (VSN) إلى ZAR
R.1.933392
1 Vision (VSN) إلى UAH
4.750008
1 Vision (VSN) إلى TZS
T.Sh.277.83204
1 Vision (VSN) إلى VES
Bs24.4776
1 Vision (VSN) إلى CLP
$106.1448
1 Vision (VSN) إلى PKR
Rs31.981056
1 Vision (VSN) إلى KZT
60.191208
1 Vision (VSN) إلى THB
฿3.641184
1 Vision (VSN) إلى TWD
NT$3.448296
1 Vision (VSN) إلى AED
د.إ0.413976
1 Vision (VSN) إلى CHF
Fr0.089112
1 Vision (VSN) إلى HKD
HK$0.876456
1 Vision (VSN) إلى AMD
֏43.218192
1 Vision (VSN) إلى MAD
.د.م1.041144
1 Vision (VSN) إلى MXN
$2.080032
1 Vision (VSN) إلى SAR
ريال0.423
1 Vision (VSN) إلى ETB
Br17.108376
1 Vision (VSN) إلى KES
KSh14.572632
1 Vision (VSN) إلى JOD
د.أ0.0799752
1 Vision (VSN) إلى PLN
0.409464
1 Vision (VSN) إلى RON
лв0.492936
1 Vision (VSN) إلى SEK
kr1.058064
1 Vision (VSN) إلى BGN
лв0.189504
1 Vision (VSN) إلى HUF
Ft37.661664
1 Vision (VSN) إلى CZK
2.35752
1 Vision (VSN) إلى KWD
د.ك0.0345168
1 Vision (VSN) إلى ILS
0.3666
1 Vision (VSN) إلى BOB
Bs0.779448
1 Vision (VSN) إلى AZN
0.19176
1 Vision (VSN) إلى TJS
SM1.042272
1 Vision (VSN) إلى GEL
0.306816
1 Vision (VSN) إلى AOA
Kz102.825096
1 Vision (VSN) إلى BHD
.د.ب0.0424128
1 Vision (VSN) إلى BMD
$0.1128
1 Vision (VSN) إلى DKK
kr0.724176
1 Vision (VSN) إلى HNL
L2.971152
1 Vision (VSN) إلى MUR
5.133528
1 Vision (VSN) إلى NAD
$1.948056
1 Vision (VSN) إلى NOK
kr1.125744
1 Vision (VSN) إلى NZD
$0.194016
1 Vision (VSN) إلى PAB
B/.0.1128
1 Vision (VSN) إلى PGK
K0.474888
1 Vision (VSN) إلى QAR
ر.ق0.410592
1 Vision (VSN) إلى RSD
дин.11.372496
1 Vision (VSN) إلى UZS
soʻm1,359.035832
1 Vision (VSN) إلى ALL
L9.370296
1 Vision (VSN) إلى ANG
ƒ0.201912
1 Vision (VSN) إلى AWG
ƒ0.20304
1 Vision (VSN) إلى BBD
$0.2256
1 Vision (VSN) إلى BAM
KM0.188376
1 Vision (VSN) إلى BIF
Fr332.6472
1 Vision (VSN) إلى BND
$0.145512
1 Vision (VSN) إلى BSD
$0.1128
1 Vision (VSN) إلى JMD
$18.102144
1 Vision (VSN) إلى KHR
454.8378
1 Vision (VSN) إلى KMF
Fr47.4888
1 Vision (VSN) إلى LAK
2,452.173864
1 Vision (VSN) إلى LKR
රු34.357752
1 Vision (VSN) إلى MDL
L1.9176
1 Vision (VSN) إلى MGA
Ar503.570784
1 Vision (VSN) إلى MOP
P0.903528
1 Vision (VSN) إلى MVR
1.72584
1 Vision (VSN) إلى MWK
MK195.833208
1 Vision (VSN) إلى MZN
MT7.20792
1 Vision (VSN) إلى NPR
रु15.93864
1 Vision (VSN) إلى PYG
799.9776
1 Vision (VSN) إلى RWF
Fr163.8984
1 Vision (VSN) إلى SBD
$0.927216
1 Vision (VSN) إلى SCR
1.565664
1 Vision (VSN) إلى SRD
$4.460112
1 Vision (VSN) إلى SVC
$0.987
1 Vision (VSN) إلى SZL
L1.948056
1 Vision (VSN) إلى TMT
m0.3948
1 Vision (VSN) إلى TND
د.ت0.3311808
1 Vision (VSN) إلى TTD
$0.765912
1 Vision (VSN) إلى UGX
Sh392.9952
1 Vision (VSN) إلى XAF
Fr63.6192
1 Vision (VSN) إلى XCD
$0.30456
1 Vision (VSN) إلى XOF
Fr63.6192
1 Vision (VSN) إلى XPF
Fr11.5056
1 Vision (VSN) إلى BWP
P1.605144
1 Vision (VSN) إلى BZD
$0.226728
1 Vision (VSN) إلى CVE
$10.678776
1 Vision (VSN) إلى DJF
Fr20.0784
1 Vision (VSN) إلى DOP
$7.225968
1 Vision (VSN) إلى DZD
د.ج14.65272
1 Vision (VSN) إلى FJD
$0.2538
1 Vision (VSN) إلى GNF
Fr980.796
1 Vision (VSN) إلى GTQ
Q0.864048
1 Vision (VSN) إلى GYD
$23.622576
1 Vision (VSN) إلى ISK
kr13.8744

Vision المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Vision، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Vision الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Vision

كم يساوي Vision (VSN) اليوم؟
سعر VSN المباشر في USD هو USD 0.1128، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VSN إلى USD الحالي؟
سعر VSN إلى USD الحالي هو $ 0.1128. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Vision ؟
القيمة السوقية لعملة VSN هي $ 379.98M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VSN؟
العرض المتداول لتوكن VSN هو 3.37B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VSN؟
حقق VSN سعرًا قياسيًا قدره 0.22489627050756025 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VSN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0986046936835356 VSN.
ما هو حجم تداول VSN؟
حجم تداول VSN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 385.90K USD.
هل سترتفع VSN هذا العام؟
قد يرتفع VSN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VSN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:02 (UTC+8)

تحديثات Vision (VSN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة VSN إلى USD

المبلغ

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.1128 USD

تداول VSN

/USDTVSN
$0.1128
$0.1128$0.1128
-1.22%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,287.25
$113,287.25$113,287.25

-1.18%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.04
$4,021.04$4,021.04

-1.85%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04373
$0.04373$0.04373

-5.83%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.43
$195.43$195.43

-1.74%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4250
$3.4250$3.4250

-11.20%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.04
$4,021.04$4,021.04

-1.85%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,287.25
$113,287.25$113,287.25

-1.18%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.43
$195.43$195.43

-1.74%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6314
$2.6314$2.6314

-0.17%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19398
$0.19398$0.19398

-2.89%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.246
$2.246$2.246

+199.46%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000212
$0.0000000212$0.0000000212

+146.51%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001480
$0.00001480$0.00001480

+127.69%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000097
$0.0000000000000000097$0.0000000000000000097

+115.55%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008434
$0.0008434$0.0008434

+83.06%